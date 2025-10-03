(video) Record Guinness cu Ford Transit: Cea mai mare paradă la 60 de ani de producție continuă
Autoblog.md, 3 octombrie 2025 19:00
Dacă vrei ca o treabă să fie făcută cum trebuie, apelezi la cineva care conduce o dubă Ford Transit. Aceasta este deviza care a inspirat o paradă istorică, unde 201 vehicule Transit au format un convoi impresionant, stabilind un nou titlu Guinness World Records pentru cea mai mare paradă de van-uri. Evenimentul, organizat pentru a […]
• • •
Acum 30 minute
19:00
Acum 4 ore
17:20
Avertizare de ploi puternice în jumătatea de vest a țării! Salvatorii comunică despre situații de risc # Autoblog.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova a emis, vineri, la ora 16:00, o avertizare Cod Galben de ploi puternice, valabilă pentru ziua de sâmbătă, 4 octombrie 2025, în intervalul orar 00:00 – 17:00. Fenomenul meteorologic vizat implică acumulări semnificative de apă, estimate la 15-30 litri pe metru pătrat, în mai multe regiuni de vest […]
16:30
(video) „Este cea mai bună mașină din lume”. Un cunoscut interpret muzical din spațiul CSI și-a cumpărat AURUS # Autoblog.md
Cântărețul rus Filip Kirkorov, supranumit „pop-king", ar fi făcut o achiziție destul de scumpă (dacă nu este vreun cadou) în acest an, devenind proprietarul unui AURUS Senat considerat de elită, un automobil de lux produs în Rusia. Și nu este un simplu sedan de bază, ci unul în caroserie Long. Kirkorov a fost adus cu […]
Acum 6 ore
14:00
Oficial: Soldaților americani staționați în Europa nu li se permite importul de Tesla Cybertruck # Autoblog.md
Cine visa să conducă o Tesla Cybertruck pe autostrăzile germane, mai ales ca membru al forțelor armate americane staționate în această țară, tocmai a primit o veste proastă. Producătorul american de vehicule electrice nu vinde direct pickup-ul electric în Germania pentru că acesta nu respectă reglementările de siguranță ale Uniunii Europene. Aducerea de mașini personale […]
13:50
Acum 8 ore
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atestă că, începând cu săptămâna curentă, prețurile la benzină și motorină au intrat pe un trend de scădere. În ultimele zile, prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus cu circa 1%, evoluție determinată exclusiv de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Această ieftinire are loc pe fundalul unor […]
12:00
(video) Noi cozi kilometrice de mașini în stânga Nistrului. S-a instituit un regim strict de economisire a gazului # Autoblog.md
O nouă criză temporară? În stânga Nistrului a fost iarăși limitată vânzarea de gaz natural comprimat pentru autovehicule. Cozi kilometrice nu au ezitat să apară. La moment nu se cunoaște cu exactitate dacă metan se vinde într-o anumită limită din cauza presiunii slabe sau nu se vinde deloc. Regiunea transnistreană se confruntă cu o criză […]
Acum 12 ore
10:30
Volvo Cars anunță că a sărbătorit un moment istoric în luna septembrie, prin livrarea primului milion de PHEV-uri, marcând un pas esențial în călătoria sa spre electrificarea completă a gamei de automobile. Acest prag simbolic subliniază angajamentul producătorului suedez de automobile premium de a deveni un constructor exclusiv electrificat, hibrizii plug-in reprezentând un pilon central […]
09:50
(video) BYD finalizează flota de transport maritim: Opt nave operaționale pentru accelerarea exporturilor auto # Autoblog.md
Gigantul chinez al vehiculelor electrice BYD a anunțat o etapă importantă în strategia sa de internaționalizare, odată cu intrarea oficială în operațiuni a celei de-a opta nave de transport auto – „Jinan". Această dezvoltare marchează completarea flotei de export, compusă din opt nave de tip ro-ro (roll-on/roll-off), care vor asigura o capacitate anuală de transport […]
Ieri
19:20
Recent, cu noroc, am avut deosebita ocazie să ajungem din nou, pe calea aerului, în China. Motivul: pentru a descoperi în persoană și a testa noul ZEEKR 9X, modelul de vârf al producătorului chinez, considerat cel mai luxos automobil fabricat vreodată de ZEEKR. Acest SUV de talie „flagship" impresionează prin designul său extravagant, tehnologiile avansate […]
15:20
(video) Cât costă să radiezi 21 de puncte de penalizare? Taxa percepută de un ”influencer” proaspăt reținut # Autoblog.md
Procurorii din cadrul PCCOCS, împreună cu ofițerii Serviciului de Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al MAI, au reținut în flagrant doi bărbați din Chișinău, acuzați de trafic de influență. Bărbații, în vârstă de 38 și 21 de ani, au pretins și primit sume de bani de la un denunțător pentru a influența funcționari publici din […]
14:10
(video) Un nou record în Moldova!? Cât costă permisul de conducere de categorie B, dorit mult de o femeie # Autoblog.md
Ofițerii SPIA, de comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea în flagrant a unui bărbat, care ar fi cerut de la o persoană suma de 4500 euro (peste 85.000 lei) pentru permisul auto de categoria „B" al soției unui cunoscut. Acesta a fost reținut chiar în momentul în care primea prima parte a sumei, 3000 de […]
13:30
În inima Orheiului Vechi, Land Rover Defender a scris un nou capitol al eleganței și al performanței. Sâmbătă, 27 septembrie, noul spațiu pitoresc al celor de la Trai Restobar a fost martorul unui eveniment exclusiv pentru clienți și prieteni ai mărcii. Ambianța autentică a locației s-a potrivit perfect cu spiritul aventurier, dar rafinat, al noului […]
12:50
Au expirat facilitățile fiscale și vamale la revenirea cu traiul în Republica Moldova. Ce urmează # Autoblog.md
Termenul pentru acordarea scutirii de la plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova, conform Legii nr. 248/2022, a expirat la 1 octombrie 2025 după ce a fost prelungită cu încă doi ani. În aceste circumstanțe, în lipsa unui Parlament care să extindă eventual termenul, există deja mai […]
12:20
Jetour a lansat X70L, un SUV cu șapte locuri sub tema „Luxul constă în depășirea limitelor" sau „Lux dincolo de clasă". Cu cinci variante de echipare, X70L redefinește standardele SUV-urilor de familie prin designul său robust, performanța și confortul premium. Șapte ani de dedicare au dus la succes global! Jetour operează în prezent în 91 […]
10:50
Se încheie relația cu Subaru, după două generații. Revista japoneză Best Car, citată de Forbes, a raportat că Toyota și Mazda colaborează la dezvoltarea noilor generații de mașini sport, Mazda MX-5 și Toyota GR86! Se confirmă astfel că cele două automobile compacte vor avea o continuare. Parteneriatul dintre cele două mărci, confirmat inițial printr-un memorandum […]
09:50
(foto) Fratele lui Volvo EX90 urmează aceeași cale: platformă de 800V pentru Polestar 3 # Autoblog.md
Polestar, marca scandinavă de mașini electrice performante, a anunțat upgrade-uri hardware extinse pentru SUV-ul său emblematic, Polestar 3, pregătindu-l pentru gama anului 2026. Precum în cazul lui Volvo EX90, performanța generală îi crește semnificativ datorită unei noi arhitecturi electrice de 800 de volți, puterii mărită, încărcării mai rapide și procesării superioare a computerului central. „Upgrade-urile […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Guvernul italian a lansat un program de stimulare a vânzărilor de vehicule electrice cu baterie (BEV), cu un buget de 597 de milioane de euro (mai puțin decât era prevăzut inițial), valabil până în iunie 2026. Această inițiativă, condusă de premierul Giorgia Meloni, vizează creșterea adopției EV-urilor în una dintre cele mai slabe piețe europene […]
16:40
Volkswagen a marcat o premieră semnificativă în Orientul Mijlociu prin lansarea noilor generații Jetta și Passat, două sedanuri compacte care redefinesc standardele segmentului prin design dinamic, tehnologie inteligentă și confort premium. Aceste modele, testate pe o distanță de peste 3.6 (Jetta) respectiv 4.8 milioane de kilometri în condiții extreme – de la deșerturi încinse la […]
13:40
Analistul auto Felipe Munoz a publicat o analiză a rezultatelor financiare ale principalilor producători de automobile pentru primele șase luni ale anului 2025, confirmând poziția de lider a Ferrari în ceea ce privește profitabilitatea. Conform datelor sale, producătorul italian a realizat un profit net impresionant de 118.124 euro per unitate livrată în prima jumătate a […]
12:40
Coincidență? Recent, compania Audi a marcat 25 de ani de când a lansat modelul A2, inovativ într-o serie de aspecte, însă s-a dovedit a fi un eșec comercial. Dar se pare că va exista un succesor direct! Un model absolut nou, cu forme asemănătoare lui A2, a fost surprins pentru prima dată la teste pe […]
09:40
Hertz, una dintre cele mai cunoscute companii care dă mașini în chirie, care operează în peste 160 de țări, inclusiv în Republica Moldova, a început să vândă online modele din parcul său! Deocamdată magazinul acoperă SUA și oferta cuprinde aproximativ 90.000 de mașini! În catalog există mai multe mașini interesante, de la SUV-uri de lux […]
30 septembrie 2025
18:00
(video) Povești ascunse sub suprafață: Rolls-Royce dezvăluie cele mai complexe lucrări în lemn din istoria sa # Autoblog.md
Rolls-Royce Motor Cars continuă să marcheze centenarul modelului Phantom, simbolul suprem al luxului auto timp de un secol, prin dezvăluirea celei mai intricate prelucrări a lemnului din istoria mărcii. Această realizare extraordinară, rezervată pentru o viitoare Colecție Privată exclusivă, care celebrează cei 100 de ani ai Phantom, introduce trei premiere Rolls-Royce: marchetarie 3D, stratificare 3D […]
16:20
Se știe încă din anul 2023, însă abia acum a venit momentul potrivit. Porsche ne oferă o primă privire necamuflată asupra interiorului noului Cayenne Electric, un SUV complet electric programat pentru lansare la sfârșitul anului 2025. Acest model, care va completa gama existentă a Cayenne cu motoare cu combustie, redefinește experiența interioară prin combinarea ADN-ului […]
15:30
(video) China a tăiat din munți pentru a face drum spre cel mai înalt pod din lume, deschis traficului duminică # Autoblog.md
Pe 28 septembrie 2025, China a inaugurat oficial Huajiang Grand Canyon Bridge, cel mai înalt pod suspendat din lume, situat în provincia Guizhou din sud-vestul țării. Cu o înălțime de 625 de metri de la platforma podului până la fundul canionului, această capodoperă inginerească depășește recordul anterior deținut de podul Duge, aflat la doar 200 […]
13:20
Patru departamente guvernamentale chineze, inclusiv Ministerul Comerțului, au anunțat implementarea unui sistem de management al licențelor de export pentru vehicule electrice cu baterie (BEV) pentru pasageri, cu efect de la 1 ianuarie 2026. Această decizie, detaliată în anunțul comun al Ministerului Comerțului, Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației, Vămii Chineze și Administrației Generale pentru Supraveghere a […]
11:50
Ministerul Afacerilor Interne, de comun cu Agenția Servicii Publice, a inițiat începând de astăzi consultări publice pe marginea unui proiect de hotărâre a Guvernului, care prevede aprobarea unui model nou de permis de conducere. Consultările vor dura până pe 14 octombrie, abia ulterior urmând să ajungă pe masa Cabinetului de miniștri. Proiectul are drept scop […]
11:20
Bărbat din Chișinău, condamnat la închisoare pentru escrocherii cu anunțuri auto false. Iată cum proceda # Autoblog.md
Curtea de Apel Centru din Chișinău a pronunțat o sentință definitivă într-un dosar de escrocherie care a șocat numeroși cetățeni. Un bărbat de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea a 5 episoade de escrocherie. Decizia vine în […]
10:10
În 2024, piața auto mondială a continuat să fie marcată de o diversitate impresionantă de preferințe regionale, cu modele care domină anumite țări, dar rămân în umbră la scară globală. Un sondaj pan-european și global, realizat de analistul auto Felipe Munoz, dezvăluie o imagine clară a topului vânzărilor pe piețe individuale. Conform datelor, Toyota Hilux […]
09:00
(video) Ieșire pe contrasens lângă Hîncești, soldată cu accident. Momentul a fost filmat # Autoblog.md
În după amiaza zilei de ieri, la intrarea în municipiul Hîncești, direcția dinspre Chișinău, s-a produs un grav accident rutier. S-au ciocnit frontal o Toyota RAV4
29 septembrie 2025
18:50
(video) No comment: Cum un șofer de TIR a luat cu asalt noua întoarcere de pe bulevardul Dacia # Autoblog.md
Dubla doi, însă cu o mașinărie mai mare. Pe noua întoarcere amenajată pe bulevardul Dacia a fost filmat un camionagiu rătăcit! Acesta, la volanul unui TIR, a subapreciat dimensiunile buzunarului și a fost prins într-o capcană. Și pentru a ieși din aceasta a forțat chiar periculos lucrurile, semiremorca înclinându-se destul de mult. Ținem să amintim […] Articolul (video) No comment: Cum un șofer de TIR a luat cu asalt noua întoarcere de pe bulevardul Dacia apare prima dată în Autoblog.md.
17:50
(video) Porsche Carrera GT a împlinit 25 de ani: Istorii nespuse din spatele creării sale # Autoblog.md
Acum un sfert de secol, la Salonul Auto de la Paris din septembrie 2000, Porsche a prezentat un studiu care a redefinit standardele în tehnologie, design și dinamism de condus: Porsche Carrera GT. Lansat sub forma unui supercar conceptual, dar aproape de serie, Carrera GT a intrat în producție trei ani mai târziu, în 2003. […] Articolul (video) Porsche Carrera GT a împlinit 25 de ani: Istorii nespuse din spatele creării sale apare prima dată în Autoblog.md.
17:40
15:00
Imaginea zilei vine din Chișinău, mai exact dintr-o intersecție cu sens giratoriu din sectorul Rîșcani. Un proprietar de BMW Seria 7 de ultimă generație și-a găsit un convenabil loc de parcare, chiar pe carosabil, spre uimirea multora. Automobilul a fost lăsat, fără semnalmentele vreunei defecțiuni, într-un spațiu ce desparte banda dedicată transportului public de cea […] Articolul Imaginea zilei: Loc de parcare în intersecție cu sens giratoriu apare prima dată în Autoblog.md.
13:30
Zilele de weekend nu au trecut în pace și liniște, fără accidente grave. Două s-au înregistrat în Chișinău și lângă Bender, în ambele cazuri mașinile fiind practic o daună totală. În noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 1:30, pe șoseaua Muncești s-a pierdut controlul unei Mazda 6. La volan era un tânăr de […] Articolul (foto) Mașini făcute zob în Chișinău și lângă Bender. Unul dintre șoferi a decedat apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
(video) TECHART Tsport R: Porsche 911 Carrera T reimaginat pentru plăcerea pură a conducerii # Autoblog.md
TECHART, producătorul de conversii premium, a prezentat Tsport R, un program de tuning pentru Porsche 911 Carrera T, care îi ridică purismul la un nou nivel. Disponibil în patru pachete de echipare, Tsport R combină greutatea redusă, performanța sporită și un sunet distinctiv. Dezvoltat pentru munți, pasuri și drumuri sinuoase, Tsport R pune accent pe […] Articolul (video) TECHART Tsport R: Porsche 911 Carrera T reimaginat pentru plăcerea pură a conducerii apare prima dată în Autoblog.md.
11:00
Mansory, celebrul atelier german de tuning și personalizare auto, a dezvăluit un parteneriat strategic cu Esteban Ocon, pilotul francez de Formula 1. Această alianță subliniază angajamentul comun pentru excelență, performanță și personalizare unică, aducând împreună universul luxului auto cu adrenalina curselor de Mare Premiu. Ocon, cunoscut pentru stilul său agresiv și rezultatele consistente în Formula […] Articolul Pilotul F1 Esteban Ocon a primit o mașină personalizată de la Mansory apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
La Motul Grand Prix of Japan din 28 septembrie 2025, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) a obținut o victorie echilibrată sub presiune, marcând prima sa dublă a sezonului, în timp ce Marc Marquez (tot membru Ducati Lenovo Team) a completat cea mai mare revenire din istoria sportului, câștigând al șaptelea titlu mondial MotoGP după finisarea […] Articolul (video) Weekend istoric în MotoGP: Marc Marquez l-a egalat pe Valentino Rossi apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
(video) Ce face mai nou Max Verstappen în afara F1? Câștigă din prima o cursă de anduranță # Autoblog.md
Max Verstappen, multiplu campion mondial de Formula 1, a făcut pasul mult-așteptat spre cursele de anduranță, marcând un capitol nou în cariera sa diversificată. Debutul său oficial a avut loc la Nürburgring Endurance Series (NLS), pe legendarul circuit Nordschleife, supranumit „Iadul Verde”. Mai întâi, pe 13 septembrie 2025, Verstappen a participat la o cursă de […] Articolul (video) Ce face mai nou Max Verstappen în afara F1? Câștigă din prima o cursă de anduranță apare prima dată în Autoblog.md.
26 septembrie 2025
19:00
(foto) Primăria Chișinău anunță despre tot ce s-a făcut la podul din strada Mihai Viteazul # Autoblog.md
După anunțul nocturn al primarului general al municipiului Chișinău, care nu a mai apărut pe paginile instituției pe care o conduce, Primăria Chișinău a publicat în această după amiază rezultatele reparațiilor care s-au făcut la podul din strada Mihai Viteazul. Primăria Municipiului Chișinău informează că începând din 25 septembrie 2025, pe pod a fost restabilită […] Articolul (foto) Primăria Chișinău anunță despre tot ce s-a făcut la podul din strada Mihai Viteazul apare prima dată în Autoblog.md.
18:10
Denza, brandul premium al BYD, a inițiat pre-vânzările pentru noul N8L, un SUV hibrid cu șase locuri conceput pentru familii. N8L integrează tehnologia e³ a BYD și poate atinge o autonomie combinată de 1300 km. Modelul este poziționat ca un rival direct pentru Li Auto L8 și AITO M8, N8L punând accent pe lux, siguranță […] Articolul (video) Un nou SUV în gama Denza: Ce propune marele N8L apare prima dată în Autoblog.md.
16:40
(foto) Land Rover pregătește lansarea unui „mini Defender”. Noi detalii și potențialul design # Autoblog.md
Land Rover se află în plină pregătire pentru lansarea unui mult așteptat model compact, un ”entry-level Defender”, care va deveni un pilon esențial în portofoliul său de vehicule electrice. Acest SUV robust și compact 4×4 a fost vehiculat de ani de zile în zvonuri, dar nu a apărut niciodată oficial în prezentările strategice cu planuri […] Articolul (foto) Land Rover pregătește lansarea unui „mini Defender”. Noi detalii și potențialul design apare prima dată în Autoblog.md.
14:00
Compania Li Auto introduce al doilea său SUV electric – Li i6. Principalele diferențe dintre i6 și i8 rămân dimensiunile și capacitățile de îmbarcare. Și într-un mod evident diferență există în preț. Modelul i6 intră pe o piață extrem de competitivă a SUV-urilor de dimensiuni medii și mari, unde va avea de înfruntat rivali precum […] Articolul (video) Premieră în China: Li i6 – al doilea SUV electric din noua linie apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
Zvonurile privind lansarea unui SUV Audi de top, dar și a noului Q7, au circulat câțiva ani, Q7 servind frecvent drept indiciu a problemelor persistente în dezvoltare. Amintim că a doua generație Q7 este pe piață din 2015, trecând prin două facelift-uri, ultimul în 2024. Conform lui Geoffrey Bouquot, șeful departamentului de dezvoltare la Audi, […] Articolul (foto) Noile Audi Q9 și Q7 debutează în 2026. Iată cum ar putea arăta apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
Toyota Motor Corporation și Woven by Toyota, Inc. (WbyT) au anunțat lansarea oficială a Toyota Woven City, un proiect dezvăluit inițial la expoziția CES din 2020. Evenimentul de lansare, organizat în Susono City, prefectura Shizuoka, Japonia, a marcat primii pași ai acestui oraș experimental în calitate de circuit de testare pentru viitorul mobilității și un […] Articolul (video) Toyota Woven City s-a deschis oficial. Care este scopul proiectului apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
Pură coincidență? Aseară târziu, cu o zi înainte de Ziua Tăcerii din 27 septembrie, primarul general al municipiului Chișinău a informat locuitorii despre deschiderea integrală a podului din strada Mihai Viteazul. Indirect, proiectului de infrastructură i s-a atribuit o etichetă de proiect electoral. Anunțul a fost distribuit pe pagina blocului politic din care face parte […] Articolul (video) Anunț: Podul din strada Mihai Viteazul a fost deschis integral apare prima dată în Autoblog.md.
25 septembrie 2025
18:50
(video) Xiaomi își lansează Serviciul de Personalizare și deschide centre de cercetare și design în Europa # Autoblog.md
Ieri la München pentru piața europeană, astăzi la Beijing pentru cea de acasă. Xiaomi a organizat o nouă prezentare, combinată cu discursul anual al CEO-ului Lei Jun, în care a anunțat noi telefoane de top și alte produse. Dar atenția noastră a fost îndreptată spre noi anunțuri legate de mașini, căci au fost câteva. Lux […] Articolul (video) Xiaomi își lansează Serviciul de Personalizare și deschide centre de cercetare și design în Europa apare prima dată în Autoblog.md.
17:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) al Republicii Moldova a emis o avertizare meteo de tip Cod Galben pentru înghețuri, valabilă în intervalul 27–28 septembrie 2025. Conform comunicatului, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului, se prevăd înghețuri cu o intensitate de -1…-2°C. Zona afectată este întreg teritoriul țării. Autoritățile au […] Articolul Începem pregătirile pentru iarnă? Primul Cod Galben de înghețuri din sezon apare prima dată în Autoblog.md.
16:30
TOYOTA GAZOO Racing (TGR) a dezvăluit modelul GR Corolla modernizat pentru piața nord-americană și cea japoneză. De asemenea, încă o veste importantă în context: nu va mai fi exclusiv Made in Japan, ci și Made in UK! Actualizările introduse sunt declarate inspirate din lecțiile învățate în campionatul Super Taikyu Series din Japonia. Acestea vizează performanța […] Articolul (video) Toyota GR Corolla a fost modernizat. Vine în Europa în 2026 apare prima dată în Autoblog.md.
15:20
Uzina Mercedes-Benz din Vitoria, Spania, a început cu succes producția pre-serie a noului Mercedes-Benz VLE, un vehicul complet electric care marchează debutul primei mașini bazate pe noua arhitectură modulară și scalabilă pentru vehicule comerciale. Acest pas esențial pregătește uzina pentru lansarea producției de serie în 2026, asigurând standarde înalte de calitate pentru clienții mărcii. „Noul […] Articolul Noul Mercedes-Benz VLE nu va înlocui V-Class și nu va fi doar electric apare prima dată în Autoblog.md.
