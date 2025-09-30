Cei trei bărbați, reținuți în ziua alegerilor sub acuzația că pregăteau acțiuni de destabilizare imediat după încheierea scrutinului, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile
Cei trei bărbați, reținuți în ziua alegerilor sub acuzația că pregăteau acțiuni de destabilizare imediat după încheierea scrutinului, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 30.09.2025. Invitat: Igor Grosu - VIDEO
Cei trei bărbați, reținuți în ziua alegerilor sub acuzația că pregăteau acțiuni de destabilizare imediat după încheierea scrutinului, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile
Cei trei bărbați, reținuți în ziua alegerilor sub acuzația că pregăteau acțiuni de destabilizare imediat după încheierea scrutinului, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile
Incendiu devastator pe șoseaua Muncești: un depozit de materiale bituminoase, mistuit de flăcări. 18 autospeciale și 70 de pompieri mobilizați - FOTO
Incendiu devastator pe șoseaua Muncești: un depozit de materiale bituminoase, mistuit de flăcări. 18 autospeciale și 70 de pompieri mobilizați - FOTO
Candidatura lui Dorin Recean, luată în calcul pentru un nou mandat de premier. Grosu, la emisiunea În PROfunzime: „De ce nu?"
Candidatura lui Dorin Recean, luată în calcul pentru un nou mandat de premier. Grosu, la emisiunea În PROfunzime: „De ce nu?"
Anunț în direct la În PROfunzime: Igor Grosu spune că va rămâne, cel mai probabil, președintele Parlamentului
Anunț în direct la În PROfunzime: Igor Grosu spune că va rămâne, cel mai probabil, președintele Parlamentului
Noapte albă pentru jucătorii clubului Liverpool înaintea duelului cu Galatasaray din această seară - VIDEO
Noapte albă pentru jucătorii clubului Liverpool înaintea duelului cu Galatasaray din această seară - VIDEO
Vasile Diacon și Irina Rîngaci sunt singurii reprezentanți ai lotului Moldovei, care au urcat pe podium la turneul de lupte pe plajă din seria mondială - VIDEO
Vasile Diacon și Irina Rîngaci sunt singurii reprezentanți ai lotului Moldovei, care au urcat pe podium la turneul de lupte pe plajă din seria mondială - VIDEO
Numărul 1 mondial Carlos Alcaraz își continuă sezonul de vis. Spaniolul și-a luat revanșa în fața americnului Taylor Fritz și a triumfat la Tokyo - VIDEO
Numărul 1 mondial Carlos Alcaraz își continuă sezonul de vis. Spaniolul și-a luat revanșa în fața americnului Taylor Fritz și a triumfat la Tokyo - VIDEO
Moldoveanul Victor Stînă a marcat primul său gol în tricoul formației Bnei Yehuda, care l-a transferat în această lună - VIDEO
Moldoveanul Victor Stînă a marcat primul său gol în tricoul formației Bnei Yehuda, care l-a transferat în această lună - VIDEO
Tenismenul Daniil Medvedev a dat semne că își revine la Masters-ul din Beijing, dar a dezamăgit din nou - VIDEO
Tenismenul Daniil Medvedev a dat semne că își revine la Masters-ul din Beijing, dar a dezamăgit din nou - VIDEO
Selecționata de până la 19 ani a Moldovei a înscris primele goluri la Campionatul European de futsal, organizat în premieră la Chișinău - VIDEO
Selecționata de până la 19 ani a Moldovei a înscris primele goluri la Campionatul European de futsal, organizat în premieră la Chișinău - VIDEO
LIVE. Liderul PAS Igor Grosu vine astăzi la o ediție specială În PROfunzime
Spania sub ape din nou: mașinile luate de viitură, străzile transformate în râuri, iar Valencia – sub cod roșu de precipitații extreme - VIDEO
Spania sub ape din nou: mașinile luate de viitură, străzile transformate în râuri, iar Valencia – sub cod roșu de precipitații extreme - VIDEO
Cod GALBEN de înghețuri în toată țara. Câte grade se pot înregistra - VIDEO
Trei ani de la anexarea ilegală a patru regiuni ucrainene: Putin laudă „realizările Rusiei", în timp ce oamenii trăiesc fără apă și fug din case - VIDEO
Trei ani de la anexarea ilegală a patru regiuni ucrainene: Putin laudă „realizările Rusiei", în timp ce oamenii trăiesc fără apă și fug din case - VIDEO
Armata lui Putin a ucis nouă ucraineni într-un nou atac cu drone. Alte 15 persoane au fost rănite - VIDEO
Armata lui Putin a ucis nouă ucraineni într-un nou atac cu drone. Alte 15 persoane au fost rănite - VIDEO
După trei ani de șantier, promisiuni și nervi în trafic, podul de pe Mihai Viteazul din Chișinău a fost redeschis complet circulației - VIDEO
După trei ani de șantier, promisiuni și nervi în trafic, podul de pe Mihai Viteazul din Chișinău a fost redeschis complet circulației - VIDEO
Zeci de elevi sunt prinși de peste 12 ore sub dărâmături, după prăbuşirea unei şcoli în Indonezia. Un copil a murit. Salvatorii sapă după supraviețuitori - VIDEO
Zeci de elevi sunt prinși de peste 12 ore sub dărâmături, după prăbuşirea unei şcoli în Indonezia. Un copil a murit. Salvatorii sapă după supraviețuitori - VIDEO
Trump propune un plan de pace pentru Fâșia Gaza: Eliberarea ostaticilor în 72 de ore și un consiliu internațional condus chiar de fostul președinte american - VIDEO
Trump propune un plan de pace pentru Fâșia Gaza: Eliberarea ostaticilor în 72 de ore și un consiliu internațional condus chiar de fostul președinte american - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 30.09.2025
Ar fi cerut aproape cinci mii de euro pentru a ajuta soția unui cunoscut să-și obțină permisul de conducere. Un bărbat - reținut în timp ce primea banii lângă Catedrala din Chișinău - VIDEO
Ar fi cerut aproape cinci mii de euro pentru a ajuta soția unui cunoscut să-și obțină permisul de conducere. Un bărbat - reținut în timp ce primea banii lângă Catedrala din Chișinău - VIDEO
Marina Tauber - condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare: A fost anunțată în căutare internațională. Ce spune avocatul - VIDEO
Marina Tauber - condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare: A fost anunțată în căutare internațională. Ce spune avocatul - VIDEO
Tradiția românească a ajuns pe Marele Zid Chinezesc: Surorile Osoianu au făcut piatra să vibreze cu doinele noastre străvechi - VIDEO
Tradiția românească a ajuns pe Marele Zid Chinezesc: Surorile Osoianu au făcut piatra să vibreze cu doinele noastre străvechi - VIDEO
Vizualizări false, ferme de conturi și mesaje subversive: Experții spun că cel puțin 16 milioane de vizualizări au fost obținute fraudulos, într-un sistem apropiat de cel folosit de Simion și Georgescu - VIDEO
Vizualizări false, ferme de conturi și mesaje subversive: Experții spun că cel puțin 16 milioane de vizualizări au fost obținute fraudulos, într-un sistem apropiat de cel folosit de Simion și Georgescu - VIDEO
De la proteste în stradă la fotolii în Parlament: Cum a ajuns partidul lui Vasile Costiuc, Democrația Acasă, surpriza alegerilor din 2025 - VIDEO
De la proteste în stradă la fotolii în Parlament: Cum a ajuns partidul lui Vasile Costiuc, Democrația Acasă, surpriza alegerilor din 2025 - VIDEO
Zaharova acuză Chișinăul că a organizat „cele mai murdare alegeri din istoria republicii": „Un teatru al absurdului, un spectacol ieftin"
Zaharova acuză Chișinăul că a organizat „cele mai murdare alegeri din istoria republicii": „Un teatru al absurdului, un spectacol ieftin"
O fetiță de doi ani a fost aleasă ca noua zeiță vie a Nepalului, venerată de hinduși și budiști
O fetiță de doi ani a fost aleasă ca noua zeiță vie a Nepalului, venerată de hinduși și budiști
Comisia Europeană are o strategie pentru a ocoli veto-ul Ungariei și pentru a începe efectiv negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova
Comisia Europeană are o strategie pentru a ocoli veto-ul Ungariei și pentru a începe efectiv negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova
Mai mulți șoferi băuți și fără permis de conducere, trași pe dreapta de polițiști în ultimele 24 de ore. Aceștia aveau norma depășită de aproape 7 ori - VIDEO
Mai mulți șoferi băuți și fără permis de conducere, trași pe dreapta de polițiști în ultimele 24 de ore. Aceștia aveau norma depășită de aproape 7 ori - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 30.09.2025
Prima țară din UE care restricționează intrarea diplomaților ruși pe teritoriul său
Cod GALBEN de înghețuri în toată țara. Câte grade se pot înregistra - FOTO
Ambasador găsit mort în fața unui hotel din Paris, după ce soția lui a primit un mesaj îngrijorător
Ambasador găsit mort în fața unui hotel din Paris, după ce soția lui a primit un mesaj îngrijorător
Ultima oră. Marina Tauber - condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare: A fost anunțată în căutare internațională - VIDEO
Ultima oră. Marina Tauber - condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare: A fost anunțată în căutare internațională - VIDEO
Danemarca
Danemarca ridică nivelul de securitate pentru instalaţiile sale energetice, pe fondul creşterii riscului de sabotaj şi atacuri hibride. Mai multe drone au survolat ţara nordică în ultimele zile
Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererea de demisie al unui judecător al Curții Supreme de Justiție. Despre cine este vorba # ProTV.md
Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererea de demisie al unui judecător al Curții Supreme de Justiție. Despre cine este vorba
Fostul deputat, Vladimir Andronache, rămâne în arest pentru încă 30 de zile
Noi detalii despre reținerea lui Călin: Ar fi efectuat conversii de peste 150 mii de dolari și ar fi adminstrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Moldovei. Interceptari telefonice, publicate de IGP - VIDEO # ProTV.md
Noi detalii despre reținerea lui Călin: Ar fi efectuat conversii de peste 150 mii de dolari și ar fi adminstrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Moldovei. Interceptari telefonice, publicate de IGP - VIDEO
Șeful diplomației ruse susține că alegerile legislative din Republica Moldova au fost „manipulate flagrant": „Sunt chiar uimit” # ProTV.md
Șeful diplomației ruse susține că alegerile legislative din Republica Moldova au fost „manipulate flagrant": „Sunt chiar uimit”
Armata lui Putin a ucis nouă ucraineni într-un nou atac cu drone. Alte 15 persoane au fost rănite # ProTV.md
Armata lui Putin a ucis nouă ucraineni într-un nou atac cu drone. Alte 15 persoane au fost rănite
Donald Trump va prezida întâlnirea neobișnuită cu generalii și amiralii americani pe care a convocat-o Pentagonul # ProTV.md
Donald Trump va prezida întâlnirea neobișnuită cu generalii și amiralii americani pe care a convocat-o Pentagonul
Iranul confirmă că a ajuns la un acord rar cu SUA, după lungi de negocieri
Mesaj sfidător al lui Putin, la trei ani de când a anexat ilegal patru regiuni ucrainene: „Suntem mândri de ceea ce am făcut” # ProTV.md
Mesaj sfidător al lui Putin, la trei ani de când a anexat ilegal patru regiuni ucrainene: „Suntem mândri de ceea ce am făcut”
Operațiunea specială „diaspora”: Detalii din culise. „Reprezentantul lui Andrei Năstase” la Praga, remunerat cu 1500 de euro? - ZdG.md # ProTV.md
Operațiunea specială „diaspora”: Detalii din culise. „Reprezentantul lui Andrei Năstase” la Praga, remunerat cu 1500 de euro? - ZdG.md
Rețeaua de propagandă rusească, documentată sub acoperire de ZdG – pusă pe PAUZĂ. Mesajul transmis la o zi de la alegeri # ProTV.md
Rețeaua de propagandă rusească, documentată sub acoperire de ZdG – pusă pe PAUZĂ. Mesajul transmis la o zi de la alegeri
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 30.09.2025
Accident cu patru automobile implicate, pe o stradă din capitală. Un șofer a ajuns la spital - VIDEO # ProTV.md
Accident cu patru automobile implicate, pe o stradă din capitală. Un șofer a ajuns la spital - VIDEO
Marina Tauber își va afla sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Câți ani de închisoare cer procurorii # ProTV.md
Marina Tauber își va afla sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Câți ani de închisoare cer procurorii
Mark Rutte, după recentele intruziuni în spaţiul aerian al NATO: „Trebuie să ne protejăm cerul” # ProTV.md
Mark Rutte, după recentele intruziuni în spaţiul aerian al NATO: „Trebuie să ne protejăm cerul”
Von der Leyen a anunțat că va trimite Ucrainei „imediat” 2 miliarde de euro pentru drone militare # ProTV.md
Von der Leyen a anunțat că va trimite Ucrainei „imediat” 2 miliarde de euro pentru drone militare
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.