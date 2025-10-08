AUTORITĂȚILE EUROPENE DE APLICARE A LEGII AU DESTRUCTURAT O REȚEA CRIMINALĂ CARE INCLUDEA CETĂȚENI MOLDOVENI
Infotag, 8 octombrie 2025 13:00
AUTORITĂȚILE EUROPENE DE APLICARE A LEGII AU DESTRUCTURAT O REȚEA CRIMINALĂ CARE INCLUDEA CETĂȚENI MOLDOVENI
• • •
Alte ştiri de Infotag
Acum 30 minute
13:00
AUTORITĂȚILE EUROPENE DE APLICARE A LEGII AU DESTRUCTURAT O REȚEA CRIMINALĂ CARE INCLUDEA CETĂȚENI MOLDOVENI # Infotag
AUTORITĂȚILE EUROPENE DE APLICARE A LEGII AU DESTRUCTURAT O REȚEA CRIMINALĂ CARE INCLUDEA CETĂȚENI MOLDOVENI
13:00
REZERVELE VALUTARE ALE BĂNCII NAȚIONALE AU CRESCUT CU 32,12 MILIOANE EUR ÎN SEPTEMBRIE
13:00
GUVERNUL APROBĂ STRATEGIA MILITARĂ A REPUBLICII MOLDOVA PENTRU PERIOADA 2025-2035
Acum 24 ore
15:00
MAIB ÎȘI EXTINDE FACILITATEA DE PARTAJARE A RISCURILOR, DEZVOLTATĂ ÎN COMUN CU BERD
15:00
DEPUTATA MARINA TAUBER DATĂ ÎN CĂUTARE
15:00
UN EUROPARLAMENTAR PROPUNE MĂRIREA BUGETULUI UE PE 2026 PENTRU VECINĂTATEA DE EST, INCLUSIV MOLDOVA # Infotag
UN EUROPARLAMENTAR PROPUNE MĂRIREA BUGETULUI UE PE 2026 PENTRU VECINĂTATEA DE EST, INCLUSIV MOLDOVA
15:00
ASOCIAȚIA FORȚA FERMIERILOR CERE AUTORITĂȚILOR SĂ CONSIDERE AGRICULTURA CA O PRIORITATE NAȚIONALĂ # Infotag
ASOCIAȚIA FORȚA FERMIERILOR CERE AUTORITĂȚILOR SĂ CONSIDERE AGRICULTURA CA O PRIORITATE NAȚIONALĂ
15:00
LIDERUL FRACȚIUNII BLOCULUI COMUNIST-SOCIALIST NU CREDE AFIRMĂRILE LUI VLADIMIR VORONIN DESPRE SUMA DE BANI DIN „PUNGĂ NEAGRĂ” # Infotag
LIDERUL FRACȚIUNII BLOCULUI COMUNIST-SOCIALIST NU CREDE AFIRMĂRILE LUI VLADIMIR VORONIN DESPRE SUMA DE BANI DIN „PUNGĂ NEAGRĂ”
15:00
Maib a lansat ediția a V-a a programului de internship: peste 300 de aplicări pentru 22 de locuri # Infotag
Maib a lansat ediția a V-a a programului de internship: peste 300 de aplicări pentru 22 de locuri
Ieri
13:00
UN CAZ ÎMPOTRIVA UNUI UCRAINEAN CARE ȘI-A AJUTAT COMPATRIOȚII SĂ EVITE RECRUTAREA A FOST TRIMIS ÎN INSTANȚĂ # Infotag
UN CAZ ÎMPOTRIVA UNUI UCRAINEAN CARE ȘI-A AJUTAT COMPATRIOȚII SĂ EVITE RECRUTAREA A FOST TRIMIS ÎN INSTANȚĂ
13:00
PESTE 150.000 DE OASPEȚI DIN MOLDOVA ȘI 30 DE ȚĂRI AU PARTICIPAT LA SĂRBĂTORIREA ZILEI VINULUI # Infotag
PESTE 150.000 DE OASPEȚI DIN MOLDOVA ȘI 30 DE ȚĂRI AU PARTICIPAT LA SĂRBĂTORIREA ZILEI VINULUI
13:00
LAUREATUL PREMIULUI NOBEL HIROSHI AMANO VA ȚINE O PRELEGERE PUBLICĂ LA ACADEMIA DE ȘTIINȚE DIN MOLDOVA # Infotag
LAUREATUL PREMIULUI NOBEL HIROSHI AMANO VA ȚINE O PRELEGERE PUBLICĂ LA ACADEMIA DE ȘTIINȚE DIN MOLDOVA
13:00
BAȘCANUL GĂGĂUZIEIE EVGHENIA GUȚUL ȘI-A ÂNDEMNAT SUSȚINĂTORII SĂ ÎNCETEZE MININGURILE DE SUSȚINERE # Infotag
BAȘCANUL GĂGĂUZIEIE EVGHENIA GUȚUL ȘI-A ÂNDEMNAT SUSȚINĂTORII SĂ ÎNCETEZE MININGURILE DE SUSȚINERE
13:00
EXPERȚII SE ÎNDOIESC CĂ NOUL PARLAMENT VA FI MAI EFICIENT
11:00
Maib lansează transferurile SEPA prin maibank și maib business
6 octombrie 2025
17:30
OLIGARHUL ȘOR VA FOLOSI GĂGĂUZIA PENTRU A DESTABILIZA SITUAȚIA DIN MOLDOVA-SERGHEI CERNEV, ȘEFUL CANCELARIEI DE STAT DIN REGIUNEA AUTONOMĂ # Infotag
OLIGARHUL ȘOR VA FOLOSI GĂGĂUZIA PENTRU A DESTABILIZA SITUAȚIA DIN MOLDOVA-SERGHEI CERNEV, ȘEFUL CANCELARIEI DE STAT DIN REGIUNEA AUTONOMĂ
17:30
ÎN REPUBLICA MOLDOVA A FOST LANSATĂ O CAMPANIE ÎMPOTRIVA FRAUDEI ONLINE, CARE A PROVOCAT DAUNE DE 200 MILIOANE DE LEI ÎN 2025 # Infotag
ÎN REPUBLICA MOLDOVA A FOST LANSATĂ O CAMPANIE ÎMPOTRIVA FRAUDEI ONLINE, CARE A PROVOCAT DAUNE DE 200 MILIOANE DE LEI ÎN 2025
17:30
DATORITĂ EU4YOUTH, 15 TINERI DIN MOLDOVA AU DEVENIT ANTREPRENORI ÎNCĂ DE LA ȘCOALĂ
15:00
Maib și BERD își extind parteneriatul pentru a sprijini IMM-urile din Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
CENTRAL ELECTION COMMISSION APPROVES MOLDOVAN PARLIAMENTARY ELECTION RESULTS
13:00
CAMPIONATUL EUROPEAN DE FUTSAL U-19 SE ÎNCHEIE ÎN MOLDOVA, CU VICTORIA PORTUGALIEI.
13:00
MOLDOVA ADERĂ LA SISTEMUL UNIC DE PLĂȚI ÎN EURO - SEPA
12:00
Irina Dănilă: Investind verde, construim un viitor sustenabil pentru toți
3 octombrie 2025
13:00
ENERGOCOM A ACHIZIȚIONAT MAI PUȚINĂ ELECTRICITATE ÎN SEPTEMBRIE DECÂT ÎN AUGUST ȘI LA UN PREȚ MAI MIC # Infotag
ENERGOCOM A ACHIZIȚIONAT MAI PUȚINĂ ELECTRICITATE ÎN SEPTEMBRIE DECÂT ÎN AUGUST ȘI LA UN PREȚ MAI MIC
13:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU ÎȘI ÎMPĂRTĂȘĂ EXPERIENȚA ÎN COMBATEREA IMPACTULUI STRĂIN LA COPENHAGA # Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU ÎȘI ÎMPĂRTĂȘĂ EXPERIENȚA ÎN COMBATEREA IMPACTULUI STRĂIN LA COPENHAGA
13:00
Maib - desemnată „Cea mai bună bancă din Moldova pentru IMM-uri” de Global Finance
2 octombrie 2025
17:00
Maib susține dezvoltarea Rețelei Școlilor Model din țară. Un contract ce prevede investiții de 2 milioane de lei a fost semnat cu Ministerul Educației și Cercetării # Infotag
Maib susține dezvoltarea Rețelei Școlilor Model din țară. Un contract ce prevede investiții de 2 milioane de lei a fost semnat cu Ministerul Educației și Cercetării
16:00
BANCA NAȚIONALĂ ÎNTĂREȘTE ÎNCREDEREA INVESTITORILOR ÎN POTENȚIALUL PIEȚEI FINANCIARE DIN REPUBLICA MOLDOVA – GUVERNATOAREA BNM, ANCA DRAGU # Infotag
BANCA NAȚIONALĂ ÎNTĂREȘTE ÎNCREDEREA INVESTITORILOR ÎN POTENȚIALUL PIEȚEI FINANCIARE DIN REPUBLICA MOLDOVA – GUVERNATOAREA BNM, ANCA DRAGU
13:00
MINISTERUL FINANȚELOR VA ALOCA ÎNCĂ 116 MILIOANE DE LEI AUTORITĂȚILOR PENTRU PLATA FACTURILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI UTILITĂȚI # Infotag
MINISTERUL FINANȚELOR VA ALOCA ÎNCĂ 116 MILIOANE DE LEI AUTORITĂȚILOR PENTRU PLATA FACTURILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI UTILITĂȚI
1 octombrie 2025
16:30
URMĂTOAREA RUNDĂ DE CONSULTĂRI POLITICE MOLDO-JAPONEZE A AVUT LOC LA CHIȘINĂU
16:30
PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ REPREZINTĂ MAI MULT DE UN SFERT DIN POPULAȚIA REPUBLICII MOLDOVA
16:30
DINU PLÎNGĂU ȘI STELA MACARI, DEPUTAȚI ALEȘI PE LISTELE PAS, INTENȚIONEAZĂ SĂ DEVINĂ "DEPUTAȚI INDEPENDENȚI" # Infotag
DINU PLÎNGĂU ȘI STELA MACARI, DEPUTAȚI ALEȘI PE LISTELE PAS, INTENȚIONEAZĂ SĂ DEVINĂ "DEPUTAȚI INDEPENDENȚI"
14:30
Maib prelungește promoția cu rată fixă la creditul imobiliar până la 31 decembrie 2025
13:30
Ziua Națională a Vinului 2025: maib și Mastercard susțin celebrarea tradițiilor Moldovei
13:30
GUVERNUL APROBĂ O NOUĂ METODĂ DE FINANȚARE A GRĂDINIȚELOR
13:30
PAGINA DE FACEBOOK A AMBASADEI SUA NU VA FI ACTUALIZATĂ DIN CAUZA SUSPENDĂRII FINANȚĂRILOR # Infotag
PAGINA DE FACEBOOK A AMBASADEI SUA NU VA FI ACTUALIZATĂ DIN CAUZA SUSPENDĂRII FINANȚĂRILOR
13:30
GUVERNUL PROMITE SĂ IMPLEMENTEZE ÎNCĂ 11 PROIECTE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI LOCALĂ PÂNĂ ÎN 2027 # Infotag
GUVERNUL PROMITE SĂ IMPLEMENTEZE ÎNCĂ 11 PROIECTE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI LOCALĂ PÂNĂ ÎN 2027
13:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU A DECLARAT CĂ RETRAGEREA ARMATEI RUSE ESTE O CONDIȚIE OBLIGATORIE PENTRU REZOLVAREA CONFLICTULUI TRANSNISTRIAN # Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU A DECLARAT CĂ RETRAGEREA ARMATEI RUSE ESTE O CONDIȚIE OBLIGATORIE PENTRU REZOLVAREA CONFLICTULUI TRANSNISTRIAN
30 septembrie 2025
17:30
MISIUNEA ENEMO: PROCESUL ELECTORAL A FOST ORGANIZAT EFICIENT, ZIUA ALEGERILOR A FOST LINIȘTITĂ # Infotag
MISIUNEA ENEMO: PROCESUL ELECTORAL A FOST ORGANIZAT EFICIENT, ZIUA ALEGERILOR A FOST LINIȘTITĂ
17:00
SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A SPORTULUI A FOST LANSATĂ ÎN MOLDOVA
12:30
MOLDOVA GĂZDUIȘTE PENTRU PRIMA DATĂ REUNIUNEA GRUPULUI DE LUCRU AL PARTENERIATULUI ESTIC PRIVIND EGALITĂȚEA DE GEN # Infotag
MOLDOVA GĂZDUIȘTE PENTRU PRIMA DATĂ REUNIUNEA GRUPULUI DE LUCRU AL PARTENERIATULUI ESTIC PRIVIND EGALITĂȚEA DE GEN
12:30
POLITICO: BRUXELLES INTENȚIONEAZĂ SĂ ÎNCEAPĂ NEGOCIERILE CU MOLDOVA ȘI UCRAINA, OCOLIND UNGARIA # Infotag
POLITICO: BRUXELLES INTENȚIONEAZĂ SĂ ÎNCEAPĂ NEGOCIERILE CU MOLDOVA ȘI UCRAINA, OCOLIND UNGARIA
29 septembrie 2025
15:00
S-A ÎNCHEIAT RUNDA A DOUA A CAMPIONATULUI MOLDOVEI DE FOTBAL
15:00
PREZENȚA RIDICATĂ LA VOT ÎNREGISTRATĂ LA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN CHIȘINĂU DIN 28 SEPTEMBRIE # Infotag
PREZENȚA RIDICATĂ LA VOT ÎNREGISTRATĂ LA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN CHIȘINĂU DIN 28 SEPTEMBRIE
15:00
CONDUCEREA UE A SALUTAT VICTORIA PAS LA ALEGERILE PARLAMENTARE
09:00
PARTIDUL ACȚIUNE ȘI SOLIDARITATE DIN MOLDOVA, A CÂȘTIGAT ALEGERILE PARLAMENTARE, PĂSTRÂNDU-ȘI MAJORITATEA ÎN PARLAMENT # Infotag
PARTIDUL ACȚIUNE ȘI SOLIDARITATE DIN MOLDOVA, A CÂȘTIGAT ALEGERILE PARLAMENTARE, PĂSTRÂNDU-ȘI MAJORITATEA ÎN PARLAMENT
28 septembrie 2025
15:30
PREȘEDINTELE PAS, IGOR GROSU: LUPTĂM PENTRU O MAJORITATE PARLAMENTARĂ PRO-EUROPEANĂ
15:30
PREȘEDINTELE MOLDOVEI RECLAMĂ O IMPLICARE MASIVĂ A RUSIEI ÎN PROCESELE ELECTORALE DIN REPUBLICĂ # Infotag
PREȘEDINTELE MOLDOVEI RECLAMĂ O IMPLICARE MASIVĂ A RUSIEI ÎN PROCESELE ELECTORALE DIN REPUBLICĂ
15:00
ACTIVITATEA ELECTORALĂ ESTE SUPEREȘTE DUPĂ-AMIAZĂ, ACASĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
15:00
LIDERUL SOCIALIST IGOR DODON A ÎNDEMNAT SUSȚINĂTORII SĂI SĂ PARTICIPE LUNI LA O MANIFESTAȚIE PENTRU „A APĂRA VICTORIA OPOZIȚIEI” # Infotag
LIDERUL SOCIALIST IGOR DODON A ÎNDEMNAT SUSȚINĂTORII SĂI SĂ PARTICIPE LUNI LA O MANIFESTAȚIE PENTRU „A APĂRA VICTORIA OPOZIȚIEI”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.