Gimnaziul Nr. 53 din Chișinău, în proces de renovare
Provincial, 8 octombrie 2025 13:10
Primăria Chișinău continuă investițiile în infrastructura educațională a Capitalei. Potrivit Primarului General, Ion Ceban, în prezent, în incinta Gimnaziului Nr. 53 din sectorul Centru se desfășoară lucrări de renovare a holului de la etajul I. „Lucrările vizează reabilitarea completă a spațiului de acces în instituție, pentru a oferi elevilor, cadrelor didactice și vizitatorilor un mediu […] Post-ul Gimnaziul Nr. 53 din Chișinău, în proces de renovare apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 10 minute
13:10
Primăria Chișinău continuă investițiile în infrastructura educațională a Capitalei. Potrivit Primarului General, Ion Ceban, în prezent, în incinta Gimnaziului Nr. 53 din sectorul Centru se desfășoară lucrări de renovare a holului de la etajul I. „Lucrările vizează reabilitarea completă a spațiului de acces în instituție, pentru a oferi elevilor, cadrelor didactice și vizitatorilor un mediu […] Post-ul Gimnaziul Nr. 53 din Chișinău, în proces de renovare apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
12:40
În aceste zile, cei peste 650 de castani își lasă veșmintele, iar strada Națională din Ungheni, se umple de frunze uscate, mante țepoase și fructe de castan. În fiecare dimineață, indiferent de vreme, echipele Sectorului de amenajare intervin pentru a menține strada curată și sigură pentru pietoni și șoferi. Pentru ca utilajele să poată acționa […] Post-ul Primăria Ungheni: Nu parcați între 8:00–11:00 pe strada Națională apare prima dată în Provincial.
12:40
Începând cu 1 ianuarie 2026, doar studenții care au media academică mai mare de 6,5 vor beneficia de bursă. Guvernul a aprobat astăzi o modificare importantă privind modul de acordare a burselor de studii în universitățile din țară. Noile reguli stabilesc trei categorii de burse. La categoria I sunt eligibili studenții cu media semestrială de […] Post-ul De la 1 ianuarie 2026, bursele studenților vor fi corelate cu reușita academică apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
12:10
S-au pornit spre Marea Britanie cu valizele pline de țigări, dar au fost depistați la vamă. Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au depistat două cazuri de transport ilicit de țigări pe ruta Chișinău–Londra. În primul caz, în bagajul unui pasager de 29 de ani au fost depistate 130 […] Post-ul Țigări ascunse în bagaje, depistate la vama Aeroport apare prima dată în Provincial.
12:10
Guvernul a aprobat Programul de Transformare Digitală a domeniului Energetic pentru anii 2026–2030 # Provincial
Gospodăriile vor putea să-și gestioneze mai eficient consumul de energie, prin continuarea instalării contoarelor inteligente, iar rețelele vor fi modernizate, reducând semnificativ pierderile de energie. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi Programul de Transformare Digitală a domeniului Energetic pentru anii 2026–2030, elaborat de Ministerul Energiei, cu sprijinul PNUD Moldova și al Guvernului Italiei. Astfel, până […] Post-ul Guvernul a aprobat Programul de Transformare Digitală a domeniului Energetic pentru anii 2026–2030 apare prima dată în Provincial.
12:00
Viceprimarul municipiului Bălți, Vitalii Balan, a informat locuitorii despre demararea lunii de salubrizare și amenajare de toamnă, care va începe pe data de 15 octombrie. Acesta a adresat un apel către toate persoanele fizice și juridice, îndemnându-le să participe activ la lucrările de curățenie și salubrizare pe teritoriile de care sunt responsabile. Post-ul La Bălți va începe luna de salubrizare și amenajare de toamnă apare prima dată în Provincial.
11:40
Republica Moldova se confruntă în aceste zile cu ploi abundente și condiții meteorologice extreme, care pot pune în pericol siguranța și bunăstarea animalelor. În contextul avertizărilor hidrologice emise recent, care indică averse puternice, scurgeri de pe pante și inundații locale, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) face un apel urgent în adresa proprietarilor de animale. […] Post-ul ANSA: protejați animalele în această perioadă cu risc de inundații apare prima dată în Provincial.
11:30
Guvernul a aprobat lista câștigătorilor din acest an ai Premiului Național. Vor fi premiați 11 profesioniști, care au obținut realizări remarcabile în domeniile artă, știință, literatură, cultură și sport. Prim-ministrul Dorin Recean a felicitat laureații și colectivele care muncesc alături de aceștia. „Republica Moldova are foarte multe talente extraordinare și trebuie să găsim modalități de a le […] Post-ul Lista laureaților Premiului Național, ediția 2025, aprobată de Guvern apare prima dată în Provincial.
11:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Republica Moldova e pregătită de sezonul de încălzire, informează PROVINCIAL. „Suntem pregătiți pentru iarnă. SA Energocom a efectuat toate achizițiile necesare pentru sezonul de încălzire 2025-2026. Stocurile de siguranță, cele 50 de mln de m3 de gaze naturale, sunt depozitate în România și Ucraina. Până la 1 noiembrie […] Post-ul Dorin Junghietu: Republica Moldova e pregătită de sezonul de încălzire apare prima dată în Provincial.
11:20
Primăria orașului Cimișlia a finalizat lucrările de amenajare și pavare a drumului de acces către Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, un spațiu plin de amintiri pentru generații întregi de copii, părinți și bunici. „Mult timp, pe vechea scară din cărămidă roșie, coborau zilnic elevi și preșcolari însoțiți de părinți spre grădiniță și liceu. Astăzi, în același […] Post-ul Primăria Cimișlia a finalizat pavarea drumului de acces spre Liceul „Mihai Eminescu” apare prima dată în Provincial.
11:20
Trei medalii de bronz pentru halterofilul moldovean Marin Robu la Campionatele Mondiale din Norvegia # Provincial
Halterofilul Marin Robu a urcat, pentru al doilea an consecutiv, pe podiumul Campionatelor Mondiale rezervate seniorilor, care se desfășoară în orașul Forde, Norvegia. Sportivul originar din Nisporeni a cucerit trei medalii de bronz, confirmându-și statutul de unul dintre cei mai valoroși halterofili ai Republicii Moldova. În prima probă, cea de smuls, Marin Robu a înregistrat […] Post-ul Trei medalii de bronz pentru halterofilul moldovean Marin Robu la Campionatele Mondiale din Norvegia apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
11:10
Astăzi, 8 octombrie, în municipiul Bălți a fost inaugurat tradiționalul expo-târg „Consum Expo”, ajuns la cea de-a XXXI-a ediție. Evenimentul are loc în Piața Vasile Alecsandri, unde este expus un vast sortiment de produse realizate de meșteri populari, articole alimentare și bunuri pentru casă oferite de producători locali și naționali. Expo-târgul este organizat de Direcția […] Post-ul În municipiul Bălți se desfășoară expo-târgul „Consum Expo” apare prima dată în Provincial.
11:00
ANSP anunță scăderea cazurilor de boli respiratorii și începerea campaniei de vaccinare antigripală # Provincial
Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. În perioada 29.09.2025-05.10.2025 (săptămâna 40/2025), au fost înregistrate 1747 de cazuri de IACRS, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 60% față de aceeași perioadă a sezonului precedent. În perioada nominaliză au fost înregistrate […] Post-ul ANSP anunță scăderea cazurilor de boli respiratorii și începerea campaniei de vaccinare antigripală apare prima dată în Provincial.
10:50
Crescătorii de bovine, ovine și caprine pot solicita finanțare pentru modernizarea fermelor # Provincial
Începând cu data de 20 octombrie 2025, crescătorii de bovine, ovine și caprine pot depune cereri de finanțare în cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, finanțat de Banca Mondială. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în parteneriat cu Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Agricultură (UCIMPA) și Agenția de […] Post-ul Crescătorii de bovine, ovine și caprine pot solicita finanțare pentru modernizarea fermelor apare prima dată în Provincial.
10:50
Doi copii și trei maturi au suferit intoxicații cu gaz în municipiul Chișinău, ca urmare a acumulării gazului emanat de la hota unui cazan. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 8 octombrie 2025, într-un apartament dintr-un bloc de locuit de pe strada Nicolae Testemițanu 37, din capitală. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat […] Post-ul Doi copii și trei maturi au suferit intoxicații cu gaz în municipiul Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:50
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS pentru a asigura siguranța elevilor și utilizarea eficientă a mijloacelor de transport. Fiecare unitate utilizată la transportarea copiilor va fi monitorizată prin intermediul unei platforme digitale, care poate fi accesată atât prin interfața web, cât și prin aplicații mobile dedicate. Dispozitivele au fost achiziționate cu suportul […] Post-ul Toate autobuzele școlare, dotate cu GPS-uri apare prima dată în Provincial.
10:40
Ieri, 7 octombrie 2025, în cadrul programului EDUFEST „Orașul Bălți – oraș prietenos copiilor”, s-a desfășurat evenimentul de deschidere oficială a sălii de sport la Gimnaziul nr. 3 din municipiul Bălți. Evenimentul a avut loc într-o atmosferă de sărbătoare, la care au participat elevi și cadre didactice. La inaugurare au fost prezenți Primarul municipiului Bălți, […] Post-ul Sală de sport modernă inaugurată la Gimnaziul nr. 3 din Bălți, în cadrul EDUFEST apare prima dată în Provincial.
10:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de siguranță, în contextul ploilor de lungă durată prognozate pe întreg teritoriul țării. Precipitațiile abundente pot genera acumulări de apă, afectând circulația și siguranța în anumite zone. În acest sens, pentru prevenirea situațiilor de risc salvatorii și pompierii recomandă cetățenilor: Evitați deplasările inutile în […] Post-ul Reguli de securitate pentru cetățeni în perioada ploilor îndelungate apare prima dată în Provincial.
10:20
Pe teritoriul Republicii Moldova în perioada 29.09.2025-06.10.2025 a fost înregistrat un focar de rabie la câine în localitatea Tîrzieni, raionul Orhei. Totodată, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că în această perioadă au fost eradicate cu succes toate focarele de Pestă porcină africană (PPA) din raionul Hîncești. Ținem să precizăm că la moment a rămas […] Post-ul Focar de rabie la câine în localitatea Tîrzieni, raionul Orhei apare prima dată în Provincial.
10:20
Procuratura Bălți, Oficiul Sîngerei, anunță că prin sentința Judecătoriei Bălți, sediul Sîngerei din 07 octombrie 2025, două inculpate au fost recunoscute vinovate pentru comiterea infracțiunii de corupere electorală, adică darea de bani în scopul determinării alegătorului sau susținătorului să îşi exercite sau să nu îşi exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor. Instanța a stabilit că inculpatele, […] Post-ul Două femei din raionul Sîngerei – sancționate penal pentru corupere electorală apare prima dată în Provincial.
10:10
Bărbat din Căușeni, trimis pe banca acuzaților pentru că și-a stropit soția cu benzină și a încercat să îi dea foc # Provincial
Procuratura Căușeni anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unui bărbat de 30 de ani în comiterea infracțiunii de violență în familie. Potrivit probatoriului administrat, la 21 iunie 2025, în timpul conflictului între învinuit și soția sa, acesta a luat o sticlă de benzină, […] Post-ul Bărbat din Căușeni, trimis pe banca acuzaților pentru că și-a stropit soția cu benzină și a încercat să îi dea foc apare prima dată în Provincial.
10:10
Chișinău: serviciile municipale intervin pentru înlăturarea efectelor ploilor abundente # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău informează că serviciile municipale de profil sunt în teren pentru a înlătura consecințele ploilor abundente. Astfel, pe parcursul nopții și dimineții de astăzi, muncitorii regiilor au intervenit la 4 adrese unde au fost semnalate căderi de arbori și crengi, iar pe str. Samizegetusa, 32 s-a inregistrat acumulare nesemnificativă de apă pe carosabil. […] Post-ul Chișinău: serviciile municipale intervin pentru înlăturarea efectelor ploilor abundente apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:00
În contextul avertizării meteorologice emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 07–08 octombrie 2025, pe întreg teritoriul țării se vor înregistra ploi de lungă durată, cu acumulări de apă între 15 și 49 l/m², iar izolat acestea pot atinge valori de 50–90 l/m². În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă repetat […] Post-ul Cod galben de ploi! IGSU îndeamnă populația să respecte măsurile de siguranță apare prima dată în Provincial.
16:50
Contract de finanțare semnat pentru finalizarea Complexului Turistic Sportiv din Hîncești # Provincial
Agenția de Dezvoltare Regională Centru și Consiliul Raional Hîncești au semnat astăzi contractul de finanțare pentru finalizarea construcției și amenajarea Complexului Turistic Sportiv din Municipiul Hîncești. Potrivit unui comunicat, aceste lucrări vor fi desfășurate în cadrul proiectului „Turismul, agrementul și sportul – converg ferm la Hîncești pentru o perspectivă turistică regională și interregională durabilă”, un proiect […] Post-ul Contract de finanțare semnat pentru finalizarea Complexului Turistic Sportiv din Hîncești apare prima dată în Provincial.
16:50
Curtea Constituțională se va expune pe 16 octombrie cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare # Provincial
Curtea Constituțională urmează să se expună, la 16 octombrie 2025, cu privire la rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși, informează PROVINCIAL. Amintim că, la 6 octombrie 2025, Comisia Electorală Centrală i-a prezentat Curții Constituționale procesul-verbal, raportul şi actele electorale cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor […] Post-ul Curtea Constituțională se va expune pe 16 octombrie cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare apare prima dată în Provincial.
16:40
Cu prilejul Zilei Internaționale de Conștientizare asupra Risipei Alimentare (29 septembrie), Primăria Chișinău a lansat Campania Municipală-Concurs „Zero Risipă în Educație”, o inițiativă dedicată promovării unui comportament responsabil față de resursele alimentare. Peste 70 de instituții educaționale, grădinițe, școli, licee, centre extrașcolare și școli profesionale, s-au înscris în campanie, demonstrând implicarea activă a întregii comunități […] Post-ul Primăria Chișinău a lansat Campania Municipală-Concurs „Zero Risipă în Educație” apare prima dată în Provincial.
16:20
Departamentul de Explorări Funcționale și Laboratorul clinic din CS Ungheni – redeschise după modernizare # Provincial
Departamentul de Explorări Funcționale și Laboratorul clinic din cadrul Centrului de Sănătate Ungheni au fost inaugurate marți, 7 octombrie, după renovare, în prezența reprezentanților instituțiilor medicale, ai autorităților locale și ai Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), marcând reluarea activității în spațiile modernizate. „Prin această investiție, ne dorim să modernizăm spațiile medicale și să […] Post-ul Departamentul de Explorări Funcționale și Laboratorul clinic din CS Ungheni – redeschise după modernizare apare prima dată în Provincial.
16:20
Astăzi, la Primăria municipiului Bălți, a avut loc o ședință de lucru cu administratorii întreprinderilor municipale, în cadrul căreia reprezentantul CET-Nord a informat despre procesul de conectare a obiectivelor la sistemul de termoficare centralizată. Au fost prezentate sectoarele deja conectate la rețeaua de încălzire, precum și motivele întârzierilor în alte zone. În mod prioritar, sunt […] Post-ul Stadiul conectării municipiului Bălți la sistemul de termoficare centralizată apare prima dată în Provincial.
16:20
Număr record de studenți la Universitatea din Cahul: peste 1000 de tineri înmatriculați # Provincial
Pentru prima dată în ultimii patru ani, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul a atins un număr record de studenți, depășind 1000 de persoane. În acest an, au fost înmatriculați 399 de tineri, comparativ cu 372 în 2024. De asemenea, pentru prima dată, numărul studenților admiși la secția cu frecvență la zi a […] Post-ul Număr record de studenți la Universitatea din Cahul: peste 1000 de tineri înmatriculați apare prima dată în Provincial.
16:10
O patrulă autonomă înseamnă timp de reacție mai scurt și siguranță sporită la frontieră, mai multă securitate pentru cetățenii din zona de frontieră și pentru toți cei care călătoresc. La finele săptămânii precedente, 50 de polițiști de frontieră din cadrul Direcției regionale Sud au participat la o instruire complexă, ce a cuprins sesiuni teoretice și […] Post-ul Implementarea conceptului de patrulă autonomă: instruire practică la Basarabeasca apare prima dată în Provincial.
15:50
Astăzi, în incinta sediului Rezervației „Prutul de Jos” din satul Slobozia Mare, a avut loc o ședință de lucru dedicată proiectului „DANUBE4ALL”, având ca temă principală procesul de sedimentare a lacului Beleu și soluțiile durabile pentru conservarea acestui ecosistem unic. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice locale, specialiști din domeniul mediului și ai rezervatiei, […] Post-ul Workshop dedicat proiectului „DANUBE4ALL” și provocărilor sedimentării lacului Beleu apare prima dată în Provincial.
15:40
Cupa Orange 2025/26. Echipele și meciurile din optimile de finală, stabilite prin tragere la sorți # Provincial
Astăzi, 7 octombrie, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din optimile de finală ale Cupei Orange 2025/26. În această etapă, în competiție își încep parcursul echipele din Liga 7777. Partidele sunt programate pentru 28 și 29 octombrie. Site-ul FMF.md va oferi toate informațiile necesare despre desfășurarea meciurilor și evoluția competiției. Perechile 1/8 […] Post-ul Cupa Orange 2025/26. Echipele și meciurile din optimile de finală, stabilite prin tragere la sorți apare prima dată în Provincial.
15:40
Primarul General, Ion Ceban, l-a primit în vizită la Primărie pe Giuseppe Grimaldi, noul șef al Oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Republica Moldova. În cadrul întrevederii, edilul capitalei i-a adresat lui Giuseppe Grimaldi urări de bun venit la Chișinău și succes. Totodată, Ion Ceban a remarcat buna colaborare de mai mulți ani […] Post-ul Ion Ceban, întrevedere cu noul șef al Oficiului BERD în Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
15:30
Zeci de accidente raportate în doar 90 de minute. Serviciul 112 cere prudență maximă în trafic # Provincial
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 semnalează o creștere semnificativă a numărului de accidente rutiere cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de ploile abundente și de lungă durată care afectează mai multe regiuni ale țării. În decurs de doar o oră și jumătate, s-au înregistrat până la 40 de apeluri de urgență […] Post-ul Zeci de accidente raportate în doar 90 de minute. Serviciul 112 cere prudență maximă în trafic apare prima dată în Provincial.
15:30
Pe 12 octombrie 2025, la Palatul de Cultură din municipiul Cahul va avea loc Festivalul național de folclor „Glasul Neamului” – Ediția Sud, transmite PROVINCIAL. Potrivit organizatorilor, este un eveniment care adună laolaltă glasuri, costume și obiceiuri din toate colțurile țării, într-o sărbătoare dedicată patrimoniului nostru folcloric autentic. Pe scena festivalului vor evolua formațiile folclorice […] Post-ul La Cahul va avea loc Festivalul național de folclor „Glasul Neamului” apare prima dată în Provincial.
15:20
Municipiul Bălți și Reșița – schimb de bune practici în domeniul educației și dezvoltării urbane # Provincial
Astăzi, 7 octombrie 2025, la IP Casa de Cultură Polivalentă din municipiul Bălți, a avut loc o întâlnire deosebită dedicată schimbului de experiență și transferului de bune practici între municipiul Reșița – oraș din România inclus în rețeaua globală UNESCO „Learning Cities” („Orașe care învață”) – și municipiul Bălți. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul programului […] Post-ul Municipiul Bălți și Reșița – schimb de bune practici în domeniul educației și dezvoltării urbane apare prima dată în Provincial.
15:10
Partidul Acțiune și Solidaritate a publicat „10 acțiuni ale guvernării PAS în luna septembrie”, informează PROVINCIAL. Cele 10 acțiuni sunt: 1.A început alimentația gratuită în școli pentru elevii din gimnaziu: peste 158 de mii de copii din clasele V-IX primesc zilnic un mic dejun gratuit. 2.Ateliere complet renovate la Centrul de Excelență în Energetică și […] Post-ul 10 acțiuni ale guvernării PAS în septembrie apare prima dată în Provincial.
15:10
Permis de conducere contra 2500 de euro. CNA și procurorii au reținut un bărbat în flagrant într-un dosar de trafic de influență # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere. Potrivit datelor preliminare, bănuitul ar fi pretins de la o persoană 2500 de euro, susținând că ar avea influență […] Post-ul Permis de conducere contra 2500 de euro. CNA și procurorii au reținut un bărbat în flagrant într-un dosar de trafic de influență apare prima dată în Provincial.
15:10
Peste 2,3 milioane de exemplare de manuale noi au fost distribuite în școli în ultimii trei ani # Provincial
În ultimii trei ani, în instituțiile de învățământ general din țară au fost distribuite un număr total de 2,3 milioane de exemplare de manuale noi, iar până la finele anului curent în școli vor ajunge alte circa 200.000 de exemplare. Astfel, circa 93% din manualele utilizate în clasele primare, gimnaziale și liceale sunt ediții noi. Din […] Post-ul Peste 2,3 milioane de exemplare de manuale noi au fost distribuite în școli în ultimii trei ani apare prima dată în Provincial.
14:20
Primăria municipiului Chișinău desfășoară lucrări de reparație capitală la două ateliere tehnologice din cadrul Școlii auxiliare-internat Nr. 5. În spațiile destinate orelor de educație tehnologică se intervine asupra pereților, tavanului și planșeului, sunt înlocuite rețelele de iluminat și montate plafoane casetate de tip Armstrong, iar sistemul termic a fost complet modernizat. De asemenea, au fost […] Post-ul Educație incluzivă în spații moderne: investiție importantă la o școală din Chișinău apare prima dată în Provincial.
13:40
154 de afaceri agricole beneficiază de credite avantajoase și granturi prin programul FCA # Provincial
În primele nouă luni ale anului 2025, Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA) a sprijinit 154 afaceri din sectorul agricol, cu finanțări în valoare totală de 157,6 milioane lei, din care 31,41 milioane lei alocate în septembrie 2025. Distribuția sprijinului: 20,6 milioane lei – granturi nerambursabile aferente părții de împrumut; 137 milioane lei – […] Post-ul 154 de afaceri agricole beneficiază de credite avantajoase și granturi prin programul FCA apare prima dată în Provincial.
Ieri
12:40
Ministerul Mediului vine cu precizări privind rata de prindere a puieților plantați în cadrul campaniei de împădurire din toamna anului 2024 # Provincial
În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public privind rata de prindere a puieților plantați în cadrul campaniei naționale de împădurire desfășurate în toamna anului 2024, Ministerul Mediului face următoarele precizări. În urma unei sesizări parvenite în adresa Ministerului Mediului, ministrul Sergiu Lazarencu a dispus constituirea unui grup de lucru pentru verificarea terenurilor împădurite. Grupul […] Post-ul Ministerul Mediului vine cu precizări privind rata de prindere a puieților plantați în cadrul campaniei de împădurire din toamna anului 2024 apare prima dată în Provincial.
12:10
Primăria Chișinău informează că, elevii și cadrele didactice din Chișinău și șapte raioane ale țării vor participa, alături de 100 de cadre didactice din 20 de țări de pe cinci continente, la descoperirea lumii fascinante a STEAM-ului. Proiectul își propune să conecteze elevi și profesori din Republica Moldova cu instituții din 20 de țări, printre […] Post-ul Chișinău și șapte raioane se alătură unui proiect internațional STEAM apare prima dată în Provincial.
11:10
Procuratura informează despre condamnarea unei persoane din nordul țării pentru comiterea infracțiunii de viol al unei minore de 12 ani. Pe perioada examinării cauzei penale, inculpatul s-a aflat în căutare, iar printr-o sentință recent pronunțată, acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii imputate și condamnat la 15 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de […] Post-ul Condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a violat o copilă de 12 ani apare prima dată în Provincial.
11:10
Primăria Municipiului Chișinău informează că serviciile muicipale sunt implicate în procesul de organizare a Sărbătorii Hramul Orașului Chișinău, marcată la 14 octombrie. Astfel, luni, 6 octombrie, curent, în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei, Alina Tabacari, șefa Direcției generale cultură și patrimoniu cultural, a precizat că evenimentul va începe tradițional, la ora 08:00, cu oficierea […] Post-ul Municipalitatea se pregătește pentru organizarea Hramului orașului Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:50
Influenţa domeniului construcţiilor asupra Produsului Intern Brut este una semnificativă şi în continuă creştere, iar cele mai noi date statistice oficiale vin să confirme acest lucru. Astfel, construcţiile au salvat de facto PIB în primul semestru al anului curent, or anume creşterea înregistrată în acest domeniu nu a permis ca PIB să intre în regres. […] Post-ul Influenţa reală a domeniului construcţiilor asupra Produsului Intern Brut apare prima dată în Provincial.
10:40
Octombrie este luna de conștientizare a cancerului mamar. Cu acest prilej, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) reiterează importanța depistării timpurii a acestei maladii, care afectează anual sute de femei din Republica Moldova. De asemenea, CNAM subliniază angajamentul său de a finanța și promova serviciile de depistare precoce a cancerului mamar, oferite gratuit femeilor […] Post-ul Octombrie – luna de conștientizare a cancerului mamar apare prima dată în Provincial.
10:30
Petr Vlah, deputat în Parlamentul Republicii Moldova între 2010 și 2014 și fost candidat pe lista Alianței pentru Unirea Românilor la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, afirmă că găgăuzii îşi au locul lor destoinic în societatea moldovenească şi un rol destul de important, iar imaginea falsă ce a fost creată poporului găgăuz, autonomiei găgăuze în general, […] Post-ul Petr Vlah, despre locul şi rolul adevărat al găgăuzilor în societatea moldovenească apare prima dată în Provincial.
10:00
În perioada 29.09.25-05.10.25, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a înregistrat 13844 solicitări. Din numărul total – 434 solicitări au fost inutile, care nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital, 5743 pacienți, dintre care 1109 copii au fost transportați la spital. Pe parcursul săptămânii, cel mai frecvent […] Post-ul Peste 13.800 de intervenții ale ambulanței într-o săptămână apare prima dată în Provincial.
09:10
Femeile antreprenoare și autoritățile locale din Strășeni, sprijinite prin inițiativa PASEC # Provincial
Iei, 6 octombrie, la Primăria municipiului Strășeni, a avut loc evenimentul de lansare a proiectului „Sprijin pentru elaborarea Planurilor de Acțiuni Sustenabile pentru Energie și Climă (PASEC)”, organizat în colaborare cu Asociația pentru Eficiență Energetică și Regenerabile (AEER). Potrivit autorităților, scopul proiectului este de a sprijini autoritățile publice locale în elaborarea și implementarea planurilor locale […] Post-ul Femeile antreprenoare și autoritățile locale din Strășeni, sprijinite prin inițiativa PASEC apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.