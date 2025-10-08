Școala din Singureni afectată de ploi: Lecții în săli cu pereți umezi
Subiectul Zilei, 8 octombrie 2025 16:00
La Gimnaziul din satul Singureni, raionul Râșcani, ploile abundente din ultimele zile au transformat procesul de învățământ într-o provocare. Deși lucrările de reparație a acoperișului sunt în desfășurare, apa s-a infiltrat în podul instituției, iar pereții și tavanele mai multor clase s-au umezit. Elevii continuă să vină la ore, însă cadrele didactice se plâng că
Acum 30 minute
16:00
Acum o oră
15:40
Accident în lanț la Florești: Mașină de Poliție implicată, două victime transportate la spital # Subiectul Zilei
În după-amiaza zilei de ieri, în jurul orei 14:00, a avut loc un accident rutier în lanț în localitatea Ghindești, raionul Florești. Incidentul a implicat trei vehicule: un KIA, o Dacia Logan aparținând Inspectoratului de Poliție și un Toyota. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul automobilului KIA, un bărbat de 38 de ani, ar fi pierdut controlul
15:40
Primăria Municipiului Chișinău susține și în acest an tradiția teatrului, participând la deschiderea Festivalului Internațional de Teatru de Comedie „FESTIS" 2025, organizat de Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale". În perioada 7–19 octombrie 2025, scena Teatrului „Satiricus" va reuni artiști, regizori și iubitori de teatru din Republica Moldova, România, Georgia, Italia, Polonia și Ungaria. În
Acum 2 ore
15:10
Chișinău finalizează ultima etapă a Stației regionale de pompare pentru suburbiile Tohatin, Cruzești și Budești # Subiectul Zilei
Un proiect intercomunitar cu impact major pentru bunăstarea locuitorilor din suburbiile Tohatin, Cruzești și Budești se află în ultima etapă de implementare. Stația regională de pompare cu rețele de canalizare este un proiect amplu, inițiat în anul 2020, construit cu contribuția locală și a mai multor parteneri de dezvoltare.Primăria municipiului Chișinău susține, de la început,
15:10
Tradiție și sărbătoare în capitală: Chișinăul marchează Hramul orașului pe 14 octombrie # Subiectul Zilei
Pe 14 octombrie, locuitorii capitalei și oaspeții sunt invitați să celebreze Hramul Chișinăului – o zi dedicată istoriei, culturii și tradițiilor locale. Primarul general Ion Ceban a anunțat că Primăria Chișinău a pregătit și în acest an un program amplu de evenimente: expoziții, târguri ale meșterilor populari și producătorilor autohtoni, degustări de bucate tradiționale și
15:10
Salvare dramatică în Argeș: un bătrân și o fetiță au fost salvați după ce mașina a căzut într-un canal # Subiectul Zilei
Un incident dramatic a avut loc în comuna Băiculești, județul Argeș, unde un bărbat în vârstă de 76 de ani și o fetiță de 10 ani au fost salvați de pe plafonul unei mașini care a căzut într-un canal de fugă. Șoferul a pierdut controlul vehiculului în timp ce încerca să facă o manevră de
Acum 4 ore
14:20
Peste 50.000 de persoane au trecut frontiera în ultimele 24 de ore; 21 refuzați la intrare # Subiectul Zilei
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 52.981 de traversări ale frontierei de stat în punctele de trecere din Republica Moldova. Au fost refuzați la intrare 21 de cetățeni străini. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost: Autoritățile de frontieră au constatat mai multe încălcări: Poliția de Frontieră recomandă călătorilor să ia în
14:20
Un accident rutier s-a produs noaptea trecută la intersecția străzilor Paris și Alba Iulia din sectorul Buiucani al capitalei. În urma coliziunii dintre două automobile, tensiunile au escaladat rapid, iar șoferii implicați s-au luat la bătaie chiar în mijlocul străzii. Scandalul a fost observat de trecători, care au alertat poliția. Echipajul ajuns la fața locului
14:20
Un bărbat a decedat după ce a fost agresat fizic de către un coleg cu care consumase alcool. Incidentul s-a petrecut într-o locuință, unde întâlnirea dintre cei doi a degenerat într-o ceartă, urmată de un atac cu violență. Victima a suferit mai multe lovituri, în special în zona capului, care i-au fost fatale. La sesizarea
14:20
Continuăm investițiile în infrastructura educațională a Capitalei. În prezent, în incinta Gimnaziului Nr. 53 din sectorul Centru se desfășoară lucrări de renovare a holului de la etajul I. Lucrările vizează reabilitarea completă a spațiului de acces în instituție, pentru a oferi elevilor, cadrelor didactice și vizitatorilor un mediu modern, primitor și sigur. Proiectul este realizat
12:30
Chișinău – Un șofer a fost sancționat de Poliția Națională după ce a efectuat o depășire periculoasă în proximitatea unei treceri de pietoni și nu a acordat prioritate unui pieton care traversa regulamentar. Incidentul a fost surprins într-un film video distribuit în spațiul public. Autorităţile au identificat conducătorul auto în urma investigațiilor și au aplicat
Acum 6 ore
12:00
Cinci persoane, dintre care doi copii și trei adulți, au fost intoxicate cu gaz într-un apartament din municipiul Chișinău. Incidentul s-a produs în această dimineață, pe strada Nicolae Testemițanu. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 09:24. La fața locului au intervenit echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care au stabilit
11:30
IgSU din România raportează că peste 40 de localități, răspândite în 20 de județe, au fost afectate de ploile torențiale în ultimele ore. Situațiile de urgență cele mai semnificative s-au manifestat în zona București‑Ilfov și în județul Botoșani. Printre consecințe se numără inundații de locuințe, avarii la magistralele de apă și deteriorări de infrastructură rutieră.
11:00
O femeie de 34 de ani din raionul Soroca a fost condamnată pentru fapte de corupere electorală comise în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale și referendumul din 2024. Aceasta a fost sancționată cu o amendă în valoare de 40.000 de lei. Autoritățile susțin că femeia a colectat date personale, le-a instalat aplicația mobilă „PSB" și
10:40
În Chișinău, spațiile verzi sunt tot mai frecvent distruse de șoferii care își parchează mașinile pe iarba și pe trotuare, în lipsa locurilor de parcare sau din comoditate. Situația se agravează după ploi, când noroiul este stropit în jur, afectând curțenia și aspectul zonelor verzi. Locuitorii din sectoarele centrale și din curțile blocurilor se plâng
Acum 8 ore
10:00
Pericol în curtea unui bloc din Chișinău: un plop uriaș s-a prăbușit peste o mașină # Subiectul Zilei
Un plop — mare și vechi — s‑a prăbușit recent într‑o curte din Chișinău, doborât probabil de vânt sau de degradarea internă, și a căzut peste o mașină parcată. Vehiculul a suferit avarii semnificative — acoperișul, geamurile și caroseria au fost afectate. Nu s-au înregistrat victime, deoarece în momentul incidentului nu se afla nimeni în
09:30
Clădire de pe Calle de las Hileras, Madrid, parțial prăbușită: mai mulți muncitori răniți și alții dați dispăruți # Subiectul Zilei
O clădire aflată în proces de renovare, situată în centrul Madridului, s-a prăbușit parțial, provocând un incident grav. Mai multe persoane au fost rănite, iar altele sunt date dispărute sub dărâmături. Printre răniți se numără muncitori care se aflau la fața locului în momentul colapsului. Unii au suferit fracturi și traumatisme, iar alții au fost
09:10
Scandal în trafic: șofer coborât din mașină și luat la bătaie un pieton în Chișinău # Subiectul Zilei
Un conflict agresiv între un șofer și un pieton a avut loc recent pe o stradă din Chișinău, după ce conducătorul auto, aparent iritat de o situație din trafic, a coborât din mașină și l-a lovit pe pieton. Potrivit martorilor, totul s-a petrecut în câteva secunde. Șoferul ar fi reacționat violent după o discuție în
Acum 24 ore
18:00
Fost deputat democrat, vizat de ANI pentru avere nejustificată de peste 10 milioane de lei # Subiectul Zilei
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare împotriva unui fost deputat democrată, identificat ca fiind Vladimir Andronachi, în urma verificărilor averilor sale pentru perioadele 2015‑2016 și 2016‑2020. Controlul a scos la iveală diferențe semnificative între bunurile dobândite și veniturile declarate, în total peste 10 milioane de lei. Circa 4 milioane de lei nu sunt
18:00
Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 7 octombrie în municipiul Chișinău, implicând trei automobile care au suferit avarii serioase. Incidentul a avut loc pe o stradă intens circulată, iar martorii spun că totul s-ar fi întâmplat din cauza vitezei excesive și a unei posibile neacordări de prioritate. În urma impactului, toate
18:00
IGSU emite recomandări pentru populație în contextul ploilor puternice din Moldova # Subiectul Zilei
Ploile abundente au cuprins întreg teritoriul Republicii Moldova, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis recomandări importante pentru populație. Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările inutile în timpul precipitațiilor, să se adăpostească în locuri sigure și să nu traverseze zone inundate. Șoferii trebuie să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța
Ieri
16:00
Prăbușire de elicopter în Sacramento: trei victime în stare critică, trafic blocat pe autostradă # Subiectul Zilei
Un elicopter medical operat de REACH Air Medical Services s-a prăbușit luni seară, 6 octombrie 2025, pe autostrada 50 din Sacramento, California, în apropiere de intersecția cu Howe Avenue. Incidentul a avut loc în jurul orei 19:00, în timp ce aeronava se întorcea de la Spitalul Medical UC Davis, fără pacient la bord. Elicopterul s-a
15:30
Primăria Chișinău continuă investițiile în infrastructura educațională din suburbii # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău a investit 470.000 de lei în modernizarea infrastructurii Complexului Educațional „Trușeni". Banii au fost alocați pentru crearea și reparația laboratorului digital și pentru reparația mai multor săli de clasă. În cadrul proiectului au fost îndreptați pereții, reconstruite tavanul și podeaua, au fost înnoite sistemele de iluminat și de încălzire, au fost montate cu
15:30
Băiat din Ungheni agresat fizic: filmarea incidentului a fost distribuită pe rețelele sociale # Subiectul Zilei
Un adolescent din Ungheni a fost filmat în timp ce alți tineri îl loveau cu pumnii și picioarele. Potrivit internauților, incidentul ar fi avut loc anul trecut, iar băiatul agresat ar fi consumator de droguri și ar fi propus substanțe interzise minorilor. În înregistrare se aude adolescentul implorând: „Scuzați-mă vă rog… Vă rog, nu mai
15:20
Un bărbat în vârstă de 48 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, a fost prins pe 7 octombrie 2025 la punctul de trecere a frontierei Albița, România, transportând ilegal 100 de pachete de țigări (2.000 de țigarete) cu timbru de acciză al Republicii Moldova. Țigările erau ascunse în bagajele personale ale șoferului, care
15:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a avut o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, noul șef al Oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Edilul i-a urat bun venit la Chișinău și succes în noul mandat. Ion Ceban a subliniat că Primăria Chișinău și BERD sunt parteneri de încredere de
14:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a reușit să colecteze 1,3 miliarde de lei la bugetul public într-o perioadă de numai o săptămână. Autoritatea fiscală anunță că operațiunile au inclus vizite fiscale la contribuabili, emiterea deciziilor privind cazuri de nerespectare a legislației și aplicarea sancțiunilor necesare. Totodată, au fost efectuate măsuri de executare
14:30
Autoritățile cer Interpol să caute Marina Tauber după condamnarea pentru finanțare ilegală # Subiectul Zilei
Deputata Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru implicarea în finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. Instanța a dispus și confiscarea a peste 206 milioane de lei, sume folosite în activitățile infracționale. Întrucât Tauber se află în afacerea țării, autoritățile moldovenești intenționează să o declare în […] Articolul Autoritățile cer Interpol să caute Marina Tauber după condamnarea pentru finanțare ilegală apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
În urma avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), autoritățile din județele Constanța, Călărași și Ialomița au decis suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ pentru miercuri, 8 octombrie 2025. Decizia vine ca măsură de precauție în contextul codului roșu de ploi torențiale și abundente, valabil între orele 21:00 din 7 octombrie și […] Articolul Cod roșu de ploi în România: școlile din trei județe își suspendă activitatea apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Cod Galben de ploi: crește numărul accidentelor rutiere, autoritățile recomandă prudență # Subiectul Zilei
În ultimele ore, condițiile meteo nefavorabile, caracterizate prin ploi abundente și prelungite, au cauzat o creștere semnificativă a accidentelor rutiere. În doar 90 de minute, Serviciul 112 a înregistrat aproximativ 40 de apeluri legate de accidente, majoritatea fiind cauzate de carosabilul alunecos, vizibilitatea redusă și neadaptarea vitezei la condițiile de trafic. Autoritățile fac un apel […] Articolul Cod Galben de ploi: crește numărul accidentelor rutiere, autoritățile recomandă prudență apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Un bărbat din județul Suceava a fost sancționat cu o amendă de 5.000 de lei după ce a fost depistat transportând ilegal lemne de foc. Polițiștii au identificat autoutilitara condusă de acesta în localitatea Fundu Moldovei, constatând că transportul se efectua fără aviz de însoțire, așa cum prevede legislația silvică. În urma verificărilor, s-a stabilit […] Articolul Transport ilegal de lemne fără acte: bărbat amendat cu 5.000 de lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Primăria Chișinău investește în educație incluzivă prin renovarea atelierelor școlare # Subiectul Zilei
Primăria municipiului Chișinău desfășoară lucrări de reparație capitală la două ateliere tehnologice din cadrul Școlii auxiliare-internat Nr. 5. ▪️În spațiile destinate orelor de educație tehnologică se intervine asupra pereților, tavanului și planșeului, sunt înlocuite rețelele de iluminat și montate plafoane casetate de tip Armstrong, iar sistemul termic a fost complet modernizat. ▪️De asemenea, au fost […] Articolul Primăria Chișinău investește în educație incluzivă prin renovarea atelierelor școlare apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Accident grav în centrul Chișinăului: O femeie de 67 de ani, lovită de mașină lângă Procuratura Generală # Subiectul Zilei
În această dimineață, în jurul orei 03:48, o femeie în vârstă de 67 de ani a fost accidentată de un automobil marca Mercedes pe bulevardul Ștefan cel Mare, lângă Procuratura Generală din Chișinău. Victima traversa strada neregulamentar, în afara unei treceri de pietoni, când a fost spulberată de șoferul în vârstă de 59 de ani. […] Articolul Accident grav în centrul Chișinăului: O femeie de 67 de ani, lovită de mașină lângă Procuratura Generală apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Ploi abundente în toată țara: Poliția cere șoferilor să circule cu farurile aprinse ziua # Subiectul Zilei
Poliţia face apel către conducătorii auto să circule cu farurile de întâlnire şi pe timp de zi, pe tot teritoriul ţării, având în vedere ploile abundente care diminuează vizibilitatea. Pe lângă folosirea luminii în timpul zilei, autoritățile recomandă menținerea unei distanțe mari față de autovehiculul din față, evitarea accelerațiilor și frânărilor bruște, și adaptarea vitezei […] Articolul Ploi abundente în toată țara: Poliția cere șoferilor să circule cu farurile aprinse ziua apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Primăria municipiului Chișinău a emis astăzi un anunț cu profund regret, informând că fosta angajată a instituției, Angela Efremov, s‑a stins din viață. Doctrinele oficiale nu au precizat cauza decesului sau data exactă, însă au transmis condoleanțe familiei îndoliate și apropiaților. Angela Efremov a servit cu devotament în cadrul Primăriei Chișinău, iar colegii o remarcau […] Articolul Doliu la Primăria Chișinău: a încetat din viață fosta angajată Angela Efremov apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Svetlana Moisei, cunoscută și sub numele de „Lucia” sau „Luminița”, este de negăsit de peste un an. Originară din Republica Moldova, născută în martie 1966, femeia a dispărut în iulie 2024 din Ostia Antica, Roma, unde locuia într-o baracă ridicată lângă strada Gastone Maspero. Copiii ei trăiesc într‑o stare de incertitudine și au depus sesizări […] Articolul Copiii cer disperat adevărul: O moldoveancă este dispărută de un an în Italia apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Ucraina lovește infrastructura militară rusă: fabrică de muniții și terminal petrolier distruse parțial # Subiectul Zilei
În noaptea de 6 octombrie, o serie de atacuri cu drone și rachete au vizat o fabrică de explozibili aflată în interiorul Rusiei și un terminal petrolier din orașul Feodosia, Crimeea. Fabrica atacată este una dintre cele mai mari unități de producere a muniției din Rusia, având un rol important în fabricarea proiectilelor, bombelor și […] Articolul Ucraina lovește infrastructura militară rusă: fabrică de muniții și terminal petrolier distruse parțial apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Cercetători din China dezvoltă un adeziv biodegradabil care fixează oasele rapid, fără implanturi metalice # Subiectul Zilei
O echipă de cercetători din China a dezvoltat un adeziv medical revoluționar care poate fixa fragmentele osoase în doar 2–3 minute. Inspirat din natură, noul lipici funcționează chiar și în condiții dificile, cum ar fi în contact cu sângele sau țesutul umed, acolo unde alte materiale de fixare eșuează. Adezivul are o rezistență ridicată și […] Articolul Cercetători din China dezvoltă un adeziv biodegradabil care fixează oasele rapid, fără implanturi metalice apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:10
Tragedie sanitară în India: copii pierd viața din cauza produselor farmaceutice neconforme # Subiectul Zilei
În India, un număr de peste zece copii au decedat în ultimele săptămâni, în urma administrării unui sirop de tuse suspectat că ar fi fost contaminat. Mai mulți alți copii au prezentat simptome grave precum insuficiență renală după consum, declanșând controale și investigații la nivel statal și național. Autoritățile au restricționat imediat distribuția produsului implicat. […] Articolul Tragedie sanitară în India: copii pierd viața din cauza produselor farmaceutice neconforme apare prima dată în Subiectul Zilei.
6 octombrie 2025
17:30
Primăria Chișinău dezvoltă infrastructura suburbanelor: 9,8 milioane de lei pentru Ghidighici # Subiectul Zilei
Primăria municipiului Chișinău a investit 9,8 milioane de lei în reparația drumului de acces spre satul Ghidighici, proiect care a inclus și construcția unui trotuar pe strada Victoriei. Autoritățile subliniază că proiectul are o importanță majoră, vizând dezvoltarea economică a regiunii și asigurarea siguranței în trafic pentru șoferi și pietoni. De asemenea, în anul 2022, […] Articolul Primăria Chișinău dezvoltă infrastructura suburbanelor: 9,8 milioane de lei pentru Ghidighici apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Doliu în muzica autohtonă: Ruslan Țăranu, chitarist și producător emblematic, s‑a stins # Subiectul Zilei
Muzica moldovenească este în doliu după decesul lui Ruslan Țăranu, chitarist, compozitor și producător cunoscut pentru contribuțiile sale remarcabile la dezvoltarea scenei rock din Moldova. Țăranu s‑a născut în 1953 și a avut o carieră îndelungată, care a cuprins colaborări cu numeroși artiști autohtoni, precum și activități de producător și inițiative de promovare a muzicii […] Articolul Doliu în muzica autohtonă: Ruslan Țăranu, chitarist și producător emblematic, s‑a stins apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:20
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 6 octombrie 2025 că, după încheierea campaniei electorale, municipalitatea își continuă activitatea în ritm susținut, implementând proiecte de infrastructură în toate sectoarele orașului. „Alegerile au trecut, iar Primăria Chișinău continuă să muncească în teren, în fiecare sector, realizând multiple proiecte […] Articolul După alegeri, Primăria Chișinău continuă lucrările în teren apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că pregătirea blocurilor locative pentru sezonul de încălzire 2025–2026 se află pe ultima sută de metri. Potrivit edilului, municipalitatea și gestionarii fondului locativ finalizează lucrările tehnice necesare pentru asigurarea confortului termic al locatarilor. „Deși tarifele sunt usturătoare, sănătatea cetățenilor este o prioritate. Conectarea la căldură se face la […] Articolul Chișinăul, pregătit pentru sezonul rece: ultimele verificări la rețeaua termică apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:20
Pe 14 octombrie, Chișinăul sărbătorește Hramul orașului – vezi programul evenimentelor # Subiectul Zilei
Chișinăul se pregătește de sărbătoare. Pe 14 octombrie, locuitorii capitalei vor marca Hramul orașului printr-o serie de evenimente culturale și religioase. Manifestările vor debuta la ora 08:00, cu liturghia de Hram la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, iar de la ora 10:00, Piața Marii Adunări Naționale va deveni centrul festivităților, găzduind târguri, concerte și recitaluri, care […] Articolul Pe 14 octombrie, Chișinăul sărbătorește Hramul orașului – vezi programul evenimentelor apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Chișinăul susține performanța: tinerii sportivi, în prim-planul unui eveniment de anvergură europeană # Subiectul Zilei
Municipiul Chișinău a jucat un rol esențial în organizarea campionatului UEFA Futsal U19 EURO Moldova 2025, competiție găzduită în premieră de Republica Moldova. Evenimentul, desfășurat cu sprijinul Primăriei Chișinău prin programele de cofinanțare municipală, a reunit opt selecționate europene. Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că este mândru de implicarea Chișinăului în acest proiect sportiv […] Articolul Chișinăul susține performanța: tinerii sportivi, în prim-planul unui eveniment de anvergură europeană apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Bărbat din Ungheni condamnat la 8 ani după ce şi‑a înjunghiat mama vitregă şi concubinul acesteia # Subiectul Zilei
Un bărbat în vârstă de 30 de ani, originar din raionul Ungheni, a fost condamnat la 8 ani de pușcărie pentru că a comis acte de violență gravă în familie. Într‑o seară, aflându‑se sub influența alcoolului, el a provocat un conflict în locuinţa mamei vitregi. În timpul altercaţiei, l‑a înjunghiat în picior pe concubinul acesteia, […] Articolul Bărbat din Ungheni condamnat la 8 ani după ce şi‑a înjunghiat mama vitregă şi concubinul acesteia apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Platforma TikTok a fost utilizată intens în perioada campaniei electorale din Republica Moldova pentru a răspândi mesaje manipulatorii și propagandistice. Mii de conturi false au fost create cu scopul de a influența opinia publică, promovând teme precum pierderea suveranității, teama artificială față de Rusia și mesaje anti-occidentale. Mai multe conturi care difuzau conținut politic partizan […] Articolul Campanie de dezinformare pe TikTok în perioada alegerilor din 28 septembrie apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Trei persoane judecate pentru falsificarea actelor românești în scopul muncii ilegale în Italia # Subiectul Zilei
Trei persoane din raioanele Călărași și Strășeni au fost trimise în judecată pentru organizarea migrației ilegale a unor muncitori în Italia, prin falsificarea cărților de identitate românești. Potrivit anchetei, în decembrie 2021, unul dintre inculpați, care lucra deja în Italia, a recrutat trei bărbați pentru a-i angaja în domeniul sudării țevilor, promițându-le salariu de 7 […] Articolul Trei persoane judecate pentru falsificarea actelor românești în scopul muncii ilegale în Italia apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Dezastru în India și Nepal: Cel puțin 60 de morți din cauza furtunilor și inundațiilor # Subiectul Zilei
Furtunile și ploile torențiale care au afectat India și Nepal în primele zile ale lunii octombrie 2025 au provocat un dezastru major, soldat cu cel puțin 60 de victime. În Nepal, regiunile montane au fost grav afectate de alunecări de teren și inundații, care au distrus case și au blocat accesul către mai multe localități. […] Articolul Dezastru în India și Nepal: Cel puțin 60 de morți din cauza furtunilor și inundațiilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Europa a fost lovită de furtuni puternice sâmbătă, provocând inundații, distrugeri și zboruri anulate. În România, ciclonul mediteranean a afectat mai multe orașe, inclusiv Capitala, unde traficul a fost blocat din cauza inundațiilor și a copacilor doborâți de vântul cu rafale de peste 80 km/h. În Bulgaria, ploile torențiale au dus la inundații devastatoare, iar […] Articolul Furtuni și inundații afectează mai multe țări europene, mii de case fără curent apare prima dată în Subiectul Zilei.
