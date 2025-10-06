Moldovean căutat pentru tentativă de răpire a unui copil a fost reținut la vamă, în România
NewsMaker, 6 octombrie 2025 15:40
• • •
Acum 30 minute
15:40
Premierul Franței părăsește funcția la mai puțin de o lună de la numire. Cel mai scurt mandat din istoria recentă # NewsMaker
Sébastien Lecornu și-a dat demisia din funcția de prim-ministru al Franței, iar președintele Emmanuel Macron a acceptat-o, scrie Le Figaro. Demisia acestuia vine la aproape o lună după ce președintele francez l-a numit în funcție. Cu o zi în urmă, Lecornu anunțase structura noului guvern, care însă a fost dur criticat. Opoziția a anunțat duminică că […] The post Premierul Franței părăsește funcția la mai puțin de o lună de la numire. Cel mai scurt mandat din istoria recentă appeared first on NewsMaker.
15:40
Moldovean căutat pentru tentativă de răpire a unui copil a fost reținut la vamă, în România # NewsMaker
15:40
Ceban, despre cum au votat chișinăuienii la parlamentare: „Un rezultat care reflectă o formațiune nouă pe scena politică” # NewsMaker
Primarul Ion Ceban a declarat că rezultatul obținut de Blocul Alternativa în Chișinău la alegerile parlamentare „poate fi calificat diferit”. El l-a descris drept „un rezultat bun”, adăugând că „reflectă o formațiune absolut nouă pe scena politică”. Întrebat dacă partidul MAN ar fi putut obține mai multe mandate de deputat dacă ar fi participat singur […] The post Ceban, despre cum au votat chișinăuienii la parlamentare: „Un rezultat care reflectă o formațiune nouă pe scena politică” appeared first on NewsMaker.
15:40
Alegeri locale noi, în noiembrie: termenul-limită pentru înregistrarea candidaților expiră # NewsMaker
Opt localități din Republica Moldova își vor alege pe 16 noiembrie primarii și membri în consiliul local. Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță în acest context că 7 octombrie este ultima zi pentru depunerea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcțiile elective. CEC precizează că dosarele pot fi depuse la consiliile electorale de circumscripție din unitățile administrativ-teritoriale […] The post Alegeri locale noi, în noiembrie: termenul-limită pentru înregistrarea candidaților expiră appeared first on NewsMaker.
15:40
În Republica Moldova a fost emis un cod galben de ploi de lungă durată. Avertizarea va fi valabilă timp de două zile și vizează întreg teritoriul țării. Pe 6 octombrie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat un cod galben de ploi de lungă durată în Republica Moldova. Avertizarea va fi valabilă pe 7 și 8 […] The post Cod galben de ploi de lungă durată în Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
15:40
Cernăuțeanu neagă că ar avea pantofi de peste 1 500 de euro și ochelari de 2 000 de euro # NewsMaker
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a negat că ar avea încălțăminte de peste 1.500 de euro și ochelari de 2.000 de euro. La emisiunea „Cutia Neagră PLUS” de la TV8, Cernăuțeanu a declarat că pantofii săi valorează aproximativ o mie de lei, iar despre ochelari a spus că îi va vinde celui […] The post Cernăuțeanu neagă că ar avea pantofi de peste 1 500 de euro și ochelari de 2 000 de euro appeared first on NewsMaker.
15:40
De la atelier modest la fabrică modernă: povestea Maicom și sprijinul care a dus compania la următorul nivel # NewsMaker
Compania Maicom, fondată de Angela Maican, a început cu doar patru mașini de cusut și o masă mică de croit. Astăzi, Maicom este un brand recunoscut în industria textilă din Republica Moldova, cu o fabrică modernă și standarde de calitate la nivel internațional. „Am pornit modest, dar cu multă determinare. De-a lungul anilor am cusut […] The post De la atelier modest la fabrică modernă: povestea Maicom și sprijinul care a dus compania la următorul nivel appeared first on NewsMaker.
15:40
Pe 14 octombrie, tradițional, capitala Republicii Moldova va îmbrăca straie de sărbătoare, cu ocazia Hramului orașului Chișinău. Evenimentele dedicate acestei zile vor începe la ora 08:00, cu liturghia de la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”. De la ora 10:00, în scuarul Catedralei și în Piața Marii Adunări Naționale, locuitorii și oaspeții capitalei sunt invitați să participe […] The post Hramul orașului Chișinău 2025: primăria a anunțat programul appeared first on NewsMaker.
15:40
(VIDEO)Transferuri mai ieftine către UE/ Plahotniuc se va întâlni cu Țuțu?/ Ceban este mulțumit de alegeri? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— De ce „Alternativa” nu a convins chișinăuienii? Explicația lui Ceban— Transferurile în euro, rapide și mai ieftine pentru moldoveni— Plahotniuc, deținut într-o zonă izolată a Penitenciarului 13— Cernăuțeanu a explicat de ce Tauber nu a fost pusă în urmărire internațională— Cod Galben: […] The post (VIDEO)Transferuri mai ieftine către UE/ Plahotniuc se va întâlni cu Țuțu?/ Ceban este mulțumit de alegeri? appeared first on NewsMaker.
15:40
Lider al ex-partidului „Șor” din Basarabeasca, condamnat la 3 ani de închisoare: a fost anunțat în căutare # NewsMaker
Președintelui Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului partid ,,Șor”, declarat neconstituțional, a fost condamnat la 3 ani de închisoare. Acesta a fost găsit vinovat, pe 6 octombrie, de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării formațiunii politice din partea unui grup criminal organizat, anunță Procuratura Anticorupție. Conform deciziei Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, inculpatul urmează să […] The post Lider al ex-partidului „Șor” din Basarabeasca, condamnat la 3 ani de închisoare: a fost anunțat în căutare appeared first on NewsMaker.
Ieri
15:40
Inspectoratul de Poliție Cahul este în căutarea proprietarului unei sume de bani uitate la un bancomat din municipiu. Incidentul s-a produs vineri, 4 octombrie, în jurul orei 13:25. Potrivit oamenilor legii, un bărbat în etate a retras numerar, însă, după ce și-a luat cardul, a plecat fără a ridica banii. Câteva minute mai târziu, doi […] The post Bani uitați la un bancomat din Cahul. Poliția caută proprietarul appeared first on NewsMaker.
15:40
Piața Marii Adunări Naționale a devenit astăzi, 4 octombrie, gazda principală a Zilei Naționale a Vinului. Zeci de vinificatori și viticultori din toată țara, împreună cu sute de turiști și vizitatori, celebrează tradiția, munca din vie și cramă, dar și rezultatele obținute de-a lungul anilor. Evenimentele dedicate acestei sărbători au loc pe 4 și 5 […] The post Ziua Națională a Vinului 2025: atmosfera din PMAN, surprinsă în imagini appeared first on NewsMaker.
15:40
Alegerile locale din Georgia, marcate de proteste. Maia Sandu: „Democrația nu poate fi redusă la tăcere” # NewsMaker
Alegerile locale din Georgia, care au avut loc pe 4 octombrie, au fost marcate de proteste și ciocniri cu forțele speciale la Tbilisi. Manifestațiile au început cu patru ore înainte de închiderea secțiilor de votare, fiind anunțate de principalele partide de opoziție. Forțele speciale au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene. Președinta Republicii Moldova, […] The post Alegerile locale din Georgia, marcate de proteste. Maia Sandu: „Democrația nu poate fi redusă la tăcere” appeared first on NewsMaker.
15:40
În Cehia au avut loc alegeri pentru Camera Deputaților, camera inferioară și cea mai importantă a Parlamentului ceh, care stabilește componența guvernului. Conform datelor preliminare, conduce mișcarea centristă „Acțiunea cetățenilor nemulțumiți” (ANO), condusă de miliardarul Andrej Babis. Conform publicației Meduza, după numărarea a peste 99% dintre voturi, mișcarea ANO a obținut 34,7% din sufragii și […] The post Cehia: partidul miliardarului Andrej Babis, lider la alegerile parlamentare appeared first on NewsMaker.
15:40
„Zimbru” și echipa ucraineană „Veres Rivne” se vor întâlni într-un meci caritabil la Chișinău # NewsMaker
Săptămâna viitoare, pe stadionul Zimbru, va avea loc un meci cu scop caritabil. Potrivit Federației Moldovenești de Fotbal (FMF), banii din bilete vor fi folosiți pentru achiziționarea de ambulanțe destinate Ucrainei, pentru salvarea populației civile afectate de bombardamente. Meciul, unul amical, se va disputa între Zimbru Chișinău și echipa ucraineană Veres Rivne. Meciul se va […] The post „Zimbru” și echipa ucraineană „Veres Rivne” se vor întâlni într-un meci caritabil la Chișinău appeared first on NewsMaker.
15:40
Morți, locuințe avariate, Lvov parțial fără electricitate. Încă un atac masiv al Rusiei, raportat de Ucraina # NewsMaker
În noaptea de 4 spre 5 octombrie, Rusia a lansat peste 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac asupra Ucrainei. Cinci persoane au murit și 10 au fost rănite, potrivit informațiilor comunicate de președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Autoritățile locale au precizat că mai multe locuințe au fost avariate, iar numeroși oameni au […] The post Morți, locuințe avariate, Lvov parțial fără electricitate. Încă un atac masiv al Rusiei, raportat de Ucraina appeared first on NewsMaker.
15:40
O copilă de 13 ani din Moldova are nevoie de €90.000. Familia: „O formă rară de cancer ne-a răvășit sufletele” # NewsMaker
O copilă de 13 ani din Republica Moldova are nevoie de 90.000 de euro. Ea a fost diagnosticată cu sarcom Ewing, o formă rară și agresivă de cancer osos. Mama copilei cere ajutor pentru a strânge suma necesară pentru tratament. „Ne aflăm acum în Turcia, acolo unde medicii ne dau o speranță”, a comunicat mama […] The post O copilă de 13 ani din Moldova are nevoie de €90.000. Familia: „O formă rară de cancer ne-a răvășit sufletele” appeared first on NewsMaker.
15:40
Drone rusești au traversat teritoriul R. Moldova? Chișinăul: „Mijloacele din dotare nu au confirmat” # NewsMaker
Mijloacele de radiolocație și supraveghere nu au confirmat cazuri de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova, noaptea trecută. Precizările au fost făcute pentru NewsMaker de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării, Ala Diaconu, după ce în spațiul online au apărut informații potrivit cărora drone rusești ar fi traversat teritoriul țării în timpul atacului asupra […] The post Drone rusești au traversat teritoriul R. Moldova? Chișinăul: „Mijloacele din dotare nu au confirmat” appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
„Oamenii au votat” vs „Nu a dus o campanie corectă”: reacții la cazul partidului „Democrația Acasă” și decizia CEC # NewsMaker
Cazul Partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, și decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) au stârnit reacții în mediul online. Unii afirmă că așteaptă deja hotărârea Curții Constituționale, care urmează să stabilească soarta mandatelor obținute de partid, criticând totodată situația și menționând că votul oamenilor „nu poate fi pus sub semnul întrebării”. Alții susțin că […] The post „Oamenii au votat” vs „Nu a dus o campanie corectă”: reacții la cazul partidului „Democrația Acasă” și decizia CEC appeared first on NewsMaker.
15:30
NM Espresso: Cum Moldova atrage investitori, ce cadouri a primit Maia Sandu și dacă partidul lui Costiuc va fi lăsat în Parlament # NewsMaker
Alegeri: ecouri Alegerile parlamentare recente au devenit „din multe puncte de vedere a doua zi a independenței” Moldovei, a declarat într-un interviu pentru CNN ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski. El a menționat că cetățenii Republicii Moldova „au ales calea europeană, au respins influența rusească” și că astăzi „țara este un factor de stabilitate […] The post NM Espresso: Cum Moldova atrage investitori, ce cadouri a primit Maia Sandu și dacă partidul lui Costiuc va fi lăsat în Parlament appeared first on NewsMaker.
15:30
CSJ îi dă dreptate Alei Nemerenco în scandalul „diplomelor false”: o deputată socialistă, sancționată pentru defăimare (DOC) # NewsMaker
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a obținut o victorie definitivă în instanță, după aproape cinci ani de procese cu deputata socialistă Alla Darovannaia. Decizia în procesul intentat pentru defăimare a fost pronunțată pe 1 octombrie, de Curtea Supremă de Justiție. Procesul a fost intentat de Ala Nemerenco în martie 2021, după ce, în cadrul unei conferințe […] The post CSJ îi dă dreptate Alei Nemerenco în scandalul „diplomelor false”: o deputată socialistă, sancționată pentru defăimare (DOC) appeared first on NewsMaker.
15:30
Eșecul „Alternativei” la Chișinău: de ce Ion Ceban nu a reușit să convingă alegătorii (ANALIZĂ) # NewsMaker
Una din surprizele alegerilor parlamentare din acest an a fost rezultatul neașteptat de modest al blocului „Alternativa”, în care în prim-plan se află Ion Ceban și partidul său MAN. Blocul a obținut un scor redus chiar și la Chișinău, unde Ceban a câștigat ultimele alegeri pentru primărie din primul tur. NewsMaker a analizat motivele pentru […] The post Eșecul „Alternativei” la Chișinău: de ce Ion Ceban nu a reușit să convingă alegătorii (ANALIZĂ) appeared first on NewsMaker.
15:30
Tragedie la Ungheni: un mort și doi răniți, după ce un BMW s-a izbit de un camion (VIDEO) # NewsMaker
Un grav accident rutier s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 23:30, la Ungheni. Potrivit Poliției, un BMW, condus de un bărbat de 37 de ani, a intrat în coliziune frontală cu un camion. În urma impactului, șoferul mașinii a murit pe loc, iar doi pasageri – bărbați de 31 și 37 de ani – […] The post Tragedie la Ungheni: un mort și doi răniți, după ce un BMW s-a izbit de un camion (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
15:30
Republica Moldova a dat start astăzi, 4 octombrie, Zilei Naționale a Vinului – o sărbătoare devenită deja tradiție. Peste 100 de vinificatori își prezintă produsele în Piața Marii Adunări Naționale, unde sunt așteptați și aproximativ 15 mii de turiști. Evenimentul se va desfășura pe parcursul a două zile, până pe 5 octombrie, și include degustări,prezentări […] The post Concert și degustări, în PMAN: Moldova sărbătorește Ziua Națională a Vinului (LIVE) appeared first on NewsMaker.
15:30
Cei mai buni dascăli, premiați. Sandu: „Educația – cel mai puternic instrument de apărare a democrației” # NewsMaker
Cei mai buni educatori, învățători și profesori din Republica Moldova au fost premiați, pe 4 octombrie, cu până la 50 de mii de lei. Prezentă la eveniment, președinta Maia Sandu a reiterat că „educația este cel mai puternic instrument de apărare a democrației și libertății”. Șefa statului susține că școala trebuie să pregătească copiii pentru […] The post Cei mai buni dascăli, premiați. Sandu: „Educația – cel mai puternic instrument de apărare a democrației” appeared first on NewsMaker.
15:30
Tentative de influențare a alegerilor parlamentare din Cehia. TikTok a blocat zeci de conturi # NewsMaker
Autoritățile cehe au semnalat sute de conturi cu comportament neautentic, iar TikTok a eliminat zeci dintre acestea, raportate pentru încercări de a influența alegerile parlamentare din Cehia desfășurate vineri și sâmbătă, transmite Politico. Potrivit sursei, campania electorală a fost marcată de știri false și propagandă, folosindu-se tactici variind de la site-uri de dezinformare care traduc […] The post Tentative de influențare a alegerilor parlamentare din Cehia. TikTok a blocat zeci de conturi appeared first on NewsMaker.
15:30
Țuțu, adus în fața judecătorilor. Primele declarații, după ce a fost arestat: „Am intrat legal în țară” # NewsMaker
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost adus astăzi, 4 octombrie, în fața magistraților pentru aplicarea arestului preventiv. El a fost reținut joi seara în punctul de trecere Vulcănești. Întrebat de jurnaliști cum a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova, acesta a declarat că a intrat în țară pe cale legală, scrie TVR Moldova. „Am intrat […] The post Țuțu, adus în fața judecătorilor. Primele declarații, după ce a fost arestat: „Am intrat legal în țară” appeared first on NewsMaker.
15:30
Zeci de răniți după ce un tren a fost lovit de drone. Zelenski: „Terorism, pe care lumea nu are dreptul să-l ignore” # NewsMaker
Armata rusă a lansat pe 4 octombrie un atac cu dronă asupra gării din orașul Șostka, regiunea Sumî. Președintele Volodimir Zelenski a condamnat public loviturile, în urma cărora „zeci de persoane” au fost rănite, conform unui bilanț preliminar. Liderul de la Kiev susține că „rușii nu puteau să nu știe că lovesc civili” și că […] The post Zeci de răniți după ce un tren a fost lovit de drone. Zelenski: „Terorism, pe care lumea nu are dreptul să-l ignore” appeared first on NewsMaker.
3 octombrie 2025
15:30
Când metalurgia întâlnește inovația: compania moldovenească care mizează pe energia solară # NewsMaker
Antreprenorii din moldova demonstrează că sectoarele industriale tradiționale pot adopta soluții moderne pentru a rămâne competitive În peisajul industrial moldovenesc, unde multe companii se confruntă cu presiuni crescânde asupra costurilor, povestea Ongrochim S.R.L. oferă o lecție despre cum adaptabilitatea și sprijinul guvernamental pot transforma o afacere tradițională într-un exemplu de sustenabilitate. Fondată în 1999, această […] The post Când metalurgia întâlnește inovația: compania moldovenească care mizează pe energia solară appeared first on NewsMaker.
15:30
Parlamentarele influențează Primăria Chișinău? Schimbări în echipa primarului Ceban, după alegeri # NewsMaker
Pe online a apărut informația că Vladimir Bolocan a fost demis din funcția de șef al Direcției asistență medicală și socială, iar Diana Guba din funcția de pretor al sectorului Botanica. Pentru NewsMaker, purtătorul de cuvânt al Primăriei Chișinău a precizat că informațiile referitoare la pretorul sectorului Botanica sunt false și a adăugat că „schimbările […] The post Parlamentarele influențează Primăria Chișinău? Schimbări în echipa primarului Ceban, după alegeri appeared first on NewsMaker.
15:30
Odată cu încheierea alegerilor parlamentare, toate privirile se îndreaptă acum spre Guvern. În următoarele săptămâni, ar putea fi desemnat un nou prim-ministru, care va avea misiunea de a conduce Executivul într-o perioadă plină de provocări pentru Republica Moldova. Echipa NewsMaker a ieșit pe străzile Chișinăului pentru a afla ce părere au locuitorii capitalei, pe cine […] The post VIDEO Profil de premier: Pe cine vor chișinăuienii în fruntea Guvernului? appeared first on NewsMaker.
15:30
Raport OSCE: Newsmaker a oferit o acoperire mediatică diversă a concurenților electorali # NewsMaker
Portalul NewsMaker a asigurat o acoperire mediatică diversă a concurenților electorali, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Este concluzia experților OSCE, APCE și Parlamentului European, raportul fiind publicat de misiunea OSCE. Observatorii au remarcat analizele NM privind programele electorale și rapoartelor financiare ale principalilor concurenți. „NewsMaker a oferit o acoperire mediatică mai diversă […] The post Raport OSCE: Newsmaker a oferit o acoperire mediatică diversă a concurenților electorali appeared first on NewsMaker.
15:30
De la Surorile Osoianu, Emmanuel Macron, Papa Leon: ce cadouri a primit Maia Sandu în ultimele luni # NewsMaker
Instituția prezidențială a publicat lista cadourilor protocolare admisibile oferite șefei statului în lunile iulie, august și septembrie 2025. În această perioadă, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit 24 de cadouri în cadrul diferitelor evenimente protocolare și vizite oficiale, în valoare totală de 57 de mii de lei. Cel mai scump cadou a fost oferit […] The post De la Surorile Osoianu, Emmanuel Macron, Papa Leon: ce cadouri a primit Maia Sandu în ultimele luni appeared first on NewsMaker.
15:30
Constantin Țuțu, plasat în izolator pentru 72 de ore. PCCOCS: a traversat frontiera „ilegal” # NewsMaker
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost reținut și plasat în izolator pentru 72 de ore, pentru traversarea ilegală a frontierei Republicii Moldova. Informația a fost confirmată pentru NM de purtătorul de cuvânt al PCCOCS, Emil Gaitur. „Acțiunile procesual-penale sunt în desfășurare, cu asigurarea garanțiilor procedurale și prezumției nevinovăției”, a precizat Gaitur. Amintim că Țuțu […] The post Constantin Țuțu, plasat în izolator pentru 72 de ore. PCCOCS: a traversat frontiera „ilegal” appeared first on NewsMaker.
15:30
VIDEO „Ce moldovean ar refuza un pahar de vin?” Cât beau moldovenii și care sunt riscurile? # NewsMaker
Republica Moldova se află pe locul zece printre țările europene la capitolul consumului de alcool. Cel puțin asta arată datele Organizației Mondiale a Sănătății, publicate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Potrivit cifrelor, în țara noastră, cantitatea medie de băuturi alcoolice consumate de persoane de peste 15 ani este de peste 11 litri fiecare. În […] The post VIDEO „Ce moldovean ar refuza un pahar de vin?” Cât beau moldovenii și care sunt riscurile? appeared first on NewsMaker.
15:30
„Un design nou și ușor de înțeles”: cum vor arăta noile facturi la gaz din Republica Moldova (FOTO) # NewsMaker
Începând cu luna octombrie, locuitorii Republicii Moldova vor primi facturile la gaz de la Energocom, și nu de la Moldovagaz, cum era până acum. Pe 3 octombrie, Energocom a prezentat noul design al facturilor. „Începând de luni, 6 octombrie, vor fi emise primele facturi aferente consumului din luna septembrie. Procesul de facturare rămâne neschimbat. Facturile […] The post „Un design nou și ușor de înțeles”: cum vor arăta noile facturi la gaz din Republica Moldova (FOTO) appeared first on NewsMaker.
15:30
Un băiat în vârstă de 17 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce ar fi fost bătut de alți tineri. Incidentul ar fi avut loc la un cămin studențesc din orașul Bălți, pe 1 octombrie. Poliția a pornit o cauză penală pentru a stabili toate circumstanțele. Purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic […] The post Minor bătut într-un cămin studențesc din Bălți? Medicii: a fost internat în stare gravă appeared first on NewsMaker.
15:30
(VIDEO) Țuțu, plasat în izolator/ Plîngău revine în Paltforma DA?/ Start sezonului de încălzire în Chișinău # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Constantin Țuțu, plasat în izolator pentru 72 de ore— Raport: NewsMaker a asigurat reflectarea echilibrată a alegerilor— Scandal la Glodeni. Apeduct de milioane, fără acte de dare în exploatare— Restricții de circulație în Chișinău. Are loc Ziua Națională a Vinului— Chișinăuienii pot […] The post (VIDEO) Țuțu, plasat în izolator/ Plîngău revine în Paltforma DA?/ Start sezonului de încălzire în Chișinău appeared first on NewsMaker.
2 octombrie 2025
15:30
Ministerul Educației cere cadrelor didactice să nu accepte bani și cadouri de Ziua Profesorului (DOC) # NewsMaker
Ministerul Educației și Cercetării le cere cadrelor didactice și conducerii școlilor să nu solicite și să nu accepte bani sau cadouri de Ziua Profesorului. Ministrul Dan Perciun a semnat o circulară adresată instituțiilor de învățământ și autorităților locale, prin care face apel la respectarea Codului de etică al cadrelor didactice. „Este strict interzisă solicitarea, acceptarea […] The post Ministerul Educației cere cadrelor didactice să nu accepte bani și cadouri de Ziua Profesorului (DOC) appeared first on NewsMaker.
15:30
Sandu, alături de Starmer, Tusk și Macron: discurs la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga (LIVE) # NewsMaker
Președinta Maia Sandu susține, în aceste momente, un discurs la Summitul Comunității Politice Europene, care se desfășoară la Copenhaga. Alături de șefa statului se află premierul britanic Keir Starmer, premierul polonez Donald Tusk și președintele Franței, Emmanuel Macron. Anterior, Președinția a anunțat că Maia Sandu va susține o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii […] The post Sandu, alături de Starmer, Tusk și Macron: discurs la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga (LIVE) appeared first on NewsMaker.
15:30
Municipiul Bălți dă start sezonului de încălzire. Primarul Alexandr Petkov a anunțat că, începând de astăzi, 2 octombrie, grădinițele din oraș vor fi conectate la sistemul centralizat de termoficare, iar blocurile de locuit și celelalte instituții vor primi căldură începând cu 3 octombrie. Decizia urmează să fie semnată în cursul zilei, în conformitate cu cerințele […] The post Start sezonului de încălzire la Bălți. Primele pe listă – grădinițele, apoi locuințele appeared first on NewsMaker.
15:30
(VIDEO) Fiecare a opta femeie din Moldova riscă să dezvolte cancer mamar. Cum poate fi prevenită boala? # NewsMaker
La 1 octombrie este marcată Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului mamar — una dintre cele mai răspândite afecțiuni oncologice în rândul femeilor. În fiecare an, în Moldova sunt diagnosticate peste o mie de cazuri noi, iar fiecare a opta femeie riscă să se confrunte cu această boală. Cancerul mamar poate apărea și la vârste […] The post (VIDEO) Fiecare a opta femeie din Moldova riscă să dezvolte cancer mamar. Cum poate fi prevenită boala? appeared first on NewsMaker.
15:30
(VIDEO) De la educatoare la meșter popular: opt vârstnici din Moldova, premiați pentru o viață activă și inspirațională # NewsMaker
Vârsta nu este o barieră, ci o nouă șansă de a rămâne activ și de a inspira generațiile tinere. A noua ediție a concursului concursului „Premiul Național pentru Vârstnici – Pentru o viață activă la orice vârstă” a adunat zeci de candidaturi și a desemnat opt laureați ale căror povești demontează stereotipurile despre bătrânețe. Corespondentul […] The post (VIDEO) De la educatoare la meșter popular: opt vârstnici din Moldova, premiați pentru o viață activă și inspirațională appeared first on NewsMaker.
15:30
Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania, anunță finalizarea achiziției Microinvest, după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare și supraveghere. Tranzacția întărește poziția Victoriabank pe piață, extinde portofoliul de servicii și reafirmă angajamentul băncii de a sprijini antreprenorii locali.Microinvest este liderul pieței de microfinanțare din Republica Moldova, cu un portofoliu de credite de 7 […] The post Victoriabank finalizează achiziția Microinvest appeared first on NewsMaker.
15:30
Tiraspolul rămâne fără „ajutorul” Rusiei în prag de iarnă? Regiunea intră în „regim de economisire a gazului” # NewsMaker
Regiunea transnistreană a instituit un „regim de economisire a gazelor naturale”, valabil timp de o săptămână și jumătate. Autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol dau asigurări că măsura nu va afecta populația, iar locuințele, școlile și spitalele vor fi aprovizionate cu energie electrică și gaz în regim normal. Așa-zisul ministru al Economiei de la Tiraspol, Serghei […] The post Tiraspolul rămâne fără „ajutorul” Rusiei în prag de iarnă? Regiunea intră în „regim de economisire a gazului” appeared first on NewsMaker.
15:30
Lacrimi de bucurie, amalgam de emoții, gânduri despre unde sunt și ce-au lăsat în urmă. Asta ne-au spus că simt cei care și-au împachetat viața într-o valiză, cu mulți ani în urmă, și au plecat în străinătate, în căutarea unui trai mai bun. Revederile cu cei dragi sunt cele mai așteptate, îmbărțișările – mai dulci, […] The post Moldova de mâine, prin ochii celor plecați: Mi-a fost dor până și de pietre appeared first on NewsMaker.
15:30
António Costa, la Summitul de la Copenhaga: victoria Moldovei la parlamentare este și o victorie a Europei # NewsMaker
Președintele Consiliului European, António Costa, a felicitat cetățenii Republicii Moldova și pe președinta Maia Sandu pentru victoria forțelor pro-europene la alegerile parlamentare. În cadrul deschiderii celei de-a șaptea ediții a Summitului Comunității Politice Europene, oficialul a declarat că, odată cu scrutinul din 28 septembrie, nu a învins doar Moldova, ci și democrația, libertatea și Europa […] The post António Costa, la Summitul de la Copenhaga: victoria Moldovei la parlamentare este și o victorie a Europei appeared first on NewsMaker.
15:30
(VIDEO) Transnistria reduce consumul de gaz/ Grosu, adresare către Putin/ Spătaru invită la restaurant # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Transnistria introduce regimul de economisire a gazului— Arina Spătaru i-a invitat la restaurant pe alegătorii care au votat-o— Avocat: Partidul „Moldova Mare” nu are nicio legătură cu Șor— Anularea punctelor de penalizare în schimbul banilor. Doi bărbați reținuți— Ce i-ar spune Grosu […] The post (VIDEO) Transnistria reduce consumul de gaz/ Grosu, adresare către Putin/ Spătaru invită la restaurant appeared first on NewsMaker.
1 octombrie 2025
15:20
Deși datele preliminare arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate în urma alegerilor parlamentare, fracțiunea PAS va pierde doi deputați. Dinu Plîngău și Stela Macari, numărul 42 și respectiv 47 în lista PAS pentru alegerile parlamentare, ar urma să fie deputați independenți. Informația a fost confirmată pentru NM de către […] The post Fracțiunea PAS nu va avea 55 de deputați. Plîngău și Macari, independenți appeared first on NewsMaker.
15:20
FILIT Chișinău 2025 a adunat zeci de autori, traducători, editori, critici literari și profesioniști din 11 țări ale lumii. Evenimentul, care a atras peste 3 000 de participanți s-a desfășurat timp de patru zile, perioadă în care au avut loc întâlniri cu scriitori celebri, ateliere, activități pentru copii, întâlniri ale autorilor cu elevi, mese rotunde, […] The post Literatura a adus împreună inimi și idei la FILIT Chișinău 2025. CHILL Edition appeared first on NewsMaker.
