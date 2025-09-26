CFM și Carpatica Feroviar România semnează un acord pentru transportul de mărfuri prin punctul Prut 2 – Fălciu

15:20

Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat lansarea unor noi rute de troleibuz către piața agroalimentară de pe str. Caracobanu, care urmează să fie inaugurată în curând. Potrivit primarului, se preconizează lansarea a două rute, aflate acum în fază de testare: una din cartierul 8, iar cealaltă din cartierul „BAM". „Acum bălțenii vor avea transport […]