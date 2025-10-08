Strategia militară 2025–2035, aprobată de Guvern: O armată mai modernă, mobilă și interoperabilă (VIDEO)
Agora.md, 8 octombrie 2025 17:40
Strategia militară 2025–2035, aprobată de Guvern: O armată mai modernă, mobilă și interoperabilă (VIDEO)
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 30 minute
17:40
Acum o oră
17:00
Acum 2 ore
16:50
16:40
16:20
Acum 4 ore
15:20
15:20
15:10
15:10
15:00
14:50
14:40
14:30
14:20
14:00
Acum 6 ore
13:50
13:40
13:30
13:20
13:20
12:50
12:30
12:30
12:20
12:20
12:20
12:10
Acum 8 ore
11:40
11:30
11:20
11:00
10:50
10:20
10:10
10:10
10:10
Acum 12 ore
09:50
09:10
08:30
Acum 24 ore
22:50
22:00
21:10
21:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.