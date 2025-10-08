Camera de Comerț și Industrie marchează 100 de ani de la organizarea primei expoziții și anunță înscrierile pentru „Republica Moldova prezintă” la Iași
Radio Moldova, 8 octombrie 2025 17:30
Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova a celebrat, pe 8 octombrie, un secol de la organizarea primei expoziții în Basarabia. Cu acest prilej, instituția a prezentat o retrospectivă a activităților sale expoziționale și a lansat două inițiative importante, menite să sprijine mediul de afaceri: o nouă ediție a expoziției „Republica Moldova prezintă”, la Iași și un program de stagii pentru tinerii manageri în România.
• • •
Acum 10 minute
17:50
Etichete noi pentru vinurile produse în Republica Moldova: Guvernul aliniază cadrul normativ la standardele internaționale # Radio Moldova
Consumatorii de vinuri moldovenești vor avea acces la informații mai clare despre băuturile pe care le aleg. Pe etichetele produselor vor fi indicate detaliat toate ingredientele, precum și substanțele care pot provoca alergii sau intoleranțe. Noile reguli de etichetare, aprobate de Guvern în ședința din 8 octombrie, urmăresc alinierea la standardele internaționale, protejarea consumatorilor și crearea unui cadru normativ mai coerent pentru producătorii din sectorul vitivinicol, potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
Acum 30 minute
17:30
Acum o oră
17:20
Plahotniuc a refuzat din nou să fie escortat la judecată. Următoarea ședință este programată pentru 20 octombrie # Radio Moldova
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc refuză în continuare să participe la ședințele de judecată. Acesta nu s-a prezentat nici miercuri, 8 octombrie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde s-a reluat examinarea dosarului „frauda bancară”. Potrivit magistraților, instanța a primit un proces-verbal de refuz și o cerere semnată de Plahotniuc, în care acesta a solicitat să nu fie escortat la ședința din 8 octombrie, „din motiv că trebuie să facă cunoștință cu materialele dosarului”.
17:10
Marin Robu a revenit în țară după ce a cucerit 3 medalii la Campionatele Mondiale de haltere # Radio Moldova
A fost întâmpinat cu flori și cu aplauze din abundență. Halterofilul Marin Robu a revenit în Republica Moldova după ce a cucerit 3 medalii de bronz la Campionatele Mondiale de resort, competiție ce a avut loc se în orașul norvegian Forde.
17:00
Prin modificarea mecanismului de suspendare a regimului fără vize, UE ia măsuri împotriva atacurilor hibride, expert la Moldova 1 # Radio Moldova
Decizia recentă a Parlamentului European, care impune restricții pentru deplasările diplomaților ruși, prin modificarea mecanismului de suspendare a regimului fără vize pentru cetățenii din afara Uniunii Europene, reprezintă o poziție fermă împotriva atacurilor hibride orchestrate de Federația Rusă, susține expertul în relații internaționale Grigore Guzun. Potrivit acestuia, măsura reflectă o mobilizare la nivel continental pe teme de securitate.
Acum 2 ore
16:50
Ședință amânată în dosarul lui Constantin Țuțu. Fostul deputat va fi adus forțat în instanță pe 20 octombrie # Radio Moldova
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu nu s-a prezentat la ședința de judecată programată pentru 8 octombrie, în dosarul în care este acuzat de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Nici avocatul său nu a fost prezent în instanță, motiv pentru care ședința a fost amânată pentru data de 20 octombrie. Potrivit procurorilor, la următoarea ședință Constantin Țuțu va fi adus forțat și va fi asistat de un avocat din oficiu, pentru a evita noi tergiversări în examinarea cauzei. În același timp, avocatul fostului deputat va fi amendat cu 2.000 de lei pentru absență nejustificată.
16:30
Mecanismul de suspendare a regimului fără vize în UE nu va afecta cetățenii moldoveni, Daniel Vodă # Radio Moldova
Nu există motive de îngrijorare pentru cetățenii Republicii Moldova în privința regimului de vize cu Uniunea Europeană, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, în contextul noului mecanism de suspendare a regimului fără vize aprobat de Parlamentul European pe 7 octombrie.
16:10
Deconectări de energie electrică la Varnița. Deficitul energetic de pe malul stâng lovește din nou Zona de Securitate # Radio Moldova
Mai multe gospodării din satul Varnița, aflat în Zona de Securitate, rămân din nou fără energie electrică. În următoarele două zile, pe mai multe străzi din localitate vor fi întreruperi cauzate de regimul de economie a gazului instituit pe 2 octombrie în regiunea transnistreană, de unde satul este alimentat cu energie electrică, informează platforma Zona de Securitate pe Telegram.
16:00
Primarul municipiului Comrat nu susține ideea instituirii unei administrații temporare în Autonomia Găgăuză # Radio Moldova
Organizarea cât mai rapidă a alegerilor pentru constituirea noii Adunări Populare a Găgăuziei reprezintă, în opinia lui Serghei Anastasov, primarul municipiului Comrat, soluția principală pentru depășirea impasului în care se află regiunea. Serghei Anastasov a declarat, într-un interviu acordat jurnalistei Svetlana Bogatu de la Radio Moldova, că din noul legislativ local ar trebui să facă parte persoane integre, cu o reputație ireproșabilă din punct de vedere politic și fără legături cu oligarhul fugar Ilan Șor.
Acum 4 ore
15:50
După începutul războiului din Ucraina, în 2022, țările occidentale au înghețat aproximativ 300 de miliarde de euro din activele Băncii Rusiei. Din această sumă, circa 190 de miliarde de euro se află în centrul de procesare financiară Euroclear, cu sediul în Belgia. Potrivit Financial Times, UE și SUA insistă ca 140 de miliarde de euro din aceste fonduri să fie folosite pentru acordarea Ucrainei așa-numitului „împrumut reparatoriu”, transmite BBC News.
15:50
A nursing home in the village of Căprești, Florești district, was engulfed in flames on the morning of October 8. According to the General Inspectorate for Emergencies (IGSU), the 112 Service received a call at 11:24 after witnesses observed thick smoke coming from under the roof of a separate building on the nursing home's premises.
15:30
Mircea Lucescu cunoaște totul despre echipa națională a Republicii Moldova: Puteau câștiga meciul cu Italia # Radio Moldova
Elogii de la marele Mircea Lucescu! Antrenorul echipei naționale de fotbal a României a lăudat selecționata Republicii Moldova înaintea meciului amical programat pe Arena Națională din București. „Il Luce” i-a analizat în cele mai mici detalii pe discipolii lui Lilian Popescu.
15:10
Digitalizare în sănătate: certificatul medical electronic va ușura viața pacienților și medicilor # Radio Moldova
Începând cu 1 martie 2026, certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital, de către medicii de familie sau specialiștii de profil, și va putea fi accesat online. La solicitare, acesta va putea fi acordat și în format tipărit, însoțit de un cod QR, care va permite verificarea autenticității.
14:40
14:10
Transplantul de organe, între speranță și teamă: prea puțini donatori, prea multe vieți în așteptare # Radio Moldova
Viața a zeci de oameni depinde de un transplant de rinichi sau ficat, iar identificarea unui donator potrivit poate dura și până la aproape doi ani. Realitatea însă arată că moldovenii sunt reticenți atunci când e vorba de donare de organe și cel mai des, rudele pacienților aflați în moarte clinică ezită, din diverse motive. Așa că atunci când e posibil, salvarea vine de la cei apropiați.
Acum 6 ore
13:30
13:20
Un azil de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești, a fost cuprins de flăcări în dimineața zilei de 8 octombrie. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:24, după ce martorii au observat un fum dens ieșind de sub acoperișul unei clădiri separate de pe teritoriul azilului.
13:10
Guvernul schimbă regulile: bursele vor fi acordate doar studenților care vor avea o medie academică mai mare de 6,5 în 2026 # Radio Moldova
Doar studenții care vor avea o medie academică mai mare de 6,5 vor putea beneficia de bursă începând cu 1 ianuarie 2026. Guvernul a modificat, în ședința din 8 octombrie, Regulamentul privind acordarea burselor de studii în universitățile din Republica Moldova.
13:00
R. Moldova își redefinește securitatea: Investiții, tehnologie și parteneriate europene pentru o armată mai puternică. Ce prevede noua Strategie militară pentru anii 2025–2035 # Radio Moldova
Republica Moldova trece la un nou model de securitate și protecție națională, bazat pe profesionalizarea Armatei Naționale, digitalizarea proceselor militare și alinierea la standardele europene, menținând, totodată, o abordare exclusiv defensivă. Noua Strategie militară a Republicii Moldova pentru anii 2025–2035, aprobată pe 8 octombrie de Guvern, prevede reorganizarea structurii de forțe, modernizarea echipamentului, dezvoltarea apărării aeriene și cibernetice, precum și majorarea treptată a bugetului apărării până la 1% din PIB până în anul 2034.
12:50
Noul jucător al echipei naționale de fotbal a României, Lisav Eissat, dezvăluie că a avut emoții mari când a aflat că este convocat de selecționerul Mircea Lucescu. Fotbalistul cu origini israeliene poate debuta chiar în meciul amical cu selecționata Republicii Moldova, care va fi transmis în direct și doar la Moldova 1.
12:30
Fotbaliștii scoțieni Scott McTominay și Billy Gilmour au o pizza care le poartă numele # Radio Moldova
Fotbalul și pizza este o combinație superbă. De această părere este italianul Mimmo Rossi, proprietarul unui restaurant din Glasgow, care a creat o pizza dedicată fotbaliștilor scoțieni Scott McTominay și Billy Gilmour.
12:30
Decizie la Guvern: artiști, sportivi și scriitori din R. Moldova, laureați ai Premiului Național # Radio Moldova
Unsprezece personalități din R. Moldova, printre care artiști plastici, muzicieni, sportivi, antrenori și scriitori, sunt laureații Premiului Național 2025. Lista câștigătorilor din acest an ai Premiului a fost aprobată miercuri, 8 octombrie, de Guvern.
12:20
Serviciile guvernamentale, ținta unor noi atacuri cibernetice. Unele platforme pot fi temporar indisponibile # Radio Moldova
Noi tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS au vizat în ultimele ore infrastructura IT guvernamentală a Republicii Moldova, a anunțat Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC). Potrivit instituției, aceste acțiuni au avut drept scop perturbarea funcționării normale a serviciilor publice online și crearea de disconfort pentru utilizatori.
12:20
Rusia nu a notificat Chișinăul despre blocarea importului a 20 de tone de mere din Republica Moldova # Radio Moldova
Autoritățile Republicii Moldova nu au fost notificate oficial de către Federația Rusă în legătură cu interzicerea importului unui lot de 20.5 tone de mere moldovenești. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat că Executivul tratează acest caz „cu prudență” și „acționează pe baza faptelor, nu a gesturilor politice”.
12:00
Executivul își reafirmă angajamentul de a acorda compensații la energia electrică până la sfârșitul anului # Radio Moldova
Guvernul va aloca 230 de milioane de lei pentru compensațiile la energia electrică în septembrie-octombrie. Prin decizia aprobată pe 8 octombrie, Executivul își reafirmă angajamentul de a acorda aceste compensații până la sfârșitul anului. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a amintit că programul este sprijinit financiar de Uniunea Europeană, compensația fiind aplică pentru primii 110 kWh consumați.
Acum 8 ore
11:50
A violat o minoră pe care a ademenit-o pe internet și a lăsat-o însărcinată. Un bărbat din R. Moldova, condamnat la 15 ani de închisoare # Radio Moldova
A ademenit o fetiță de 12 ani pe rețelele de socializare și a violat-o de mai multe ori, victima rămânând însărcinată. Un bărbat de 35 de ani din nordul R. Moldova a fost condamnat la 15 ani de închisoare.
11:10
Programul de compensații pentru energie electrică a fost prelungit până la sfârșitul anului # Radio Moldova
Toți cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de compensații la energia electrică pentru primele 110 kWh consumați în lunile septembrie și octombrie. Măsura a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței de Guvern. Potrivit Ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, programul, inițiat în februarie curent, este prelungit periodic, în funcție de resursele disponibile, și este sprijinit financiar de Uniunea Europeană.
10:50
Scurgere de gaz într-un bloc de pe strada Nicolae Testemițanu din capitală. Doi copii, transportați la spital # Radio Moldova
Doi copii și trei adulți au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit intoxicații cu gaz într-un apartament din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), incidentul s-a produs în dimineața zilei de 8 octombrie, într-un bloc de locuințe de pe strada Nicolae Testemițanu.
10:50
Desemnat de Guvern: Serghei Diaconu la conducerea Centrului Național de Management al Crizelor # Radio Moldova
Serghei Diaconu a fost numit în funcția de director general al Centrului Național de Management al Crizelor pentru un mandat de cinci ani, începând cu data de 21 octombrie 2025. Proiectul privind numirea sa a fost aprobat în unanimitate de Guvern, în ședința Cabinetului de miniștri din 8 octombrie.
10:40
ANSP: Primele două cazuri de gripă din acest sezon rece și peste o mie de infecții respiratorii, raportate într-o săptămână # Radio Moldova
Primele două cazuri de gripă sezonieră din acest sezon rece au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Potrivit datelor prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), în ultima săptămână au fost înregistrate și peste 1.700 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea în rândul copiilor.
10:40
Guvernul anunță că R. Moldova intră pregătită în sezonul rece: gaze, păcură și cărbune achiziționate integral # Radio Moldova
Guvernul anunță că Republica Moldova intră în sezonul rece cu rezervele de gaze, păcură și cărbune completate. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că Republica Moldova este pregătită pentru iarnă, iar Energocom a finalizat toate achizițiile necesare pentru perioada 2025–2026.
10:30
Revista presei // Regiunea transnistreană, din nou fără gaz. „Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula” # Radio Moldova
Publicațiile naționale transmit că pe 16 octombrie Curtea Constituțională urmează să examineze raportul privind alegerile parlamentare transmis de Comisia Electorală Centrală. În atenția presei sunt cele 6 mandate ale partidului Democrația Acasa, care a fost sancționat de CEC, deoarece „nu a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețele”, deși a avut acolo o campanie intensă.
10:20
Lovituri în lanț în regiunea Cernigov: atacuri cu drone asupra rețelei energetice și căilor ferate # Radio Moldova
Peste 4.500 de consumatori din raionul Nijîn, regiunea Cernigov, au rămas fără energie electrică în urma unui atac al Federației Ruse, a anunțat compania regională de distribuție și furnizare a energiei electrice.
10:10
Caz de rabie la un câine din Orhei. Autoritățile cer vigilență și respectarea măsurilor sanitar-veterinare # Radio Moldova
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) raportează un caz de rabie confirmat, în ultima săptămână, la un câine din localitatea Târzieni, raionul Orhei. Autoritățile dau asigurări că au aplicat măsurile de carantină și control veterinar pentru prevenirea răspândirii virusului.
Acum 12 ore
09:50
Revista presei internaționale // Rusia, dispusă să-și atingă obiectivele în războiul cu Ucraina; Hamas acceptă să depună armele # Radio Moldova
Presa internațională continuă să relateze despre tensiunile politice generate de războiul ruso-ucrainean, semnalând noile declarații ale președintelui american Donald Trump, pe fondul refuzului Rusiei de a pune capăt conflictului militar. Agențiile străine de presă scriu și despre măsurile pregătite de Uniunea Europeană împotriva Moscovei, dar și despre stagnarea economiei ruse. Negocierile de pace din Orientul Mijlociu se numără printre alte subiecte abordate de presa internațională.
09:40
Două femei din Sângerei, condamnate pentru corupere electorală și obligate să achite amenzi de câte 40 de mii de lei # Radio Moldova
Au oferit mită electorală de câte 2.400 de lei unor susținători și acum vor trebui să plătească amenzi de câte 40.000 de lei. Două femei din raionul Sângerei au fost condamnate pentru corupere electorală, fapte comise la alegerile din toamna anului 2024.
09:30
Vicepreședintele Comisiei Vetting: Procedura de evaluare externă a integrității judecătorilor se apropie de final # Radio Moldova
Procesul de evaluare externă a integrității judecătorilor din Republica Moldova, cunoscut cu denumirea de vetting, a intrat în etapa finală pentru magistrații aflați în funcție. Vicepreședintele Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, Andrei Bivol, a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că toate verificările pentru judecătorii activi vor fi încheiate până la sfârșitul anului 2025.
09:10
Căușeni: un bărbat riscă până la șase ani de închisoare pentru că și-ar fi incendiat soția # Radio Moldova
Un tânăr de 30 de ani din raionul Căușeni va compărea în fața instanței, fiind acuzat de violență în familie, după ce și-ar fi incendiat soția în urma unui conflict. Procuratura din Căușeni anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis dosarul în judecată.
09:00
Străzi inundate, copaci doborâți și trafic îngreunat la Chișinău în urma ploilor din ultimele zile # Radio Moldova
Serviciile municipale ale Primăriei Chișinău au intervenit pe teren pentru a înlătura consecințele ploilor abundente care au afectat capitala. Potrivit administrației municipale, echipele specializate acționează în mai multe sectoare ale orașului pentru a curăța sistemele de canalizare, a evacua apa acumulată pe carosabil și a îndepărta eventualele obstacole provocate de vânt și precipitații.
08:50
08:30
Susținuți și nu prea: Câte voturi au acumulat, în localitățile de baștină, liderii partidelor care merg în Parlament # Radio Moldova
Au trecut pragul electoral cu partidele și blocurile electorale pe care le-au condus în campania electorală, însă nu toți au avut sprijinul masiv al oamenilor din localitățile lor de baștină. Excepție fac doar liderii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu și Dorin Recean.
08:10
Kievul acuză Moscova că implică navele sale petroliere în atacuri și diversiuni cu drone în Europa # Radio Moldova
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei confirmă presupunerile potrivit cărora în provocările recente cu survolul dronelor deasupra unor obiective sensibile din Europa ar fi fost implicate petroliere din „flota din umbră” a Federației Ruse. Declarația a fost făcută de președintele Volodimir Zelenski în mesajul său video adresat marți seară, 7 octombrie, cetățenilor.
08:00
Ploile torențiale și vijeliile din România au provocat inundații și pagube materiale în mai multe zone ale țării. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), efecte au fost înregistrate în 42 de localități din 16 județe – printre care Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea – precum și în municipiul București.
08:00
Laureați ai Premiului Nobel, în vizită la Chișinău: au purtat discuții cu cercetători și tineri din R. Moldova # Radio Moldova
O zi cu semnificație istorică pentru știința din Republica Moldova. Doi laureați ai Premiului Nobel - fizicianul japonez Hiroshi Amano și profesorul american James Rothman - au vizitat Academia de Științe a Moldovei (AȘM), unde s-au întâlnit cu cercetători, profesori și tineri. Hiroshi Amano, distins în 2014 pentru inventarea diodelor cu lumină albastră, a susținut o prelegere publică. Cei doi savanți au fost desemnați membri de onoare ai AȘM și au primit medalia „Dimitrie Cantemir”.
07:30
Autoritarul prim-ministru maghiar Viktor Orbán a suferit o înfrângere în Parlamentul European, care a respins marți, 7 octombrie, cererea guvernului de la Budapesta de a ridica imunitatea a doi eurodeputați maghiari: Péter Magyar, din Partidul Popular European (liderul partidului Tisza, care îl depășește în prezent pe Orbán în sondajele dinaintea alegerilor de anul viitor), și Klára Dobrev, din Partidul Socialiștilor și Democraților.
Acum 24 ore
23:00
Blocaj electoral în Autonomia Găgăuză: Noua Adunare Populară de la Comrat ar putea fi aleasă în 2026 # Radio Moldova
Autonomia Găgăuză se confruntă cu un blocaj electoral fără precedent. Deși mandatul actualei Adunări Populare (AP) expiră în noiembrie, organizarea alegerilor este imposibilă. Regiunea nu are o entitate electorală, după ce Comisia Electorală a Găgăuziei (CEG) a fost dizolvată acum doi ani de AP. Decizia a fost contestată în instanță, iar decizia urmează să fie pronunțată de Curtea Supremă de Justiție (CSJ) abia pe 26 noiembrie.
21:50
Aproape 200 de clădiri din capitală, majoritatea grădinițe și spitale, sunt conectate la căldură # Radio Moldova
Aproape 200 de clădiri din capitală, majoritatea grădinițe și spitale, au fost conectate la rețeaua de agent termic. Temperaturile scăzute din ultimele zile au determinat și administratorii de blocuri să solicite racordarea sistemelor de încălzire. Potrivit reprezentanților Termoelectrica, stocurile de combustibil sunt suficiente pentru a asigura căldura pe toată durata sezonului rece și că tarifele pentru consumatorii casnici vor rămâne neschimbate.
21:10
Doi ani de la războiul din Gaza: mărturiile unor moldoveni care au fugit din calea războiului # Radio Moldova
Au trecut doi ani de la izbucnirea conflictului dintre Hamas și Israel, un război care a devastat Fâșia Gaza și a forțat mii de oameni să-și abandoneze locuințele. Printre cei nevoiți să fugă din calea violențelor s-au numărat și cetățeni români. Moldova 1 a stat de vorbă cu câțiva dintre ei, iar poveștile pe care le-au împărtășit sunt tulburătoare.
20:40
O clădire cu șase etaje din centrul Madridului s-a prăbușit în timpul lucrărilor de reparație. Trei muncitori au fost răniți, iar alți patru nu au fost deocamdată găsiți, scrie DW. Căutările sub dărâmături continuă.
20:30
Un grup de persoane, printre care moldoveni, furau mașini din Europa și le vindeau în Dubai # Radio Moldova
Furau mașini de elită din Europa și le vindeau în Dubai. O grupare transnațională, printre care și cetățeni moldoveni, ucraineni, români și ruși a fost destructurată de autoritățile italiene, spaniole și belgiene, informează carabinierii italieni.
