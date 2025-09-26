NordNews „a potolit furtuna” din Moldova Mare: Partidul a fost scos din alegeri
NordNews, 26 septembrie 2025 21:30
Partidul „Moldova Mare" a fost exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată pe 26 septembrie de Comisia Electorală Centrală, la sesizarea SIS, CNA și IGP. Demersul vine în urma investigației sub acoperire a redacției NordNews, care, timp de cinci luni, a documentat activitatea unei rețele operate prin intermediul [...]
• • •
Acum o oră
21:30
Acum 4 ore
20:10
NordNews LIVE Ambasadoarea Franței la Chișinău, Dominique Waag: „Esența Moldovei este ospitalitatea” # NordNews
Într-un an de mandat la Chișinău, ambasadoarea Franței, Dominique Waag, a reușit să pună bazele unor proiecte importante în educație, economie și cultură, de la primul program de dublă diplomă Sorbona–USM până la extinderea cooperării economice și lansarea unor inițiative de patrimoniu. Într-un interviu acordat NORD NEWS, Excelența Sa vorbește despre sprijinul Franței pentru integrarea [...]
19:40
La Drochia, drumurile par să fie o loterie. Unele artere au fost renovate și oferă confort, altele însă pun zilnic la încercare răbdarea și siguranța localnicilor. Greu se circulă chiar și pe drumul de lângă stația de pompieri. Oamenii se tem că, în caz de urgență, răspunsul echipelor de intervenție este încetinit de gropile din [...]
19:00
Reacția Blocului Patriotic la excluderea „Inima Moldovei” din cursa electorală: „Atac direct asupra democrației” # NordNews
Blocul electoral Patriotic a criticat decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a exclude candidații Partidului „Inima Moldovei" din cursa electorală. Într-un comunicat, reprezentanții blocului au calificat hotărârea drept „o lovitură fără precedent adusă democrației", acuzând autoritățile că privează „sute de mii de oameni de dreptul constituțional la un vot liber". Reacția vine după ce CEC [...]
19:00
Proiectul „Cutia preșcolarului și a școlarului" a ajuns astăzi, 26 septembrie, și în municipiul Bălți. Elevii Gimnaziului nr. 10, ai Gimnaziului „Alexandru Ioan Cuza" și copiii de la Grădinița nr. 2 au primit ghiozdane, seturi complete de rechizite și cărți. Fiecare cutie a fost pregătită cu atenție și include caiete, penar, mapă pentru desen, cărți [...]
18:40
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a pus punct campaniei electorale de vineri, 26 septembrie, printr-un marș organizat în centrul capitalei, sub sloganul „Tu ce faci duminică?". Evenimentul a avut loc în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Simpatizanții formațiunii s-au adunat în fața centrului comercial UNIC și au pornit în coloană spre clădirea Parlamentului. Pe [...]
18:30
„Pro-europeni” cu aprobarea FSB // legăturile lui Mark Tkaciuk cu serviciile secrete ruse # NordNews
Mark Tkaciuk, fostul ideolog al Partidului Comuniștilor, proaspăt vopsit în „pro-european" în cadrul Blocului "Alternativa", ar colabora deja de aproape un deceniu cu serviciile ruse. Sursele Deschide.MD relatează că acesta a început să interacționeze cu angajați ai FSB încă din 2016, iar persoana sa de contact ar fi fost agentului FSB Dmitri Loskutov, fost adjunct [...]
18:20
Militarii Armatei Naționale, atât cei în termen, cât și cei prin contract, își vor putea exercita dreptul la vot duminică, 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării. Soldații din garnizoanele Bălți, Cahul și Chișinău vor vota la secțiile de votare aflate în raza de circumscripție a unităților militare, pe [...]
18:20
Serviciul de Informații și Securitate a interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova a 21 de cetățeni străini. Surse au declarat pentru IPN că ofițerii moldoveni și-au exprimat rezervele pentru persoanele respective care au solicitat acreditarea în calitate de observatori internaționali din partea OSCE/BIDDOO în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Dintre cele 21 persoane cărora [...]
Acum 6 ore
18:00
Aproape la fiecare scrutin electoral, cei mai consecvenți alegători rămân vârstnicii. În timp ce mulți tineri aleg să rămână acasă sau se află peste hotare, generația în etate continuă să privească votul ca pe o datorie civică. La Florești, oamenii spun că tocmai obișnuința, disciplina și simțul responsabilității îi determină pe bătrâni să fie mai [...]
17:40
Are 39 de ani, se prezintă drept milionar și vorbește cu patos despre realizările sale. Parcursul lui Adrian Dulgher a trecut de la vedetă TV, la dosar penal, iar acum la cel de politician în ascensiune. RISE Moldova i-a analizat declarațiile și i-a urmărit afacerile, inclusiv cele ale familiei sale extinse. Cele mai multe dintre [...]
16:50
Război sfânt: Cum a recrutat Rusia preoți ortodocși pentru a influența alegătorii din Moldova # NordNews
Rusia a finanțat sute de preoți ortodocși din Republica Moldova, trimițându-i în pelerinaje la Moscova și oferindu-le carduri bancare cu bani, în schimbul unor activități de propagandă atât online, cât și în biserici. Dezvăluirea aparține unei investigații Reuters, care documentează modul în care Kremlinul a transformat religia într-un instrument de influență electorală înaintea scrutinului parlamentar [...]
16:40
DOC Victoria Furtună, coordonată de Moscova și Ilan Șor. Cum Rusia a finanțat activitățile partidului „Moldova Mare” # NordNews
Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, ar fi beneficiat, în perioada iulie-septembrie, de peste 600 mii euro din partea Moscovei și organizației „Evrazia". Reporterii Deschide.MD au intrat în posesia mai multor date privind activitatea formațiunii, inclusiv rapoarte financiare, convorbiri cu curatorii ruși și planul de activitate pentru alegerile parlamentare, potrivit Deschide.md. Conform bugetului prezentat [...]
16:20
Daniel Vodă: „Prezența masivă la urne poate curma tentativa Kremlinului de a forța o lovitură de stat electorală” # NordNews
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, afirmă că instituțiile Republicii Moldova, de la Poliția Națională și SIS, la procurori și instanțe , sunt mobilizate „pentru a sancționa probabil cea mai amplă viciere" a procesului democratic de la 1991 încoace. Potrivit lui, în jurul scrutinului de duminică se duce o „bătălie geopolitică între Est și [...]
Acum 8 ore
14:40
Candidații Partidului „Inima Moldovei", formațiune condusă de Irina Vlah, sunt excluși de pe lista Blocului electoral „Patriotic". O hotărâre în acest sens a foat luată vineri, 26 septembrie, de Comisia Electorală Centrală (CEC) cu șase voturi pentru și trei împotrivă. Decizia vine după ce Curtea de Apel Centru a limitat activitatea formațiunii conduse de Irina [...]
Acum 12 ore
13:30
VIDEO „Un om să fie în sat și votul lui contează”. Alegeri în satele pe cale de dispariție din raionul Glodeni # NordNews
În satele unde casele părăsite sunt mai numeroase decât cele locuite, iar localnicii pot fi numărați cu ușurință, democrația încă își face simțită prezența. În raionul Glodeni există localități care abia mai respiră, dar care, chiar și așa, rămân parte a procesului electoral. Am ajuns în patru asemenea sate, fiecare cu mai puțin de o [...]
12:50
Socialistul Maxim Moroșan, vizat în ancheta privind destabilizările orchestrate de Rusia prin instruiri în Serbia, a dat bir cu fugiții în regiunea transnistreană, susțin sursele ONE TV. Nu este clar dacă Moroșan încă se află în stânga Nistrului. Cel puțin pe cale legală, acesta nu a ieșit din țară, mai spun sursele redacției citate. Moroșan [...]
11:10
Gruparea criminală Șor își mobilizează rețeaua ilegală, formată pe teritoriul R. Moldova, în susținerea Blocului "Patriotic". Redacția Deschide.MD a intrat în posesia unor înregistrări audio din grupurile închise ale membrilor rețelei, în care se relatează că, în cadrul unei ședințe de zilele trecute, Ilan Șor personal a transmis liderilor teritoriali să le spună simpatizanților să [...]
11:10
VIDEO Orașul Drochia în tranziție: modernizarea străzilor aduce speranțe, dar și nemulțumiri # NordNews
Orașul Drochia se schimbă vizibil. Străzile, care altădată erau aproape imposibil de parcurs, au fost renovate și au devenit mai sigure. Totuși, numeroase sectoare de drum rămân într-o stare precară, amintind locuitorilor că modernizarea nu a ajuns peste tot. „Știi ce era aici înainte? Aici nu puteai intra deloc cu tractorul, când am cumpărat casa. [...]
11:00
Trei activişti din partidul lui Igor Dodon, pregătiţi în Serbia pentru destabilizări în ziua alegerilor. Erau coordonaţi de Grigore Caramalac # NordNews
Republica Moldova. Trei sportivi din Bălţi, activişti ai Partidului Socialiştilor condus de pro-rusul Igor Dodon, care au fost pregătiţi în Serbia pentru destabilizarea situaţiei în ziua alegerilor parlamentare, au fost identificaţi de Evenimentul Zilei. Toţi trei fac parte din anturajul lui Maxim Moroşan, preşedintele filialei din Bălţi a Partidului Socialiştilor. Maxim Moroşan este omul de [...]
10:30
VIDEO Șantaj, presiuni și agresivitate: o profesoară de la gimnaziul din Năvîrneț denunță abuzurile directoarei # NordNews
Olesea Andrievici, profesoară cu 16 ani de activitate în cadrul Gimnaziului „Ștefan cel Mare și Sfânt" din satul Năvîrneț, raionul Fălești, acuză directoarea instituției Marina Tataru de hărțuire sistematică și abuz de putere. Conflictul durează de mai mulți ani și a escaladat după ce profesoara a candidat pentru funcția de director. Aceasta susține că prin [...]
10:10
FOTO „Viitorul european nu mai este un vis, ci o realitate pe care o construim împreună” — viziunea femeilor lider din Republica Moldova # NordNews
Ludmila Andronic, Director Afaceri Corporative la Efes Moldova, Carmina Vicol, CEO Monicol și Prime Capital, și Carolina Bugaian, Președinta Asociației Femeilor Antreprenoare din Republica Moldova, transmit un mesaj comun: integrarea europeană înseamnă oportunități, egalitate și stabilitate. Republica Moldova trăiește un moment decisiv al istoriei sale. Statutul de țară candidată la Uniunea Europeană și deschiderea negocierilor [...]
09:50
Ei bine, bună din nou tuturor din pi**ețul, dar de data asta din cel al anului 2027. Acum trei luni Moldova a fost atrasă în războiul de care toți se temeau. În final, totuși, am ajuns la el, grație celor care strigau cel mai tare că „Moldova e militarizată, Moldova e atrasă în război, noi [...]
09:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi noi taxe vamale pentru medicamente, camioane şi mobilă produse în afara Statelor Unite, notează AFP, potrivit Digi24. Începând cu 1 octombrie, „vom aplica o taxă de 100% pentru orice produs farmaceutic de marcă sau brevetat, cu excepţia cazului în care o companie îşi construieşte fabrica sa farmaceutică în [...]
Acum 24 ore
09:10
Ana Groza, Director Executiv al Asociației Investitorilor Străini, Natalia Sturza, Director General al Grupului de Companii Felicia, și Ruxanda Lipcan, Director de Vânzări și Marketing la Fautor Winery, fac parte din generația de lideri care cred că parcursul european al Republicii Moldova este singura cale spre un viitor sigur și prosper. Reprezentantele mediului de afaceri [...]
09:00
Trafic intens la frontieră: peste 81.000 de traversări și 42 de cetățeni străini întorși din drum în ultimele 24 de ore # NordNews
În ultimele 24 de ore, frontierele Republicii Moldova au fost traversate de 81 737 de persoane, anunță Poliția de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 22 155 de traversări, Palanca – 9 113, Sculeni – 8 550, Leușeni – 8 346 și Otaci – 7 180 de traversări, [...]
08:40
În cadrul unui interviu acordat „The Axios Show", președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că nu are de gând să conducă țara în timp de pace. Liderul de la Kiev a spus că va solicita parlamentului ucrainean să organizeze alegeri dacă se va ajunge la un armistițiu, potrivit Digi24. Liderul ucrainean a acordat interviul la [...]
08:20
Spațiul aerian din zona aeroportului Aalborg, în nordul Danemarcei, a fost închis temporar în noaptea de vineri, 26 septembrie, din cauza unor rapoarte privind drone neidentificate. Restricțiile au fost impuse între orele 23:40 și 00:35, ora locală, a relatat agenția daneză Ritzau, scrie DW, potrivit Moldova1
Ieri
21:10
VIDEO Valeriu Căldăraru despre viața romilor în Moldova. Între prejudecăți, statistici și speranțe # NordNews
Valeriu Căldăraru – mediator comunitar și lider rom – vorbește deschis despre viața romilor din Republica Moldova: de la prejudecăți și discriminare până la eforturile de integrare și speranțele pentru viitor. Discutăm despre cum funcționează rolul mediatorului comunitar, ce obstacole întâlnesc romii în școli, la muncă sau în relația cu statul, dar și despre realizările [...] Articolul VIDEO Valeriu Căldăraru despre viața romilor în Moldova. Între prejudecăți, statistici și speranțe apare prima dată în NordNews.
20:10
Un interviu cu ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, despre cum investițiile, infrastructura, educația și cultura pot construi nu doar punți simbolice, ci și soluții reale pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului. Articolul VIDEO Mai mult decât vecini. Un dialog cu Cristian-Leon Țurcanu apare prima dată în NordNews.
19:10
Trebuie sau nu un artist să-și asume opinii publice? Despre asta, dar și despre curaj, libertate și rolul muzicii ca formă de exprimare, a vorbit Cătălin Josan la RAMxEdineț, organizat pe 23 septembrie. Cătălin Josan crede că, curajul nu există fără frică. „Trebuie să lași frica să treacă prin tine, pentru că după ea rămâi [...] Articolul FOTO Cătălin Josan, despre arta ca formă de exprimare la RAMxEdineț apare prima dată în NordNews.
19:00
La doar trei zile înaintea scrutinului parlamentar, sondajul iData indică o competiție strânsă, cu diferențe de doar un singur mandat între principalele forțe politice. Blocul „Patriotic” ar obține 41 de fotolii, urmat îndeaproape de „Partidul Acțiune și Solidaritate” cu 40 de mandate. Blocul „Alternativa” ar intra în noul Parlament cu 11 mandate, iar „Partidul Nostru” [...] Articolul VOX POPULI Trei zile până la vot. Bălțenii între speranța europeană și nostalgia estică apare prima dată în NordNews.
19:00
Un viitor în Uniunea Europeană înseamnă mai multe șanse pentru Moldova de a crește și a prospera # NordNews
Mariana Rufa, Director Executiv al Asociației Businessului European, și Mila Malairau, Director Executiv al Camerei de Comerț Americane din Moldova, sunt două dintre vocile puternice ale mediului de afaceri care susțin parcursul european al Republicii Moldova. Ele cred că direcția europeană aduce beneficii reale pentru oameni, comunități și companii. Potrivit acestora, Uniunea Europeană a contribuit [...] Articolul Un viitor în Uniunea Europeană înseamnă mai multe șanse pentru Moldova de a crește și a prospera apare prima dată în NordNews.
18:50
Curtea de Apel Centru a decis să suspende activitatea Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, pentru o perioadă de un an, la solicitarea Ministerului Justiției. Hotărârea este executorie, însă poate fi contestată în termen de 15 zile. Articolul Activitatea Partidului Irinei Vlah, limitată pentru 12 luni prin decizia instanței apare prima dată în NordNews.
17:50
Polonia interzice accesul Irinei Vlah pentru cinci ani: Sprijinirea ingerinței ruse în alegerile din R. Moldova # NordNews
Fosta bașcană a Găgăuziei și lidera Partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, are interdicție de intrare pe teritoriul Poloniei pentru următorii cinci ani. Decizia a fost anunțată joi, 25 septembrie, de Ministerul Afacerilor Externe de la Varșovia, la solicitarea ministrului de externe. Autoritățile poloneze motivează hotărârea prin „activități contrare intereselor Poloniei”, acuzând-o pe Vlah că sprijină [...] Articolul Polonia interzice accesul Irinei Vlah pentru cinci ani: Sprijinirea ingerinței ruse în alegerile din R. Moldova apare prima dată în NordNews.
17:00
Pod educațional peste Prut: „Școala Finanțelor Moderne” aduce studenții și jurnaliștii mai aproape de culisele economiei # NordNews
De patru ani, Banca Națională a Moldovei colaborează cu Banca Națională a României pentru a dezvolta sistemul financiar-bancar după standarde europene. Din 2023, parteneriatul a căpătat și o dimensiune academică, prin programul „Școala Finanțelor Moderne”, rezultatul colaborării transfrontaliere, a adunat, în premieră, studenți ai Facultății de Științe ale Comunicării și jurnaliști din domeniul economic. Agenda [...] Articolul Pod educațional peste Prut: „Școala Finanțelor Moderne” aduce studenții și jurnaliștii mai aproape de culisele economiei apare prima dată în NordNews.
16:30
Pe 24 septembrie, Parcul Central „Mihai Volontir” din Bălți a devenit spațiul unde conversațiile din mediul online s-au transformat în dialoguri directe. RAMxBălți a adunat creatori de conținut, jurnaliști, lideri de opinie și tineri din comunitate pentru a discuta despre dezinformare, încredere și despre modul în care fiecare dintre noi poate contribui la schimbare. „Ne [...] Articolul VIDEO RAM Impact a ajuns la Bălți apare prima dată în NordNews.
16:10
În pragul alegerilor parlamentare din 2025, tema corupției electorale rămâne un subiect sensibil în Republica Moldova. După Ungheni, redacția noastră a ajuns la Cimișlia pentru a testa integritatea alegătorilor. Cetățenii din Cimișlia: „Votul nu se cumpără și nu se vinde” Întrebați dacă ar accepta bani în schimbul votului, locuitorii din Cimișlia au respins ferm orice [...] Articolul Locuitorii din Cimișlia: Votul nu se cumpără și nu se vinde apare prima dată în NordNews.
16:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi o avertizare de cod galben de înghețuri. Anunțul este valabil pentru perioada 27–28 septembrie 2025. Conform meteorologilor, în orele nopții și ale dimineții, pe arii extinse, la suprafața solului se vor înregistra temperaturi negative, cu valori cuprinse între –1 și –2 grade Celsius. Avertizarea a fost emisă pe [...] Articolul Toamna aduce înghețuri timpurii: cod galben în weekend apare prima dată în NordNews.
15:40
Rogozin recunoaște: Forțele ruse avansează doar „cu enorme dificultăți și la un cost colosal” # NordNews
Dmitri Rogozin, membru al partidului pro-Kremlin Rusia Unită și senator reprezentând regiunea Zaporojie (ocupată de Rusia), a declarat că forțele ruse avansează doar „cu enorme dificultăți și la un cost colosal”, scrie Kyiv Post. Senatorul rus a descris situația de-a lungul liniei frontului ca fiind un război pozițional, în care echipamentele „sunt distruse înainte [...] Articolul Rogozin recunoaște: Forțele ruse avansează doar „cu enorme dificultăți și la un cost colosal” apare prima dată în NordNews.
15:20
La scrutinul parlamentar de duminică, pe lângă urnele mobile, persoanele care votează la domiciliu vor beneficia de cabine mobile de vot. Măsura, implementată pentru prima dată, are scopul de a asigura secretul votului pentru alegătorii cu dizabilități sau vârstnicii care nu se pot deplasa la secțiile de votare. Contactată de IPN, șefa Direcției comunicare, relații [...] Articolul Cabine mobile de vot, pentru prima dată la alegeri în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
14:20
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a comentat revenirea lui Vladimir Plahotniuc la Chișinău, după ce oligarhul a fost extrădat din Grecia și adus joi, 25 septembrie, în Republica Moldova. „Vreau să-i transmit lui Plahotniuc: „Welcome back”. Țara îl aștepta demult, șase ani în urmă dumnealui a plecat, acum s-a [...] Articolul VIDEO Igor Dodon despre revenirea lui Plahotniuc: „Welcome back” apare prima dată în NordNews.
13:50
AUDIO „În orice moment, domnule președinte, când spuneți!”. Interceptări ale unei discuții dintre Ion Chicu și Vladimir Plahotniuc # NordNews
„În orice moment, domnule președinte, când spuneți!”, așa i-ar fi răspuns Ion Chicu, fost ministru al Finanțelor între 2018 și 2019, lui Vladimir Plahotniuc, care nu deținea oficial nicio funcție de conducere, la o propunere de a se întâlni, venită din partea acestuia. Discuția ar fi avut loc înainte de ca Ion Chicu să plece [...] Articolul AUDIO „În orice moment, domnule președinte, când spuneți!”. Interceptări ale unei discuții dintre Ion Chicu și Vladimir Plahotniuc apare prima dată în NordNews.
13:10
Un bărbat de 47 de ani din Bălți, suspectat că a încercat să influențeze rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie, a fost reținut de polițiști. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi acționat ca activist al organizației criminale „Șor” și ar fi racolat alegători cărora le-a promis bani în schimbul votului pentru o anumită formațiune politică. [...] Articolul Bani, arme și liste cu alegători: ce au mai găsit polițiștii la un activist „Șor” apare prima dată în NordNews.
12:50
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, susține că procedura de extrădare a fost transformată într-un „spectacol politic de prost gust”, pus în scenă de autoritățile din Republica Moldova cu scop electoral, în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN. Potrivit acestuia, Vlad Plahotniuc ar fi luat singur decizia de a reveni în Republica Moldova. [...] Articolul Avocatul lui Plahotniuc acuză politizarea extrădării: „Un spectacol regizat” apare prima dată în NordNews.
12:30
CNA și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți au descins cu percheziții în raioanele Glodeni și Dondușeni, într-un dosar ce vizează coruperea alegătorilor, spălarea banilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Șapte persoane sunt în vizorul anchetatorilor. Potrivit Centrului Național Anticorupție, investigațiile au scos la iveală operațiuni suspecte ce ar fi implicat transferuri și plăți [...] Articolul Percheziții CNA, la Glodeni și Dondușeni, într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în NordNews.
12:30
Se zice că atunci când evreii, îndemnați de Moise, au decis să plece din Egipt și să se îndrepte spre Pământul Făgăduinței, adică spre libertate și lumină, au fost și de cei care au preferat să rămână. Aceștia le spuneau celorlalți: „Unde vreți să plecați? Aici, e adevărat, faraonul ne asuprește, ne bate, ne exploatează [...] Articolul EDITORIAL Anatol Moraru // Să punem în operă mintea noastră cea dintâi apare prima dată în NordNews.
12:30
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Triada anxietăților moldovenești: viața scumpă, războiul din Ucraina și viitorul copiilor # NordNews
Republica Moldova trăiește cu spatele la viitor și cu privirea spre portofelul gol. Datele Barometrului Opiniei Publice, prezentate astăzi, nu aduc vreo revelație spectaculoasă, însă confirmă ceea ce era evident – nemulțumirile cresc. Scumpirile, războiul din Ucraina, viitorul copiilor. Aceasta e triada anxietăților moldovenești. La garnitură, aceleași rețete tradiționale: salarii mizere, corupție fără termen de [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Triada anxietăților moldovenești: viața scumpă, războiul din Ucraina și viitorul copiilor apare prima dată în NordNews.
12:20
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor din Legea privind partidele politice, care permite limitarea activității unei formațiuni ca măsură asiguratorie. Aceasta a fost ridicată de către reprezentantul Partidului „Inima Moldovei” în cauza în care Ministerul Justiției a solicitat la Curtea de Apel Centru limitarea activității, transmite IPN. Ministerul Justiției [...] Articolul Sesizarea „Inima Moldovei” privind Legea partidelor, declarată inadmisibilă de CC apare prima dată în NordNews.
12:10
Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, la RFI: Tot ce controlează acum Plahotniuc este dorința lui aprigă de a scăpa cumva de justiție # NordNews
,,Plahotniuc încearcă să dea o imagine de om care ar controla ceva. Tot ce controlează acum este dorința lui aprigă de a scăpa cumva de justiție. Omul la momentul de față ”vinde” doar aer și titluri de știri, pentru că realitatea obiectivă este la închisoare”, spune la RFI, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la [...] Articolul Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, la RFI: Tot ce controlează acum Plahotniuc este dorința lui aprigă de a scăpa cumva de justiție apare prima dată în NordNews.
