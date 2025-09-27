/VIDEO/ „Mai puțini, copii, mai puține școli”: Optimizarea instituțiilor de învățământ, cea mai eficientă sperietoare electorală
TV8, 27 septembrie 2025 18:10
/VIDEO/ „Mai puțini, copii, mai puține școli”: Optimizarea instituțiilor de învățământ, cea mai eficientă sperietoare electorală
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
17:50
17:40
17:40
Acum 2 ore
17:10
16:40
Acum 4 ore
16:00
15:30
15:00
14:50
Acum 6 ore
14:00
13:30
13:20
12:30
Acum 8 ore
12:10
12:00
11:40
11:30
11:10
11:00
10:30
Acum 12 ore
10:00
09:40
09:10
Acum 24 ore
23:10
23:00
22:20
22:10
22:10
21:20
21:10
20:10
20:10
19:50
19:10
19:10
Ieri
18:20
17:50
16:50
16:50
16:30
16:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.