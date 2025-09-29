Fără șanse în sondaje, dar cu 80 de mii de voturi: „Democrația Acasă”, susținut de George Simion, intră pentru prima dată în Parlamentul Republicii Moldova - VIDEO
ProTV.md, 29 septembrie 2025 20:00
Fără șanse în sondaje, dar cu 80 de mii de voturi: „Democrația Acasă”, susținut de George Simion, intră pentru prima dată în Parlamentul Republicii Moldova - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
20:20
„Va fi prima experință în Parlament, dar sunt sigur că va fi doar cu plus.” Usatîi după procesarea proceselor-verbale, care arată că Partidul Nostru accede în Legislativ - VIDEO # ProTV.md
„Va fi prima experință în Parlament, dar sunt sigur că va fi doar cu plus.” Usatîi după procesarea proceselor-verbale, care arată că Partidul Nostru accede în Legislativ - VIDEO
20:20
Ion Ceban - mesaj scurt, după rezultatele alegerilor parlamentare prezentate de CEC - VIDEO # ProTV.md
Ion Ceban - mesaj scurt, după rezultatele alegerilor parlamentare prezentate de CEC - VIDEO
Acum 15 minute
20:10
Noul Parlament format din trei partide și două blocuri electorale. PAS obține 55 de mandate. Câte fotolii în Legislativ au celelalte formațiuni - VIDEO # ProTV.md
Noul Parlament format din trei partide și două blocuri electorale. PAS obține 55 de mandate. Câte fotolii în Legislativ au celelalte formațiuni - VIDEO
20:10
Tensiune electorală în fața CEC: Dodon și Tarlev revendică victoria Blocului Patriotic și acuză PAS de panică, deși voturile nu fuseseră încă numărate - VIDEO # ProTV.md
Tensiune electorală în fața CEC: Dodon și Tarlev revendică victoria Blocului Patriotic și acuză PAS de panică, deși voturile nu fuseseră încă numărate - VIDEO
Acum 30 minute
20:00
Fără șanse în sondaje, dar cu 80 de mii de voturi: „Democrația Acasă”, susținut de George Simion, intră pentru prima dată în Parlamentul Republicii Moldova - VIDEO # ProTV.md
Fără șanse în sondaje, dar cu 80 de mii de voturi: „Democrația Acasă”, susținut de George Simion, intră pentru prima dată în Parlamentul Republicii Moldova - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.09.2025
Acum o oră
19:30
Vladimir Putin a semnat oficial retragerea Rusiei din convenția europeană împotriva torturii. Argumentele invocate de Moscova # ProTV.md
Vladimir Putin a semnat oficial retragerea Rusiei din convenția europeană împotriva torturii. Argumentele invocate de Moscova
Acum 2 ore
18:40
António Costa încearcă să ocolească veto-ul lui Orbán asupra cererii de aderare a Ucrainei la UE. Moldova este asociată cu Kievul în procesul de aderare # ProTV.md
António Costa încearcă să ocolească veto-ul lui Orbán asupra cererii de aderare a Ucrainei la UE. Moldova este asociată cu Kievul în procesul de aderare
Acum 4 ore
18:20
Noi tensiuni între Budapesta și Kiev: Ungaria a blocat 12 site-uri ucrainene de știri, ca măsură de ripostă, și denunță „un atac complet nejustificat” # ProTV.md
Noi tensiuni între Budapesta și Kiev: Ungaria a blocat 12 site-uri ucrainene de știri, ca măsură de ripostă, și denunță „un atac complet nejustificat”
18:20
Primul mesaj din Statele Unite după victoria PAS în alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Felicităm poporul și toate partidele care au intrat în Parlament” # ProTV.md
Primul mesaj din Statele Unite după victoria PAS în alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Felicităm poporul și toate partidele care au intrat în Parlament”
18:00
Accident violent în capitală: Un șofer a ajuns la spital după ce s-a izbit cu mașina într-un pilon electric - VIDEO # ProTV.md
Accident violent în capitală: Un șofer a ajuns la spital după ce s-a izbit cu mașina într-un pilon electric - VIDEO
17:50
Cu doar 3% în sondaje, dar cu milioane de vizualizări pe TikTok: Expert Forum avertizează că „Democrația Acasă” a fost promovată printr-o rețea de conturi suspecte, coordonate digital # ProTV.md
Cu doar 3% în sondaje, dar cu milioane de vizualizări pe TikTok: Expert Forum avertizează că „Democrația Acasă” a fost promovată printr-o rețea de conturi suspecte, coordonate digital
17:40
O mașină a fost grav avariată în urma unui accident produs pe o stradă din centrul capitalei. La fața locului au intervenit poliția, ambulanța și pompierii - VIDEO # ProTV.md
O mașină a fost grav avariată în urma unui accident produs pe o stradă din centrul capitalei. La fața locului au intervenit poliția, ambulanța și pompierii - VIDEO
17:20
Moldova învinge imixtiunea rusă în alegeri: Kremlinul suferă cea mai gravă înfrângere electorală în afara granițelor sale din ultimii 30 de ani, spun experții – VIDEO # ProTV.md
Moldova învinge imixtiunea rusă în alegeri: Kremlinul suferă cea mai gravă înfrângere electorală în afara granițelor sale din ultimii 30 de ani, spun experții – VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 29.09.2025
Acum 6 ore
16:20
Sandu atenționează că Rusia nu va renunța la intimidări și presiuni, nici după ce alegerile parlamentare au fost câștigate de o majoritate pro-europeană. Ce mesaj are pentru Putin # ProTV.md
Sandu atenționează că Rusia nu va renunța la intimidări și presiuni, nici după ce alegerile parlamentare au fost câștigate de o majoritate pro-europeană. Ce mesaj are pentru Putin
16:20
Vladimir Putin a semnat un decret pentru recrutarea a 135.000 de oameni în armată
16:10
„Totul indică Rusia”. Acuzațiile premierul suedez după incidentele cu drone recente din Scandinavia # ProTV.md
„Totul indică Rusia”. Acuzațiile premierul suedez după incidentele cu drone recente din Scandinavia
16:00
Medvedev îi pune în alertă pe cetățenii ruși privind un război nuclear cu Europa: „Întotdeauna există riscul unui accident fatal” # ProTV.md
Medvedev îi pune în alertă pe cetățenii ruși privind un război nuclear cu Europa: „Întotdeauna există riscul unui accident fatal”
15:50
Viktor Orban, despre acuzațiile că drone ungare au încălcat spațiul Ucrainei: „Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă?” # ProTV.md
Viktor Orban, despre acuzațiile că drone ungare au încălcat spațiul Ucrainei: „Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă?”
15:40
Vladimir Plahotniuc va fi cercetat separat în dosarul furtul miliardului. Decizia - luată de magistrați - VIDEO # ProTV.md
Vladimir Plahotniuc va fi cercetat separat în dosarul furtul miliardului. Decizia - luată de magistrați - VIDEO
15:40
Liderul PAS Igor Grosu vine MARȚI la o ediție specială În PROfunzime
15:30
„Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări.” Mesajul lui Sandu după încheierea alegerilor parlamentare. Ce solicită de la viitoarea guvernare - VIDEO # ProTV.md
„Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări.” Mesajul lui Sandu după încheierea alegerilor parlamentare. Ce solicită de la viitoarea guvernare - VIDEO
15:20
Cine sunt candidații independenți și partidele politice care au obținut cele mai puține voturi la alegerile parlamentare # ProTV.md
Cine sunt candidații independenți și partidele politice care au obținut cele mai puține voturi la alegerile parlamentare
14:50
The Times: numele celor 13 ofițeri ruși care ar fi implicați în uciderea locuitorilor din orașul ucrainean Bucha # ProTV.md
The Times: numele celor 13 ofițeri ruși care ar fi implicați în uciderea locuitorilor din orașul ucrainean Bucha
14:40
Ultima oră. Toate procesele verbale - procesate. PAS a obținut majoritatea. Cum sunt distribuite mandatele # ProTV.md
Ultima oră. Toate procesele verbale - procesate. PAS a obținut majoritatea. Cum sunt distribuite mandatele
14:40
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele finale după procesarea a 100% din procesele verbale # ProTV.md
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele finale după procesarea a 100% din procesele verbale
14:40
Președintele Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare: „Am demonstrat responsabilitate acasă și în diasporă. Am arătat că știm să fim uniți” - VIDEO # ProTV.md
Președintele Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare: „Am demonstrat responsabilitate acasă și în diasporă. Am arătat că știm să fim uniți” - VIDEO
14:40
Sîrski: O parte din trupele ruse au fost încercuite. Contraofensiva ucraineană avansează în Donețk # ProTV.md
Sîrski: O parte din trupele ruse au fost încercuite. Contraofensiva ucraineană avansează în Donețk
Acum 8 ore
14:20
Ultima oră. Vlad Plahotniuc va fi cercetat separat în dosarul furtul miliardului. Decizia - luată de magistrați - VIDEO # ProTV.md
Ultima oră. Vlad Plahotniuc va fi cercetat separat în dosarul furtul miliardului. Decizia - luată de magistrați - VIDEO
14:20
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, după decizia instanței: „O ilegalitate și abuz admis de judecători” - VIDEO # ProTV.md
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, după decizia instanței: „O ilegalitate și abuz admis de judecători” - VIDEO
14:10
LIVE. Președintele Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare: „Am demonstrat responsabilitate acasă și în diasporă. Am arătat că știm să fim uniți” # ProTV.md
LIVE. Președintele Maia Sandu, după încheierea alegerilor parlamentare: „Am demonstrat responsabilitate acasă și în diasporă. Am arătat că știm să fim uniți”
14:10
Ultima oră. Procurorii au decis judecarea separată a lui Vlad Plahotniuc în dosarul furtului miliardului - VIDEO # ProTV.md
Ultima oră. Procurorii au decis judecarea separată a lui Vlad Plahotniuc în dosarul furtului miliardului - VIDEO
14:10
CNN: Rusia are probleme mari cu pompele de benzină, din cauza Ucrainei. Exporturile de combustibil, interzise tot anul # ProTV.md
CNN: Rusia are probleme mari cu pompele de benzină, din cauza Ucrainei. Exporturile de combustibil, interzise tot anul
13:50
Moscova - nemulțumită de rezultatele alegerilor din țara noastră: „Sute de mii de moldoveni au fost lipsiți de dreptul de vot pe teritoriul Rusiei" # ProTV.md
Moscova - nemulțumită de rezultatele alegerilor din țara noastră: „Sute de mii de moldoveni au fost lipsiți de dreptul de vot pe teritoriul Rusiei"
13:40
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a 99,67% din procesele verbale # ProTV.md
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a 99,67% din procesele verbale
13:40
Moscova - nemulțumită de rezultatele alegerilor din țara noastră: „Sute de mii de moldoveni au fost lipsiți de dreptul de vota pe teritoriul Rusiei" # ProTV.md
Moscova - nemulțumită de rezultatele alegerilor din țara noastră: „Sute de mii de moldoveni au fost lipsiți de dreptul de vota pe teritoriul Rusiei"
13:40
Președintele României, mesaj după alegerile parlamentare: „Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor” - VIDEO # ProTV.md
Președintele României, mesaj după alegerile parlamentare: „Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor” - VIDEO
13:10
Momentul în care un bărbat este reținut de carabinieri și urcat într-o dubiță la protestul orgranizat de blocul Patriotic în fața Parlamentului - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care un bărbat este reținut de carabinieri și urcat într-o dubiță la protestul orgranizat de blocul Patriotic în fața Parlamentului - VIDEO
13:00
Vlad Plahotniuc lipsește și de această dată de la ședința de judecată: Avocatul său a cerut să fie amânată ședința și de această dată # ProTV.md
Vlad Plahotniuc lipsește și de această dată de la ședința de judecată: Avocatul său a cerut să fie amânată ședința și de această dată
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 29.09.2025
12:50
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic au protestat în fața Parlamentului. Manifestația a durat mai puțin de 20 de minute - VIDEO # ProTV.md
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic au protestat în fața Parlamentului. Manifestația a durat mai puțin de 20 de minute - VIDEO
12:50
„Moldova - 3 Putin - 0”. Cei din PAS, reacții după rezultatele preliminare. Ce au postat Recean, Marian, Carp, Popescu - FOTO # ProTV.md
„Moldova - 3 Putin - 0”. Cei din PAS, reacții după rezultatele preliminare. Ce au postat Recean, Marian, Carp, Popescu - FOTO
12:50
Carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:50
Alexandru Tănase, optimist după alegeri: „Moldovenii au spus un „NU” clar și hotărât ambițiilor expansioniste ale Kremlinului” # ProTV.md
Alexandru Tănase, optimist după alegeri: „Moldovenii au spus un „NU” clar și hotărât ambițiilor expansioniste ale Kremlinului”
12:40
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic au protestat în fața Legislativului, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare. Manifestația a durat mai puțin de 20 de minute - VIDEO # ProTV.md
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic au protestat în fața Legislativului, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare. Manifestația a durat mai puțin de 20 de minute - VIDEO
12:40
Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul - FOTO # ProTV.md
Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul - FOTO
12:30
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic, protestează în fața Legislativului, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare - VIDEO # ProTV.md
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic, protestează în fața Legislativului, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare - VIDEO
12:30
Volodimir Zelenski a telefonat-o pe Maia Sandu: „Am avut plăcerea să o felicit pentru o victorie foarte importantă și să-i urez succes" # ProTV.md
Volodimir Zelenski a telefonat-o pe Maia Sandu: „Am avut plăcerea să o felicit pentru o victorie foarte importantă și să-i urez succes"
12:30
Cei din PAS, reacții după rezultatele preliminare Ce au postat Recean, Marian, Carp: „V-ați apărat țara prin vot” - FOTO # ProTV.md
Cei din PAS, reacții după rezultatele preliminare Ce au postat Recean, Marian, Carp: „V-ați apărat țara prin vot” - FOTO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.