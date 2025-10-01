Cernobîl în întuneric: atacurile rusești lasă centrala nucleară fără energie electrică

Ziarul National, 2 octombrie 2025 00:30

Alimentarea cu energie electrică a structurii de izolare de la centrala nucleară de la Cernobîl, avariată în catastrofa din 1986, a fost întreruptă...

Acum o oră
00:30
Cernobîl în întuneric: atacurile rusești lasă centrala nucleară fără energie electrică Ziarul National
Alimentarea cu energie electrică a structurii de izolare de la centrala nucleară de la Cernobîl, avariată în catastrofa din 1986, a fost întreruptă...
Acum 2 ore
23:30
Echipajul navei suspectate „Pushpa” arestat în Franța: Investigații privind activități misterioase și implicarea în incidente cu drone în Danemarca Ziarul National
Mai mulți membri ai echipajului navei „Pushpa”, suspectată că face parte din flota-fantomă a Rusiei și care este ancorată în largul coastelor Saint...
23:30
Cooperarea economică dintre Moldova și Japonia, pe agenda discuțiilor la Chișinău Ziarul National
Importanța intensificării contactelor economice dintre Moldova și Japonia a fost subliniată cu ocazia unei noi runde de consultări politice intermi...
Acum 4 ore
22:30
Octavian Iachimovschi își ia rămas-bun de la Procuratura Anticorupție, dezamăgit de aprecierea sistemului în Republica Moldova Ziarul National
Procurorul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a luat rămas-bun de la funcția de acuzator de stat, întrucât își înc...
22:30
Igor Grosu laudă sprijinul României și al Casei Regale pentru integrarea europeană a Republicii Moldova la un eveniment special la Palatul Elisabeta Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a luat parte la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat de Custodele Coroanei, Margareta, și Prin...
21:30
Reuniune emoționantă la Palatul Elisabeta: Seară dedicată Republicii Moldova cu sprijinul Majestății Sale și al ASR Principele Radu Ziarul National
Custodele Coroanei, Margareta, a găzduit miercuri o seară dedicată Republicii Moldova la Palatul Elisabeta. Cu această ocazie, Principele Radu și-a...
21:30
Orbán sfidează presiunile UE: Ungaria continuă să importe petrol rusesc, în timp ce Trump se abține să critice direct Ziarul National
Ungaria nu este pregatita sa renunte la importul de petrol din Rusia, contrar cerintelor venite din partea fostului presedinte al SUA, Donald Trump...
21:30
Igor Grosu: Reforme accelerate și vigilență sporită în fața influenței Rusiei după alegerile pro-europene din Moldova Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat importanța accelerării reformelor și a proiectelor comune cu România, după victoria pro-europea...
21:30
Guvernatoarea BNM discută la Bruxelles despre sprijinul băncii centrale în drumul european al Moldovei Ziarul National
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut o întrevedere la Bruxelles cu șeful Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate...
21:30
Schimbări meteo notabile pentru 2 octombrie 2025 Ziarul National
În data de 2 octombrie 2025, Republica Moldova va experimenta o schimbare a vremii, caracterizată printr-o ușoară creștere a temperaturilor și o îm...
Acum 8 ore
19:15
Anatol Șalaru solicită demiterea lui Valeriu Munteanu de la conducerea Comisiei comune România–Moldova: Acuzații de lipsă de integritate morală Ziarul National
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a făcut publică o scrisoare deschisă către președintele Senatului României, Mircea Abrudean, și președi...
18:15
Macron avertizează: Europa își întărește apărarea împotriva Rusiei înaintea summitului UE de la Copenhaga Ziarul National
Europa se află într-o "confruntare cu Rusia", spune președintele francez Emmanuel Macron, înaintea summitului liderilor Uniunii Europene (UE) de la...
18:15
Focar de boală a limbii albastre descoperit în Gorj: România sub semnul alertei veterinare Ziarul National
România a raportat un focar de boală a limbii albastre, cunoscută și ca febră catarală ovină, la bovine în sud-vestul țării, conform anunțului făcu...
18:15
Ex-deputata Mariana Lucrețeanu se retrage din PAS, dezamăgită de stagnarea reformelor esențiale pentru Moldova Europeană 2028 Ziarul National
Fosta deputată și ex-secretară de stat la Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Mariana Lucrețeanu, declară că se retrage din Partid...
Acum 12 ore
17:15
Ministerul Justiției cere suspendarea activității partidului „Moldova Mare” din cauza finanțării externe ilegale Ziarul National
Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, pentru o perioadă de 12 luni și aplicarea mă...
17:15
Cristina Pereteatcu și liderii sindicali discută viitorul energetic la Congresul SINDENERGO din Chișinău Ziarul National
Chișinău, 01.10.2025 — Cristina Pereteatcu a fost prezentă la cea de-a VII-a ediție a Congresului Federației Sindicale SINDENERGO. Acest eveniment ...
17:15
Agricultorii din Pelinei își triplează producția de struguri cu noul sistem de irigare modern! Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - Agricultorii din satul Pelinei, raionul Cahul, beneficiază de un sistem modern de irigare, care va acoperi circa 50 de...
17:15
Summit tensionat la Copenhaga: Liderii UE dezbat consolidarea apărării după misteriosul incident cu drone în Danemarca Ziarul National
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc miercuri la Copenhaga pentru a întări apărarea continentului european împotriva am...
17:15
Ambasadoarea Suediei reafirmă angajamentul față de integrarea europeană a Republicii Moldova Ziarul National
Suportul Suediei pentru drumul european al Republicii Moldova a fost reafirmat în cadrul întâlnirii dintre Mihai Popșoi, ministrul afacerilor exter...
17:15
Igor Grosu la București: Parteneriat strategic cu România pentru viitorul european al Moldovei Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, aflat în vizită la București, s-a întâlnit astăzi cu președintele Senatului României, Mircea Abrudean. Cei ...
16:15
Dronă suspectă survolează baza militară franceză Mourmelon-le-Grand, unde s-au instruit militari ucraineni Ziarul National
Drone neidentificate au survolat toate unitățile bazei militare Mourmelon-le-Grand din Marne, unde este sediul celui de-al 501-lea Regiment de tanc...
16:15
Fermierii solicită sprijin record: peste 4400 de cereri pentru subvenții depuse în 2025 Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - Perioada de recepționare a cererilor pentru forma de plată complementară desfășurată între 1 februarie și 30 septembri...
15:45
Flotila umanitară Global Sumud își menține cursul către Gaza, în ciuda provocărilor navale israeliene Ziarul National
Flotila care a plecat la jumătatea lui septembrie din Tunisia către Fâşia Gaza, aflată miercuri în largul Egiptului, anunţă că-şi continuă drumul, ...
15:45
95 de școli din Republica Moldova primesc echipamente asistive pentru copii cu dizabilități datorită sprijinului internațional Ziarul National
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Republica Moldova urmează să beneficieze de echipamente asistive în valoare de peste 17...
15:45
Anchetă în Franța: Petrolier suspectat de spionaj cu drone staționează lângă parcul eolian Saint-Nazaire Ziarul National
Parchetul din Brest a confirmat recent, conform unei dezvăluiri făcute de publicația Ouest-France, deschiderea unei anchete după ce Marina franceză...
15:45
Primarul Mihai Chirica își dorește cetățenia Republicii Moldova pentru a întări legăturile cu vecinii de peste Prut Ziarul National
După victoria forțelor proeuropene la alegerile parlamentare din Republica Moldova, Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a anunțat că va apli...
15:45
ULTIMA ORĂ // Basarabeanul Valeriu Munteanu ar putea fi REVOCAT din funcția de președinte al Comisiei comune România–R. Moldova: „Și în această campanie a fost un promotor al narativelor rusești, deschizând astfel ușa propagandei Rusiei” Ziarul National
Fostul ministrul al Apărării, Anatol Șalaru, îi solicită președintelui Camerei Deputaților din Parlamentul României, Sorin Grindeanu, să-l înlă...
15:15
Maia Sandu: „Îngrijirea seniorilor este cheia unei societăți unite și puternice” Ziarul National
Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință și aprecie...
15:15
Cinci ani de închisoare pentru liderii fostului Partid "Șor" din Soroca și Cimișlia, implicați într-un scandal de finanțare ilegală. Ziarul National
CHIȘINĂU – La data de 01 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis sentința de condamnare pentru președinții Oficiilor Teritoriale S...
15:15
Armata israeliană închide ultima rută de acces din sudul Fâșiei Gaza spre nord Ziarul National
Armata israeliană a anunțat miercuri blocarea străzii al-Rachid, ultima rută de acces către nordul Fâșiei Gaza dinspre sudul enclavei.”Locuitori ...
15:15
Maia Sandu marchează Ziua Internațională a Seniorilor cu un mesaj de recunoștință pentru generațiile în vârstă Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare persoanelor de vârsta a III-a, cu ocazia Zilei Internaționale a Seni...
14:15
AIEA liniștește temerile: Centrala nucleară de la Zaporojie este stabilă în ciuda îngrijorărilor lui Zelenski Ziarul National
Centrala Nucleară de la Zaporojie, aflată sub controlul forţelor ruse în sud-estul Ucrainei, nu prezintă un ”pericol imediat” întrucât este menţinu...
14:15
O descoperire revoluționară în tratarea infertilității: Cercetătorii au creat ovule din celule de piele umană Ziarul National
Oare va deveni vreodată posibil tratamentul infertilității prin crearea de ovule din alte celule ale corpului uman? Cercetătorii americani au reali...
13:15
Plîngău și Macari aleg independența, dar colaborează cu PAS pentru stabilitatea politică Ziarul National
Fostul lider al Platformei Demnitate și Adevăr, Dinu Plîngău, alături de colega sa, Stela Macari, au decis să se prezinte drept deputați independen...
13:15
Noul sistem de finanțare al grădinițelor, adoptat de Guvern pentru a echilibra distribuția resurselor Ziarul National
Începând cu 2026, toate grădinițele din țară vor opera conform unei noi Metodologii de finanțare, aprobată astăzi în ședința de Guvern.Documentul...
13:15
Indemnizație de 3.000 lei: un sprijin crucial pentru tinerii chimiști care își încep cariera în Moldova Ziarul National
Maria Savin și Denis Mocanu au absolvit Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova. După terminarea studiilor, ...
13:15
Miniștrii din Guvernul Recean doresc să continue reformele inițiate: PAS încă nu a decis viitoarea echipă guvernamentală Ziarul National
Unii miniștri din Guvernul Recean și-ar dori să-și continue activitatea în noul Executiv, însă Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a câști...
Acum 24 ore
12:15
Relațiile moldo-române se dezvoltă: Igor Grosu și Ilie Bolojan discută proiecte ambițioase pentru viitor Ziarul National
Președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu, a avut azi o întrevedere cu primul ministru al României, Ilie Bolojan, în cadrul căreia cei doi ...
12:15
Noi oportunități pentru cercetători: Guvernul aprobă granturi doctorale și postdoctorale cu finanțare de stat pentru 2025-2026 Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi planul de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare din bugetul de stat pe...
12:15
Fermierii își pot depune cererile pentru subvenții în avans și pe etape între 1 octombrie și 1 decembrie 2025 Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - De astăzi, agricultorii pot accesa opțiuni suplimentare de sprijin financiar. Agenția de Intervenție și Plăți pentru A...
12:15
Inovație promițătoare în medicină: radiografiile color de înaltă rezoluție, un pas înainte în depistarea precoce a cancerului și mai mult Ziarul National
O echipă de cercetători din Statele Unite a perfecţionat un nou tip de radiografie care produce imagini color, mult mai detaliate decât cele tradiţ...
12:15
Subvenții de 118,85 milioane lei acordate fermierilor și comunităților rurale în septembrie 2025 Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - În luna septembrie a anului 2025, s-au autorizat cereri pentru subvenții în valoare de 118,85 milioane lei, oferite fe...
12:15
Echipamente noi și suport european pentru cercetarea agricolă la INCAMV în Chișinău Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare continuă să sprijine dezvoltarea infrastructurii de cercetare și inov...
12:15
Moldova zootehnică progresează: ferme modernizate și produse aliniate la standardele europene Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - În ultimii ani, sectorul zootehnic din Republica Moldova a avansat semnificativ. Cu ajutorul Fondului Național de Dezv...
12:15
Guvernul actual își încheie mandatul la validarea alegerilor parlamentare - ce urmează pentru noul Executiv? Ziarul National
Mandatul actualului guvern se încheie în ziua în care alegerile parlamentare sunt validate. Până atunci, executivul își exercită atribuțiile în înt...
12:15
Moldova întărește securitatea energetică prin stocuri strategice de petrol, cu sprijin internațional la Forumul Energetic din Belgrad Ziarul National
Belgrad, 01 octombrie 2025 – La Belgrad s-a deschis cel de-al 17-lea Forum Petrolier al Comunității Energetice. Evenimentul este organizat de Minis...
12:15
Fostul primar din Băcioi, condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupție și abuz în serviciu Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe fostul primar al comunei Băcioi pentru corupere pasivă. In...
11:15
Premierul Recean avertizează: Pe fondul noului mandat, vigilenta rămâne esențială în fața influenței Kremlinului Ziarul National
Premierul Dorin Recean a adresat mulțumiri cetățenilor ce au participat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, indiferent de opțiunile de vot...
11:15
Guvernul aprobă înființarea parcului industrial „Moldova HiTech Park” - un pas major spre transformarea tehnologică a țării Ziarul National
La 1 octombrie 2025, Guvernul a dat undă verde pentru acordarea titlului de parc industrial către SRL „Moldova HiTech Park”, hotărâre elaborată de ...
11:15
Ploi torențiale devastatoare în Odesa: nouă victime, inclusiv un copil, iar atacurile rusești continuă să facă victime în Ucraina Ziarul National
Cel puțin nouă persoane, între care și un copil, și-au pierdut viața în urma unor ploi violente în regiunea ucraineană Odesa, în sudul țării. În or...
