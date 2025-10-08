Școala din Singureni afectată de ploi: Lecții în săli cu pereți umezi

15:00

Furtunile și ploile torențiale care au afectat India și Nepal în primele zile ale lunii octombrie 2025 au provocat un dezastru major, soldat cu cel puțin 60 de victime. În Nepal, regiunile montane au fost grav afectate de alunecări de teren și inundații, care au distrus case și au blocat accesul către mai multe localități. […]