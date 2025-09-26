Pescuit ilegal cu plasă de 200 de metri în zona de frontieră: Un bărbat din satul Văratic prins în flagrant în timp ce pescuia în râul Ciuhur

16:10

Nivelul acidităţii oceanelor a depăşit limita compatibilă cu ecosisteme stabile şi durabile, anunţă un institut de cercetare, care concluzionează că şapte dintre cele nouă „limite planetare" au fost astfel depăşite. Acest concept de „limite planetare" a fost definit în 2009 de către aproximativ 30 de cercetători. La acea vreme ei estimau că omenirea a „depăşit […]