Dispariție misterioasă în Comrat: Autoritățile solicită informații pentru găsirea unei femei de 41 de ani
BreakingNews, 2 octombrie 2025 15:10
O femeie de 41 de ani din Comrat este căutată de autorități după ce a dispărut de acasă pe 29 septembrie, în jurul orei 17:00. La momentul plecării, aceasta purta o geacă neagră, blugi albaștri și ghete negre. Semnalmente: Înălțime: 1,67 m Constituție: medie Păr: negru Ochii: căprui Poliția, împreună cu ofițerii din subdiviziunile
• • •
Acum 15 minute
15:10
Acum o oră
14:40
Jurnalistul și liderul unei formațiuni politice, Gabriel Călin, a fost adus în fața instanței, unde procurorii au înaintat solicitarea de aplicare a arestului preventiv. El este investigat într‑un dosar ce vizează presupusa finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Potrivit anchetei, împreună cu forțele de ordine s-au desfășurat percheziții în mai multe locații, iar probe ridicate includ
Acum 2 ore
14:00
În municipiul Soroca, un nucar, afectat de vântul puternic, s‑a prăvălit peste o casă situată pe strada Independenței, nr. 81. Incidentul a avut loc în apropierea centrului orașului și, din fericire, nu s‑au înregistrat victime. Copacul s‑a rupt din rădăcină și a căzut peste acoperișul locuinței, provocând daune materiale — acoperișul a fost avariat,
13:40
Un nou val de atacuri cu drone rusești a vizat regiunea Odesa, iar printre țintele lovite se numără infrastructura feroviară. În noaptea atacului, forțele ruse au vizat în special liniile de cale ferată, instalațiile de transport și rețelele electrice care alimentează traficul feroviar. Autoritățile locale au raportat daune semnificative la calea ferată: șine deformate, echipamente
Acum 4 ore
13:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii mun. Chișinău, desfășoară percheziții în Capitală și în raionul Strășeni, în dosarul penale pornit pentru abuz de serviciu. Ancheta vizează foști factori de decizie de la SA „Edilitate", întreprindere care, în perioada 2024–2025, ar fi pus în aplicare un plan infracțional premeditat, în complicitate cu alte persoane încă
12:40
Un polițist din București a fost lovit cu o sticlă în cap în timpul unei intervenții la o petrecere din Sectorul 3, în noaptea de duminică spre luni. Agentul a fost solicitat să intervină pentru aplanarea unui conflict izbucnit între participanți. În momentul în care a încercat să calmeze spiritele, unul dintre cei implicați
12:10
Satul Artimonovca, situat în raionul Cimișlia, se confruntă cu o realitate tristă: doar cinci locuitori, toți pensionari, mai trăiesc acolo. Fără magazin, farmacie sau centru medical, bătrânii supraviețuiesc în casele pe care și le-au construit în tinerețe, atunci când satul era plin de viață. Zinaida Jalbă, una dintre puținele persoane rămase în localitate, povestește: „Când
12:10
Platan, arborele de lalea și liquidambar – specii pentru un oraș mai verde și mai frumos # BreakingNews
Campania de plantare de toamnă a început în mai multe locații din toate sectoarele Capitalei. Printre speciile alese de specialiști și care sunt plantate se numără arborii de platan, arborele de lalea și liquidambarul. În sezonul autumnal se vor planta sute de arbori cu balot și mii de arbuști. Acțiunile de plantare fac parte din
11:30
Un petrolier suspectat că aparține „flotei din umbră" rusești a fost reținut de autoritățile franceze în largul coastelor din vestul țării. Nava a fost interceptată și escortată către portul Saint-Nazaire, unde este supusă unor verificări amănunțite. Petrolierul ar fi fost implicat în activități suspecte, inclusiv posibile lansări de drone, într-un context de securitate tensionat
Acum 6 ore
11:20
Strada Studenților scapă de trotuarele degradate — urmează amenajarea spațiului verde # BreakingNews
Trotuarul de pe strada Studenților, în perimetrul cuprins între strada Nicolae Dimo și strada Florilor, a fost recent reabilitat, după ce timp de zeci de ani a fost lăsat într-o stare deplorabilă. Localnicii spun că în trecut trotuarul era aproape impracticabil, cu dale sparte, gropi și vegetație crescută necontrolat. Este pentru prima dată când acest
11:10
În ultimele 24 de ore, frontierele Republicii Moldova au fost traversate de peste 60.700 de persoane. Printre cele mai aglomerate puncte de trecere s-au numărat Aeroportul Internațional Chișinău, cu peste 22.000 de treceri, Leușeni, Palanca, Sculeni și Otaci. Pe sensul de intrare în țară, autoritățile de frontieră au refuzat accesul pentru 46 de cetățeni
10:40
Seism cu magnitudinea 6,9 zguduie centrul Filipinelor: victime și pagube considerabile # BreakingNews
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,9 a lovit centrul Filipinelor, provocând cel puțin 69 de decese și sute de răniți. Epicentrul seismului a fost localizat în largul coastei provinciei Cebu, în regiunea centrală Visayas. În urma cutremurului, au avut loc numeroase replici, iar autoritățile au declarat stare de calamitate în zonele cele mai
10:10
Un bărbat din Basarabeasca acuză incendiere intenționată: Nutrețul pentru animale, distrus # BreakingNews
Un bărbat din satul Carabetovca, raionul Basarabeasca, a rămas fără nutrețul pregătit pentru iarnă după ce proviziile sale au fost cuprinse de flăcări. Potrivit acestuia, focul ar fi fost pus intenționat, fiind vorba de un act de răzbunare. Bărbatul a povestit întregul incident pe o rețea de socializare, acuzând că nu este pentru prima
09:40
Intervenţie poliţienească după ce o tânără s-a urcat pe acoperişul Hotelului Național în încercarea de a-şi lua viaţa # BreakingNews
O tânără de 17 ani a fost observată pe acoperişul Hotelului Național din Capitală, manifestând intenția de a se arunca în gol. Incidentul s-a petrecut pe bulevardul Ștefan Cel Mare și Sfânt. Poliția Capitalei a intervenit prompt, deplasând la fața locului o grupă operativă care a reușit să o convingă pe adolescentă să renunțe la
Acum 8 ore
09:10
Zece copii au murit la Spitalul Sf. Maria din Iași din cauza infecțiilor intraspitalicești # BreakingNews
Zece copii internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Sfânta Maria" din Iași au murit în urma unui focar de infecții nosocomiale. Micuții, majoritatea sub un an, au fost infectați cu bacteria periculoasă Serratia marcescens, în timp ce se aflau în grija medicilor. Autoritățile au deschis o anchetă amplă, după ce s-a constatat că
Acum 24 ore
18:10
non-urgente reprezintă aproximativ 35% din totalul apelurilor primite zilnic. Acestea includ solicitări pentru informații generale, probleme administrative sau cereri care nu necesită intervenția imediată a echipajelor de ambulanță, poliție sau pompieri. Astfel, în fiecare zi, peste 2.150 de apeluri nejustificate blochează liniile și resursele serviciilor specializate de urgență. Operatorii Serviciului 112 subliniază că fiecare
17:40
Ministerul Justiției cere limitarea activității Partidului Moldova Mare din cauza finanțării ilegale # BreakingNews
Ministerul Justiției al Republicii Moldova a depus pe 30 septembrie 2025 o cerere la Curtea de Apel Centru pentru limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare" (denumit și Partidul Victoriei Furtună) pe o perioadă de 12 luni. Solicitarea a fost făcută în urma unei sesizări primite de la Comisia Electorală Centrală (CEC), care a constatat
17:10
Peste 50 de decese în accidente de muncă în 2025: Situație alarmantă în Republica Moldova # BreakingNews
În anul 2025, Republica Moldova se confruntă cu o situație îngrijorătoare în domeniul securității muncii. Până la sfârșitul lunii septembrie, au fost înregistrate 515 accidente de muncă, soldate cu 56 de decese. Aceasta reprezintă o tendință îngrijorătoare, având în vedere că în întreg anul 2024 au fost raportate 662 de accidente de muncă, dintre
16:40
Președinții organizațiilor „Șor” din Soroca și Cimișlia, condamnați și dați în urmărir # BreakingNews
Astăzi, 1 octombrie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cazul președinților Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor". Aceștia au fost condamnați pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului de către un grup criminal organizat. Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoare pe un termen
16:10
Federația Moldovenească de Fotbal sancționează Zimbru pentru incidente la meciurile cu Sheriff # BreakingNews
FC Zimbru Chișinău a fost sancționat cu o amendă de 120.000 de lei de către Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) pentru comportamente inadecvate ale suporterilor și nereguli organizatorice în cadrul meciurilor din Cupa Moldovei și Super Liga. În timpul partidelor cu FC Sheriff din 26 aprilie și 30 aprilie 2025, fanii echipei au aprins
15:30
În dimineața zilei de 1 octombrie 2025, pe strada Pușkin din orașul Soroca, o femeie aflată într-o stare de disperare și-a pus viața în pericol, având un cablu electric în jurul gâtului. Un trecător a observat scena șocantă și a alertat imediat Poliția Soroca. În mai puțin de cinci minute, un echipaj de Poliție a
Ieri
15:10
Deșeuri abandonate pe terenuri agricole: autorii, găsiți și amendați de Protecția Mediului # BreakingNews
Inspectorii pentru Protecția Mediului au descoperit mai multe grămezi de gunoi aruncate pe câmpuri, în zone neautorizate, ceea ce constituie o încălcare clară a legislației de mediu. Urmare a sesizărilor și controalelor inopinate, responsabilii au fost identificați și sancționați contravențional. Au fost întocmite procese‑verbale, iar cei găsiți vinovați vor suporta amenzi conform prevederilor legale. Autoritățile
13:40
Daniel Cebotari, cunoscut în mediul online sub numele de „Nanu Danu", a fost reținut în această dimineață de ofițerii de investigație, cu sprijinul mascaților, fiind vizat într-un dosar de escrocherie de proporții. Tânărul este bănuit că ar fi creat o schemă frauduloasă prin care a convins mai multe persoane să investească sume mari de
13:10
Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a anunțat că își suspendă temporar actualizările regulate pe rețelele sociale, ca urmare a blocajului bugetar din Statele Unite. Reprezentanții misiunii diplomatice au precizat că pagina oficială de Facebook nu va mai fi actualizată în mod constant, cu excepția situațiilor ce țin de siguranța și securitatea cetățenilor. Totuși,
12:50
Un fost primar al comunei Băcioi și o rudă apropiată, care era consilier local, au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la câte 8 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Pe lângă pedeapsa cu privare de libertate, instanța a decis și aplicarea unor amenzi: fostul primar a primit o sancțiune de 60.000
12:10
O avocată în vârstă de 54 de ani din municipiul Bălți a fost reținută de autorități după ce ar fi încercat să-i transmită droguri clientului său, aflat în detenție. Femeia a fost prinsă în flagrant în sala de întrevederi a penitenciarului, în timpul unei vizite juridice. În urma unui control efectuat asupra deținutului, un
11:40
Autoritățile din Republica Moldova au inițiat un proiect de reglementare care vizează restricționarea utilizării plumbului, mercurului și a altor substanțe periculoase în echipamente electrice și electronice. Scopul este de a proteja mediul și sănătatea publică, prin alinierea cu standardele internaționale. Proiectul prevede interdicții și condiții stricte pentru import, fabricare și comercializare a dispozitivelor care conțin
11:10
Un incendiu de proporții a izbucnit în Chișinău, la un depozit de materiale de construcții, generând flăcări înalte, fum dens și intervenția urgentă a pompierilor. Echipele de intervenție au fost mobilizate rapid și au început lupta cu incendiul pentru a limita extinderea focului către clădirile din vecinătate și zonele locuite. Zona a fost delimitată,
10:30
Aeroportul din Bruxelles a anunțat că va anula toate zborurile de plecare programate pentru data de 14 octombrie, ca urmare a unei greve naționale planificate în Belgia. Această mișcare sindicală afectează personalul de securitate și echipamentele de control, ceea ce ar putea compromite funcționarea normală a operațiunilor aeroportuare. Pentru siguranța pasagerilor și a personalului, în
10:30
Secretarul general al Guvernului a transmis că a luat decizia de a demisiona, explicând că are nevoie de o perioadă de respiro și reflecție. El a precizat că
09:50
Un avion de mici dimensiuni, cu șapte persoane la bord, a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență pe o autostradă din statul Virginia, SUA. Incidentul s-a produs la scurt timp după decolare, când pilotul a raportat o defecțiune tehnică și a decis să coboare pe carosabil pentru a evita un posibil accident … Articolul Avion efectuează aterizare de urgență pe autostradă în SUA apare prima dată în BreakingNews.
09:10
În ultimele 24 de ore, 32 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în urma controalelor efectuate la punctele de trecere a frontierei. Autoritățile de control au constatat diverse nereguli, inclusiv lipsa documentelor necesare, încălcări ale condițiilor de ședere sau prezentarea de informații inexacte. Traficul general la frontieră a fost … Articolul 32 de străini au primit refuz de intrare în Moldova în ultimele 24 de ore apare prima dată în BreakingNews.
30 septembrie 2025
18:30
Renato Usatîi promite realizarea proiectelor discutate în campanie până pe 15 decembrie și lansează o adresă de email pentru sesizări # BreakingNews
Renato Usatîi a dat asigurări că toate proiectele discutate cu oamenii în campanie vor fi realizate până pe 15 decembrie și a anunțat lansarea unei adrese de email unde cetățenii pot semnala probleme și sesizări. El le-a mulțumit încă o dată alegătorilor, echipei, observatorilor și susținătorilor și le-a dat asigurări că Partidul Nostru va fi vocea fiecărui … Articolul Renato Usatîi promite realizarea proiectelor discutate în campanie până pe 15 decembrie și lansează o adresă de email pentru sesizări apare prima dată în BreakingNews.
18:10
O femeie din Chișinău a născut în ambulanță, în timp ce era transportată spre spital, după ce a solicitat intervenția medicilor din cauza contracțiilor intense și a debutului travaliului. Echipajul de pe ambulanță a constatat că nașterea era iminentă și, în ciuda eforturilor de a ajunge rapid la unitatea medicală, fetița s-a născut în … Articolul S-a grăbit să vină pe lume: o fetiță s‑a născut în ambulanță apare prima dată în BreakingNews.
17:40
În localitatea Peresecina a avut loc un accident rutier grav în urma căruia o fetiță în vârstă de 7 ani a fost rănită și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Serviciile de urgență au intervenit prompt la locul evenimentului și au asigurat transportul copilului la instituția medicală competentă. Starea fetiței este evaluată … Articolul Grav accident la Peresecina: fetiță de 7 ani transportată la spital apare prima dată în BreakingNews.
17:20
În anul de studii 2025–2026, în instituțiile educaționale din Chișinău învață 108.161 de elevi, cu 2.435 mai mulți decât în anul precedent. Despre acest lucru a informat viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale din 30 septembrie. Totodată, Angela Cutasevici a mai subliniat că, din 2017 până astăzi, comunitatea elevilor din … Articolul Număr record de elevi în Chișinău: peste 108 mii în anul de studii 2025–2026 apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Marina Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” # BreakingNews
Deputata Marina Tauber, acuzată de finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, și-a aflat sentința. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o în primă instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, transmite breakingnews.md cu referire la realitatea.md. Totodată, judecătorii au dispus confiscarea a bunurilor și sumelor de bani în … Articolul Marina Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” apare prima dată în BreakingNews.
16:40
În ultimele 24 de ore, trei conducători auto au fost opriți în trafic de poliție, fiind surprinși conducând în stare de ebrietate. Aceștia au fost depistați în diverse sectoare ale municipiului Chișinău și prezentau semne evidente de consum de alcool. Testele efectuate de agenții de patrulare au confirmat prezența unei concentrații ridicate de … Articolul Acțiune a poliției: trei conducători intoxicați opriți pe drumurile din țară apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Primăria Municipiului Chișinău desfășoară în perioada 15 septembrie-30 noiembrie 2025, Campania de salubrizare „Curățenia generală de toamnă”. Această inițiativă urmărește igienizarea și înfrumusețarea spațiilor publice, a parcurilor și zonelor verzi din capitală, a străzilor și trotuarelor, a curților blocurilor locative, a terenurilor de sport și locurilor de joacă pentru copii etc., în colaborare cu preturile … Articolul Toamna se face ordine în Chișinău: start campaniei municipale de salubrizare apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Un bărbat a fost reținut de autorități, fiind suspectat de implicare într-o schemă de spălare de bani și conversii ilegale cu criptomonede, valoarea tranzacțiilor suspecte depășind câteva milioane de dolari. Potrivit anchetei, în perioada 2019‑2025, suspectul ar fi acumulat venituri nedeclarate și le-ar fi ascuns prin intermediul platformelor de criptomonede, utilizând metode precum conversii, … Articolul Bărbat reținut într-un dosar de spălare de bani și conversii ilegale cu criptomonede apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Drumul Național 67C – cunoscut ca Transalpina – a fost închis temporar din cauza formării unui strat de gheață pe carosabil, care face imposibilă circulația în condiții de siguranță. Măsura a fost luată preventiv, după ce temperaturile au scăzut brusc în zona montană, iar umezeala acumulată pe șosea s-a transformat în gheață. Vizibilitatea redusă … Articolul Circulația restricționată: risc crescut din cauza suprafețelor înghețate apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Andrei Năstase respinge acuzațiile privind plata observatorilor la alegeri: „Afirmații mincinoase și nefondate” # BreakingNews
Andrei Năstase a reacționat printr-un comunicat de presă la informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora observatorii desemnați de el la alegerile parlamentare ar fi fost remunerați pentru activitatea lor. „Am observat în ultimele zile o campanie perfidă de insinuări. Se sugerează, fără nicio dovadă, că observatorii desemnaţi de mine ar fi primit onorarii consistente … Articolul Andrei Năstase respinge acuzațiile privind plata observatorilor la alegeri: „Afirmații mincinoase și nefondate” apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” va planta în sezonul autumnal un număr de 280 de arbori cu balot și 4300 de arbuști. Viceprimarul Ilie Ceban a precizat că strategia de plantare a arborilor cu balot este una eficientă, deoarece 90 la sută din acești copaci reușesc să se dezvolte în noul loc. Numărul … Articolul Toamna verde: 2.500 de arbori vor prinde rădăcini în Capitală apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Pe parcursul anului 2025, prețurile la cărbune și lemnele de foc au înregistrat creșteri în întreaga țară, afectând bugetele familiilor care depind de aceste surse de energie. Lemnul de foc de esență tare ajunge acum să coste între 750 și 1.200 de lei per metru ster, în funcție de specie și regiune, iar cel de … Articolul Costurile pentru încălzire cresc: prețuri mai mari la combustibilii clasici apare prima dată în BreakingNews.
13:20
O ploaie puternică a provocat în Odesa inundaţii severe, blocând circulaţia pe mai multe străzi. Apa a pătruns în vehicule şi a inundat cartiere, iar autorităţile au emis avertismente meteorologice, solicitând populaţiei să evite deplasările inutile. Potrivit raportărilor locale, circulația auto este grav îngreunată, iar unele zone au rămas izolate până la retragerea apei. Serviciile … Articolul Ploaie torențială lasă regiunea Odesa sub apă — autorităţile emit avertizări apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Un bărbat din Chișinău a publicat pe rețelele de socializare imagini în care sistemul de irigare lasă jeturi de apă pe spațiile verzi în apropierea unui transformator electric, situat lângă bulevardul Ștefan cel Mare. El și-a exprimat surprinderea față de ceea ce pare o lipsă de precauție, întrebând care sunt pericolele pentru siguranță … Articolul Irigare lângă un transformator electric în Chișinău provoacă indignare apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Un grav accident rutier în lanț a avut loc în Chișinău, în urma căruia cel puțin un șofer a fost transportat la spital pentru examinări și îngrijiri medicale. Autoritățile au intervenit la fața locului, au delimitat zona, iar poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili cu exactitate dinamica evenimentului și cine se … Articolul Grav accident în lanț în Chișinău — un șofer transportat la spital apare prima dată în BreakingNews.
11:50
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat astăzi printr-o postare pe rețelele sociale schimbări în echipa sa de la primărie. Funcția de șef al Cabinetului primarului general va fi preluată de Tatiana Oboroc, iar de comunicarea publică se va ocupa Ludmila Corduneanu. Totodată, edilul le-a mulțumit fostelor colaboratoare, Elena Panuș și Natalia Ixari, pentru … Articolul Ion Ceban anunță schimbări în echipa Primăriei Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
11:40
24 de procese‑verbale întocmite pentru încălcarea regulilor întrunirilor publice și huliganism # BreakingNews
În timpul protestului organizat de Blocul Patriotic în fața Parlamentului, 31 de persoane au fost duse la Inspectoratele de Poliție Centru și Buiucani pentru documentare. Majoritatea celor reținuți provin din regiunea transnistreană. Au fost întocmite 24 de procese‑verbale pe diverse articole: încălcarea regulilor privind organizarea și desfășurarea întrunirilor publice, huliganism, precum și neîndeplinirea obligațiilor de … Articolul 24 de procese‑verbale întocmite pentru încălcarea regulilor întrunirilor publice și huliganism apare prima dată în BreakingNews.
11:10
În data de 11 septembrie 2025, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale poliției și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a … Articolul Percheziții în dosarul finanțării ilegale a partidelor și spălării de bani apare prima dată în BreakingNews.
