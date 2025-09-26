Pescuit ilegal cu plasă de 200 de metri în zona de frontieră: Un bărbat din satul Văratic prins în flagrant în timp ce pescuia în râul Ciuhur
Acum 10 minute
15:50
Fostul premier britanic Tony Blair ar putea să conducă temporar Fâșia Gaza în cazul unui acord de pace # SafeNews
Fostul prim-ministru britanic Tony Blair a participat la discuții privind preluarea conducerii unei autorități de tranziție din Fâșia Gaza în cazul unui armistițiu, scrie presa britanică. El a participat la discuții la nivel înalt cu toate părțile implicate pentru a pune capăt războiului și pentru a discuta viitorul teritoriului palestinian după conflict, potrivit informațiilor BBC . Tony […]
Acum 30 minute
15:40
Pescuit ilegal cu plasă de 200 de metri în zona de frontieră: Un bărbat din satul Văratic prins în flagrant în timp ce pescuia în râul Ciuhur # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 36 de ani, originar din satul Văratic, raionul Edineț, a fost surprins în timp ce pescuia ilegal în apele râului Ciuhur, folosind o plasă de monofilament – un dispozitiv interzis prin lege. Incidentul a avut loc pe 25 septembrie, în zona de protecție a frontierei de stat, între localitățile Văratic […]
15:30
VIDEO // Trei persoane, bănuite de cultivarea, păstrarea și consumul de droguri, cercetate de poliție în raionul Cahul și Cantemir # SafeNews
Trei bărbați cu vârste de 34, 43 și 44 de ani sunt cercetați de poliție, fiind bănuiți de creșterea, păstrarea și întrebuințarea substanțelor narcotice pe teritoriul raioanelor Cahul și Cantemir. Pe parcursul acestei luni, ofițerii Direcției investigații „Sud" a Inspectoratului Național de Investigații au desfășurat mai multe acțiuni de documentare în acest caz. În urma […]
Acum o oră
15:20
VIDEO // Apelul Maiei Sandu înainte de alegerile parlamentare: „Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova” # SafeNews
În ajunul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj puternic către cetățeni, îndemnându-i să participe la scrutinul din 28 septembrie. Șefa statului a subliniat importanța votului într-un moment crucial pentru viitorul țării. „Moldova este casa noastră – ea merită mereu timpul și atenția noastră. Moldova merită salvată de fiecare dată. […]
15:20
Alertă la granița de est a UE. Avioanele de luptă ale Ungariei au interceptat mai multe aeronave rusești # SafeNews
Incidentul a avut loc joi deasupra Mării Baltice, la vest de coasta Letoniei, a anunțat Comandamentului Aerian Aliat al NATO. Avioanele de vânătoare Gripen ale Forțelor Aeriene Maghiare, care fac parte din forța NATO de poliție aeriană, au fost trimise de la baza aeriană Šiauliai din Lituania pentru a intercepta cinci avioane ale Rusiei deasupra Mării Baltice, […]
15:00
Noua tactică de luptă a rușilor este ca tortura „miilor de tăieturi”, spune șeful armatei ucrainene # SafeNews
Trupele rusești folosesc o nouă strategie care constă în efectuarea a numeroase atacuri cu grupuri foarte mici de soldați pentru a penetra apărarea ucraineană folosind mai puțini oameni, a afirmat comandantul suprem al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrskîi, potrivit France Presse. „De la începutul verii, tacticile inamicului s-au schimbat", a declarat el unui grup de jurnaliști, […]
Acum 2 ore
14:50
Încă un președinte al fostului Partid „Șor”, de această dată de la Oficiul Teritorial Ocnița, condamnat la 4 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii # SafeNews
Un fost reprezentant al Partidului „Șor" a fost condamnat, vineri, la patru ani de închisoare cu executare, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat de implicare în finanțarea ilegală a formațiunii politice, declarată neconstituțională în 2023. Potrivit anchetatorilor, inculpatul, care a condus filiala din Ocnița a partidului, a colaborat cu un grup criminal […]
14:40
Bărbat din Bălți, arestat pentru 30 de zile după ce a fost prins organizând migrația ilegală a ucrainenilor peste frontieră # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 59 de ani, originar din municipiul Bălți, a fost reținut de polițiștii de frontieră după ce a fost prins în flagrant în timp ce aștepta un grup de cetățeni ucraineni pentru a-i călăuzi ilegal peste frontiera de stat. Acesta este bănuit că ar fi constituit o rețea infracțională transfrontalieră împreună […]
14:30
Partidul Irinei Vlah, exclus din alegerile parlamentare. CEC a interzis participarea „Inimii Moldovei” în urma unei decizii judecătorești # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis, în cadrul ședinței din 26 septembrie, că formațiunea „Inima Moldovei", condusă de fostul bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah, nu va putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia vine ca urmare a unei hotărâri a Curții de Apel Chișinău, care a constatat că partidul a beneficiat de finanțări […]
14:20
VIDEO // Doi membri ai unei rețele de traficanți din Bălți, reținuți pentru distribuirea drogurilor prin Telegram. Poliția a confiscat substanțe de circa 500.000 de lei # SafeNews
O tânără de 21 de ani și un bărbat de 36 de ani, ambii din municipiul Bălți, sunt bănuiți că făceau parte dintr-un grup infracțional specializat în comercializarea substanțelor narcotice, prin intermediul aplicației Telegram. Cei doi ar fi fost implicați în recepționarea, ambalarea și distribuirea drogurilor în diverse regiuni ale Republicii Moldova. Potrivit polițiștilor din […]
14:20
Partidul AUR din Republica Moldova a venit astăzi cu o reacție fermă, după ce AUR România a anunțat la București „retragerea AUR din cursa electorală" pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Formațiunea condusă de Boris Volosatîi subliniază că AUR România nici măcar nu a fost înregistrat în competiția electorală de la Chișinău. „Singurul partid AUR […]
14:10
Polonia își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” Belarusul. „În circumstanțe neprevăzute, evacuarea s-ar putea dovedi imposibilă” # SafeNews
Ambasada Poloniei la Minsk a îndemnat cetățenii polonezi să „părăsească imediat" Belarusul, pe fondul tensiunilor crescânde generate de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. „În cazul unei deteriorări drastice a situației de securitate, a închiderii frontierelor sau a altor circumstanțe neprevăzute, evacuarea se poate dovedi mult mai dificilă sau chiar imposibilă", a declarat […]
14:00
Comisia Electorală Centrală a decis astăzi majorarea numărului de buletine de vot pentru secția de votare din Ottawa, Canada, în urma unei solicitări urgente venite din partea Ministerului Afacerilor Externe. Demersul a fost necesar după ce autoritățile au fost informate că livrarea inițială a buletinelor este pusă în pericol de o grevă a serviciului poștal […]
Acum 4 ore
13:50
VIDEO // Radu Burduja: „Vom promova interesul național și vom consolida armata, cu Respect pentru Moldova” # SafeNews
Republica Moldova trebuie să aibă o politică externă echilibrată, bazată pe interesul național, suveranitatea și neutralitatea țării, precum și să-și consolideze sistemul de apărare. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Partidului „Respect Moldova", Radu Burduja, fost secretar general de stat al Ministerului Apărării, în cadrul unei dezbateri electorale organizate de TVR Moldova. „Noi optăm pentru […]
13:50
Socialistul Maxim Moroșan, vizat în ancheta privind destabilizările orchestrate de Rusia prin instruiri în Serbia, a dat bir cu fugiții în regiunea transnistreană, susțin sursele ONE TV. Nu este clar dacă Moroșan încă se află în stânga Nistrului. Cel puțin pe cale legală, acesta nu a ieșit din țară, mai spun sursele noastre. Moroșan a […]
13:50
O tânără în vârstă de 20 de ani, studentă la un colegiu din Cahul, a fost dată dispărută după ce a plecat, în cursul zilei de ieri, de la cursuri și nu a mai ajuns acasă. Autoritățile au fost alertate de familie și colegi, iar de atunci au fost demarate ample operațiuni de căutare. Echipe […]
13:40
Victoria Furtună: „Republica Moldova are nevoie de un Nürnberg financiar pentru hoții țării” # SafeNews
Lidera Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat un apel dur în cadrul emisiunii Gonța Media, moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța, cerând un „audit total și fără precedent" asupra creditelor acordate de-a lungul anilor și a schemelor financiare din sectorul energetic. „Astăzi nu mai avem nevoie de lozinci noi și frumoase. Este critic necesar […]
13:40
VIDEO // Rețea de corupere electorală, destructurată în raionul Criuleni: bani și bunuri oferite alegătorilor înainte de scrutinul parlamentar # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție au descins în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 cu percheziții în mai multe localități din raionul Criuleni, într-un dosar ce vizează coruperea alegătorilor de către o formațiune politică declarată neconstituțională. Investigațiile vizează acțiuni de corupere electorală prin oferirea de bani și bunuri cu scopul de a […]
Acum 6 ore
11:50
VIDEO // Volosatîi, răspuns pentru BUN? “Unionismul nu se vinde și nu se predă! Pe 28 septembrie votați AUR” # SafeNews
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a adresat un apel ferm către unioniștii din Republica Moldova și din diaspora, în contextul retragerii unor formațiuni pretins unioniste din cursa electorală în favoarea partidului de guvernământ. „Frați unioniști, știu că sunteți supărați. Știu că sunteți dezamăgiți. Ați crezut că, intrând împreună în această bătălie electorală, partidele […]
11:40
VIDEO // Vlad Batrîncea a contestat la CC unele modificări abuzive la Legea cu privire la partidele politice, care prevăd suspendarea activității partidelor politice în perioada electorală # SafeNews
Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, fruntaș și candidat la funcția de deputat al Blocului Electoral Patriotic, a anunțat că a adresat Curții Constituționale o sesizare pentru a contesta o sintagmă abuzivă din art. 21 alin. (8) al Legii partidelor politice, care prevede posibilitatea limitării activității partidelor în campania electorală. „Până la 14 iunie 2025 era […]
11:30
Dmitri Torner, adresare către alegători: Promitem că nu vă vom dezamăgi! Votaţi Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”! # SafeNews
Dmitri Torner, lider al Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică", a lansat un apel către alegători în contextul finalizării campaniei electorale a alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025. Politicianul spune că, spre deosebire de majoritatea concurenţilor electorali, care au ales calea confruntărilor politice, Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică", a ales să-şi […]
Acum 8 ore
09:50
Un tânăr a ajuns la spital, după ce a căzut în gol de la înălțime. Cazul a avut loc în după-amiaza zilei de ieri, 24 septembrie, în jurul orei 16:29, pe șantierul de construcție Horus City de pe strada Tudor Vlladimirescu din capitală, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi […]
09:40
Noi alerte cu drone în Danemarca: încă un aeroport a fost închis. Copenhaga invocă un „atac hibrid” # SafeNews
Încă un aeroport danez a trebuit să fie închis în noaptea de joi spre vineri în urma unei a doua alerte cu drone în decurs de două nopţi, Copenhaga afirmând că este vizată de la începutul săptămânii de un „atac hibrid" de origine necunoscută. Spaţiul aerian deasupra aeroportului din Aalborg, în nordul Danemarcei, a trebuit […]
09:30
VIDEO // Îndemnul la vot al lui Marian Lupu la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # SafeNews
Stimați moldoveni, Duminică, 28 septembrie, suntem așteptați la urne ca să decidem încotro va merge Republica Moldova în următorii patru ani. Nu vom alege doar componența noului Parlament, ci va fi o alegere pentru țară, pentru familiile noastre și pentru viitorul copiilor noștri. Știu că mulți dintre voi sunteți dezamăgiți, obosiți de promisiuni și de […]
09:20
Milionar rus găsit mort în toaleta consulatului armean din Sankt Petersburg. Soțul Mrs. World 2014 fugise din sala de judecată unde era acuzat de fraudă de milioane de dolari # SafeNews
Milionarul rus Boris Avakian, 43 de ani, a fost găsit mort, pe 23 septembrie, în toaleta consulatului armean din Sankt Petersburg. El fugise din sala de judecată unde era acuzat de fraudă de milioane de dolari, relatează portalul independent Lenta agenția RBC și Gazeta Express. Boris Avakian a fost șeful celei mai mari case de […]
09:10
Provocare majoră: navă nord-coreeană, respinsă cu focuri de avertisment. Ce interdicție importantă a încălcat # SafeNews
O navă nord-coreeană, care a intrat în apele Coreii de Sud, a provocat indignare, fiind respinsă cu semnale sonore și focuri de avertisment. În urma acestor măsuri, în final, vasul s-a retras, a anunţat vineri Seulul, notează Reuters. Nava comercială nord-coreeană a traversat „Linia Limitei de Nord" (NLL), care reprezintă o frontieră de facto între […]
08:50
Ultima zi de campanie electorală are loc astăzi, 26 septembrie, pentru candidații înscriși în cursa parlamentară. În competiție s-au înregistrat 15 partide politice, trei blocuri electorale și patru candidați independenți. Începând de mâine, 27 septembrie, va fi instituită „ziua tăcerii", perioadă în care orice formă de promovare politică este interzisă. Pe durata zilei de sâmbătă, […]
08:50
Trump a anunțat un nou mare val de taxe vamale: De la 100% pentru medicamente originale până la 50% pe mobila de bucătărie # SafeNews
Președintele Donald Trump a dezvăluit joi o nouă rundă de taxe vamale pentru o gamă largă de produse importate în Statele Unite, inclusiv o suprataxă de 100% pentru medicamentele originale și o taxă de 25% pentru camioanele grele, adaosuri care vor intra
08:40
Drone ucrainene au atacat rafinăria de petrol Afipsky din sud-vestul Rusiei în noaptea de joi spre vineri, au spus autoritățile ruse, citate de Kyiv Independent. Centrul operațional regional din Krasnodar Krai a raportat că resturi de drone ucrainene au căzut pe una dintre unitățile rafinăriei în cadrul unui atac mai amplu cu drone asupra regiunii. […] Articolul Ucraina a atacat peste noapte rafinăria Afipsky din Rusia apare prima dată în SafeNews.
08:20
James Comey, fost șef al FBI, pus sub acuzare. Donald Trump: „Una dintre cele mai rele fiinţe umane” # SafeNews
Fostul director FBI James Comey, unul dintre inamicii lui Donald Trump, a fost pus sub acuzare pentru obstrucţionarea justiţiei şi fals în declaraţii, a anunţat joi Departamentul de Justiţie, la câteva zile după ce preşedintele american a cerut urmărirea penală a adversarilor săi politici, notează AFP. „Dreptate în America!”, şi-a exprimat Trump rapid satisfacţia pe […] Articolul James Comey, fost șef al FBI, pus sub acuzare. Donald Trump: „Una dintre cele mai rele fiinţe umane” apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
07:40
Oamenii de știință discută serios despre posibilitatea unui atac nuclear asupra asteroidului 2024 YR4, care s-ar putea ciocni cu Luna în 2032. Acest obiect a fost descoperit în decembrie 2024 și a atras imediat atenția cercetătorilor din întreaga lume. Diametrul său este de aproximativ 55 de metri, suficient pentru a provoca distrugeri la scară largă […] Articolul Oamenii de știință discută posibilitatea unui atac nuclear asupra asteroidului 2024 YR4 apare prima dată în SafeNews.
07:30
O femeie din Japonia, arestată după ce a ținut trupul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani # SafeNews
Keiko Mori, în vârstă de 75 de ani, din Japonia, a fost arestată pentru că a ținut corpul fiicei sale într-un congelator timp de mai bine de două decenii. Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc în prefectura Ibaraki, la nord-est de Tokyo, transmite report.az. „Mori s-a prezentat marți la poliție împreună cu un membru al familiei […] Articolul O femeie din Japonia, arestată după ce a ținut trupul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani apare prima dată în SafeNews.
07:20
Apple, după noile amenințări ale lui Trump, a cerut UE să relaxeze reglementările pentru marile companii de tehnologie # SafeNews
Compania Apple, în contextul agravării disputelor comerciale dintre UE și administrația Trump, a cerut anularea „Legii piețelor digitale”. Legea adoptată în 2022 limitează influența corporațiilor transatlantice în UE, creând condiții egale pentru competitorii lor din rândul startup-urilor mici. Încălcarea legii poate atrage amenzi de până la 10% din cifra de afaceri globală a companiei, transmite rbc.ru. […] Articolul Apple, după noile amenințări ale lui Trump, a cerut UE să relaxeze reglementările pentru marile companii de tehnologie apare prima dată în SafeNews.
07:10
Aproximativ 50% dintre benzinăriile din Crimeea și Sevastopol, regiunile ucrainene ocupate de Rusia, nu mai vând benzină, din cauza întreruperilor în aprovizionarea cu combustibil, a anunțat pe 24 septembrie publicația rusă pro-guvernamentală Kommersant. Informația, anunțată în 24 septembrie de publicația rusă pro-guvernamentală Kommersant și preluată de Kyiv Independent, citează date de monitorizare de la 17.000 […] Articolul Criza benzinei se adâncește în Crimeea: Jumătate de stații PECO, închise apare prima dată în SafeNews.
07:00
O nouă carte dedicată președintelui rus susține că Vladimir Putin a îndeplinit două promisiuni făcute tatălui său, aflat pe patul de moarte, în vara anului 1999. Informațiile apar în volumul „Țarul în persoană: Cum ne-a înșelat Vladimir Putin pe toți”, semnat de jurnaliștii români Roman Badanin și Mihail Rubin și citat de publicația germană Bild. […] Articolul Putin a executat ultimele dorințe ale tatălui său. Care au fost acestea apare prima dată în SafeNews.
06:50
Zboruri ale unor drone neidentificate au fost observate în acest weekend deasupra bazei militare din Mourmelon-le-Grand, din departamentul Marne, în nord-estul Franţei, a declarat joi pentru AFP delegaţia militară departamentală (DMD), confirmând o informaţie publicată de ziarul local L’Union, scrie News.RO. A fost vorba de aparate de mici dimensiuni, nu de „drone pilotate de militari”, […] Articolul O bază militară din nord-estul Franţei a fost survolată de mai multe drone apare prima dată în SafeNews.
06:40
Un tir cu oi e blocat de cinci zile între vămile Albița și Leușeni. Soluția propusă – uciderea animalelor, deşi au trecut controlul veterinar # SafeNews
Situație critică la granița dintre România și Republica Moldova: un transport de ovine este blocat de cinci zile între vămile Albița și Leușeni. Din cauza unor probleme financiare ale importatorului, animalele riscă să fie sacrificate, în ciuda faptului că au trecut deja de controlul veterinar. Tirul transporta 32 de ovine şi este blocat în zona neutră dintre […] Articolul Un tir cu oi e blocat de cinci zile între vămile Albița și Leușeni. Soluția propusă – uciderea animalelor, deşi au trecut controlul veterinar apare prima dată în SafeNews.
06:30
Zelenski afirmă ca e gata să renunțe la funcția de preşedinte al Ucrainei doar după încheierea războiului # SafeNews
În cadrul unui interviu acordat „The Axios Show”, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că nu are de gând să conducă țara în timp de pace. Liderul de la Kiev a spus că va solicita parlamentului ucrainean să organizeze alegeri dacă se va ajunge la un armistițiu. Liderul ucrainean a acordat interviul la New York, […] Articolul Zelenski afirmă ca e gata să renunțe la funcția de preşedinte al Ucrainei doar după încheierea războiului apare prima dată în SafeNews.
06:20
Patru secții de votare destinate alegătorilor din stânga Nistrului au fost reamplasate. IGP și SIS semnalează posibile destabilizări și amenințări # SafeNews
Patru secții de votare destinate alegătorilor din stânga Nistrului au fost reamplasate în urma semnalelor parvenite din partea Poliției Naționale și a Serviciului de Informații și Securitate (SIS) privind posibile destabilizări și amenințări în ziua alegerilor. Este vorba de secțiile de votare din localitățile: Сocieri, Doroțcaia, Varnița și Hagimus. O decizie în acest sens a fost aprobată […] Articolul Patru secții de votare destinate alegătorilor din stânga Nistrului au fost reamplasate. IGP și SIS semnalează posibile destabilizări și amenințări apare prima dată în SafeNews.
06:10
Activitatea Partidului Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost limitată pe o perioadă de un an # SafeNews
Curtea de Apel Centru a decis joi, 25 septembrie, limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” (PRIM),condus de Irina Vlah, pentru o perioadă de un an. Decizia a fost luată la solicitarea Ministerului Justiției și poate fi contestată în termen de 15 zile. Liderul formațiunii, Irina Vlah, a calificat decizia drept una „motivată politic”, afirmând că […] Articolul Activitatea Partidului Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost limitată pe o perioadă de un an apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:50
Președintele SUA, Donald Trump, a purtat o convorbire telefonică cu premierul ungar Viktor Orbán, îndemnându-l să reconsidere dependența continuă a Ungariei de petrolul rusesc. Conversația, confirmată de ministrul ungar de Externe Péter Szijjártó, s-a axat pe securitatea energetică în Europa Centrală și a avut loc cu ocazia Adunării Generale a ONU, informează TVPWorld. Szijjártó s-a […] Articolul Trump l-a sunat pe Orban pentru a-l îndemna să oprească importurile de petrol din Rusia apare prima dată în SafeNews.
16:40
Avioane de vânătoare americane, mobilizate pentru a intercepta avioane ruseşti de război în Alaska # SafeNews
Avioane de vânătoare americane au fost ridicate de la sol miercuri pentru a identifica și intercepta patru avioane de război rusești care zburau în apropierea Alaskăi, a anunțat Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială. NORAD a comunicat că două bombardiere strategice rusești cu rază lungă de acțiune Tu-95 și două avioane de vânătoare Su-35 zburau în […] Articolul Avioane de vânătoare americane, mobilizate pentru a intercepta avioane ruseşti de război în Alaska apare prima dată în SafeNews.
16:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de Cod Galben pentru înghețuri, valabilă în zilele de 27 și 28 septembrie. Potrivit prognozelor, în timpul nopții și dimineața devreme, temperaturile vor scădea până la -2°C, determinând formarea înghețurilor la nivelul solului. Specialiștii avertizează că fenomenul va fi extins și va afecta întreaga țară. În acest […] Articolul Frig peste noapte: Meteorologii anunță înghețuri în toată țara apare prima dată în SafeNews.
16:30
VIDEO // Eugeniu Nichiforciuc: „Integritatea unui politician înseamnă Respect pentru oameni” # SafeNews
Un politician integru este cel care lucrează pentru oameni și pentru economia națională, nu pentru interese străine. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc, în cadrul dezbaterii electorale de la postul TV8. „Pentru cei care fac partizanat politic nu contează că amendamentul pe care l-am susținut la legea tutunului a adus […] Articolul VIDEO // Eugeniu Nichiforciuc: „Integritatea unui politician înseamnă Respect pentru oameni” apare prima dată în SafeNews.
16:20
Maia Sandu, despre extrădarea lui Vlad Plahotniuc: Până și infractorii, care păreau invincibili, ajung în fața justiției # SafeNews
Președintele Maia Sandu a venit cu o reacție, după ce învinuitul penal Vlad Plahotniuc a fost adus astăzi la Chișinău. Maia Sandu a menționat că întreaga societate trebuie să lupte pentru dreptate, pentru ca infractorii să răspundă conform legii. „Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți – întreaga societate continuă să lupte […] Articolul Maia Sandu, despre extrădarea lui Vlad Plahotniuc: Până și infractorii, care păreau invincibili, ajung în fața justiției apare prima dată în SafeNews.
16:10
Șapte din nouă „limite planetare” au fost depășite: oceanele devin mai acide. Cercetătorii trag un semnal de alarmă # SafeNews
Nivelul acidităţii oceanelor a depăşit limita compatibilă cu ecosisteme stabile şi durabile, anunţă un institut de cercetare, care concluzionează că şapte dintre cele nouă „limite planetare” au fost astfel depăşite. Acest concept de „limite planetare” a fost definit în 2009 de către aproximativ 30 de cercetători. La acea vreme ei estimau că omenirea a „depăşit […] Articolul Șapte din nouă „limite planetare” au fost depășite: oceanele devin mai acide. Cercetătorii trag un semnal de alarmă apare prima dată în SafeNews.
Ieri
15:50
Curtea de Apel Centru menține condamnarea fostului vicepreședinte al Parlamentului RM pentru trafic de influență, reducând însă pedeapsa la 4 ani de închisoare # SafeNews
Curtea de Apel Centru a menținut, pe 25 septembrie, condamnarea fostului vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova pentru trafic de influență, reducând însă pedeapsa de la 6 la 4 ani de închisoare cu executare. În urma investigațiilor, s-a constatat că în decembrie 2009 fostul oficial a cerut suma de un milion de euro de la administratorul […] Articolul Curtea de Apel Centru menține condamnarea fostului vicepreședinte al Parlamentului RM pentru trafic de influență, reducând însă pedeapsa la 4 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
15:50
Comisia Europeană a autorizat comercializarea unui medicament pentru tratarea bolii Alzheimer în stadii incipiente # SafeNews
Comisia Europeană a aprobat comercializarea medicamentului Kisunla, destinat tratării stadiilor incipiente ale bolii Alzheimer. Potrivit instituției, tratamentul poate încetini evoluția problemelor cognitive și funcționale la anumiți pacienți, pe baza evaluării pozitive a Agenției Europene pentru Medicamente. „Comisia Europeană a acordat autorizația UE de comercializare pentru Kisunla, un medicament pentru tratarea tulburării cognitive ușoare, inclusiv a […] Articolul Comisia Europeană a autorizat comercializarea unui medicament pentru tratarea bolii Alzheimer în stadii incipiente apare prima dată în SafeNews.
15:30
Un senator rus recunoaște că Ucraina domină războiul cu drone, iar frontul se află într-un impas. „Avansăm cu costuri colosale” # SafeNews
Un senator rus din Ucraina ocupată a recunoscut că Moscova pierde teren în războiul cu drone și că războiul său împotriva Kievului a ajuns într-un impas. Dmitri Rogozin, membru al partidului pro-Kremlin Rusia Unită și senator reprezentând regiunea Zaporojie (ocupată de Rusia), a declarat că forțele ruse avansează doar „cu enorme dificultăți și la un […] Articolul Un senator rus recunoaște că Ucraina domină războiul cu drone, iar frontul se află într-un impas. „Avansăm cu costuri colosale” apare prima dată în SafeNews.
15:20
O femeie de 75 de ani a fost arestată după ce a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani # SafeNews
O femeie de 75 de ani a fost arestată după ce a mărturisit că a păstrat cadavrul fiicei sale într-un aparat frigorific de mari dimensiuni timp de două decenii. Poliția a confirmat că bătrâna s-a prezentat la secție împreună cu un membru al familiei și a declarat că trupul, aparținând fiicei sale născute în 1975, […] Articolul O femeie de 75 de ani a fost arestată după ce a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani apare prima dată în SafeNews.
