IGP cere Interpolului darea în căutare internațională a Marinei Tauber

Compania de analiză Elliptic și Agenția de presă IPN au stabilit și confirmat că, de la începutul anului 2024, prin noile portofele de criptomonede asociate cu structurile de afaceri ale lui Ilan Șor au trecut cel puțin 8 miliarde de dolari. Aceste informații au ieșit la iveală datorită unei scurgeri de documente interne și a … The post Șor are cel puțin 11 portofele cripto. Prin acestea au trecut miliarde de dolari first appeared on ZUGO. Articolul Șor are cel puțin 11 portofele cripto. Prin acestea au trecut miliarde de dolari apare prima dată în ZUGO.