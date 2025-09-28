Un craniu vechi de un milion de ani rescrie istoria apariției omului
Noi.md, 28 septembrie 2025 02:30
Cercetătorii au făcut o descoperire revoluționară care ar putea schimba complet înțelegerea noastră asupra evoluției umane.O reconstrucție digitală a unui craniu vechi de un milion de ani, descoperit în China, sugerează că Homo sapiens ar fi putut evolua în Asia de Est, nu în Africa, cu 400.000 de ani mai devreme decît se credea anterior, relatează publicația elvețiană Blick, transmite liberta
• • •
Acum 30 minute
03:30
În Marea Baltică au fost descoperite viețuitoare marine care prosperă pe armele scufundate din Al Doilea Război Mondial # Noi.md
Doar în apele Germaniei se află aproximativ 1,5 milioane de tone metrice de arme aruncate, majoritatea din timpul celor două războaie mondiale ale secolului XX.Un vehicul subacvatic a descoperit crabi, viermi și pești care prosperă pe suprafața explozibililor din cel de-al Doilea Război Mondial, considerați toxici pentru flora și fauna marină, transmite Euronews.{{822386}}Pe un fost depozi
Acum 2 ore
02:30
02:00
Orașele din Marea Britanie și Statele Unite suferă din cauza invaziei șobolanilor, transmite Oxu.Az, cu referire la BBC.Potrivit statisticilor serviciilor britanice de deratizare, în ultimii doi ani numărul solicitărilor a crescut cu 20%. Populația rozătoarelor în Regatul Unit variază, după diferite estimări, între 10 și 120 de milioane. De exemplu, doar compania de reparații Drain Detectives
Acum 4 ore
01:30
Și pentru că este sezonul lor și le consumăm din plin, am hotărît să vă aducem la cunoștință cîteva proprietăți folositoare ale perelor.//
01:00
Toamna și iarna sînt momente ideale pentru o regenerare avansată a tenului, fără a risca efectele nocive ale razelor ultraviolete.Sezonul rece poate provoca „uscarea”, deoarece vîntul și frigul scad secreția sebacee și hidratarea stratului cornos. Drept urmare este nevoie de o îngrijire atentă și de tratamente speciale de peeling chimic și microdermabraziune medicală.Peelingul chimic repre
00:00
Trei erupții solare puternice au fost înregistrate pe 26 și 27 septembrie.Potrivit Oxu.Az, care citează TASS, informația a fost confirmată de specialiștii de la Institutul de Geofizică Aplicată (FGBU „IPG”).{{837849}}Prima erupție, de clasă M1.6, a avut loc în seara zilei de 26 septembrie și a durat 18 minute.Dimineața, pe 27 septembrie, au mai fost înregistrate două erupții: una de cl
00:00
Medicul psihiatru de categorie superioară, Victor Hanîkov, a numit modalitatea de a învinge depresia de toamnă.Potrivit lui, lipsa luminii solare în perioada de toamnă duce la o scădere a producției de serotonină — "hormonul fericirii". Cea mai mare lovitură asupra organismului are loc în ziua echinocțiului de toamnă: în această perioadă încep tulburările depresive, transmite lenta.ru.Medi
Acum 6 ore
23:00
Aseară, drone necunoscute au fost din nou observate în apropierea obiectivelor militare din Danemarca. {{838581}} Despre acest lucru, potrivit "Европейская правда", a anunțat sîmbătă Ministerul Apărării al Danemarcei, citat de postul de radio și televiziune DR.Dronele au fost zărite lîngă mai multe obiective militare, însă comandamentul armatei nu a precizat unde anume și cîte drone au
Acum 8 ore
21:30
Mîine, la Chișinău, începe faza finală a Campionatului European de futsal U19. La turneu vor participa 7 dintre cele mai puternice selecționate europene și echipa națională a Moldovei, gazda competiției. {{838645}}Președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a transmis un mesaj suporterilor cu ocazia acestui eveniment, transmite moldfootball.com. "Bine ați venit la Campionatul Europe
21:30
Doctorul turc al Departamentului de boli interne, Dr. Cuma Emiroglu, a spus pentru Cumhuriyet că, la schimbarea anotimpurilor, trebuie să consumăm alimente care conțin vitamina B12. Specialistul a numit produsele care sînt deosebit de importante în dietă de toamnă.Medicul susține că, odată cu schimbarea anotimpurilor de la vară la toamnă, oamenii se simt mai obosiți. Datorită scăderii influenț
20:30
După mai multe incidente cu drone în Germania și Europa, guvernul german analizează posibilitatea de a permite forțelor armate să doboare dronele în anumite condiții. {{838725}} Despre acest lucru scrie Bild, citat de "Европейская правда".Potrivit publicației, ministrul de interne, Alexander Dobrindt, intenționează să propună o lege care să reglementeze competențele legate de zborurile
20:00
Lipsa de magneziu din organism poate fi critică în timpul răcelilor de toamnă. Rimma Moisenko, candidat la științe medicale, nutriționist, a vorbit despre acest lucru într-un interviu acordat radioului Sputnik.Potrivit ei, acest element este unul dintre cele mai importante pentru oameni, deoarece servește peste 300 de procese chimice care au loc în organism.Medicul a avertizat că atunci cî
20:00
Polițiștii au efectuat opt percheziții în Chișinău, Ialoveni și Cimișlia, într-un dosar de corupere electorală # Noi.md
Polițiștii de la Botanica, în comun cu procurorii, au documentat activitatea unui bărbat de 29 de ani, implicat în schema Organizației criminale „Șor”.Acesta locuiește în raionul Ialoveni, împreună cu o femeie de 34 de ani. În baza autorizației judecătorești, au fost efectuate 8 percheziții în Chișinău, Ialoveni și Cimișlia, inclusiv asupra a trei automobile.{{838669}}În rezultat, au fost
Acum 12 ore
19:30
În Franța sînt investigate amenințările adresate judecătoarei care l-a condamnat pe Nicolas Sarkozy # Noi.md
Sindicatul francez al lucrătorilor din justiție a depus o plîngere la procuratură după ce judecătoarea care l-a condamnat pe fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, la cinci ani de închisoare, a început să primească amenințări cu represalii.Potrivit BFMTV, mesajele trimise prin internet conțineau „amenințări cu moartea sau cu violențe grave”. După plîngerea depusă, au fost deschise două
19:00
Mod de preparare:Antricotul se prepară din file sau margine (groasă sau subţire). Carnea se spală, se usucă, se curăţă de pieliţe şi tendoane, se taie cîte o bucată la porţie, se bate, dîndu-i-se o formă ovală cu grosimea de 0,7-1 cm, se sărează, se pipărează, se stropeşte cu vin şi ulei şi se lasă să se marineze 20-30 minute. Apoi se prăjeşte pe ambele părţi într-o tigaie cu untură călită. În
18:30
Molda și Maggy au revinit din Letonia: patrupedele Poliției de Frontieră gata să descopere orice pericol # Noi.md
În perioada 30 iunie – 27 septembrie a.c., doi chinologi ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, însoțiți de cîinii de serviciu Molda și Maggy, au absolvit cu succes un curs intensiv desfășurat în orașul Rezekne, Letonia, parte a proiectului „Consolidarea capacității Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova în controlul frontierei „verde” și „albastre” Lat
17:30
Moldova nu va mobiliza și nu va trimite trupe în Ucraina, dezminte Președinția un fals apărut pe canale de Telegram. Conform autorilor, și la București s-ar fi planificat acțiuni similare.Igor Zaharov, purtătorul de cuvînt al șefei statului, a menționat că este vorba despre minciuni grosolane. Conform lui, acestea ar avea rolul de a speria oamenii și de a răspîndi neîncrederea, transmite reali
17:30
În regiunea Sverdlovsk, în orașul Kacikanar, a căzut primul omăt.Localnicii povestesc că omătul s-a așternut după o ploaie puternică, transmite gazeta.ru.Drumurile au fost acoperite, iar oamenii sînt nevoiți să ajungă la destinații prin nămeți. Din cînd în cînd revine lapovița. Meteorologii prognozează că mîine în oraș va ieși soarele.
17:00
Preot din Hîncești, surprins în timp ce distribuia enoriașilor ziare cu mesaje denigratoare în timpul slujbei # Noi.md
Astăzi, Inspectoratul de Poliție Hîncești a fost sesizat despre faptul că, în timpul slujbei religioase, desfășurată într-o biserică din localitate, preotul ar fi distribuit enoriașilor ziare cu titlul „Sare și Lumină”, tipărite într-o tipografie clandestină, despre care a comunicat recent poliția. {{838290}}Mai mult, preotul împǎrțea respectivele publicații și copiilor veniți la bisericǎ.
16:30
Satoshi revine în forță pe scena muzicală cu o colaborare neașteptată alături de unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, Guess Who. Cei doi au lansat împreună piesa „Hai să recunoaștem”, o producție cu versuri puternice și un mesaj social profund, scrie SHOK.md.Melodia abordează realități dure ale societății, chemînd ascultătorii la introspecție și sinceritate. Versurile
16:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că alegerile parlamentare din această duminică vor fi monitorizate, în total, de 3 423 de observatori.Din numărul total, 2 496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din țară. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova.{{838820}}Totodată, CEC a acreditat 91
16:00
Astăzi are loc nunta Selenei Gomez: Marile celebrități care vor participa la evenimentul anului # Noi.md
Pe data de 27 septembrie va avea loc un mare eveniment în showbiz-ul Hollywoodian: nunta Selenei Gomez. Numeroase celebrități îi vor fi alături starului american în ziua în care îi va jura iubire eternă partenerului ei, Benny Blanco, scrie spynews.ro.{{775131}}Ziua cea mare a sosit pentru Selena Gomez și Benny Blanco! Cei doi își vor jura iubire eternă astăzi, iar nunta se anunță a fi
15:30
Alexandr Petkov: Consider acțiunile conducerii interimare de la Apă-Canal Bălți drept o diversiune # Noi.md
Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de joc față de bălțeni. Am înaintat o sesizare către serviciile speciale, deoarece consider acțiunile conducerii interimare a Apă-Canal Bălți drept o diversiune.În următoarele ore, alimentarea cu apă în Bălți va fi restabilită. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului, Alexandr Petcov. El califică situația drept o divers
15:30
Pentru eficientizarea procesului de votare, Comisia Electorală Centrală a stabilit că în 30 de secții de votare din țară și din cele constituite în străinătate vor utiliza atît liste electorale pe hîrtie, cît și liste electorale electronice.Evidența electronică se face prin intermediul tabletelor digitale. Alegătorii vor prezenta actul de identitate operatorilor din cadrul secțiilor de votare
15:30
„Instanța din Siria a emis ordin de arestare pe numele fostului președinte al republicii, Bashar al-Assad.”Potrivit Oxu.Az, despre aceasta a anunțat agenția SANA.{{827840}}„A fost emis un ordin de arestare în lipsă pe numele lui Bashar al-Assad, pentru acuzațiile legate de evenimentele din Daraa, din 2011”, se spune în comunicat.Anterior, a fost anunțată data desfășurării alegerilor în
15:00
Fata din Cahul, dată dispărută după ce a ieșit de la colegiul unde studia și nu s-a mai întors acasă, a fost găsită decedată.{{838591}} „Cu regret, cu puțin timp în urmă, tînăra a fost găsită decedată, într-o zonă împădurită de la marginea orașului.Cazul este investigat în continuare pentru elucidarea tuturor circumstanțelor”, a declarat poliția.
Acum 24 ore
14:30
Actrița rusă Liudmila Gavrilova a decedat la vîrsta de 73 de ani.Despre decesul său au anunțat, pe rețelele de socializare, colega sa Evghenia Șevcenko și fiul ei, Tair Gaziev. Cauza morții artistei emerite a Rusiei nu a fost dezvăluită. Slujba de rămas-bun va avea loc pe 29 septembrie.Actrița a participat în peste 120 de proiecte cinematografice, colaborând cu actori celebri precum Leonid
14:30
Recent, funcționarii postului vamal Leușeni au contracarat două tentative de transport ilicit de bunuri la trecerea fontierei, pe sensul de intrare în țară.Cazurile au fost documentate după ce controlului de specialitate au fost supuse două unități de transport, ce se deplasau din România. Șoferii, doi bărbați cu dublă cetățenie (MDA/ROU), cu vîrstele de 27 și 40 de ani, au comunicat că transp
14:30
În Georgia s-a semnalat începutul procedurii de interzicere a celui mai mare partid de opoziție # Noi.md
În Georgia ar putea începe, în curînd, procedura constituțională de interzicere a principalului partid de opoziție – „Mișcarea Națională Unită”, fondat de fostul președinte Mihail Saakașvili.Potrivit SOVA, citată de „Evropeiska Pravda”, în Georgia și-a încheiat activitatea comisia parlamentară de anchetă temporară, care a investigat presupusele „crime” din perioada guvernării lui Saakașvili.
14:00
Sportivii moldoveni au cucerit trei medalii la Campionatul Mondial de lupte pe plajă U20, care s-a desfășurat în perioada 25–26 septembrie la Katerini (Grecia).{{838670}}Mai jos sînt prezentați premianții din partea țării noastre la acest campionat mondial, scrie Media Sport:• Gabriel Ojog (categoria -80 kg, 20 de ani) – medalie de aur;• Alexandru Borș (categoria -90 kg, 19 ani) – meda
13:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Kid's Brunch - 28 Septembrie 2025, 12:00, Keller Holz Gastro Family DRAG RACING GRAND FINALS 2025 - 28 Septembrie 2025, 12:00 - 19:00 UEFA FUTSAL EURO U19 - ZIUA 1 - 28 Septembrie 2025, 13
13:30
Între 22 și 25 septembrie 2025, la Chișinău s-a desfășurat ediția a XVII-a a Concursului Național al Tinerilor Instrumentiști „Antonina Lucinschi”, competiție dedicată descoperirii copiilor cu talent muzical încă de la cele mai fragede vîrste.Organizatorii subliniază că scopul evenimentului nu este competiția între nivelurile de măiestrie dobîndite după 2–3 ani de studii, ci identificarea și s
12:30
Administrația președintelui SUA, Donald Trump, a depus un apel la Curtea Supremă a țării, cerînd să fie recunoscut constituțional decretul său care anulează acordarea cetățeniei prin dreptul solului.Potrivit CNN, aceasta este deja a doua încercare din acest an de a contesta în instanța supremă deciziile curților inferioare, transmite RBC.{{837535}}În apel se afirmă că interpretarea celui d
12:30
Secțiile de votare sînt pregătite pentru scrutinul de mîine.{{838803}}De dimineață, șefii secțiilor au primit buletinele de vot, listele electorale, ștampilile și sigiliile. Totodată, membrii comisiei au numărat buletinele de vot, transmite protv.Duminică, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot sînt așteptați la urne între orele 7:00 și 21:00 pentru a-și alege deputați
12:00
Douăsprezece țări, inclusiv Franța, Marea Britanie, Japonia, Arabia Saudită și Spania, au anunțat crearea unei coaliții de donatori pentru sprijinirea financiară a Autorității Palestiniene, informează serviciul de presă al MAE francez.Scopul coaliției este de a stabiliza situația financiară a administrației palestiniene, de a-i păstra capacitatea de a guverna, de a oferi cetățenilor servicii e
11:30
Poliția de Frontieră informează că, în data de 28 septembrie 2025, este interzisă vînătoarea în zonele de frontieră pentru toate tipurile de vînat, precum și transportarea oricărui tip de arme de foc și muniție destinate vînătorii, inclusiv armele de vînătoare.Această măsură este aplicată în baza Ordinului nr. 19-A emis de Societatea Vînătorilor și Pescarilor din Republica Moldova și are drept
11:00
Statele Unite au decis să anuleze viza președintelui Columbiei, Gustavo Petro, din cauza apelurilor sale adresate soldaților americani.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat Departamentul de Stat al SUA pe pagina sa din rețeaua socială X.{{837891}}În mesaj se menționează că Petro a ieșit pe străzile din New York și i-a îndemnat pe militari „să nu se supună ordinelor și să incite la
10:30
Cetățenii și mediul de afaceri, care cer documentele la Agenția Servicii Publice (ASP), pot comanda livrarea acestora direct acasă sau la oficiu prin intermediul serviciului guvernamental de livrare MDelivery.Folosirea acestei metode de obținere a documentelor va permite economisirea timpului și vizează confortul maxim al clienților. Documentele pot fi livrate atît în țară, cît și peste hotare
10:30
Trump cere Microsoft să renunțe la o persoană cheie din companie: „Este o amenințare la adresa securității naționale” # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Microsoft ar trebui să o concedieze pe Lisa Monaco, care a lucrat în administrațiile a doi președinți democrați și este acum președinta departamentului de afaceri globale al Microsoft.Măsura pare a fi cea mai recentă încercare a lui Trump de a se răzbuna pe cei pe care îi consideră dușmani politici și vine la o zi după punerea sub acuzare a
10:00
În punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 72 573 traversări.Cele mai tranzitate puncte rămîn Aeroportul Internațional Chișinău – 21 677 traversări persoane, Leușeni – 10 154, Sculeni – 8 113, Palanca – 5 115 și Otaci – 4 892.{{831014}}În ultimele 24 de ore, pe sensul de intrare în Republica Moldova s-a aplicat refuzul de autorizare a trecerii frontierei de stat p
09:30
Doar o dată la patru ani, partidul de guvernămînt are cu adevărat nevoie de oameni – în timpul alegerilor și al campaniei electorale.//Politicienii își amintesc de popor: călătoresc prin sate, fac promisiuni dulci, încercînd cu orice preț să obțină voturi.Iar după alegeri – promisiunile dispar fără urmă.Portalul Noi.md vă propune o privire asupra acestei situații prin prisma ca
09:30
Dea lungul anilor banii au fost cei care au dat tonul vieții omului, de ei în mare parte a depins nu doar felul cum ne trăim viața, dar chiar și soarta oamenirii. Nu în zadar se spune că ”banul e ochiul diavolului”, căci el este cel care îi dă putere omului și tot el îl poate distruge.Găsiți mai jos un material infografic curios.//
09:30
Astăzi, în Republica Moldova, este „ziua tăcerii”, înaintea scrutinului parlamentar de duminică # Noi.md
Campania electorală s-a încheiat, iar sîmbătă, 28 septembrie, este „ziua tăcerii”, perioadă în care, potrivit Codului Electoral, sînt interzice toate formele de promovare electorală, atît din partea concurenților, cît și din partea susținătorilor acestora.Conform prevederilor Codului electoral, propaganda electorală este strict interzisă în ziua alegerilor și cea precedentă ei. În această peri
09:00
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer senin, fără precipitații.În timpul nopții și dimineața, pe arii extinse la nivelul solului și, izolat, în aer, se prevăd înghețuri cu intensitate de la -1 la -3°C.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din nord-est. Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +17...+19°C.În centru se așteaptă +15...+17°C, iar în nord termomet
09:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:27 septembrie — a 270-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 95 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. AutonomCe se sărbătorește în lume: Ziua Mondială a turismulu
07:30
Valeriu Demidețchi, despre integrarea europeană a PAS: „Ne-am împușcat singuri în picior cu această politică” # Noi.md
Jurnalistul Valeriu Demidețchi a criticat în cadrul emisiunii „Фёдоров Show” politica de integrare europeană promovată de partidul de guvernămînt PAS, afirmînd că multe dintre deciziile autorităților aduc prejudicii Moldovei.{{837154}}„Mai înainte, cuvintele „integrare europeană” nu mă deranjau. Nu cred că francezii, germanii sau austriecii stau noaptea treji și se gîndesc cum să facă din Mold
05:30
Consorțiul Euclid, grupul internațional care gestionează telescopul spațial Euclid al Agenției Spațiale Europene, tocmai a publicat cea mai extinsă simulare a universului din lume.Aceasta cartografiază un număr uimitor de 3.4 miliarde de galaxii și urmărește interacțiunile gravitaționale ale peste 4 trilioane de particule, transmite mediafax.roNumită Flagship 2, simularea se bazează pe un
04:30
Oncologii din Italia transmit un mesaj puternic: activitatea fizică joacă un rol esențial în prevenirea cancerului și în reducerea riscului de recidivă.Campania națională #oncorun2025, lansată de Rețeaua italiană pentru îngrijiri de sprijin în oncologie (Nicso) și Asociația Italiană de Oncologie Medicală (Aiom), îi încurajează pe medici și asistenți să alerge pe străzi și să promoveze importan
Ieri
03:30
Marea Britanie a anunțat că va introduce un sistem obligatoriu de identificare digitală pentru cetățenii britanici și rezidenții care încep un nou loc de muncă, ca măsură de descurajare a imigrației ilegale.„Acest lucru va îngreuna munca ilegală în această țară, făcînd frontierele noastre mai sigure”, a declarat premierul Keir Starmer într-un comunicat în care a anunțat această măsură, transmi
02:30
Locuitorii orașului Cimișlia, în special copiii și tinerii pasionați de sport, au la dispoziție două stadioane multifuncționale moderne, destinate baschetului, voleiului și tenisului de cîmp.Terenurile, situate în centrul orașului, au fost amenajate pe un spațiu care anterior nu era utilizat. Ele sînt dotate cu suprafețe de joc rezistente la diverse condiții meteo, tribune moderne și acces ada
