Igor Dodon: Prin excluderea unui partid parlamentar, PAS generează alegeri repetate sau anticipate
Oficial.md, 3 octombrie 2025 13:10
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, spune că prin excluderea unui partid parlamentar,..
• • •
Acum 10 minute
13:10
Acum 2 ore
12:00
Peste 800 de metri de conducte de gaze supraterane au fost montate în unul dintre cartierele ale centrului raional Florești # Oficial.md
Peste 800 de metri de conducte de gaze supraterane au fost montați în unul dintre..
12:00
ANTA: Vehiculele autorizate pentru transportul de pasageri nu pot fi utilizate pentru transportul de mărfuri # Oficial.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier și conducătorii auto asupra riscurilor..
11:50
Igor Grosu: Foștii fruntași ai Platformei DA nu sunt membri ai PAS și nu au fost obligați să adere la PAS # Oficial.md
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că nu e corect faptul..
11:30
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, iar alta și-a pierdut viața în..
11:30
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, urmare a deciziei instanței de judecată, și-a restabilit, ieri,..
Acum 4 ore
10:40
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii municipiului Chișinău că în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior, este..
10:30
Ministra de Interne, în discuții cu oficiali români despre proeicte comune privind securitatea la frontieră # Oficial.md
Republica Moldova și România își întăresc parteneriatul în domeniul securității, pentru a răspunde direct nevoilor..
10:10
Ministra Justiției, Veronica Mihailov‑Moraru, a avut o întrevedere la București cu omologul român, Radu Marinescu. „România este și..
10:00
De luni vor fi emise de către Enegocom Furnizare primele facturi pentru consumul de gaze naturale # Oficial.md
Energocom Furnizare informează consumatorii de gaze naturale că, începând de luni, 6 octombrie, vor fi..
09:50
Fostă candidată la prezidențiale: Alegătorii nu și-au dat votul pentru ca el să fie „mutat”, după bunul plac al cuiva # Oficial.md
Fosta candidata la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Victoria Sanduța, punctează că, discuțiile..
Acum 6 ore
09:10
Parlamentul găzduiește expoziția de pictură a elevilor Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” din capitală # Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește expoziția de pictură „Motive urbane”, semnată de elevii Liceului Academic de..
09:10
Astăzi, 3 octombrie, la Arena Chișinău, se dispută meciurile din penultimul act al turneului final..
09:00
Maia Sandu, la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga: Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a UE # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene,..
08:40
Vicepremierul pentru reintegrare a vizitat satele Sănătăuca și Năpadova din raionul Florești # Oficial.md
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca însoțit de funcționarii Biroului politici de reintegrare, a efectuat joi,..
Acum 24 ore
21:00
Poliția de Frontieră informează că astăzi, la 19.50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești,..
18:10
Curtea de Apel Chișinău Centru a dispus, în calitate de măsură asiguratorie, limitarea activității Partidului..
18:10
Cancelaria a transmis Agenției Naționale a Arhivelor circa 1000 de dosare „Strict secrete” din perioada 1940-1990 # Oficial.md
Astăzi, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a transmis către Agenția Națională a Arhivelor 956..
18:10
Procurorii PCCOCS anunță aplicarea arestului pentru un chișinăuian, care și-ar fi înșelat rudele și prietenii..
17:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a modificat hotărârea cu privire la lista partidelor politice care au..
16:20
Procurorii PCCOCS anunță arestarea preventivă pentru 30 de zile a liderului unei formațiuni politice extraparlamentare,..
16:10
Geniștii Armatei Naționale au executat pe parcursul lunii septembrie 10 misiuni de deminare, în cadrul..
15:50
Apelurile la 112 vor fi preluate mai rapid, comunicațiile vor fi mai sigure, iar intervențiile..
15:40
Un avocat a fost condamnat definitiv de CSJ pentru trafic de influență – bani pretinși pentru „intervenții” la procurori și judecători # Oficial.md
La 30 septembrie, Curtea Supremă de Justiție a pronunțat o decizie irevocabilă într-o cauză penală..
15:20
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC), rețea de organizații neguvernamentale cu peste două..
14:50
(VIDEO) Președintele Consiliului European a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru „victoria democrației” # Oficial.md
Președintele Consiliului European, António Costa, la deschiderea celei de-a șaptea ediții a Summitului Comunității Politice..
14:50
Centralele electrice eoliene vor fi instalate conform unor reguli clare, aprobate printr-un ordin al Ministerului Energiei # Oficial.md
Centralele electrice eoliene vor putea fi amplasate în conformitate cu metodologia aprobată de Ministerul Energiei,..
14:10
Vasile Costiuc, președintele Partidului „Democrația Acasă” – partid care a intrat în Parlament cu 6..
14:00
Maia Sandu, a fost întâmpinată, la Copenhaga, de Regele Frederik al X-lea și Regina Mary # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost întâmpinată, la Copenhaga, Danermarca, de Regele Frederik al..
Ieri
12:50
Sociolog: Votul pentru PAS nu a avut ca motivație de bază agenda problemelor pe care le au oamenii, ci a fost legat de frici și sperietori # Oficial.md
„Campania electorală pentru alegerile parlamentare a fost o campanie dominată de tema geopolitică (impusă masiv de..
12:30
Expert: Piaţa zahărului din Moldova riscă să fie monopolizată. Cu cât se va scumpi zahărul? # Oficial.md
Recent, Ministerul Economiei a elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului prin care intenţionează să introducă în..
11:50
Avocată din Bălți, care ar fi transmis droguri de circa 13 mii lei clientului său în penitenciar – arestată # Oficial.md
O femeie cu vârsta de 54 de ani, avocat din Bălți a fost joi arestată..
11:40
Astăzi marcăm Ziua națională a ambulanței – un prilej de recunoștință și apreciere pentru toți..
11:10
CNI Moldinsolv despre practica europeană în domeniul insolvabilității imobiliare și protecției cumpărătorilor: Când va prelua..
11:10
MEC a transmis o circulară către instituțiile de învățământ: Să respecte prevederile Codului de Etică # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară către toate instituțiile de învățământ general și..
11:00
Percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu. Este vizată SA „Edilitate” # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi..
10:50
Liderul PAS: Regretăm că am aflat din presă despre anunțul celor 2 colegi fără să discutăm în echipă # Oficial.md
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a aflat din presă despre faptul că..
10:30
Grassroots Week. Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din Chișinău a câștigat turneul „Erasmus Scale Cup” # Oficial.md
Prima ediție a turneului pentru copii „Erasmus Scale Cup” 2025 și-a desemnat câștigătoarea astăzi, 1..
10:20
(VIDEO) Igor Grosu a participat la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat la Palatul Elisabeta de Familia Regală a României # Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, ieri-seară, la București, a participat la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat..
10:20
„Noi nu recunoaștem la această etapă legitimitatea acestor alegeri” – a declarat Igor Dodon, fruntaș..
10:20
Doi chișinăuieni – arestați, după ce au primit bani ca să excludă 21 puncte de penalizare pentru încălcări la conducerea mașinii # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA al MAI, anunță reținerea în flagrant doi bărbați..
09:50
Republica Moldova și România simplifică trecerea frontierei prin control coordonat la punctul feroviar Fălciu–Cantemir # Oficial.md
Cetățenii și transportatorii vor avea parte de călătorii mai rapide, sigure și confortabile prin punctul..
09:50
Proiectul CRESTA a fost lansat: Va oferi sprijin internațional în recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni # Oficial.md
Proiectul în cadrul căruia țara noastră va primi sprijin în combaterea corupției și recuperarea bunurilor..
09:50
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în..
09:40
Expert politic: Nu am crezut că PAS va reuși să treacă, pentru a doua oară, bariera de 50+1 # Oficial.md
„Nu am crezut că Partidul Acțiune și Solidaritate va reuși să treacă, pentru a doua..
09:30
Meciul din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026 dintre Israel și Moldova se va disputa la..
09:10
Mariana Lucrețeanu, ex-deputat și secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, a anunțat că pleacă..
09:10
O nouă ediție a Programului de stagii plătite în serviciul public. Secretariatul Parlamentului oferă oportunități de stagiere pentru tineri # Oficial.md
Secretariatul Parlamentului anunță concurs pentru selectarea candidaților la stagiile plătite pentru perioada noiembrie 2025 –..
1 octombrie 2025
15:50
Ministerul Justiției a depus ieri, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de..
15:40
Igor Grosu a discutat despre rezultatul alegerilor parlamentare cu președintele Senatului României # Oficial.md
Vizita lui Igor Grosu, președintele Parlamentului, a continuat „cu o discuție bună cu președintele Senatului..
