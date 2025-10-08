IGP cere Interpolului darea în căutare internațională a Marinei Tauber
Zugo.md, 8 octombrie 2025 11:20
Autoritățile de la Chișinău au transmis Interpolului dosarul Marinei Tauber și solicită căutarea la nivel internațională a acesteia. Informația a fost confirmată pentru IPN de către șefa Secției comunicare și protocol a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco. Diana Fetco a precizat că dosarul a fost transmis astăzi către Interpol,
• • •
Acum 30 minute
11:20
Autoritățile de la Chișinău au transmis Interpolului dosarul Marinei Tauber și solicită căutarea la nivel internațională a acesteia. Informația a fost confirmată pentru IPN de către șefa Secției comunicare și protocol a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco. Diana Fetco a precizat că dosarul a fost transmis astăzi către Interpol,
Acum o oră
11:00
Un incident care putea avea consecințe tragice s-a produs în dimineața zilei de 8 octombrie 2025 în municipiul Chișinău, pe strada Nicolae Testemițanu 37, unde doi copii și trei adulți au suferit intoxicații cu gaz. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cauza incidentului a fost acumularea gazului emanat
10:50
350.000 € pentru Furtună, din anturajul lui Șor. Motivele excluderii din cursa electorală a partidului „Moldova Mare” # Zugo.md
Serviciul de Informații și Securitate a constatat că Victoria Furtună ar fi cerut și primit circa 350 de mii de euro de la o persoană apropiată lui Șor pentru a acoperi cheltuielile partidului în campania electorală. Informația se regăsește în hotărârea Curții de Apel Centru prin care partidul „Moldova Mare", condus de Furtună, a fost
Acum 2 ore
10:10
Primarul Chișinăului, Ion Ceban a acționat-o în judecată la Tribunalul București pe Oana Țoiu, ministra de Externe al României, solicitând daune morale de 1 leu, încetarea oricăror acte de defăimare și, în caz de câștig, publicarea pe cheltuiala pârâtei a hotărârii într-un ziar cu acoperire națională. Acțiunea, citată de G4Media.ro, vizează
Acum 4 ore
09:40
Procuratura raionului Căușeni anunță că a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanță cauza penală pe numele unui bărbat de 30 de ani, învinuit de violență în familie. Potrivit probelor acumulate, incidentul a avut loc la 21 iunie 2025, când, în urma unui conflict cu soția sa, bărbatul ar
09:30
Rusia a intensificat o campanie informațional-psihologică ce ar putea face parte din pregătirile pentru un posibil război cu NATO – arată un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citat de Rador. Potrivit analiștilor, rușii ar putea organiza o provocare sub steag fals, scrie G4Media. ISW menționează o declarație a Serviciului
09:10
Expert Watchdog: Plahotniuc riscă până la 15 ani de închisoare, dar unele probe sunt „șubrede” # Zugo.md
Expertul Watchdog, Alexandru Bot, afirmă că, deși Vlad Plahotniuc riscă un maximum de 15 ani de închisoare în cazul unui cumul de pedepse, soluțiile de încetare a urmăririi penale sau de achitare în unele cazuri nu sunt excluse. Potrivit acestuia, unele probe prezentate de procurori în dosarele în care este vizat fostul lider democrat sunt
08:50
Un tânăr în vârstă de 21 de ani, care în ultima perioadă a fost remarcat în apropierea membrilor partidului „Renaștere", afiliat politicianului fugar la Moscova, Ilan Șor, figurează și în echipa partidului „Democrația Acasă", condus de Vasile Costiuc. Potrivit unei investigații realizate de Cu Sens, acesta a fost surprins recent la sediul PPDA, după miezul nopții,
08:30
O rețea criminală care ar fi furat peste 100 de mașini a fost destructurată, anunță Europol # Zugo.md
O rețea criminală specializată, formată în mare parte din cetățeni moldoveni, a fost destructurată într-o operațiune internațională coordonată de carabinierii italieni, Europol și Eurojust. Gruparea este acuzată de furtul a peste 100 de mașini hibride de lux, evaluate la peste 3 milioane de euro, și transportarea acestora pe piețe ilegale internaționale, prin portul Anvers.
Acum 24 ore
14:00
Republica Moldova va renunța la specialitatea de medic narcolog, ca parte a reformei sistemului de sănătate mintală și a modernizării spitalelor de psihiatrie. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în cadrul unei emisiuni radio în care a explicat în detaliu motivele acestei decizii și planurile autorităților pentru reconfigurarea serviciilor medicale, comunică moldpres.
13:40
„Eurasia” lui Ilan Șor ar putea fi declarată organizație extremistă. Cererea SIS, depusă în instanță # Zugo.md
La Chișinău a început procesul judiciar cu privire la recunoașterea asociației rusești „Eurasia" drept organizație extremistă. Autoritățile spun că, prin intermediul acesteia, oligarhul fugar Ilan Șor coordonează „proiecte de influență subversivă" contra Moldovei, scrie europalibera.org Dosarul numit „Serviciul de Informații și Securitate (SIS) contra organizației «Eurasia»" se află pe rolul Curții
13:20
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunță o creștere alarmantă a numărului de accidente rutiere produse în ultimele ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Într-un interval de doar o oră și jumătate, dispeceratul 112 a înregistrat până la 40 de apeluri de urgență legate de accidente rutiere, majoritatea
13:10
UE ar putea majora cu 25 de milioane de euro sprijinul pentru R. Moldova și vecinătatea estică # Zugo.md
Comisia pentru bugete a Parlamentului European a aprobat un amendament co-semnat de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, prin care se solicită o majorare de 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, care include și Republica Moldova. „Această majorare este necesară pentru a compensa decizia Statelor Unite ale Americii
12:40
foto | „Adi”, „Gaițele”, „Visul unei nopți de vară” și „Revizorul”, repertoriul TEI pentru 9–12 octombrie # Zugo.md
Publicul din Chișinău este invitat, în perioada 9–12 octombrie, la patru spectacole. De la intensul „Adi" al lui Constantin Cheianu, la comedia interbelică „Gaițele", urmată de magia shakespeariană din „Visul unei nopți de vară" și satira socială „Revizorul" de Gogol — Teatrul Național „Eugène Ionesco". ADI Joi, 9 octombrie, ora
12:10
9 milioane lei în criptomonede. Rețea internațională de migrație ilegală, cu tranzit prin R. Moldova # Zugo.md
Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a unui tânăr din Ucraina, care facilita din Germania tranzitarea ilegală a Moldovei de către alți tineri care ar fi urmat să fie încadrați în armată. În acest scop, potrivit învinuirii PCCOCS, tânărul cu vârsta de 27
11:50
Începând cu data de 12 octombrie 2025, în toate punctele de trecere a frontierelor externe ale Uniunii Europene va fi implementat Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), un nou mecanism digital destinat înregistrării datelor de intrare și ieșire pentru cetățenii țărilor terțe, inclusiv ai Republicii Moldova. Potrivit Poliției de
Ieri
11:20
Un tren direct pe ruta Kiev-Ungheni-București Nord și retur va circula începând cu 10 octombrie. Anunțul a fost făcut de operatorul feroviar de pasageri din România CFR Călători. Prețul unei călătorii constituie 73,4 euro, transmite IPN. Trenul internațional IR 99/401 va pleca din Kiev la ora 06:30 și va sosi,
10:50
Dodon, mesaj elogios pentru Putin de ziua sa de naștere: „Un prieten și aliat de încredere” # Zugo.md
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat public pe Vladimir Putin, care își sărbătorește astăzi ziua de naștere, printr-un mesaj elogios postat pe rețelele sociale. Într-un moment în care liderul de la Kremlin este tot mai izolat pe scena internațională și vizat de sancțiuni și mandate de arest
10:00
Sistemul de gestionare a deșeurilor din municipiul Chișinău va fi modernizat. Vechiul depozit temporar, folosit în 2010 – 2017, va fi reconstruit. În paralel, se lucrează la o stație modernă de transfer, dotată cu o linie de sortare. Investiția se ridică la peste 12 milioane de euro. Lucrările de construcție
10:00
Anca Dragu: Aderarea la SEPA înseamnă milioane de euro economii pentru cetățeni și companii # Zugo.md
Plățile în euro din și înspre Republica Moldova devin, începând cu 6 octombrie, mai rapide, sigure și cu comisioane extrem de mici. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat la emisiunea În context, de la Moldova 1, că aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) înseamnă milioane de euro economii pentru cetățeni
09:30
Surse: Ce ar sta în spatele demiterilor de la Primăria Chișinău și a „dispariției” lui Ion Ceban # Zugo.md
Primarul municipiului Chișinău a dispărut din spațiul public după alegerile parlamentare din 28 septembrie și a anunțat prin postări pe rețelele sociale concedierea mai multor membri-cheie ai echipei sale, care au muncit alături de el timp de mai mulți ani, inclusiv la crearea partidului său. În cadrul Primăriei se spune
09:00
Deputata socialistă Alla Darovannaia, obligată să își ceară scuze public de la ministra sănătății în scandalul „diplomelor false” # Zugo.md
Curtea Supremă de Justiție a pronunțat o sentință definitivă în dosarul dintre fosta deputată socialistă Alla Dorovannaia și ministra Sănătății, Ala Nemerenco, obligând-o pe Dorovannaia să plătească 20.000 de lei cu titlu de prejudiciu moral. Decizia vine după ce fostul politician a fost găsit vinovat de răspândirea unor informații defăimătoare referitoare la diploma de master
08:30
UE propune sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect creat de Ilan Șor și banca de stat rusă PSB, transmite IPN. Uniunea Europeană a propus impunerea de sancțiuni împotriva A7A5, un stable-coin susținut de ruble, dezvoltat de compania A7 — fondată și controlată de oligarhul fugar Ilan Șor — în parteneriat cu
6 octombrie 2025
18:00
Șeful organizației de la Basarabeasca a ex-partidului „Șor”, condamnat la 3 ani de închisoare # Zugo.md
Luni, 6 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintelui Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor", privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare
14:00
Țara în care riști să iei până la 800 de euro amendă dacă dai drumul la centrală mai devreme # Zugo.md
În acest fel, Italia oferă un exemplu concret despre cum guvernele UE fac eforturi majore pentru a menține echilibrul între confortul populației și protejarea resurselor energetice.Iar toate acestea se întâmplă într-un context global dominat de scumpiri și presiuni climatice, scrie Mediafax. În același timp, sunt în vigoare limite de temperatură
13:20
Premierul Franței și-a dat demisia la mai puțin de 12 ore de când și-a desemnat membrii cabinetului # Zugo.md
Prim-ministrul Sebastien Lecornu numit cu doar o lună în urmă și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron. Președintele francez a acceptat-o. Prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, a anunțat luni Palatul Elysée. Demisia a fost înregistrată a doua zi după anunțarea primei părți a echipei
13:00
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu primele declarații după remanierile interne din cadrul Primăriei și a sugerat că ar putea urma și alte schimbări, despre care va informa „în cel mai scurt timp". Despre decizia sa dacă va rămâne primar general al m. Chișinău ori va merge deputat
12:10
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat în cadrul unei emisiuni la TV8 că în noul Parlament vor ajunge persoane afiliate grupării lui Ilan Șor, iar autoritățile trebuie să se aștepte la noi tentative de corupere și destabilizare. „- Eu cred că noi toți înțelegem că ei se
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Trei persoane din raioanele Călărași și Strășeni vor ajunge în fața instanței, fiind acuzate de organizarea migrației ilegale în Italia printr-o schemă de falsificare a cărților de identitate românești, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit procurorilor, cazul a avut loc la sfârșitul anului 2021. Un
11:10
Ambasadorul Germaniei: Perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană este una realistă # Zugo.md
Perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană este una realistă, iar Germania ne va oferi tot sprijinul necesar în acest proces. Acesta este mesajul transmis de ambasad
11:00
Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii de arest preventiv pentru fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova Alexandru Balan. Astfel, acesta rămâne după gratii încă 30 de zile, între 10 octombrie și 8 noiembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Măsura a fost dispusă la solicitarea DIICOT, care … The post Ex-șeful SIS, Alexandru Balan, rămâne în arest preventiv first appeared on ZUGO. Articolul Ex-șeful SIS, Alexandru Balan, rămâne în arest preventiv apare prima dată în ZUGO.
10:30
Republica Moldova devine de lnui, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA – Single Euro Payments Area) – infrastructura care reunește 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, chiar zero, informează Banca Națională a Moldovei (BNM). Urmărește-ne pe … The post Republica Moldova intră în sistemul SEPA first appeared on ZUGO. Articolul Republica Moldova intră în sistemul SEPA apare prima dată în ZUGO.
09:50
Vasile Bujac, un muncitor moldovean în vârstă de 31 de ani, a murit la Spitalul Cardarelli din Napoli, în Italia, unde fusese internat în stare critică după explozia unui rezervor de gaz petrolier lichefiat (GPL) produsă într-un centru de dezmembrări auto din localitatea Pomigliano d’Arco, provincia Napoli. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Bărbatul, rezident în … The post Un tânăr din R. Moldova și-a pierdut viața în urma unei explozii în Italia first appeared on ZUGO. Articolul Un tânăr din R. Moldova și-a pierdut viața în urma unei explozii în Italia apare prima dată în ZUGO.
09:40
O fetiță de 13 ani din R. Moldova luptă cu un cancer rar. Are nevoie de ajutorul oamenilor # Zugo.md
Viața Alexandrei Marco, o fetiță de 13 ani din Republica Moldova, a luat o turnură dramatică după ce medicii din Istanbul au diagnosticat-o cu sarcom Ewing, o formă rară de cancer osos la copii. Tratamentul, care se va desfășura la Emsey Hospital, include chimioterapie și o intervenție chirurgicală complexă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Medicii … The post O fetiță de 13 ani din R. Moldova luptă cu un cancer rar. Are nevoie de ajutorul oamenilor first appeared on ZUGO. Articolul O fetiță de 13 ani din R. Moldova luptă cu un cancer rar. Are nevoie de ajutorul oamenilor apare prima dată în ZUGO.
09:00
Maria Ignat este noua Miss Universe Moldova 2025. Concursul s-a desfășurat pe 5 octombrie, la Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Maria Ignat a fost una dintre cele 25 de finaliste ale concursului Miss Universe Moldova 2025. Duminică a avut loc Marea Finală, în cadrul căreia a obținut locul întâi. Conform organizatorilor, câștigătoarea Miss Universe Moldova … The post Cine va reprezenta Republica Moldova la Miss Universe 2025 first appeared on ZUGO. Articolul Cine va reprezenta Republica Moldova la Miss Universe 2025 apare prima dată în ZUGO.
08:50
56 de eurodeputați cer deschiderea imediată a negocierilor de aderare a Republicii Moldova cu UE # Zugo.md
Vicepreședintele Parlamentul European Victor Negrescu, alături de alți peste 50 de europarlamentari, solicită președintelui Consiliului European, António Costa, deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Documentul este semnat de alți 55 de europarlamentari din mai multe grupuri politice europene și este considerat „un semnal puternic de sprijin … The post 56 de eurodeputați cer deschiderea imediată a negocierilor de aderare a Republicii Moldova cu UE first appeared on ZUGO. Articolul 56 de eurodeputați cer deschiderea imediată a negocierilor de aderare a Republicii Moldova cu UE apare prima dată în ZUGO.
08:30
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în ședința din 5 octombrie, procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit documentului, numărul de alegători incluși în listele electorale de bază este de 2 738 735, numărul de alegători incluși în listele suplimentare este de 342 244, iar în total, … The post CEC a aprobat toate cele 101 mandate pentru cinci formațiuni first appeared on ZUGO. Articolul CEC a aprobat toate cele 101 mandate pentru cinci formațiuni apare prima dată în ZUGO.
4 octombrie 2025
17:30
Constantin Țuțu a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Ex-deputatul democrat este acuzat de traversarea ilegalǎ a frontierei de stat şi trafic de influență. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Procurorii susțin că … The post Țuțu, plasat în arest pentru 30 de zile first appeared on ZUGO. Articolul Țuțu, plasat în arest pentru 30 de zile apare prima dată în ZUGO.
3 octombrie 2025
19:00
Noi detalii despre reținerea lui Țuțu: S-a ales cu încă un dosar penal pentru traversare ilegală a frontierei și trafic de influențǎ # Zugo.md
Poliția a venit vineri cu precizări în privința reținerii fostului deputat Constantin Țuțu, aflat în căutare și care figurează într-o cauză penală pornită pe faptul traversării ilegale a frontierei de stat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În ultima perioadă, acesta s-a aflat pe teritoriul din stânga Nistrului, iar după ce a aflat cǎ este vizat … The post Noi detalii despre reținerea lui Țuțu: S-a ales cu încă un dosar penal pentru traversare ilegală a frontierei și trafic de influențǎ first appeared on ZUGO. Articolul Noi detalii despre reținerea lui Țuțu: S-a ales cu încă un dosar penal pentru traversare ilegală a frontierei și trafic de influențǎ apare prima dată în ZUGO.
18:50
video | „Democrația Acasă”, sancționată de CEC. Soarta mandatelor de deputat va fi decisă de Curtea Constituțională # Zugo.md
Soarta mandatelor de deputat obținute de Partidul „Democrația Acasă” în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie va fi decisă de judecătorii Curții Constituționale (CC). Înalta Curte urmează să decidă dacă validează rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în baza informațiilor transmise de Comisia Electorală Centrală (CEC) inclusiv în raport cu suspiciunile de comportament inautentic de … The post video | „Democrația Acasă”, sancționată de CEC. Soarta mandatelor de deputat va fi decisă de Curtea Constituțională first appeared on ZUGO. Articolul video | „Democrația Acasă”, sancționată de CEC. Soarta mandatelor de deputat va fi decisă de Curtea Constituțională apare prima dată în ZUGO.
14:00
Constantin Țuțu, reținut în seara zilei de joi, 2 octombrie, a fost plasat în izolator pentru 72 de ore. Măsura a fost aplicată pentru traversarea ilegala a frontierei Republicii Moldova. Informațiile au fost oferite de purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur, la solicitarea moldpres. Urmărește-ne pe … The post Constantin Țuțu, plasat în izolator pentru 72 de ore first appeared on ZUGO. Articolul Constantin Țuțu, plasat în izolator pentru 72 de ore apare prima dată în ZUGO.
13:50
Două persoane au suferit intoxicații grave cu monoxid de carbon, iar o alta și-a pierdut viața, în urma a două incendii produse în ultimele 24 de ore în Republica Moldova, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Primul caz a fost înregistrat în după-amiaza zilei de 2 octombrie, într-o … The post O persoană a murit, iar două s-au intoxicat cu fum în urma unor incendii first appeared on ZUGO. Articolul O persoană a murit, iar două s-au intoxicat cu fum în urma unor incendii apare prima dată în ZUGO.
13:40
Primarul Ion Ceban a dispus, joi, 3 octombrie, eliberarea din funcție a lui Vladimir Bolocan, care conducea Direcția de asistență medicală și socială din cadrul Primăriei Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Informația a fost confirmată pentru realitatea.md de către Ludmila Corduneanu, reprezentanta serviciului de presă al municipalității. Aceasta a precizat că modificările operate fac … The post Plecări în lanț de la Primăria Chișinău după scrutinul parlamentar first appeared on ZUGO. Articolul Plecări în lanț de la Primăria Chișinău după scrutinul parlamentar apare prima dată în ZUGO.
13:10
CNA investighează dispariția documentației pentru un proiect de apă și canalizare de 8 milioane lei # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție, sub coordonarea Procuraturii Bălți, a deschis un dosar penal în baza art. 360 alin. (1) Cod penal – „luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor” – care vizează dispariția actelor unui proiect de infrastructură în raionul Glodeni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetatorilor, un fost primar dintr-o localitate din raion și … The post CNA investighează dispariția documentației pentru un proiect de apă și canalizare de 8 milioane lei first appeared on ZUGO. Articolul CNA investighează dispariția documentației pentru un proiect de apă și canalizare de 8 milioane lei apare prima dată în ZUGO.
12:30
„Nu vom accepta lecții de la Moscova”. MAE, după atacurile lui Putin la adresa României și R. Moldova # Zugo.md
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat, vineri, după ce Vladimir Putin a vorbit despre alegerile prezidenţiale anulate din România și le-a dat ca exemplu de „manipulare a voinţei poporului”, într-un discurs rostit la Forumul de discuţii Valdai, la care participă anual. „Rusia a intervenit în alegerile din România, la fel a făcut și la scrutinul din … The post „Nu vom accepta lecții de la Moscova”. MAE, după atacurile lui Putin la adresa României și R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul „Nu vom accepta lecții de la Moscova”. MAE, după atacurile lui Putin la adresa României și R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
12:00
foto | Georgia protestează cu drapelul R. Moldova arborat în mulțime: „Un simbol al libertății” # Zugo.md
Protestele din Georgia continuă, iar steagul Republicii Moldova se numără printre simbolurile rezistenței folosite de manifestanți. Georgia se află în pragul unor noi tulburări politice: partidul aflat la putere, acuzat de apropiere față de Moscova, se va confrunta în acest weekend, pe 4 octombrie, când vor avea loc alegeri locale, cu primul test electoral după … The post foto | Georgia protestează cu drapelul R. Moldova arborat în mulțime: „Un simbol al libertății” first appeared on ZUGO. Articolul foto | Georgia protestează cu drapelul R. Moldova arborat în mulțime: „Un simbol al libertății” apare prima dată în ZUGO.
11:40
„Republica Moldova astăzi a devenit un simbol a luptei împotriva ingerințelor Federației Ruse”, a declarat eurodeputatul român Victor Negrescu într-un interviu acordat Digi24, precizând că răspunsul Uniunii Europene la mesajul transmis prin vot de la Chișinău trebuie să fie unul pe măsură. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Victor Negrescu a precizat că acțiunile Republicii Moldova … The post Eurodeputat: Chișinăul a devenit un simbol a luptei împotriva ingerințelor Rusiei first appeared on ZUGO. Articolul Eurodeputat: Chișinăul a devenit un simbol a luptei împotriva ingerințelor Rusiei apare prima dată în ZUGO.
11:10
Începând de luni, 6 octombrie, consumatorii de gaze naturale vor primi primele facturi aferente consumului din luna septembrie, a anunțat „Energocom Furnizare”. Procesul de facturare rămâne neschimbat, iar documentele vor fi transmise, ca și până acum, prin poștă sau email. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Factura are însă un format nou. Aceasta va conține data … The post foto | Energocom introduce facturi noi: Procesul de plată rămâne neschimbat first appeared on ZUGO. Articolul foto | Energocom introduce facturi noi: Procesul de plată rămâne neschimbat apare prima dată în ZUGO.
10:40
Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a fost executat silit de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), scrie G4Media, citând surse. Una din casele fostului președinte va fi scoasă la licitație, spre vânzare, relatează sursa citată vineri, 3 octombrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De asemenea, Iohannis ar urma să fie dat în judecată de statul … The post Casa fostului președinte al României, Klaus Iohannis, va fi scoasă la licitație first appeared on ZUGO. Articolul Casa fostului președinte al României, Klaus Iohannis, va fi scoasă la licitație apare prima dată în ZUGO.
10:20
Compania de analiză Elliptic și Agenția de presă IPN au stabilit și confirmat că, de la începutul anului 2024, prin noile portofele de criptomonede asociate cu structurile de afaceri ale lui Ilan Șor au trecut cel puțin 8 miliarde de dolari. Aceste informații au ieșit la iveală datorită unei scurgeri de documente interne și a … The post Șor are cel puțin 11 portofele cripto. Prin acestea au trecut miliarde de dolari first appeared on ZUGO. Articolul Șor are cel puțin 11 portofele cripto. Prin acestea au trecut miliarde de dolari apare prima dată în ZUGO.
