RETENȚIA PLACENTEI LA OVINE ȘI CAPRINE: Cauze, riscuri și măsuri de intervenție
Agromedia, 2 octombrie 2025 18:00
RETENȚIA PLACENTEI LA OVINE ȘI CAPRINE: Cauze, riscuri și măsuri de intervenție
Acum o oră
18:00
RETENȚIA PLACENTEI LA OVINE ȘI CAPRINE: Cauze, riscuri și măsuri de intervenție
Acum 4 ore
15:40
MARIANA URSACHI: Profesoara care a schimbat școala pe grădina cu legume bio
Acum 6 ore
13:50
MOTORINA SCADE SUB PRAGUL DE 20 DE LEI/LITRU. Noi prețuri pentru carburanți
13:40
FERMIERII DIN SOROCA EXPORTĂ COACĂZ NEGRU ÎN EUROPA. Cum au reușit, AICI
Ieri
18:30
A TRANSFORMAT TRADIȚIILE GĂGĂUZE ÎNTR-O AFACERE DE FAMILIE
17:10
INVESTIȚII ÎN UTILAJE ȘI PROCESARE: Ce proiecte finanțează Programul FCA
16:00
AGRICULTORII DIN PELINEI VOR BENEFICIA DE UN SISTEM MODERN DE IRIGARE
15:00
AIPA: Plăți pe etape și în avans, disponibile din 1 octombrie
14:50
ȘCOALA VINULUI ÎN PMAN: Degustări ghidate și soiuri autohtone vechi, în cadrul Zilei Naționale a Vinului
ȘCOALA VINULUI ÎN PMAN: Degustări ghidate și soiuri autohtone vechi, în cadrul Zilei Naționale a Vinului
13:20
RECOLTĂ RECORD LA VARZĂ: 80 tone/hectar fără îngrășăminte
12:10
INVESTIȚII ÎN TURISMUL RURAL: Cum a prins viață pensiunea Hill&Valley din Teleșeu
11:50
PRODUCĂTORII DE FRUCTE DIN MOLDOVA, PREZENȚI LA FRUIT ATTRACTION 2025 DIN MADRID
11:00
CARNEA DE PORC, SUB PRESIUNEA IMPORTURILOR IEFTINE: Ce spun fermierii
10:10
COD GALBEN DE ÎNGHEȚURI ÎN R. MOLDOVA: Avertizare pentru 2–3 octombrie
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
TÂRGURI ȘI EVENIMENTE DEDICATE TOAMNEI ÎN LUNA OCTOMBRIE 2025
16:20
CUM AJUNG FRUCTELE DIN SUDUL MOLDOVEI ÎN SUPERMARKETURILE DIN UE
15:20
PETRU SACARA: Standul Moldovei a atras interes la Apimondia 2025
14:10
FERMENTAȚIA VINULUI ȘI METODELE DE OPRIRE A PROCESULUI PENTRU VINIFICATORI AMATORI
13:30
COCEREAL 2025: Piața cerealelor în regiunea Mării Negre
12:10
OLEG TÎRSÎNĂ: Moldova se pregătește să exporte nuci de calitate premium în 2025
10:20
GRANTURI DE 15.000 USD PENTRU FEMEILE FERMIER DIN ROMÂNIA ȘI MOLDOVA
10:00
SUBVENȚII LE ÎN ZOOTEHNIE APROBATE DE AIPA: Lista beneficiarilor și sumele plătite
29 septembrie 2025
17:30
ÎNMULȚIREA TRANDAFIRILOR PRIN BUTAȘI. Toamna este momentul perfect
14:20
GRÂUL, PORUMBUL ȘI SOIA: Prețuri în scădere
13:30
TRUCURI MAI PUȚIN ȘTIUTE DESPRE SEMĂNATUL DE TOAMNĂ ÎN GRĂDINĂ
12:30
UCRAINA A SCHIMBAT SEMNIFICATIV GEOGRAFIA EXPORTURILOR DE GRÂU
12:00
PRZEHYBA: Soi de zmeur remontant cu productivitate înaltă
11:00
CUM RECUNOȘTI VARIOLA LA OVINE ȘI CAPRINE: Semne clinice și riscuri
09:40
METEO 29 SEPTEMBRIE – 5 OCTOMBRIE: Ploi, vânt și temperaturi scăzute
26 septembrie 2025
17:40
DEFICIENȚA DE BOR AFECTEAZĂ DEZVOLTAREA RAPIȚEI ÎN TOAMNĂ: Ce trebuie să știe fermierii
16:30
LUCRĂRILE DE TOAMNĂ LA ZMEURĂ: Pregătirea care asigură recolte sănătoase
14:10
CÂT VIN ÎMBUTELIAT EXPORTĂ MOLDOVA ȘI UNDE AJUNGE
13:20
FERMIERII DIN BRICENI DESCHID PIAȚA ISLANDEZĂ PENTRU MERELE MOLDOVENEȘTI
12:50
INFECȚIILE OMBILICALE LA VIȚEI: Cauze, riscuri și măsuri de prevenție
11:40
ECHINACEEA: Planta care stimulează imunitatea și combate infecțiile respiratorii
09:30
CAMION CU OI BLOCAT LA GRANIȚA CU MOLDOVA: Animalele riscă să fie sacrificate
09:30
ANSA ÎȘI CONSOLIDEAZĂ CAPACITĂȚILE PENTRU EXPORTUL DE PEȘTE ÎN UE
25 septembrie 2025
17:00
USTUROIUL CULTIVAT DUPĂ METODA SIBERIANĂ. Secrete pentru o recoltă bogată
16:10
ANALIZE EXCLUSIVE ȘI PERSPECTIVE STRATEGICE PENTRU PIAȚA CEREALELOR DIN BALCANI ȘI MAREA NEAGRĂ
ANALIZE EXCLUSIVE ȘI PERSPECTIVE STRATEGICE PENTRU PIAȚA CEREALELOR DIN BALCANI ȘI MAREA NEAGRĂ
16:00
COD GALBEN DE ÎNGHEȚURI ÎN REPUBLICA MOLDOVA PENTRU 27–28 SEPTEMBRIE
13:30
CASELE VULNERABILE DIN MEDIUL RURAL INTRĂ ÎN PROCES DE REABILITARE ENERGETICĂ
12:50
FORMELE DE CALCIU ÎN AGRICULTURĂ ȘI ROLUL LOR ÎN FERTILITATEA SOLULUI
11:40
MOLDOVA VA AVEA PRIMA CALE FERATĂ ELECTRIFICATĂ CU ECARTAMENT EUROPEAN
10:00
DOVLEACUL „MUSCAT DE PROVENCE”: O varietate rafinată și valoroasă
24 septembrie 2025
17:50
PLANTE PENTRU BIOMASĂ: 4 culturi energetice rentabile
17:10
ANSA ANUNȚĂ RECHEMAREA UNUI LOT DE HRIȘCĂ DIN MAGAZINE. Depășiri de pesticide
16:30
ZIUA NAȚIONALĂ A VINULUI: Ghidul ediției a XXIV-a
13:10
PREȚURILE ÎNGRĂȘĂMINTELOR, ÎN SCĂDERE LA FINAL DE SEPTEMBRIE
10:30
MOLDOVA ȘI FRANȚA DISCUTĂ SPRIJIN PENTRU VITICULTURĂ, ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI IRIGAȚII
09:50
A TRANSFORMAT O LIVADĂ DE NUCI ÎNTR-O AFACERE PROFITABILĂ. Experiența lui Ghenadie Dumitrașco
A TRANSFORMAT O LIVADĂ DE NUCI ÎNTR-O AFACERE PROFITABILĂ. Experiența lui Ghenadie Dumitrașco
