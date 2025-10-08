Primarul municipiului Comrat nu susține ideea instituirii unei administrații temporare în Autonomia Găgăuză

14:10

Viața a zeci de oameni depinde de un transplant de rinichi sau ficat, iar identificarea unui donator potrivit poate dura și până la aproape doi ani. Realitatea însă arată că moldovenii sunt reticenți atunci când e vorba de donare de organe și cel mai des, rudele pacienților aflați în moarte clinică ezită, din diverse motive. Așa că atunci când e posibil, salvarea vine de la cei apropiați.