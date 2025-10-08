BERBERIS THUNBERGII: Arbustul decorativ cu frunze roșii, purpurii și galbene
Agromedia, 8 octombrie 2025 16:00
BERBERIS THUNBERGII: Arbustul decorativ cu frunze roșii, purpurii și galbene
• • •
Alte ştiri de Agromedia
Acum 30 minute
16:00
BERBERIS THUNBERGII: Arbustul decorativ cu frunze roșii, purpurii și galbene
Acum 2 ore
15:20
COMERȚ FĂRĂ BARIERE: Moldova va integra sistemele vamale cu UE
15:00
VINURILE MOLDOVENEȘTI VOR AVEA ETICHETE NOI: REGULI aprobate de Guvern
Acum 4 ore
13:20
GUVERNUL SUSPENDĂ TEMPORAR IMPORTURILE DE ZAHĂR ALB DIN SERBIA
Acum 6 ore
11:40
VINHART: Povestea unei vinării de familie cu vinuri autohtone și ediții limitate
10:30
FINANȚARE PENTRU FERMIERII DIN SECTORUL ZOOTEHNIC: AGGRI, Apelul IV
Ieri
13:10
MĂRUL LUI ADAM (MACLURA POMIFERA): Gard viu și protecție împotriva insectelor
12:00
„DACĂ PLOILE CONTINUĂ, PIERDEM 70% DIN RECOLTĂ”. Pomicultorii, în lupta cu vremea
11:00
FERMA VIITORULUI: Roboții optimizează procesele, iar vacile aleg singure momentul mulsului # Agromedia
FERMA VIITORULUI: Roboții optimizează procesele, iar vacile aleg singure momentul mulsului
10:10
PĂLĂMIDA ÎN CULTURA DE RAPIȚĂ: Toamna este momentul-cheie pentru combatere
6 octombrie 2025
19:10
STUDIU: Lăptișorul de matcă, hrană prețioasă pentru piele și păr
17:20
13 COMPANII DIN MOLDOVA PROMOVEAZĂ PRODUSELE AGROALIMENTARE LA ANUGA 2025
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
DIGESTATUL CÂȘTIGĂ TEREN ÎN AGRICULTURĂ: Avantaje pentru sol, mediu și fermieri
13:10
RUGOZITATEA FRUCTELOR: Fenomen fiziologic, cauze și soluții pentru fermieri
12:50
AGRITECHNICA 2025: Servicii de testare și certificare pentru sectorul utilajelor agricole # Agromedia
AGRITECHNICA 2025: Servicii de testare și certificare pentru sectorul utilajelor agricole
10:50
DEBUT REMARCABIL LA ZIUA VINULUI: Crame tinere, vinuri mari și turiști încântați
09:30
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Elizaveta Breahnă despre cum se schimbă vinificația: standarde și noi generații de consumatori # Agromedia
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Elizaveta Breahnă despre cum se schimbă vinificația: standarde și noi generații de consumatori
09:20
VREME INSTABILĂ ÎN MOLDOVA: Ploi și răcire ușoară la început de octombrie
4 octombrie 2025
14:30
ZIUA NAȚIONALĂ A VINULUI 2025 A ÎNCEPUT LA CHIȘINĂU: 106 vinării, două zile de sărbătoare și tradiție # Agromedia
ZIUA NAȚIONALĂ A VINULUI 2025 A ÎNCEPUT LA CHIȘINĂU: 106 vinării, două zile de sărbătoare și tradiție
3 octombrie 2025
14:00
CÂT A RECOLTAT UCRAINA ÎN 2025: Date despre cereale și oleaginoase
13:10
CETERONIS ST: Fructe din Moldova, gust garantat pe piețele europene
12:40
ZIUA NAȚIONALĂ A VINULUI 2025: Program și surprize în PMAN
11:50
FERMIERII MOLDOVENI ÎNVAȚĂ BUNE PRACTICI DE BIOSECURITATE DE LA EXPERȚI GERMANI
10:40
EUCALIPTUL AZURA: Secretul unui gard viu modern, elegant și rezistent la frig
2 octombrie 2025
20:30
DUMINICĂ, LA AGRICULTURA MODERNĂ: O legendă a vinificației spune lucruri pe care nu le-ați auzit niciodată # Agromedia
DUMINICĂ, LA AGRICULTURA MODERNĂ: O legendă a vinificației spune lucruri pe care nu le-ați auzit niciodată
18:00
RETENȚIA PLACENTEI LA OVINE ȘI CAPRINE: Cauze, riscuri și măsuri de intervenție
15:40
MARIANA URSACHI: Profesoara care a schimbat școala pe grădina cu legume bio
13:50
MOTORINA SCADE SUB PRAGUL DE 20 DE LEI/LITRU. Noi prețuri pentru carburanți
13:40
FERMIERII DIN SOROCA EXPORTĂ COACĂZ NEGRU ÎN EUROPA. Cum au reușit, AICI
1 octombrie 2025
18:30
A TRANSFORMAT TRADIȚIILE GĂGĂUZE ÎNTR-O AFACERE DE FAMILIE
17:10
INVESTIȚII ÎN UTILAJE ȘI PROCESARE: Ce proiecte finanțează Programul FCA
16:00
AGRICULTORII DIN PELINEI VOR BENEFICIA DE UN SISTEM MODERN DE IRIGARE
15:00
AIPA: Plăți pe etape și în avans, disponibile din 1 octombrie
14:50
ȘCOALA VINULUI ÎN PMAN: Degustări ghidate și soiuri autohtone vechi, în cadrul Zilei Naționale a Vinului # Agromedia
ȘCOALA VINULUI ÎN PMAN: Degustări ghidate și soiuri autohtone vechi, în cadrul Zilei Naționale a Vinului
13:20
RECOLTĂ RECORD LA VARZĂ: 80 tone/hectar fără îngrășăminte
12:10
INVESTIȚII ÎN TURISMUL RURAL: Cum a prins viață pensiunea Hill&Valley din Teleșeu
11:50
PRODUCĂTORII DE FRUCTE DIN MOLDOVA, PREZENȚI LA FRUIT ATTRACTION 2025 DIN MADRID
11:00
CARNEA DE PORC, SUB PRESIUNEA IMPORTURILOR IEFTINE: Ce spun fermierii
10:10
COD GALBEN DE ÎNGHEȚURI ÎN R. MOLDOVA: Avertizare pentru 2–3 octombrie
30 septembrie 2025
17:30
TÂRGURI ȘI EVENIMENTE DEDICATE TOAMNEI ÎN LUNA OCTOMBRIE 2025
16:20
CUM AJUNG FRUCTELE DIN SUDUL MOLDOVEI ÎN SUPERMARKETURILE DIN UE
15:20
PETRU SACARA: Standul Moldovei a atras interes la Apimondia 2025
14:10
FERMENTAȚIA VINULUI ȘI METODELE DE OPRIRE A PROCESULUI PENTRU VINIFICATORI AMATORI
13:30
COCEREAL 2025: Piața cerealelor în regiunea Mării Negre
12:10
OLEG TÎRSÎNĂ: Moldova se pregătește să exporte nuci de calitate premium în 2025
10:20
GRANTURI DE 15.000 USD PENTRU FEMEILE FERMIER DIN ROMÂNIA ȘI MOLDOVA
10:00
SUBVENȚII LE ÎN ZOOTEHNIE APROBATE DE AIPA: Lista beneficiarilor și sumele plătite
29 septembrie 2025
17:30
ÎNMULȚIREA TRANDAFIRILOR PRIN BUTAȘI. Toamna este momentul perfect
14:20
GRÂUL, PORUMBUL ȘI SOIA: Prețuri în scădere
13:30
TRUCURI MAI PUȚIN ȘTIUTE DESPRE SEMĂNATUL DE TOAMNĂ ÎN GRĂDINĂ
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.