Camera de Comerț și Industrie marchează 100 de ani de la organizarea primei expoziții și anunță înscrierile pentru „Republica Moldova prezintă” la Iași

Fostul deputat democrat Constantin Țuțu nu s-a prezentat la ședința de judecată programată pentru 8 octombrie, în dosarul în care este acuzat de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Nici avocatul său nu a fost prezent în instanță, motiv pentru care ședința a fost amânată pentru data de 20 octombrie. Potrivit procurorilor, la următoarea ședință Constantin Țuțu va fi adus forțat și va fi asistat de un avocat din oficiu, pentru a evita noi tergiversări în examinarea cauzei. În același timp, avocatul fostului deputat va fi amendat cu 2.000 de lei pentru absență nejustificată.