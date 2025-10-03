Maib - desemnată „Cea mai bună bancă din Moldova pentru IMM-uri” de Global Finance
Infotag, 3 octombrie 2025 13:00
Maib - desemnată „Cea mai bună bancă din Moldova pentru IMM-uri” de Global Finance
Acum 15 minute
13:00
ENERGOCOM A ACHIZIȚIONAT MAI PUȚINĂ ELECTRICITATE ÎN SEPTEMBRIE DECÂT ÎN AUGUST ȘI LA UN PREȚ MAI MIC # Infotag
13:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU ÎȘI ÎMPĂRTĂȘĂ EXPERIENȚA ÎN COMBATEREA IMPACTULUI STRĂIN LA COPENHAGA # Infotag
13:00
Maib - desemnată „Cea mai bună bancă din Moldova pentru IMM-uri” de Global Finance
Acum 24 ore
17:00
Maib susține dezvoltarea Rețelei Școlilor Model din țară. Un contract ce prevede investiții de 2 milioane de lei a fost semnat cu Ministerul Educației și Cercetării # Infotag
16:00
BANCA NAȚIONALĂ ÎNTĂREȘTE ÎNCREDEREA INVESTITORILOR ÎN POTENȚIALUL PIEȚEI FINANCIARE DIN REPUBLICA MOLDOVA – GUVERNATOAREA BNM, ANCA DRAGU # Infotag
Ieri
13:00
MINISTERUL FINANȚELOR VA ALOCA ÎNCĂ 116 MILIOANE DE LEI AUTORITĂȚILOR PENTRU PLATA FACTURILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI UTILITĂȚI # Infotag
1 octombrie 2025
16:30
URMĂTOAREA RUNDĂ DE CONSULTĂRI POLITICE MOLDO-JAPONEZE A AVUT LOC LA CHIȘINĂU
16:30
PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ REPREZINTĂ MAI MULT DE UN SFERT DIN POPULAȚIA REPUBLICII MOLDOVA
16:30
DINU PLÎNGĂU ȘI STELA MACARI, DEPUTAȚI ALEȘI PE LISTELE PAS, INTENȚIONEAZĂ SĂ DEVINĂ "DEPUTAȚI INDEPENDENȚI" # Infotag
14:30
Maib prelungește promoția cu rată fixă la creditul imobiliar până la 31 decembrie 2025
13:30
Ziua Națională a Vinului 2025: maib și Mastercard susțin celebrarea tradițiilor Moldovei
13:30
GUVERNUL APROBĂ O NOUĂ METODĂ DE FINANȚARE A GRĂDINIȚELOR
13:30
PAGINA DE FACEBOOK A AMBASADEI SUA NU VA FI ACTUALIZATĂ DIN CAUZA SUSPENDĂRII FINANȚĂRILOR # Infotag
13:30
GUVERNUL PROMITE SĂ IMPLEMENTEZE ÎNCĂ 11 PROIECTE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI LOCALĂ PÂNĂ ÎN 2027 # Infotag
13:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU A DECLARAT CĂ RETRAGEREA ARMATEI RUSE ESTE O CONDIȚIE OBLIGATORIE PENTRU REZOLVAREA CONFLICTULUI TRANSNISTRIAN # Infotag
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
MISIUNEA ENEMO: PROCESUL ELECTORAL A FOST ORGANIZAT EFICIENT, ZIUA ALEGERILOR A FOST LINIȘTITĂ # Infotag
17:00
SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A SPORTULUI A FOST LANSATĂ ÎN MOLDOVA
12:30
MOLDOVA GĂZDUIȘTE PENTRU PRIMA DATĂ REUNIUNEA GRUPULUI DE LUCRU AL PARTENERIATULUI ESTIC PRIVIND EGALITĂȚEA DE GEN # Infotag
12:30
POLITICO: BRUXELLES INTENȚIONEAZĂ SĂ ÎNCEAPĂ NEGOCIERILE CU MOLDOVA ȘI UCRAINA, OCOLIND UNGARIA # Infotag
29 septembrie 2025
15:00
S-A ÎNCHEIAT RUNDA A DOUA A CAMPIONATULUI MOLDOVEI DE FOTBAL
15:00
PREZENȚA RIDICATĂ LA VOT ÎNREGISTRATĂ LA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN CHIȘINĂU DIN 28 SEPTEMBRIE # Infotag
15:00
CONDUCEREA UE A SALUTAT VICTORIA PAS LA ALEGERILE PARLAMENTARE
09:00
PARTIDUL ACȚIUNE ȘI SOLIDARITATE DIN MOLDOVA, A CÂȘTIGAT ALEGERILE PARLAMENTARE, PĂSTRÂNDU-ȘI MAJORITATEA ÎN PARLAMENT # Infotag
28 septembrie 2025
15:30
PREȘEDINTELE PAS, IGOR GROSU: LUPTĂM PENTRU O MAJORITATE PARLAMENTARĂ PRO-EUROPEANĂ
15:30
PREȘEDINTELE MOLDOVEI RECLAMĂ O IMPLICARE MASIVĂ A RUSIEI ÎN PROCESELE ELECTORALE DIN REPUBLICĂ # Infotag
15:00
ACTIVITATEA ELECTORALĂ ESTE SUPEREȘTE DUPĂ-AMIAZĂ, ACASĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
15:00
LIDERUL SOCIALIST IGOR DODON A ÎNDEMNAT SUSȚINĂTORII SĂI SĂ PARTICIPE LUNI LA O MANIFESTAȚIE PENTRU „A APĂRA VICTORIA OPOZIȚIEI” # Infotag
15:00
LIDERUL PARTIDULUI NOSTRU, RENATO USATÎI, A VOTAT CU ECHIPA SA „PENTRU O MOLDOVA PUTERNICĂ ȘI PROSPERĂ” # Infotag
10:00
ALEGERILE PARLAMENTARE DIN MOLDOVA VOR AVEA LOCUL DUMINICĂ
27 septembrie 2025
15:00
DOUĂ PERSOANE AU FOST REȚINUTE ÎN SERBIA SUB SUSPICIUNEA DE PREGĂTIRE DE REVOLTE ÎN MASĂ LA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN MOLDOVA # Infotag
15:00
PARTIDUL “MOLDOVA MARE” EXCLUS DIN CURSĂ PENTRU ALEGERI PARLAMENTARE
26 septembrie 2025
15:30
120 de angajați, patru distanțe și sute de emoții sincere
15:30
Performanță sportivă și apel la responsabilitate civică
13:30
ÎN TIMPUL ALEGERILOR DE DUMINICĂ, COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ VA INIȚIA O CAMPANIE DE EDUCAȚIE CIVICĂ PENTRU CONSOLIDAREA DEMOCRAȚIEI # Infotag
25 septembrie 2025
16:00
POLITICIENII AU REȚINUT SUSPECȚII ÎN DISTRIBUIREA DE EURO FALSIFICAȚI
16:00
PERSOANĂ NECUNOSCUTĂ A TURNAT CU VERDE DE BRILIANT PESTE ACTIVISTA MARIA OLARI
16:00
O SALĂ DE IMAGISTICĂ PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ A FOST DESCHISĂ LA INSTITUTUL MAMEI ȘI COPILULUI # Infotag
16:00
BERD A ÎNRĂUTĂȚIT PROGNOZA DE CREȘTERE ECONOMICĂ A REPUBLICA MOLDOVA PENTRU 2025 DE LA 1,8% LA 1,5% # Infotag
16:00
VLAD PLAHOTNIUC ADUS ÎN MOLDOVA, A FOST PLASAT ÎN AREST PREVENTIV PENTRU 30 DE ZILE
16:00
Polonia a redeschis frontiera cu Belarus
14:00
POLIȚIA DIN CHIȘINĂU A LICHIDAT O TIPOGRAFIE CARE PRODUCEA PUBLICAȚII ILEGALE
14:00
OLIGARHUL FUGAR VLADIMIR PLAHOTNIUC, EXTRĂDAT DIN GRECIA, A FOST ADUS LA CHIȘINĂU ȘI PLASAT ÎN AREST PREVENTIV # Infotag
14:00
BAROMETRUL OPINIEI PUBLICE: PATRU PARTIDE/BLOCURI POT INTRA ÎN PARLAMENT
13:30
IT-ul în business: motorul care duce afacerea la turații maxime
13:30
Maib intermediază prima ofertă de obligațiuni municipale a Primăriei Costești în valoare de 4,5 milioane de lei # Infotag
24 septembrie 2025
17:00
PROCURORII CER ARESTUL A 12 DIN 74 DE PERSOANE REȚINUTE ÎN CAZUL PREGĂTIRII DE REVOLTE ÎN MASĂ # Infotag
17:00
MAGAZINELE SOCIALE ALE OLIGARHULUI FUGAR ILAN ȘOК VOR FI ÎNCHISE
17:00
JOI, OLIGARHUL FUGAR VLADIMIR PLAHOTNIUC VA FI ADUS ÎN MOLDOVA ȘI PLASAT ÎNTR-UN CENTRU DE AREST PREVENTIV, A DECLARAT MINISTRUL JUSTIȚIEI # Infotag
17:00
GUVERNUL LANSEAZĂ UN NOU INSTRUMENT FINANCIAR PENTRU SUSȚINEREA AFACERILOR – UN „FOND DE FONDURI” # Infotag
14:00
Un membru al Adunării Populare din Găgăuzia critică autoritățile găgăuze pentru asistența din partea lui Ilan Șor # Infotag
