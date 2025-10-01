Echipajul navei suspectate „Pushpa” arestat în Franța: Investigații privind activități misterioase și implicarea în incidente cu drone în Danemarca
Ziarul National, 1 octombrie 2025 23:30
Mai mulți membri ai echipajului navei „Pushpa”, suspectată că face parte din flota-fantomă a Rusiei și care este ancorată în largul coastelor Saint...
Acum 30 minute
23:30
23:30
Importanța intensificării contactelor economice dintre Moldova și Japonia a fost subliniată cu ocazia unei noi runde de consultări politice intermi...
Acum 2 ore
22:30
Octavian Iachimovschi își ia rămas-bun de la Procuratura Anticorupție, dezamăgit de aprecierea sistemului în Republica Moldova # Ziarul National
Procurorul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a luat rămas-bun de la funcția de acuzator de stat, întrucât își înc...
22:30
Igor Grosu laudă sprijinul României și al Casei Regale pentru integrarea europeană a Republicii Moldova la un eveniment special la Palatul Elisabeta # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a luat parte la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat de Custodele Coroanei, Margareta, și Prin...
Acum 4 ore
21:30
Reuniune emoționantă la Palatul Elisabeta: Seară dedicată Republicii Moldova cu sprijinul Majestății Sale și al ASR Principele Radu # Ziarul National
Custodele Coroanei, Margareta, a găzduit miercuri o seară dedicată Republicii Moldova la Palatul Elisabeta. Cu această ocazie, Principele Radu și-a...
21:30
Orbán sfidează presiunile UE: Ungaria continuă să importe petrol rusesc, în timp ce Trump se abține să critice direct # Ziarul National
Ungaria nu este pregatita sa renunte la importul de petrol din Rusia, contrar cerintelor venite din partea fostului presedinte al SUA, Donald Trump...
21:30
Igor Grosu: Reforme accelerate și vigilență sporită în fața influenței Rusiei după alegerile pro-europene din Moldova # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat importanța accelerării reformelor și a proiectelor comune cu România, după victoria pro-europea...
21:30
Guvernatoarea BNM discută la Bruxelles despre sprijinul băncii centrale în drumul european al Moldovei # Ziarul National
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut o întrevedere la Bruxelles cu șeful Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate...
21:30
În data de 2 octombrie 2025, Republica Moldova va experimenta o schimbare a vremii, caracterizată printr-o ușoară creștere a temperaturilor și o îm...
Acum 6 ore
19:15
Anatol Șalaru solicită demiterea lui Valeriu Munteanu de la conducerea Comisiei comune România–Moldova: Acuzații de lipsă de integritate morală # Ziarul National
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a făcut publică o scrisoare deschisă către președintele Senatului României, Mircea Abrudean, și președi...
18:15
Macron avertizează: Europa își întărește apărarea împotriva Rusiei înaintea summitului UE de la Copenhaga # Ziarul National
Europa se află într-o "confruntare cu Rusia", spune președintele francez Emmanuel Macron, înaintea summitului liderilor Uniunii Europene (UE) de la...
18:15
Focar de boală a limbii albastre descoperit în Gorj: România sub semnul alertei veterinare # Ziarul National
România a raportat un focar de boală a limbii albastre, cunoscută și ca febră catarală ovină, la bovine în sud-vestul țării, conform anunțului făcu...
18:15
Ex-deputata Mariana Lucrețeanu se retrage din PAS, dezamăgită de stagnarea reformelor esențiale pentru Moldova Europeană 2028 # Ziarul National
Fosta deputată și ex-secretară de stat la Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Mariana Lucrețeanu, declară că se retrage din Partid...
Acum 8 ore
17:15
Ministerul Justiției cere suspendarea activității partidului „Moldova Mare” din cauza finanțării externe ilegale # Ziarul National
Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, pentru o perioadă de 12 luni și aplicarea mă...
17:15
Cristina Pereteatcu și liderii sindicali discută viitorul energetic la Congresul SINDENERGO din Chișinău # Ziarul National
Chișinău, 01.10.2025 — Cristina Pereteatcu a fost prezentă la cea de-a VII-a ediție a Congresului Federației Sindicale SINDENERGO. Acest eveniment ...
17:15
Agricultorii din Pelinei își triplează producția de struguri cu noul sistem de irigare modern! # Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - Agricultorii din satul Pelinei, raionul Cahul, beneficiază de un sistem modern de irigare, care va acoperi circa 50 de...
17:15
Summit tensionat la Copenhaga: Liderii UE dezbat consolidarea apărării după misteriosul incident cu drone în Danemarca # Ziarul National
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc miercuri la Copenhaga pentru a întări apărarea continentului european împotriva am...
17:15
Ambasadoarea Suediei reafirmă angajamentul față de integrarea europeană a Republicii Moldova # Ziarul National
Suportul Suediei pentru drumul european al Republicii Moldova a fost reafirmat în cadrul întâlnirii dintre Mihai Popșoi, ministrul afacerilor exter...
17:15
Igor Grosu la București: Parteneriat strategic cu România pentru viitorul european al Moldovei # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, aflat în vizită la București, s-a întâlnit astăzi cu președintele Senatului României, Mircea Abrudean. Cei ...
16:15
Dronă suspectă survolează baza militară franceză Mourmelon-le-Grand, unde s-au instruit militari ucraineni # Ziarul National
Drone neidentificate au survolat toate unitățile bazei militare Mourmelon-le-Grand din Marne, unde este sediul celui de-al 501-lea Regiment de tanc...
16:15
Fermierii solicită sprijin record: peste 4400 de cereri pentru subvenții depuse în 2025 # Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - Perioada de recepționare a cererilor pentru forma de plată complementară desfășurată între 1 februarie și 30 septembri...
Acum 12 ore
15:45
Flotila umanitară Global Sumud își menține cursul către Gaza, în ciuda provocărilor navale israeliene # Ziarul National
Flotila care a plecat la jumătatea lui septembrie din Tunisia către Fâşia Gaza, aflată miercuri în largul Egiptului, anunţă că-şi continuă drumul, ...
15:45
95 de școli din Republica Moldova primesc echipamente asistive pentru copii cu dizabilități datorită sprijinului internațional # Ziarul National
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Republica Moldova urmează să beneficieze de echipamente asistive în valoare de peste 17...
15:45
Anchetă în Franța: Petrolier suspectat de spionaj cu drone staționează lângă parcul eolian Saint-Nazaire # Ziarul National
Parchetul din Brest a confirmat recent, conform unei dezvăluiri făcute de publicația Ouest-France, deschiderea unei anchete după ce Marina franceză...
15:45
Primarul Mihai Chirica își dorește cetățenia Republicii Moldova pentru a întări legăturile cu vecinii de peste Prut # Ziarul National
După victoria forțelor proeuropene la alegerile parlamentare din Republica Moldova, Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a anunțat că va apli...
15:45
ULTIMA ORĂ // Basarabeanul Valeriu Munteanu ar putea fi REVOCAT din funcția de președinte al Comisiei comune România–R. Moldova: „Și în această campanie a fost un promotor al narativelor rusești, deschizând astfel ușa propagandei Rusiei” # Ziarul National
Fostul ministrul al Apărării, Anatol Șalaru, îi solicită președintelui Camerei Deputaților din Parlamentul României, Sorin Grindeanu, să-l înlă...
15:15
Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință și aprecie...
15:15
Cinci ani de închisoare pentru liderii fostului Partid "Șor" din Soroca și Cimișlia, implicați într-un scandal de finanțare ilegală. # Ziarul National
CHIȘINĂU – La data de 01 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis sentința de condamnare pentru președinții Oficiilor Teritoriale S...
15:15
Armata israeliană a anunțat miercuri blocarea străzii al-Rachid, ultima rută de acces către nordul Fâșiei Gaza dinspre sudul enclavei.”Locuitori ...
15:15
Maia Sandu marchează Ziua Internațională a Seniorilor cu un mesaj de recunoștință pentru generațiile în vârstă # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare persoanelor de vârsta a III-a, cu ocazia Zilei Internaționale a Seni...
14:15
AIEA liniștește temerile: Centrala nucleară de la Zaporojie este stabilă în ciuda îngrijorărilor lui Zelenski # Ziarul National
Centrala Nucleară de la Zaporojie, aflată sub controlul forţelor ruse în sud-estul Ucrainei, nu prezintă un ”pericol imediat” întrucât este menţinu...
14:15
O descoperire revoluționară în tratarea infertilității: Cercetătorii au creat ovule din celule de piele umană # Ziarul National
Oare va deveni vreodată posibil tratamentul infertilității prin crearea de ovule din alte celule ale corpului uman? Cercetătorii americani au reali...
13:15
Plîngău și Macari aleg independența, dar colaborează cu PAS pentru stabilitatea politică # Ziarul National
Fostul lider al Platformei Demnitate și Adevăr, Dinu Plîngău, alături de colega sa, Stela Macari, au decis să se prezinte drept deputați independen...
13:15
Noul sistem de finanțare al grădinițelor, adoptat de Guvern pentru a echilibra distribuția resurselor # Ziarul National
Începând cu 2026, toate grădinițele din țară vor opera conform unei noi Metodologii de finanțare, aprobată astăzi în ședința de Guvern.Documentul...
13:15
Indemnizație de 3.000 lei: un sprijin crucial pentru tinerii chimiști care își încep cariera în Moldova # Ziarul National
Maria Savin și Denis Mocanu au absolvit Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova. După terminarea studiilor, ...
13:15
Miniștrii din Guvernul Recean doresc să continue reformele inițiate: PAS încă nu a decis viitoarea echipă guvernamentală # Ziarul National
Unii miniștri din Guvernul Recean și-ar dori să-și continue activitatea în noul Executiv, însă Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a câști...
12:15
Relațiile moldo-române se dezvoltă: Igor Grosu și Ilie Bolojan discută proiecte ambițioase pentru viitor # Ziarul National
Președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu, a avut azi o întrevedere cu primul ministru al României, Ilie Bolojan, în cadrul căreia cei doi ...
12:15
Noi oportunități pentru cercetători: Guvernul aprobă granturi doctorale și postdoctorale cu finanțare de stat pentru 2025-2026 # Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi planul de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare din bugetul de stat pe...
12:15
Fermierii își pot depune cererile pentru subvenții în avans și pe etape între 1 octombrie și 1 decembrie 2025 # Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - De astăzi, agricultorii pot accesa opțiuni suplimentare de sprijin financiar. Agenția de Intervenție și Plăți pentru A...
12:15
Inovație promițătoare în medicină: radiografiile color de înaltă rezoluție, un pas înainte în depistarea precoce a cancerului și mai mult # Ziarul National
O echipă de cercetători din Statele Unite a perfecţionat un nou tip de radiografie care produce imagini color, mult mai detaliate decât cele tradiţ...
12:15
Subvenții de 118,85 milioane lei acordate fermierilor și comunităților rurale în septembrie 2025 # Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - În luna septembrie a anului 2025, s-au autorizat cereri pentru subvenții în valoare de 118,85 milioane lei, oferite fe...
12:15
Echipamente noi și suport european pentru cercetarea agricolă la INCAMV în Chișinău # Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare continuă să sprijine dezvoltarea infrastructurii de cercetare și inov...
12:15
Moldova zootehnică progresează: ferme modernizate și produse aliniate la standardele europene # Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - În ultimii ani, sectorul zootehnic din Republica Moldova a avansat semnificativ. Cu ajutorul Fondului Național de Dezv...
12:15
Guvernul actual își încheie mandatul la validarea alegerilor parlamentare - ce urmează pentru noul Executiv? # Ziarul National
Mandatul actualului guvern se încheie în ziua în care alegerile parlamentare sunt validate. Până atunci, executivul își exercită atribuțiile în înt...
12:15
Moldova întărește securitatea energetică prin stocuri strategice de petrol, cu sprijin internațional la Forumul Energetic din Belgrad # Ziarul National
Belgrad, 01 octombrie 2025 – La Belgrad s-a deschis cel de-al 17-lea Forum Petrolier al Comunității Energetice. Evenimentul este organizat de Minis...
12:15
Fostul primar din Băcioi, condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupție și abuz în serviciu # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe fostul primar al comunei Băcioi pentru corupere pasivă. In...
11:15
Premierul Recean avertizează: Pe fondul noului mandat, vigilenta rămâne esențială în fața influenței Kremlinului # Ziarul National
Premierul Dorin Recean a adresat mulțumiri cetățenilor ce au participat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, indiferent de opțiunile de vot...
11:15
Guvernul aprobă înființarea parcului industrial „Moldova HiTech Park” - un pas major spre transformarea tehnologică a țării # Ziarul National
La 1 octombrie 2025, Guvernul a dat undă verde pentru acordarea titlului de parc industrial către SRL „Moldova HiTech Park”, hotărâre elaborată de ...
11:15
Ploi torențiale devastatoare în Odesa: nouă victime, inclusiv un copil, iar atacurile rusești continuă să facă victime în Ucraina # Ziarul National
Cel puțin nouă persoane, între care și un copil, și-au pierdut viața în urma unor ploi violente în regiunea ucraineană Odesa, în sudul țării. În or...
11:15
Ziua Națională a Vinului 2025: Chișinăul sărbătorește tradiția și inovația vinicolă în weekendul 4-5 octombrie # Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - În primul weekend al lunii octombrie, Chișinăul devine gazda celei mai mari festivități dedicate patrimoniului vitivin...
