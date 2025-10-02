Curtea de Apel Chișinău a dispus limitarea activității a două partide politice
2 octombrie 2025
Curtea de Apel Chișinău Centru a dispus, în calitate de măsură asiguratorie, limitarea activității Partidului..
Cancelaria a transmis Agenției Naționale a Arhivelor circa 1000 de dosare „Strict secrete” din perioada 1940-1990 # Oficial.md
Astăzi, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a transmis către Agenția Națională a Arhivelor 956..
Procurorii PCCOCS anunță aplicarea arestului pentru un chișinăuian, care și-ar fi înșelat rudele și prietenii..
Comisia Electorală Centrală (CEC) a modificat hotărârea cu privire la lista partidelor politice care au..
Procurorii PCCOCS anunță arestarea preventivă pentru 30 de zile a liderului unei formațiuni politice extraparlamentare,..
Geniștii Armatei Naționale au executat pe parcursul lunii septembrie 10 misiuni de deminare, în cadrul..
Apelurile la 112 vor fi preluate mai rapid, comunicațiile vor fi mai sigure, iar intervențiile..
Un avocat a fost condamnat definitiv de CSJ pentru trafic de influență – bani pretinși pentru „intervenții” la procurori și judecători # Oficial.md
La 30 septembrie, Curtea Supremă de Justiție a pronunțat o decizie irevocabilă într-o cauză penală..
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC), rețea de organizații neguvernamentale cu peste două..
(VIDEO) Președintele Consiliului European a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru „victoria democrației” # Oficial.md
Președintele Consiliului European, António Costa, la deschiderea celei de-a șaptea ediții a Summitului Comunității Politice..
Centralele electrice eoliene vor fi instalate conform unor reguli clare, aprobate printr-un ordin al Ministerului Energiei # Oficial.md
Centralele electrice eoliene vor putea fi amplasate în conformitate cu metodologia aprobată de Ministerul Energiei,..
Vasile Costiuc, președintele Partidului „Democrația Acasă” – partid care a intrat în Parlament cu 6..
Maia Sandu, a fost întâmpinată, la Copenhaga, de Regele Frederik al X-lea și Regina Mary # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost întâmpinată, la Copenhaga, Danermarca, de Regele Frederik al..
Sociolog: Votul pentru PAS nu a avut ca motivație de bază agenda problemelor pe care le au oamenii, ci a fost legat de frici și sperietori # Oficial.md
„Campania electorală pentru alegerile parlamentare a fost o campanie dominată de tema geopolitică (impusă masiv de..
Expert: Piaţa zahărului din Moldova riscă să fie monopolizată. Cu cât se va scumpi zahărul? # Oficial.md
Recent, Ministerul Economiei a elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului prin care intenţionează să introducă în..
Avocată din Bălți, care ar fi transmis droguri de circa 13 mii lei clientului său în penitenciar – arestată # Oficial.md
O femeie cu vârsta de 54 de ani, avocat din Bălți a fost joi arestată..
Astăzi marcăm Ziua națională a ambulanței – un prilej de recunoștință și apreciere pentru toți..
CNI Moldinsolv despre practica europeană în domeniul insolvabilității imobiliare și protecției cumpărătorilor: Când va prelua..
MEC a transmis o circulară către instituțiile de învățământ: Să respecte prevederile Codului de Etică # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară către toate instituțiile de învățământ general și..
Percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu. Este vizată SA „Edilitate” # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi..
Liderul PAS: Regretăm că am aflat din presă despre anunțul celor 2 colegi fără să discutăm în echipă # Oficial.md
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a aflat din presă despre faptul că..
Grassroots Week. Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din Chișinău a câștigat turneul „Erasmus Scale Cup” # Oficial.md
Prima ediție a turneului pentru copii „Erasmus Scale Cup” 2025 și-a desemnat câștigătoarea astăzi, 1..
(VIDEO) Igor Grosu a participat la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat la Palatul Elisabeta de Familia Regală a României # Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, ieri-seară, la București, a participat la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat..
„Noi nu recunoaștem la această etapă legitimitatea acestor alegeri” – a declarat Igor Dodon, fruntaș..
Doi chișinăuieni – arestați, după ce au primit bani ca să excludă 21 puncte de penalizare pentru încălcări la conducerea mașinii # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA al MAI, anunță reținerea în flagrant doi bărbați..
Republica Moldova și România simplifică trecerea frontierei prin control coordonat la punctul feroviar Fălciu–Cantemir # Oficial.md
Cetățenii și transportatorii vor avea parte de călătorii mai rapide, sigure și confortabile prin punctul..
Proiectul CRESTA a fost lansat: Va oferi sprijin internațional în recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni # Oficial.md
Proiectul în cadrul căruia țara noastră va primi sprijin în combaterea corupției și recuperarea bunurilor..
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în..
Expert politic: Nu am crezut că PAS va reuși să treacă, pentru a doua oară, bariera de 50+1 # Oficial.md
„Nu am crezut că Partidul Acțiune și Solidaritate va reuși să treacă, pentru a doua..
Meciul din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026 dintre Israel și Moldova se va disputa la..
Mariana Lucrețeanu, ex-deputat și secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, a anunțat că pleacă..
O nouă ediție a Programului de stagii plătite în serviciul public. Secretariatul Parlamentului oferă oportunități de stagiere pentru tineri # Oficial.md
Secretariatul Parlamentului anunță concurs pentru selectarea candidaților la stagiile plătite pentru perioada noiembrie 2025 –..
Ministerul Justiției a depus ieri, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de..
Igor Grosu a discutat despre rezultatul alegerilor parlamentare cu președintele Senatului României # Oficial.md
Vizita lui Igor Grosu, președintele Parlamentului, a continuat „cu o discuție bună cu președintele Senatului..
Raportul Departamentului de Stat al SUA privind traficul de persoane 2025. Republica Moldova rămâne la Nivelul 2 # Oficial.md
Pe 01.10.2025, Departamentul de Stat al SUA a publicat Raportul privind traficul de persoane 2025, document care..
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu ambasadoarea Regatului Suediei în..
Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor” au fost condamnați la 5 ani de închisoare # Oficial.md
La data de 01 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
Maia Sandu: Respectul și grija pentru vârstnici ne fac o societate mai puternică și mai unită # Oficial.md
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Președinta Maia Sandu, a venit cu un mesaj..
Ieri a fost închis oficial fondul electoral al Partidului Național Moldovenesc (PNM), după prima campanie..
Igor Grosu, președintele Parlamentului, se află astăzi într-o scurtă vizită la Bucuresți, unde s-a întâlnit..
Dan Perciun: A construi însă un partid sănătos, capabil să câștige alegeri, este extrem de dificil # Oficial.md
Dan Perciun, deputat ales al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), spune că „democrația are nevoie..
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM), a demarat consultări cu mediul artistic din țară în vederea potențialei participări..
Dinu Plîngău și Stela Macari, deputați aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în..
Consiliul Societății „TRACOM”, în baza statutului, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al S.A...
Olga Cebotari, deputat ales pe lista Blocului Electoral Patriotic, membru al Comitetului Executiv al Partidului..
Fermierii, profesioniștii și publicul larg sunt așteptați, la ediția de toamnă a expozițiilor „Moldagrotech” și „Farmer” # Oficial.md
În perioada 16–19 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” va avea loc dubla..
11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală, cu o valoare totală de circa 208..
Guvernul a aprobat acordarea titlului de parc industrial pentru SRL „Moldova HiTech Park”, parcul dedicat..
Guvernul a aprobat o nouă metodă de finanțare a grădinițelor, care va fi aplicată începând cu anul..
Marele Premiu pentru merite deosebite în vitivinicultură va fi decernat la Chișinău în cadrul Zilei Naționale a Vinului # Oficial.md
Ziua Națională a Vinului va fi marcată, la Chișinău, pe data de 4-5 octombrie. Tradițional,..
