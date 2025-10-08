Laureații Premiului Național 2025, anunțați oficial: Recunoaștere pentru realizări excepționale în diverse domenii
Curentul.md, 8 octombrie 2025 13:10
Guvernul a aprobat lista câștigătorilor din acest an ai Premiului Național. Vor fi premiați 11 profesioniști, care au obținut realizări remarcabile în domeniile artă, știință, literatură, cultură și sport. Prim-ministrul Dorin Recean a felicitat laureații și colectivele care muncesc alături de aceștia. „Republica Moldova are foarte multe talente extraordinare și trebuie să găsim modalități de […]
• • •
Alte ştiri de Curentul.md
Acum 10 minute
13:10
Laureații Premiului Național 2025, anunțați oficial: Recunoaștere pentru realizări excepționale în diverse domenii # Curentul.md
Guvernul a aprobat lista câștigătorilor din acest an ai Premiului Național. Vor fi premiați 11 profesioniști, care au obținut realizări remarcabile în domeniile artă, știință, literatură, cultură și sport. Prim-ministrul Dorin Recean a felicitat laureații și colectivele care muncesc alături de aceștia. „Republica Moldova are foarte multe talente extraordinare și trebuie să găsim modalități de […]
Acum o oră
12:40
Doi copii și trei maturi au suferit intoxicații cu gaz în municipiul Chișinău, ca urmare a acumulării gazului emanat de la hota unui cazan. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 8 octombrie 2025, într-un apartament dintr-un bloc de locuit de pe strada Nicolae Testemițanu 37, din capitală. Apelul la Serviciul 112 a fost […]
Acum 2 ore
12:10
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) informează că, în ultimele ore, au fost înregistrate tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS asupra infrastructurii IT guvernamentale, având ca scop perturbarea funcționării normale a serviciilor publice și crearea de disconfort utilizatorilor. Din cauza intensității acestor atacuri, unele servicii guvernamentale ar putea fi temporar indisponibile sau să […]
11:40
17 octombrie – ultima zi de depunere a actelor privind procurarea serviciilor medicale pentru anul 2026 # Curentul.md
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) amintește că au mai rămas zece zile pentru depunerea actelor în vederea procurării serviciilor medicale pentru anul 2026. Astfel, prestatorii de servicii medicale care doresc să ofere servicii în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2026 urmează să depună dosarul la CNAM până în data […]
Acum 4 ore
11:10
Sergiu Diaconu a fost numit, astăzi, de Guvern, în funcția de director general al Centrului de Management al Crizelor, pentru o perioadă de 5 ani, informează CURENTUL. Mandatul său va începe la 21 octombrie 2025. Totodată, Cabinetul de miniștri a aprobat suspendarea raporturilor de serviciu ale lui Sergiu Diaconu, din 20 octombrie curent, din funcția de […]
10:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. În perioada 29.09.2025-05.10.2025 (săptămâna 40/2025), au fost înregistrate 1747 de cazuri de IACRS, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 60% față de aceeași perioadă a sezonului precedent. În perioada nominaliză au fost înregistrate două cazuri […]
10:10
Igor Dodon și Oleg Ozerov au discutat perspectivele relațiilor Moldovei cu Rusia și situația regională # Curentul.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov. Oficialii au făcut un schimb de opinii cu privire la situația politică și de securitate în regiune, rezultatele recente ale alegerilor parlamentare și perspectivele relațiilor moldo-ruse. „Am subliniat importanța dialogului continuu cu toți partenerii externi, pledând pentru o […]
09:40
Partidul Democrația Acasă denunță acțiuni de intimidare și infiltrare în rândurile sale # Curentul.md
Partidul Politic Democrația Acasă, printr-un comunicat de presă, condamnă cu fermitate acțiunile abuzive și metodele de filaj, intimidare și infiltrare la care au fost supuși în ultimele luni. Formațiunea spune că în mod organizat și coordonat, nu doar structurile statului au fost implicate în aceste acțiuni, dar și grupări criminale care au introdus infiltrați în […]
Acum 6 ore
09:10
Primăria Municipiului Chișinău informează că serviciile municipale de profil sunt în teren pentru a înlătura consecințele legate de condițiile meteo nefavorabile. Având în vedere menținerea în vigoare a codului galben de ploi de lungă durată emis de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pentru a evita eventuale incidente, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să utilizeze transportul public, […]
Acum 24 ore
16:40
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) face apel către toți operatorii de transport rutier de persoane și de mărfuri să manifeste prudență și responsabilitate în trafic, având în vedere creșterea numărului de accidente rutiere cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de ploile abundente și de lungă durată. În acest context, ANTA reliefează necesitatea aplicării unor […]
16:10
Un bărbat din Bălți, reținut de CNA pentru trafic de influență în perfectarea unui permis auto # Curentul.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere. Potrivit datelor preliminare, bănuitul ar fi pretins de la o persoană 2500 de euro, susținând că ar avea influență […]
15:40
Serviciul Fiscal de Stat a înregistrat încasări de peste 1,3 miliarde lei în ultima săptămână # Curentul.md
În perioada săptămânii precedente, 29 septembrie – 03 octombrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,3 miliarde de lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, […]
15:10
Doi reprezentanți ai fermierilor au ajuns deputați, informează CURENTUL. „Asociația Forța Fermierilor felicită cu deosebită bucurie cei doi membri activi ai organizației care au fost aleși în calitate de deputați în urma alegerilor din 28 septembrie 2025. Este o premieră când o singură asociație de agricultori are simultan doi reprezentanți aleși în forul legislativ, marcând […]
14:40
Partidul Acțiune și Solidaritate a publicat „10 acțiuni ale guvernării PAS în luna septembrie”, informează CURENTUL. Cele 10 acțiuni sunt: 1.A început alimentația gratuită în școli pentru elevii din gimnaziu: peste 158 de mii de copii din clasele V-IX primesc zilnic un mic dejun gratuit. 2.Ateliere complet renovate la Centrul de Excelență în Energetică și […]
14:00
Cornel Ciurea, despre „victimele operațiunii speciale „Opoziția””: Irina Vlah, Vasile Costiuc și Ion Ceban # Curentul.md
Analistul politic Cornel Ciurea constată, într-un editorial pentru politics.md, că, deja de câteva luni, în politica moldovenească se întâmplă lucruri care, dacă le analizezi atent, te duc la o concluzie logică şi anume că guvernarea are în derulare o operaţiune specială împotriva adevăratei opoziţii. Potrivit spuselor sale, se creează impresia că pe cei de la guvernare nu […]
13:30
Ministerul Mediului: rata medie de prindere a puieților plantați anul trecut este de aproximativ 70% # Curentul.md
În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public privind rata de prindere a puieților plantați în cadrul campaniei naționale de împădurire desfășurate în toamna anului 2024, Ministerul Mediului face următoarele precizări. În urma unei sesizări parvenite în adresa Ministerului Mediului, ministrul Sergiu Lazarencu a dispus constituirea unui grup de lucru pentru verificarea terenurilor împădurite. Grupul […]
Ieri
13:10
Peste 13.800 de intervenții ale ambulanței într-o singură săptămână în Republica Moldova # Curentul.md
În perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a înregistrat 13.844 de solicitări. Dintre acestea, 434 au fost considerate inutile, neîncadrându-se în criteriile urgențelor medico-chirurgicale. După acordarea asistenței medicale urgente la etapa prespitalicească, 5.743 de pacienți, dintre care 1.109 copii, au fost transportați la spital. Cea mai mare parte […]
12:40
Secretariatul Parlamentului și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” au stabilit colaborare # Curentul.md
Secretariatul Parlamentului și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” vor intensifica relațiile de colaborare. Despre acest lucru s-a discutat la un eveniment care a reunit profesorii de la instituția de învățământ superior și absolvenții acesteia, angajați ai Secretariatului Parlamentului. Evenimentul a fost organizat în contextul Zilei mondiale a educației, marcată la data de 5 octombrie, […]
12:10
Republica Moldova și România își consolidează parteneriatul fiscal printr-un nou acord de cooperare # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova și Agenția Națională de Administrare Fiscală a României au semnat un nou Memorandum privind schimbul de experiență și preluarea celor mai bune practici în domeniul activităților administrației fiscale. Documentul a fost semnat de directoarea SFS, Olga Golban și președintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, la data de 06 octombrie […]
11:40
Luna septembrie s-a evidențiat prin rezultate concrete și oportunități noi pentru antreprenori, tineri și mediul de afaceri local, datorită eforturilor comune ale Guvernului Republicii Moldova și ale partenerilor internaționali. Astfel, pentru compensarea cheltuielilor la energia electrică, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a evaluat și aprobat, în luna septembrie, 385 de cereri depuse de companii din sectorul […]
11:10
Influenţa domeniului construcţiilor asupra Produsului Intern Brut este una semnificativă şi în continuă creştere, iar cele mai noi date statistice oficiale vin să confirme acest lucru. Astfel, construcţiile au salvat de facto PIB în primul semestru al anului curent, or anume creşterea înregistrată în acest domeniu nu a permis ca PIB să intre în regres. […]
10:40
Petr Vlah: Locul găgăuzilor este alături de populaţia majoritară şi de toate etniile ce convieţuiesc în Republica Moldova # Curentul.md
Petr Vlah, deputat în Parlamentul Republicii Moldova între 2010 și 2014 și fost candidat pe lista Alianței pentru Unirea Românilor la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, afirmă că găgăuzii îşi au locul lor destoinic în societatea moldovenească şi un rol destul de important, iar imaginea falsă ce a fost creată poporului găgăuz, autonomiei găgăuze în general, […]
10:10
În urma solicitărilor venite din partea conducătorilor instituțiilor educaționale, a fost inițiat procesul de conectare la agentul termic în grădinițele din Chișinău. Până în prezent, situația privind conectarea este următoarea: Sectorul Centru – 10 din 23 grădinițe conectate; Sectorul Ciocana – 14 din 18 grădinițe conectate; Sectorul Rîșcani – 19 din 30 instituții conectate; Sectorul […]
09:40
Deputata Alla Darovannaia dezminte acuzațiile aduse Ala Nemerenco după ce a pierdut procesul intentat de ministră # Curentul.md
Alla Darovannaia, deputat al Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, printr-o declarație publică, a dezmințit informațiile cu privire la diploma de masterat a ministrului Sănătății, Ala Nemerenco, informează CURENTUL. Deputata a pierdut procesul intentat de ministră. „În executarea hotărârii judecătorești irevocabile pronunțate de instanțele naționale, public următorul text: „Eu, Darovannaia Alla, dezmint informațiile expuse și răspândite de […]
09:10
CEC a prezentat Curții Constituționale documentele necesare confirmării rezultatelor alegerilor Parlamentului # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat ieri Curții Constituționale documentele și materiale necesare confirmării rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 28 septembrie 2025 și validării mandatelor deputaților: procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare, listele de deputați aleși și de candidați supleanți, precum și raportul cu privire la rezultatele scrutinului, informează CURENTUL. Potrivit art. 125 alin. […]
6 octombrie 2025
17:10
Peste 170 de instituții publice din Chișinău vor beneficia de termoficare modernizată cu 203 PTI-uri de ultimă generație # Curentul.md
Peste 170 de instituții publice din capitală, conectate la Termoelectrica S.A., vor beneficia de servicii de termoficare mai calitative, datorită instalării a 203 Puncte Termice Individuale de ultimă generație pentru încălzire și prepararea apei calde. În cadrul licitației internaționale pentru selectarea companiei responsabile de lucrări și-au depus ofertele cinci companii din țări precum: Italia, Cehia, […]
16:40
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) aduce la cunoștința operatorilor de transport rutier internațional de mărfuri și de persoane despre modificările introduse de autoritățile Republicii Letonia privind traversarea frontierei de stat cu Federația Rusă și Republica Belarus, la punctele de trecere „Grebneva”, „Terehova” şi „Pāternieki”. Potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia, începând […]
16:10
PLDM cere Guvernului să publice de urgență tariful final la gaz pentru sezonul rece 2025–2026 # Curentul.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) solicită Guvernului Republicii Moldova să facă public, fără întârziere, prețul de livrare a gazelor naturale pentru populație și agenții economici în sezonul rece 2025-2026. Formațiunea spune că, conform informațiilor oficiale, SA „Energocom” a achiziționat deja peste 90% din volumele necesare pentru acoperirea consumului intern. În aceste condiții, Guvernul nu […]
15:40
Vicepreședintele Parlamentului, membru al Comitetului Executiv Politic al PSRM, Vlad Batrîncea, a participat la ședința Consiliului Republican al organizației de tineret „Garda Tânără” a PSRM, informează CURENTUL. În cadrul reuniunii, participanții au făcut bilanțul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Vlad Batrîncea a mulțumit liderilor organizației pentru munca activă, devotamentul față de echipă și rezultatele obținute. […]
15:10
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, deputat ales pe lista Blocului ALTERNATIVA, a venit cu unele precizări privind schimbările de cadre din primărie. Oficialul a precizat că, echipele Primăriei Chișinău își continuă activitatea. „Reorganizările interne sunt o etapă firească în dezvoltarea instituției, cu scopul de a ridica calitatea muncii la nivelul așteptărilor cetățenilor. Invit […]
14:40
Cinci provocări majore cărora va trebui să le facă faţă Guvernul Republicii Moldova în continuare # Curentul.md
Astăzi, când alegerile au trecut, tot mai des se aud întrebări de genul: Ce va fi în continuare? Sau, mai bine zis, ce acţiuni va trebui să întreprindă Guvernul ce va fi format în rezultatul acestor alegeri pentru buna administrare a treburilor publice? Am încercat şi eu să răspund la această întrebare, iar în rezultat […]
14:10
Maia Sandu despre aderare la SEPA: Apropierea de Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățenii noștri” # Curentul.md
Președintele Maia Sandu spune că „apropierea de Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățenii noștri”, informează CURENTUL. „De azi, Republica Moldova face parte din Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Dacă până acum un transfer bancar din Europa costa între 20 și 200 de euro, acum se va efectua la aceleași tarife ca în […]
13:40
7 octombrie – ultima zi de depunere a dosarelor pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală informează că mâine, 7 octombrie 2025, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcțiile elective în cadrul alegerilor locale noi care vor avea loc la 16 noiembrie 2025. Dosarele de înregistrare a candidaților se depun la consiliile electorale de circumscripție din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I în care […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Andrei Năstase, fost candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, anunță „un nou început” împreună cu „Oamenii Demnității și Adevărului, ai Credinței și Curajului”, cu care a pornit și în 2015 în lupta pentru un viitor prosper pentru generațiile următoare, informează CURENTUL. Politicianul, într-o postare pe Facebook, a amintit că 4 octombrie 2015 a […]
12:40
Dorin Recean despre conectarea Moldovei la SEPA: „Transferurile în euro vor fi mai rapide, sigure și accesibile” # Curentul.md
De astăzi, Republica Moldova este conectată la Zona unică de plăți în euro (SEPA). Premierul Dorin Recean a menționat în context: „Acest lucru înseamnă transferuri de bani în euro mai rapide, sigure și accesibile între toate țările membre UE, dar și cu Marea Britanie, Elveția, Andorra, Monaco, San Marino și Vatican”, informează CURENTUL. Practic – a […]
12:10
Trei persoane trimise în judecată pentru organizarea migrației ilegale în Italia, prin acte românești false # Curentul.md
Procurorii PCCOCS anunță trimiterea în judecată a trei învinuiți din Călărași și Strășeni pentru organizarea migrației ilegale în Italia, printr-o schemă de falsificare a cărților de identitate ale României. La comiterea faptelor la sfârșitul anului 2021, unul din învinuiți care muncea în Italia ar fi ademenit alți trei bărbați la muncă în Italia, în domeniul […]
11:40
Vlad Filat: Rezultatul alegerilor s-a decis cu mult înainte de campania electorală propriu-zisă # Curentul.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), spune că rezultatele alegerilor parlamentare nu au fost o surpriză pentru el, deoarece, în seara de vineri, înaintea scrutinului, am făcut o prognoză bazată pe analiză. „Probabil unica greșeală a fost rezultatul PAS, deși am estimat o majoritate, mai fragilă, ei au obținut o majoritate confortabilă” […]
11:10
În perioada 9-10 octombrie va fi sistată furnizarea gazelor către consumatori din suburbiile capitalei. Localitățile afectate # Curentul.md
Primăria Chișinău informează că, în perioada 06 octombrie, începând cu ora 09:00, – 10 octombrie, în legătură cu lucrările programate, va fi întreruptă livrarea gazelor naturale la mai multe adrese: s. Budești (toți consumatorii); com. Cruzești (toți consumatorii); com. Tohatin: str. Trandafirilor, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5); str. Vadul lui Vodă,1; str. D. Cantemir, 1B; […]
10:40
În perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 840,29 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 30,34 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,3%. Totodată, în perioada 29 septembrie […]
10:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA și procurorii au desfășurat percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu în care este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate”. Totodată, […]
09:40
La 9 octombrie, Chișinăul va găzdui Forumul Asociațiilor de Locatari din Moldova – un eveniment național dedicat procesului de reorganizare a Asociațiilor de Proprietari din Condominiu (APC), promovării soluțiilor de eficiență energetică și accesului la finanțare pentru renovarea energetică a blocurilor locative. Forumul este organizat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), în parteneriat cu […]
09:20
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA – Single Euro Payments Area) – infrastructura care reunește 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, chiar zero. „Integrarea Moldovei în SEPA este un moment istoric […]
5 octombrie 2025
19:10
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în ședința de astăzi, procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit documentului, numărul de alegători incluși în listele electorale de bază este de 2 738 735, numărul de alegători incluși în listele suplimentare este de 342 244, iar în total, la votare au participat 1 609 […]
10:20
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) condamnă sancțiunile aplicate de CEC față de Partidul „Democrația Acasă” ca fiind selective, disproporționate și profund nedrepte. „Este inacceptabil ca voturile a zeci de mii de cetățeni să fie anulate prin decizie administrativă, în timp ce încălcări similare sau chiar mai grave comise de partidul aflat la guvernare (PAS) […]
10:10
Maia Sandu, la Gala „Pedagogul Anului 2025”: Vă mulțumesc pentru responsabilitatea uriașă pe care v-o asumați zi de zi # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”, unde a felicitat cadrele didactice și angajații din sistemul educațional pentru munca și devotamentul lor. „Astăzi ne îndreptăm recunoștința către dumneavoastră – cei care deschideți orizonturi și aprindeți curiozitatea copiilor noștri. Vă mulțumesc pentru responsabilitatea uriașă pe care v-o asumați zi […]
10:10
PSDE declară ferm: votul oamenilor este expresia voinței poporului și trebuie respectat! # Curentul.md
Partidul Social Democrat European (PSDE), într-o declarație, spune că „voturile ale 90 de mii de moldoveni, acordate pentru un concurent electoral care a acces în Parlament, riscă să fie anulate și redistribuite altor partide”. „Considerăm că acest fapt reprezintă o încălcare electorală gravă și un atentat asupra democrației. Alegătorii și-au dat votul pentru un concurent […]
4 octombrie 2025
12:00
Alternativa: CEC a depășit atribuțiile sale legale și a stabilit vinovăția unui concurent electoral fără că acesta să aibă parte de un proces echitabil # Curentul.md
Blocul Alternativa condamnă transformarea Comisiei Electorale Centrale din autoritatea care veghează și organizează alegeri libere și corecte în organ autoritar de investigații. „Considerăm că CEC a depășit atribuțiile sale legale și, în loc să acționeze ca o autoritate neutră și independentă, a stabilit vinovăția unui concurent electoral fără că acesta să aibă parte de un proces […]
11:50
Companii de perspectivă pentru Moldova: „Land Resource” SRL – promotorul energiei alternative, care se impune prin calitate # Curentul.md
Astăzi, sursele de energie de alternativă reprezintă o preocupare majoră, iar companiile ce activează în acest domeniu sunt considerate de perspectivă. Una dintre acestea este „Land Resource” SRL şi anume la respectiva companie ne vom referi în materialul de mai jos. „Land Resource” SRL este specializată în producerea şi comercializarea de biocombustibil. De asemenea, compania […]
11:50
Viitorii traducători au participat la un exercițiu de simulare a traducerii simultane la Parlament # Curentul.md
Un grup de studenți ai Universității de Stat din Moldova au participat la un exercițiu de simulare a traducerii simultane desfășurat la Parlament. Cei circa 50 de studenți ai anului II și III de la specialitățile traducere și interpretare, împreună cu profesorii lor, au avut ocazia să discute cu traducătorii și redactorii din Secretariatul Parlamentului. Subiectele de discuție […]
3 octombrie 2025
17:40
Începând cu ziua de vineri, 03 octombrie 2025, în capitală începe sezonul de încălzire 2025-2026 pentru consumatorii din municipiu. Conform documentului, S.A. „Termoelectrica”, de comun acord cu S.A. „Apă – Canal Chișinău”, vor asigura conectarea obiectivelor fondului locativ, a instituțiilor de învățământ și a celor medicale, conform contractelor încheiate, în baza solicitării acestora. Preturile de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.