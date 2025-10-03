Igor Dodon: Prin excluderea unui partid parlamentar, PAS generează alegeri repetate sau anticipate

Oficial.md, 3 octombrie 2025 13:10

Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, spune că prin excluderea unui partid parlamentar,..

Acum 10 minute
13:10
Acum 2 ore
12:00
Peste 800 de metri de conducte de gaze supraterane au fost montate în unul dintre cartierele ale centrului raional Florești Oficial.md
Peste 800 de metri de conducte de gaze supraterane au fost montați în unul dintre..
12:00
ANTA: Vehiculele autorizate pentru transportul de pasageri nu pot fi utilizate pentru transportul de mărfuri Oficial.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier și conducătorii auto asupra riscurilor..
11:50
Igor Grosu: Foștii fruntași ai Platformei DA nu sunt membri ai PAS și nu au fost obligați să adere la PAS Oficial.md
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că nu e corect faptul..
11:30
Două persoane intoxicate cu monoxid de carbon, alta și-a pierdut viața în incendii Oficial.md
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, iar alta și-a pierdut viața în..
11:30
Vasile Costiuc și-a restabilit dreptul de a conduce Oficial.md
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, urmare a deciziei instanței de judecată, și-a restabilit, ieri,..
Acum 4 ore
10:40
„Termoelectrica” S.A. demarează procedura de conectare la agentul termic Oficial.md
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii municipiului Chișinău că în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior, este..
10:30
Ministra de Interne, în discuții cu oficiali români despre proeicte comune privind securitatea la frontieră Oficial.md
Republica Moldova și România își întăresc parteneriatul în domeniul securității, pentru a răspunde direct nevoilor..
10:10
Ministra Justiției a avut o întrevedere cu omologul român Oficial.md
Ministra Justiției, Veronica Mihailov‑Moraru, a avut o întrevedere la București cu omologul român, Radu Marinescu. „România este și..
10:00
De luni vor fi emise de către Enegocom Furnizare primele facturi pentru consumul de gaze naturale Oficial.md
Energocom Furnizare informează consumatorii de gaze naturale că, începând de luni, 6 octombrie, vor fi..
09:50
Fostă candidată la prezidențiale: Alegătorii nu și-au dat votul pentru ca el să fie „mutat”, după bunul plac al cuiva Oficial.md
Fosta candidata la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Victoria Sanduța, punctează că, discuțiile..
Acum 6 ore
09:10
Parlamentul găzduiește expoziția de pictură a elevilor Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” din capitală Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește expoziția de pictură „Motive urbane”, semnată de elevii Liceului Academic de..
09:10
EURO U19 în Moldova. Semifinalele au loc astăzi, 3 octombrie Oficial.md
Astăzi, 3 octombrie, la Arena Chișinău, se dispută meciurile din penultimul act al turneului final..
09:00
Maia Sandu, la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga: Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a UE Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene,..
08:40
Vicepremierul pentru reintegrare a vizitat satele Sănătăuca și Năpadova din raionul Florești Oficial.md
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca însoțit de funcționarii Biroului politici de reintegrare, a efectuat joi,..
Acum 24 ore
21:00
Constantin Țuțu reținut la frontieră Oficial.md
Poliția de Frontieră informează că astăzi, la 19.50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești,..
18:10
Curtea de Apel Chișinău a dispus limitarea activității a două partide politice Oficial.md
Curtea de Apel Chișinău Centru a dispus, în calitate de măsură asiguratorie, limitarea activității Partidului..
18:10
Cancelaria a transmis Agenției Naționale a Arhivelor circa 1000 de dosare „Strict secrete” din perioada 1940-1990 Oficial.md
Astăzi, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a transmis către Agenția Națională a Arhivelor 956..
18:10
Influencer – arestat pentru înșelarea unor persoane cu peste 140 mii euro Oficial.md
Procurorii PCCOCS anunță aplicarea arestului pentru un chișinăuian, care și-ar fi înșelat rudele și prietenii..
17:10
Partidul condus de Irina Vlah nu va putea participa la alegerile locale noi Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a modificat hotărârea cu privire la lista partidelor politice care au..
16:20
Liderul unei formațiuni politice – în arest preventiv pentru 30 de zile Oficial.md
Procurorii PCCOCS anunță arestarea preventivă pentru 30 de zile a liderului unei formațiuni politice extraparlamentare,..
16:10
10 misiuni de deminare efectuate de geniștii Armatei Naționale Oficial.md
Geniștii Armatei Naționale au executat pe parcursul lunii septembrie 10 misiuni de deminare, în cadrul..
15:50
Parteneriat Moldova – România: viața conectată prin 112 Oficial.md
Apelurile la 112 vor fi preluate mai rapid, comunicațiile vor fi mai sigure, iar intervențiile..
15:40
Un avocat a fost condamnat definitiv de CSJ pentru trafic de influență – bani pretinși pentru „intervenții” la procurori și judecători Oficial.md
La 30 septembrie, Curtea Supremă de Justiție a pronunțat o decizie irevocabilă într-o cauză penală..
15:20
CALC a calificat alegerile parlamentare drept parțial libere și corecte Oficial.md
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC), rețea de organizații neguvernamentale cu peste două..
14:50
(VIDEO) Președintele Consiliului European a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru „victoria democrației” Oficial.md
Președintele Consiliului European, António Costa, la deschiderea celei de-a șaptea ediții a Summitului Comunității Politice..
14:50
Centralele electrice eoliene vor fi instalate conform unor reguli clare, aprobate printr-un ordin al Ministerului Energiei Oficial.md
Centralele electrice eoliene vor putea fi amplasate în conformitate cu metodologia aprobată de Ministerul Energiei,..
14:10
(VIDEO) Vasile Costiuc: Am primit de la CEC „o sesizare rușinoasă” depusă de INI Oficial.md
Vasile Costiuc, președintele Partidului „Democrația Acasă” – partid care a intrat în Parlament cu 6..
14:00
Maia Sandu, a fost întâmpinată, la Copenhaga, de Regele Frederik al X-lea și Regina Mary Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost întâmpinată, la Copenhaga, Danermarca, de Regele Frederik al..
Ieri
12:50
Sociolog: Votul pentru PAS nu a avut ca motivație de bază agenda problemelor pe care le au oamenii, ci a fost legat de frici și sperietori Oficial.md
„Campania electorală pentru alegerile parlamentare a fost  o campanie dominată de tema geopolitică (impusă masiv de..
12:30
Expert: Piaţa zahărului din Moldova riscă să fie monopolizată. Cu cât se va scumpi zahărul? Oficial.md
Recent, Ministerul Economiei a elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului prin care intenţionează să introducă în..
11:50
Avocată din Bălți, care ar fi transmis droguri de circa 13 mii lei clientului său în penitenciar – arestată Oficial.md
O femeie cu vârsta de 54 de ani, avocat din Bălți a fost joi arestată..
11:40
2 octombrie – Ziua națională a ambulanței Oficial.md
Astăzi marcăm Ziua națională a ambulanței – un prilej de recunoștință și apreciere pentru toți..
11:10
Insolvabilitatea imobiliară și protecția cumpărătorilor: Exemplul țărilor europene Oficial.md
CNI Moldinsolv despre practica europeană în domeniul insolvabilității imobiliare și protecției cumpărătorilor: Când va prelua..
11:10
MEC a transmis o circulară către instituțiile de învățământ: Să respecte prevederile Codului de Etică Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară către toate instituțiile de învățământ general și..
11:00
Percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu. Este vizată SA „Edilitate” Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi..
10:50
Liderul PAS: Regretăm că am aflat din presă despre anunțul celor 2 colegi fără să discutăm în echipă Oficial.md
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a aflat din presă despre faptul că..
10:30
Grassroots Week. Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din Chișinău a câștigat turneul „Erasmus Scale Cup” Oficial.md
Prima ediție a turneului pentru copii „Erasmus Scale Cup” 2025 și-a desemnat câștigătoarea astăzi, 1..
10:20
(VIDEO) Igor Grosu a participat la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat la Palatul Elisabeta de Familia Regală a României Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, ieri-seară, la București, a participat la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat..
10:20
(VIDEO) Igor Dodon: Noi nu recunoaștem la această etapă legitimitatea acestor alegeri Oficial.md
„Noi nu recunoaștem la această etapă legitimitatea acestor alegeri” – a declarat Igor Dodon, fruntaș..
10:20
Doi chișinăuieni – arestați, după ce au primit bani ca să excludă 21 puncte de penalizare pentru încălcări la conducerea mașinii Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA al MAI, anunță reținerea în flagrant doi bărbați..
09:50
Republica Moldova și România simplifică trecerea frontierei prin control coordonat la punctul feroviar Fălciu–Cantemir Oficial.md
Cetățenii și transportatorii vor avea parte de călătorii mai rapide, sigure și confortabile prin punctul..
09:50
Proiectul CRESTA a fost lansat: Va oferi sprijin internațional în recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni Oficial.md
Proiectul în cadrul căruia țara noastră va primi sprijin în combaterea corupției și recuperarea bunurilor..
09:50
426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în anul curent Oficial.md
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în..
09:40
Expert politic: Nu am crezut că PAS va reuși să treacă, pentru a doua oară, bariera de 50+1 Oficial.md
„Nu am crezut că Partidul Acțiune și Solidaritate va reuși să treacă, pentru a doua..
09:30
Meciul Israel – Moldova din preliminariile CM 2026 se va juca la Chișinău Oficial.md
Meciul din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026 dintre Israel și Moldova se va disputa la..
09:10
Mariana Lucrețeanu pleacă din PAS. Va lansa o carte despre experiența sa politică Oficial.md
Mariana Lucrețeanu, ex-deputat și secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, a anunțat că pleacă..
09:10
O nouă ediție a Programului de stagii plătite în serviciul public. Secretariatul Parlamentului oferă oportunități de stagiere pentru tineri Oficial.md
Secretariatul Parlamentului anunță concurs pentru selectarea candidaților la stagiile plătite pentru perioada noiembrie 2025 –..
1 octombrie 2025
15:50
Ministerul Justiției solicită limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” Oficial.md
Ministerul Justiției a depus ieri, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de..
15:40
Igor Grosu a discutat despre rezultatul alegerilor parlamentare cu președintele Senatului României Oficial.md
Vizita lui Igor Grosu, președintele Parlamentului, a continuat „cu o discuție bună cu președintele Senatului..
