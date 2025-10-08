Olesea Stamate despre plafonarea achizițiilor în numerar: „Băncile câștigă. Oamenii pierd”

14:00

Analistul politic Cornel Ciurea constată, într-un editorial pentru politics.md, că, deja de câteva luni, în politica moldovenească se întâmplă lucruri care, dacă le analizezi atent, te duc la o concluzie logică şi anume că guvernarea are în derulare o operaţiune specială împotriva adevăratei opoziţii. Potrivit spuselor sale, se creează impresia că pe cei de la guvernare nu […]