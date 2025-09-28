Scandalul fotbalistic al anului: FIFA a descalificat șapte jucători din aceeași națională

09:30

Dea lungul anilor banii au fost cei care au dat tonul vieții omului, de ei în mare parte a depins nu doar felul cum ne trăim viața, dar chiar și soarta oamenirii. Nu în zadar se spune că ”banul e ochiul diavolului”, căci el este cel care îi dă putere omului și tot el îl poate distruge.Găsiți mai jos un material infografic curios.//