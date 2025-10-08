Gimnaziul Nr. 53 din Chișinău, în proces de renovare

16:20

Pentru prima dată în ultimii patru ani, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul a atins un număr record de studenți, depășind 1000 de persoane. În acest an, au fost înmatriculați 399 de tineri, comparativ cu 372 în 2024. De asemenea, pentru prima dată, numărul studenților admiși la secția cu frecvență la zi a