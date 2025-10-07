Ministerul Mediului: rata medie de prindere a puieților plantați anul trecut este de aproximativ 70%
Curentul.md, 7 octombrie 2025 13:30
În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public privind rata de prindere a puieților plantați în cadrul campaniei naționale de împădurire desfășurate în toamna anului 2024, Ministerul Mediului face următoarele precizări. În urma unei sesizări parvenite în adresa Ministerului Mediului, ministrul Sergiu Lazarencu a dispus constituirea unui grup de lucru pentru verificarea terenurilor împădurite. Grupul […]
• • •
Alte ştiri de Curentul.md
Acum 30 minute
13:30
Ministerul Mediului: rata medie de prindere a puieților plantați anul trecut este de aproximativ 70% # Curentul.md
În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public privind rata de prindere a puieților plantați în cadrul campaniei naționale de împădurire desfășurate în toamna anului 2024, Ministerul Mediului face următoarele precizări. În urma unei sesizări parvenite în adresa Ministerului Mediului, ministrul Sergiu Lazarencu a dispus constituirea unui grup de lucru pentru verificarea terenurilor împădurite. Grupul […]
Acum o oră
13:10
Peste 13.800 de intervenții ale ambulanței într-o singură săptămână în Republica Moldova # Curentul.md
În perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a înregistrat 13.844 de solicitări. Dintre acestea, 434 au fost considerate inutile, neîncadrându-se în criteriile urgențelor medico-chirurgicale. După acordarea asistenței medicale urgente la etapa prespitalicească, 5.743 de pacienți, dintre care 1.109 copii, au fost transportați la spital. Cea mai mare parte […]
Acum 2 ore
12:40
Secretariatul Parlamentului și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” au stabilit colaborare # Curentul.md
Secretariatul Parlamentului și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” vor intensifica relațiile de colaborare. Despre acest lucru s-a discutat la un eveniment care a reunit profesorii de la instituția de învățământ superior și absolvenții acesteia, angajați ai Secretariatului Parlamentului. Evenimentul a fost organizat în contextul Zilei mondiale a educației, marcată la data de 5 octombrie, […]
12:10
Republica Moldova și România își consolidează parteneriatul fiscal printr-un nou acord de cooperare # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova și Agenția Națională de Administrare Fiscală a României au semnat un nou Memorandum privind schimbul de experiență și preluarea celor mai bune practici în domeniul activităților administrației fiscale. Documentul a fost semnat de directoarea SFS, Olga Golban și președintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, la data de 06 octombrie […]
Acum 4 ore
11:40
Luna septembrie s-a evidențiat prin rezultate concrete și oportunități noi pentru antreprenori, tineri și mediul de afaceri local, datorită eforturilor comune ale Guvernului Republicii Moldova și ale partenerilor internaționali. Astfel, pentru compensarea cheltuielilor la energia electrică, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a evaluat și aprobat, în luna septembrie, 385 de cereri depuse de companii din sectorul […]
11:10
Influenţa domeniului construcţiilor asupra Produsului Intern Brut este una semnificativă şi în continuă creştere, iar cele mai noi date statistice oficiale vin să confirme acest lucru. Astfel, construcţiile au salvat de facto PIB în primul semestru al anului curent, or anume creşterea înregistrată în acest domeniu nu a permis ca PIB să intre în regres. […]
10:40
Petr Vlah: Locul găgăuzilor este alături de populaţia majoritară şi de toate etniile ce convieţuiesc în Republica Moldova # Curentul.md
Petr Vlah, deputat în Parlamentul Republicii Moldova între 2010 și 2014 și fost candidat pe lista Alianței pentru Unirea Românilor la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, afirmă că găgăuzii îşi au locul lor destoinic în societatea moldovenească şi un rol destul de important, iar imaginea falsă ce a fost creată poporului găgăuz, autonomiei găgăuze în general, […]
10:10
În urma solicitărilor venite din partea conducătorilor instituțiilor educaționale, a fost inițiat procesul de conectare la agentul termic în grădinițele din Chișinău. Până în prezent, situația privind conectarea este următoarea: Sectorul Centru – 10 din 23 grădinițe conectate; Sectorul Ciocana – 14 din 18 grădinițe conectate; Sectorul Rîșcani – 19 din 30 instituții conectate; Sectorul […]
Acum 6 ore
09:40
Deputata Alla Darovannaia dezminte acuzațiile aduse Ala Nemerenco după ce a pierdut procesul intentat de ministră # Curentul.md
Alla Darovannaia, deputat al Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, printr-o declarație publică, a dezmințit informațiile cu privire la diploma de masterat a ministrului Sănătății, Ala Nemerenco, informează CURENTUL. Deputata a pierdut procesul intentat de ministră. „În executarea hotărârii judecătorești irevocabile pronunțate de instanțele naționale, public următorul text: „Eu, Darovannaia Alla, dezmint informațiile expuse și răspândite de […]
09:10
CEC a prezentat Curții Constituționale documentele necesare confirmării rezultatelor alegerilor Parlamentului # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat ieri Curții Constituționale documentele și materiale necesare confirmării rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 28 septembrie 2025 și validării mandatelor deputaților: procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare, listele de deputați aleși și de candidați supleanți, precum și raportul cu privire la rezultatele scrutinului, informează CURENTUL. Potrivit art. 125 alin. […]
Acum 24 ore
17:10
Peste 170 de instituții publice din Chișinău vor beneficia de termoficare modernizată cu 203 PTI-uri de ultimă generație # Curentul.md
Peste 170 de instituții publice din capitală, conectate la Termoelectrica S.A., vor beneficia de servicii de termoficare mai calitative, datorită instalării a 203 Puncte Termice Individuale de ultimă generație pentru încălzire și prepararea apei calde. În cadrul licitației internaționale pentru selectarea companiei responsabile de lucrări și-au depus ofertele cinci companii din țări precum: Italia, Cehia, […]
16:40
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) aduce la cunoștința operatorilor de transport rutier internațional de mărfuri și de persoane despre modificările introduse de autoritățile Republicii Letonia privind traversarea frontierei de stat cu Federația Rusă și Republica Belarus, la punctele de trecere „Grebneva”, „Terehova” şi „Pāternieki”. Potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia, începând […]
16:10
PLDM cere Guvernului să publice de urgență tariful final la gaz pentru sezonul rece 2025–2026 # Curentul.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) solicită Guvernului Republicii Moldova să facă public, fără întârziere, prețul de livrare a gazelor naturale pentru populație și agenții economici în sezonul rece 2025-2026. Formațiunea spune că, conform informațiilor oficiale, SA „Energocom” a achiziționat deja peste 90% din volumele necesare pentru acoperirea consumului intern. În aceste condiții, Guvernul nu […]
15:40
Vicepreședintele Parlamentului, membru al Comitetului Executiv Politic al PSRM, Vlad Batrîncea, a participat la ședința Consiliului Republican al organizației de tineret „Garda Tânără” a PSRM, informează CURENTUL. În cadrul reuniunii, participanții au făcut bilanțul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Vlad Batrîncea a mulțumit liderilor organizației pentru munca activă, devotamentul față de echipă și rezultatele obținute. […]
15:10
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, deputat ales pe lista Blocului ALTERNATIVA, a venit cu unele precizări privind schimbările de cadre din primărie. Oficialul a precizat că, echipele Primăriei Chișinău își continuă activitatea. „Reorganizările interne sunt o etapă firească în dezvoltarea instituției, cu scopul de a ridica calitatea muncii la nivelul așteptărilor cetățenilor. Invit […]
14:40
Cinci provocări majore cărora va trebui să le facă faţă Guvernul Republicii Moldova în continuare # Curentul.md
Astăzi, când alegerile au trecut, tot mai des se aud întrebări de genul: Ce va fi în continuare? Sau, mai bine zis, ce acţiuni va trebui să întreprindă Guvernul ce va fi format în rezultatul acestor alegeri pentru buna administrare a treburilor publice? Am încercat şi eu să răspund la această întrebare, iar în rezultat […]
14:10
Maia Sandu despre aderare la SEPA: Apropierea de Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățenii noștri” # Curentul.md
Președintele Maia Sandu spune că „apropierea de Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățenii noștri”, informează CURENTUL. „De azi, Republica Moldova face parte din Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Dacă până acum un transfer bancar din Europa costa între 20 și 200 de euro, acum se va efectua la aceleași tarife ca în […]
Ieri
13:40
7 octombrie – ultima zi de depunere a dosarelor pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală informează că mâine, 7 octombrie 2025, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcțiile elective în cadrul alegerilor locale noi care vor avea loc la 16 noiembrie 2025. Dosarele de înregistrare a candidaților se depun la consiliile electorale de circumscripție din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I în care […]
13:10
Andrei Năstase, fost candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, anunță „un nou început” împreună cu „Oamenii Demnității și Adevărului, ai Credinței și Curajului”, cu care a pornit și în 2015 în lupta pentru un viitor prosper pentru generațiile următoare, informează CURENTUL. Politicianul, într-o postare pe Facebook, a amintit că 4 octombrie 2015 a […]
12:40
Dorin Recean despre conectarea Moldovei la SEPA: „Transferurile în euro vor fi mai rapide, sigure și accesibile” # Curentul.md
De astăzi, Republica Moldova este conectată la Zona unică de plăți în euro (SEPA). Premierul Dorin Recean a menționat în context: „Acest lucru înseamnă transferuri de bani în euro mai rapide, sigure și accesibile între toate țările membre UE, dar și cu Marea Britanie, Elveția, Andorra, Monaco, San Marino și Vatican”, informează CURENTUL. Practic – a […]
12:10
Trei persoane trimise în judecată pentru organizarea migrației ilegale în Italia, prin acte românești false # Curentul.md
Procurorii PCCOCS anunță trimiterea în judecată a trei învinuiți din Călărași și Strășeni pentru organizarea migrației ilegale în Italia, printr-o schemă de falsificare a cărților de identitate ale României. La comiterea faptelor la sfârșitul anului 2021, unul din învinuiți care muncea în Italia ar fi ademenit alți trei bărbați la muncă în Italia, în domeniul […]
11:40
Vlad Filat: Rezultatul alegerilor s-a decis cu mult înainte de campania electorală propriu-zisă # Curentul.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), spune că rezultatele alegerilor parlamentare nu au fost o surpriză pentru el, deoarece, în seara de vineri, înaintea scrutinului, am făcut o prognoză bazată pe analiză. „Probabil unica greșeală a fost rezultatul PAS, deși am estimat o majoritate, mai fragilă, ei au obținut o majoritate confortabilă” […]
11:10
În perioada 9-10 octombrie va fi sistată furnizarea gazelor către consumatori din suburbiile capitalei. Localitățile afectate # Curentul.md
Primăria Chișinău informează că, în perioada 06 octombrie, începând cu ora 09:00, – 10 octombrie, în legătură cu lucrările programate, va fi întreruptă livrarea gazelor naturale la mai multe adrese: s. Budești (toți consumatorii); com. Cruzești (toți consumatorii); com. Tohatin: str. Trandafirilor, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5); str. Vadul lui Vodă,1; str. D. Cantemir, 1B; […]
10:40
În perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 840,29 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 30,34 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,3%. Totodată, în perioada 29 septembrie […]
10:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA și procurorii au desfășurat percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu în care este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate”. Totodată, […]
09:40
La 9 octombrie, Chișinăul va găzdui Forumul Asociațiilor de Locatari din Moldova – un eveniment național dedicat procesului de reorganizare a Asociațiilor de Proprietari din Condominiu (APC), promovării soluțiilor de eficiență energetică și accesului la finanțare pentru renovarea energetică a blocurilor locative. Forumul este organizat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), în parteneriat cu […]
09:20
Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA – Single Euro Payments Area) – infrastructura care reunește 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, chiar zero. „Integrarea Moldovei în SEPA este un moment istoric […]
5 octombrie 2025
19:10
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în ședința de astăzi, procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit documentului, numărul de alegători incluși în listele electorale de bază este de 2 738 735, numărul de alegători incluși în listele suplimentare este de 342 244, iar în total, la votare au participat 1 609 […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) condamnă sancțiunile aplicate de CEC față de Partidul „Democrația Acasă” ca fiind selective, disproporționate și profund nedrepte. „Este inacceptabil ca voturile a zeci de mii de cetățeni să fie anulate prin decizie administrativă, în timp ce încălcări similare sau chiar mai grave comise de partidul aflat la guvernare (PAS) […]
10:10
Maia Sandu, la Gala „Pedagogul Anului 2025”: Vă mulțumesc pentru responsabilitatea uriașă pe care v-o asumați zi de zi # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”, unde a felicitat cadrele didactice și angajații din sistemul educațional pentru munca și devotamentul lor. „Astăzi ne îndreptăm recunoștința către dumneavoastră – cei care deschideți orizonturi și aprindeți curiozitatea copiilor noștri. Vă mulțumesc pentru responsabilitatea uriașă pe care v-o asumați zi […]
10:10
PSDE declară ferm: votul oamenilor este expresia voinței poporului și trebuie respectat! # Curentul.md
Partidul Social Democrat European (PSDE), într-o declarație, spune că „voturile ale 90 de mii de moldoveni, acordate pentru un concurent electoral care a acces în Parlament, riscă să fie anulate și redistribuite altor partide”. „Considerăm că acest fapt reprezintă o încălcare electorală gravă și un atentat asupra democrației. Alegătorii și-au dat votul pentru un concurent […]
4 octombrie 2025
12:00
Alternativa: CEC a depășit atribuțiile sale legale și a stabilit vinovăția unui concurent electoral fără că acesta să aibă parte de un proces echitabil # Curentul.md
Blocul Alternativa condamnă transformarea Comisiei Electorale Centrale din autoritatea care veghează și organizează alegeri libere și corecte în organ autoritar de investigații. „Considerăm că CEC a depășit atribuțiile sale legale și, în loc să acționeze ca o autoritate neutră și independentă, a stabilit vinovăția unui concurent electoral fără că acesta să aibă parte de un proces […]
11:50
Companii de perspectivă pentru Moldova: „Land Resource” SRL – promotorul energiei alternative, care se impune prin calitate # Curentul.md
Astăzi, sursele de energie de alternativă reprezintă o preocupare majoră, iar companiile ce activează în acest domeniu sunt considerate de perspectivă. Una dintre acestea este „Land Resource” SRL şi anume la respectiva companie ne vom referi în materialul de mai jos. „Land Resource” SRL este specializată în producerea şi comercializarea de biocombustibil. De asemenea, compania […]
11:50
Viitorii traducători au participat la un exercițiu de simulare a traducerii simultane la Parlament # Curentul.md
Un grup de studenți ai Universității de Stat din Moldova au participat la un exercițiu de simulare a traducerii simultane desfășurat la Parlament. Cei circa 50 de studenți ai anului II și III de la specialitățile traducere și interpretare, împreună cu profesorii lor, au avut ocazia să discute cu traducătorii și redactorii din Secretariatul Parlamentului. Subiectele de discuție […]
3 octombrie 2025
17:40
Începând cu ziua de vineri, 03 octombrie 2025, în capitală începe sezonul de încălzire 2025-2026 pentru consumatorii din municipiu. Conform documentului, S.A. „Termoelectrica”, de comun acord cu S.A. „Apă – Canal Chișinău”, vor asigura conectarea obiectivelor fondului locativ, a instituțiilor de învățământ și a celor medicale, conform contractelor încheiate, în baza solicitării acestora. Preturile de […]
17:10
Igor Dodon, liderul socialiștilor, spune că, prin excluderea unui partid parlamentar, guvernarea PAS generează alegeri repetate sau anticipate, informează CURENTUL. „Guvernarea PAS a reușit să obțină un rezultat electoral peste indicatorii sociologici, deci într-un mod foarte și foarte dubios, dintr-un motiv foarte simplu – PAS a capturat procesul electoral. A fost înăbușită presa liberă, au […]
16:40
Energocom începe facturarea pe 6 octombrie: consumatorii vor primi facturi cu un model modernizat # Curentul.md
Energocom Furnizare informează consumatorii de gaze naturale că, începând de luni, 6 octombrie, vor fi emise primele facturi aferente consumului din luna septembrie. Procesul de facturare rămâne neschimbat. Facturile vor ajunge la dumneavoastră prin poștă sau email, exact cum s-a întâmplat până acum. Factura pe care o veți primi are un design nou, modern, gândit pentru a fi ușor […]
16:10
În perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2025, la Chișinău s-a desfășurat o misiune de asistență tehnică dedicată consolidării capacităților Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) în domeniul auditului tehnologiilor informaționale (TI), realizată de experții Curții de Conturi a Țărilor de Jos. Misiunea a avut drept scop consolidarea capacităților CCRM în efectuarea auditurilor TI cuprinzătoare, în […]
15:40
Peste 800 de metri de conducte de gaze supraterane au fost montați în unul dintre cartierele ale centrului raional Florești, în cadrul Programului de investițional al întreprinderii de distribuție a gazelor „Florești-gaz” pentru anul 2025. Rețeaua precedentă a fost construită pe timpul Uniunii Sovietice, iar până în anii 2000, când localitatea a fost conectată la […]
15:10
Dorin Recean, prim-ministru în exercițiu și deputat ales pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ar putea conduce și viitorul Cabinet de miniștri, care urmează să fie învestit după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, informează CURENTUL. Igor Grosu, liderul PAS, a spus că el ar prefera să rămână în funcția de președinte al Parlamentului, […]
14:40
ANTA: Vehiculele autorizate pentru transportul de pasageri nu pot fi utilizate pentru transportul de mărfuri # Curentul.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier și conducătorii auto asupra riscurilor majore generate de utilizarea necorespunzătoare a vehiculelor autorizate pentru transportul de pasageri în scopul transportării de mărfuri. În ultima perioadă, instituția semnalează tot mai multe cazuri în care microbuzele sau autobuzele sunt folosite pentru transportarea coletelor, pachetelor voluminoase, echipamentelor grele […]
14:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atestă că, începând cu săptămâna curentă, prețurile la benzină și motorină au intrat pe un trend de scădere. În ultimele zile, prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus cu circa 1%, evoluție determinată exclusiv de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Această ieftinire are loc pe fundalul unor […]
14:20
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că nu e corect faptul că nu s-a discutat pe interior cu Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși deputați pe lista PAS, care au anunțat că vor fi deputați independenți, și că lucrul acesta trebuia discutat până la anunțul public, informează CURENTUL. „Da, într-adevăr nu […]
13:40
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, urmare a deciziei instanței de judecată, și-a restabilit, ieri, dreptul de a conduce automobilul. „Am reușit! Pentru Cernăuţeanu în special am anulat prin judecată acțiunile voastre ilegale. Am restabilit dreptul meu de a conduce automobilul. Justiția a anulat procesele ilegale. Acum vine timpul sa răspundeți penal pentru aceste abuzuri”, […]
13:10
Cu referire la informațiile false apărute în spațiul public cu privire la demiterea unor angajați din cadrul Primăriei Chișinău precizăm următoarele. Astfel, informațiile apărute în presă referitoare la demiterea pretorului sectorului Botanica, doamna Diana Guba, sunt false. Îndemnăm reprezentanții mass-media să trateze cu responsabilitate aceste subiecte și să evite interpretările speculative. Totodată, schimbările operate în […]
12:40
Victoria Sanduța: Dacă există suspiciuni de finanțare ilegală a unui candidat care a trecut pragul electoral, soluția este repetarea alegerilor # Curentul.md
Fosta candidata la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Victoria Sanduța, punctează că, discuțiile din spațiul public precum că voturile unui concurent electoral, care a trecut pragul și a câștigat mandatul, ar putea fi anulate după alegeri și redistribuite celorlalți patru concurenți rămași ar fi o fraudă electorală foarte gravă. Ea spune că alegătorii […]
12:10
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în vizită oficială la București: întâlnire cu omologul român # Curentul.md
Ministra Justiției, Veronica Mihailov‑Moraru, a avut o întrevedere la București cu omologul român, Radu Marinescu, informează CURENTUL. „România este și rămâne un partener strategic și un prieten în drumul european al Republicii Moldova. Colaborarea dintre ministerele noastre este extrem de valoroasă și se bazează pe încredere, schimb de bune practici și rezultate. Mizăm în continuare pe experiența […]
11:40
CNA și Procuratura Bălți investighează sustragerea documentelor unui proiect de apeduct # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii Bălți, oficiul principal, desfășoară urmărirea penală într-un dosar inițiat în temeiul art. 360 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova privind ”luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor”. Cazul vizează un fost primar al unei localități din raionul Glodeni și o persoană juridică cu sediul în municipiul […]
11:10
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii municipiului Chișinău că în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior, este dispusă să înceapă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori, și anume: instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile municipale din sfera medicală și socială, blocurile locative, cât și agenții economici. Conectarea la serviciile de termoficare poate avea […]
10:40
Intervenție SMURD Iași – Chișinău: Un băiat de 13 ani a fost transportat la Institutul Mamei şi Copilului # Curentul.md
În după-amiaza zilei de 2 octombrie 2025, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta din Iași la Chișinău un băiat în vârstă de 13 ani, cetățean al Republicii Moldova. Potrivit informațiilor înregistrate, minorul a suferit o intervenție în urma unui traumatism toracic. Elicopterul SMURD Iași a aterizat la ora 18:10 […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.