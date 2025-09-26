CFM și Carpatica Feroviar România semnează un acord pentru transportul de mărfuri prin punctul Prut 2 – Fălciu
Provincial, 26 septembrie 2025 12:30
La 25 septembrie 2025 ÎS „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și SA „Carpatica Feroviar România” au încheiat un acord privind organizarea transportului feroviar de mărfuri de export/import, inclusiv prin noul punct de trecere al frontierei Prut 2 – Fălciu. Delegația CFM, condusă de Serghei Cotelinic, Director General al întreprinderii, a efectuat o vizită de lucru […] Post-ul CFM și Carpatica Feroviar România semnează un acord pentru transportul de mărfuri prin punctul Prut 2 – Fălciu apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 10 minute
12:40
Ziua Mondială a Turismului marcată la Soroca printr-un eveniment festiv la Muzeul de Istorie # Provincial
Muzeul de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca a găzduit, astăzi, evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Turismului, organizat de Secția Cultură și Turism a Consiliului raional Soroca. „Această sărbătoare are ca scop de a crea o comunitate internațională conștientă de rolul turismului și de impactul său asupra valorilor sociale, politice, economice și culturale ale oamenilor […] Post-ul Ziua Mondială a Turismului marcată la Soroca printr-un eveniment festiv la Muzeul de Istorie apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
12:30
CFM și Carpatica Feroviar România semnează un acord pentru transportul de mărfuri prin punctul Prut 2 – Fălciu # Provincial
La 25 septembrie 2025 ÎS „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și SA „Carpatica Feroviar România” au încheiat un acord privind organizarea transportului feroviar de mărfuri de export/import, inclusiv prin noul punct de trecere al frontierei Prut 2 – Fălciu. Delegația CFM, condusă de Serghei Cotelinic, Director General al întreprinderii, a efectuat o vizită de lucru […] Post-ul CFM și Carpatica Feroviar România semnează un acord pentru transportul de mărfuri prin punctul Prut 2 – Fălciu apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
12:10
În această săptămână, polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Edineț, oficiul Briceni, acționând pe baza unei informații operative, au documentat activitatea unui grup infracțional organizat, format din cetățeni ai Republicii Moldova și ai Ucrainei, specializat în organizarea trecerii ilegale a frontierei de stat pentru migranți ucraineni. În zona de frontieră, […] Post-ul Migranți ucraineni trecuți ilegal peste graniță: reținut un bărbat din Bălți apare prima dată în Provincial.
12:10
Percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor: sunt vizate 9 persoane # Provincial
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni de urmărire penală în mai multe localități din raionul Criuleni în cadrul unei cauze pornite pe faptul coruperii alegătorilor de către o formațiune politică, declarată neconstituțională. Cazul investigat vizează acțiuni de corupere electorală, manifestate prin oferirea și darea de bani […] Post-ul Percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor: sunt vizate 9 persoane apare prima dată în Provincial.
12:00
La Primăria Bălți au fost felicitate cuplurile care au sărbătorit 50 și 60 de ani de viață împreună # Provincial
Astăzi, 26 septembrie 2025, la Primăria municipiului Bălți au fost felicitate cuplurile care au sărbătorit jubileele de 50 și 60 de ani de viață de familie. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, i-a felicitat pe soții care au trăit împreună 50 și 60 de ani și au marcat jubileele de aur și diamant, exprimându-le admirația sa, […] Post-ul La Primăria Bălți au fost felicitate cuplurile care au sărbătorit 50 și 60 de ani de viață împreună apare prima dată în Provincial.
12:00
Copiii, tinerii și sportivii din Cimișlia se bucură de două stadioane multifuncționale moderne. Noile terenuri, destinate baschetului, voleiului și tenisului de câmp, au fost construite cu sprijinul Uniunii Europene și vor găzdui antrenamente, competiții și evenimente comunitare în aer liber. Evenimentul de inaugurare a fost sărbătorit alături de întreaga comunitate prin dansuri, cântece și meciuri […] Post-ul Cimișlia a inaugurat două stadioane multifuncționale, construite cu sprijinul UE apare prima dată în Provincial.
11:50
Mai multe tentative de fraudare a legislației vamale au fost contracarate de funcționarii postului vamal Aeroport, în conlucrare cu polițiștii de frontieră. Astfel, în cadrul controlului unor colete aflate în tranzit din Ucraina, cu destinația Baku, prin utilizarea tehnicii de scanare au fost depistate neconcordanțe între datele din actele de însoțire și conținutul real. Dacă […] Post-ul Tentative de fraudare a legislației vamale, contracarate la vama Aeroport apare prima dată în Provincial.
11:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare de cod galben de înghețuri pentru perioada 27–28 septembrie 2025, în orele nocturne și ale dimineții. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor coborî până la -1…-2°C, fapt ce poate afecta culturile agricole, în special legumele, vița-de-vie și pomii fructiferi aflați încă în vegetație. Pentru a reduce riscurile, MAIA […] Post-ul Cod galben de înghețuri în perioada 27–28 septembrie: risc pentru culturile agricole apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
11:40
Militarii în termen și cei prin contract din Armata Națională își vor exercita dreptul la vot în conformitate cu prevederile constituționale, duminică, 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Astfel, soldații din garnizoanele Bălți, Cahul și Chișinău vor putea vota la secțiile de votare din raza de circumscripție a unității militare, în baza […] Post-ul Militarii Armatei Naționale vor participa la alegerile parlamentare apare prima dată în Provincial.
11:40
BEP: Locuitorii din Transnistria au fost practic declarați cetățeni de categoria a doua, lipsiți de dreptul de vot doar pentru că nu susțin politica PAS # Provincial
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a venit cu o declarație în care spune că „decizia CEC de a transfera secțiile de votare destinate cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în Transnistria reprezintă o diversiune politică împotriva propriului popor”. Potrivit formațiunii, această măsură nu are nimic în comun cu principiile democratice. Ea este menită să îngreuneze în mod […] Post-ul BEP: Locuitorii din Transnistria au fost practic declarați cetățeni de categoria a doua, lipsiți de dreptul de vot doar pentru că nu susțin politica PAS apare prima dată în Provincial.
11:00
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA,a lansat un mesaj către locuitorii Capitalei, îndemnându-i să spună „NU minciunilor” și să voteze Blocul ALTERNATIVA la parlamentarele din 28 septembrie. „Din prima zi a primului mandat și până astăzi am fost și sunt primarul tuturor chișinăuienilor atât al celor care m-au ales, cât și al celor care […] Post-ul Ion Ceban, apel către chișinăuieni: Spuneți NU minciunilor și votați Alternativa apare prima dată în Provincial.
10:50
La această oră, în cadrul postului vamal de frontieră Cahul–Oancea s-a produs o pană de curent. Echipa tehnică se află la fața locului, iar pe perioada lucrărilor activitatea postului este temporar sistată. Pentru a evita întârzieri, călătorii sunt îndemnați să opteze din timp pentru alte posturi vamale, precum: Giurgiulești–Galați Leova–Bumbăta Vă mulțumim pentru înțelegere! Vom […] Post-ul Activitatea postului vamal Cahul–Oancea, temporar sistată apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
10:40
Arest preventiv pe un termen de 30 de zile, aplicat unei persoane învinuite de corupere electorală # Provincial
Sub conducerea Procuraturii Bălți, Secția Urmărire Penală a Inspectoratului de Poliție Bălți, efectuează urmărirea penală într-o cauză privind suspiciunea comiterii infracțiunii de corupere electorală. Potrivit materialelor cauzei penale, începând cu luna mai 2025 și până în prezent, mai mulți membri și simpatizanți ai unui bloc politic, având scopul determinării alegătorilor să își exercite într-un anumit […] Post-ul Arest preventiv pe un termen de 30 de zile, aplicat unei persoane învinuite de corupere electorală apare prima dată în Provincial.
10:30
În perioada 27 septembrie – 26 octombrie 2025, se va desfășura Campionatul orașului Ialoveni la fotbal între sectoare. Toate meciurile vor avea loc pe stadionul din sectorul Moldova, oferind locuitorilor ocazia de a susține echipele reprezentative ale sectoarelor orașului într-o competiție corectă și plină de dinamism. Prin această inițiativă, Primăria orașului Ialoveni urmărește să promoveze […] Post-ul Primăria Ialoveni anunță startul Campionatului de fotbal între sectoare apare prima dată în Provincial.
10:10
IGSU continuă activitățile de instruire pentru elevii din instituțiile de învățământ din întreaga țară # Provincial
Angajații IGSU continuă să desfășoare activități de prevenire a situațiilor de risc în instituțiile de învățământ din întreaga țară. Scopul acestora este creșterea nivelului de pregătire a elevilor și a personalului didactic, precum și atragerea atenției asupra prevenirii situațiilor de urgență. În perioada 18–24 septembrie 2025, salvatorii au vizitat 67 de instituții, instruind 9.658 de […] Post-ul IGSU continuă activitățile de instruire pentru elevii din instituțiile de învățământ din întreaga țară apare prima dată în Provincial.
10:10
Comisia Electorală Centrală informează că, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru a garanta siguranța alegătorilor și a funcționarilor electorali, dar și a întregului proces electoral, au fost modificate adresele unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului. Decizia a fost luată […] Post-ul CEC a decis relocarea unor secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
16:40
La liceul „Alexandr Pușkin” din Anenii Noi, elevii refugiați din Ucraina au descoperit patrimoniul cultural al Republicii Moldova # Provincial
Copiii refugiați din Ucraina, elevi la Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin” din Anenii Noi, au realizat mai proiecte de cercetare și au desfășurat diverse activități interactive pentru a cunoaște cultura și istoria Republicii Moldova. Acestea au fost prezentate în cadrul unui eveniment festiv, la care au participat părinți, profesori și reprezentanți ai autorităților locale, ai Ministerului […] Post-ul La liceul „Alexandr Pușkin” din Anenii Noi, elevii refugiați din Ucraina au descoperit patrimoniul cultural al Republicii Moldova apare prima dată în Provincial.
16:20
Președinții Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale unui fost partid politic, condamnați la 4 ani de înschisoare # Provincial
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ai unui fost partid politic. Cei doi au fost găsiți vinovați de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului politic de către un grup criminal organizat. La solicitarea Procuraturii Anticorupție, în urma unei ample […] Post-ul Președinții Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale unui fost partid politic, condamnați la 4 ani de înschisoare apare prima dată în Provincial.
16:10
La 24 septembrie 2025, în orașul Leova, a avut loc o vizită de monitorizare desfășurată de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud în cadrul proiectului „Crearea complexului turistic „Valul lui Traian””. Au participat reprezentanți ai Primăriei orașului Leova – în calitate de beneficiar, antreprenorul, dirigintele de șantier și responsabilul tehnic. “Scopul vizitei este conformarea lucrărilor […] Post-ul Complexul turistic „Valul lui Traian”: lucrările din Leova, monitorizate de ADR Sud apare prima dată în Provincial.
15:50
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 27–28 septembrie, pe întreg teritoriul țării, inclusiv municipiul Chișinău, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului, se prevăd înghețuri cu intensitatea de -1…-2°C. Autoritățile municipale sunt pregătite și vor interveni în teren după caz. În cazul înregistrării situațiilor problematice, locuitorii orașului sunt îndemnați […] Post-ul Cod Galben de înghețuri! apare prima dată în Provincial.
15:40
Directorul executiv al Administraţia Națională a Drumurilor, Ștefan Popa, împreună cu reprezentantul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Alexandru Gronic, au efectuat o vizită de lucru pe șantierele de pe traseul național Soroca – Arionești – Otaci, din nordul țării. Scopul vizitei a fost verificarea progresului și a stadiului lucrărilor, precum și asigurarea implementării […] Post-ul Conducerea AND, vizită de lucru pe șantierele de pe traseul Soroca – Arionești – Otaci apare prima dată în Provincial.
15:20
(VIDEO) La Bălți vor fi lansate noi rute de troleibuz către piața agroalimentară de pe str. Caracobanu # Provincial
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat lansarea unor noi rute de troleibuz către piața agroalimentară de pe str. Caracobanu, care urmează să fie inaugurată în curând. Potrivit primarului, se preconizează lansarea a două rute, aflate acum în fază de testare: una din cartierul 8, iar cealaltă din cartierul „BAM”. „Acum bălțenii vor avea transport […] Post-ul (VIDEO) La Bălți vor fi lansate noi rute de troleibuz către piața agroalimentară de pe str. Caracobanu apare prima dată în Provincial.
14:40
ANOFM a ajutat peste 16 000 de persoane să-și găsească un loc de muncă de la începutul anului # Provincial
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost încadrate în câmpul muncii 16 005 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 5190 șomeri (32,4%) și 500 șomeri-zilieri sau șomeri angajați pe perioadă determinată până la 3 […] Post-ul ANOFM a ajutat peste 16 000 de persoane să-și găsească un loc de muncă de la începutul anului apare prima dată în Provincial.
14:20
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședinte al Blocului Patriotic, Igor Dodon, împreună cu colegii săi, s-a întâlnit cu locuitorii satului Răciula. A avut loc o discuție bună, cu multe întrebări. Reprezentanții Blocului Patriotic i-au îndemnat pe cetățeni să participe activ la viitorul scrutin. Post-ul Igor Dodon s-a întâlnit cu locuitorii satului Răciula apare prima dată în Provincial.
14:10
Vicepreședintele raionului Soroca a monitorizat lucrările la drumul L-103 Volovița–Vasilcău # Provincial
Astăzi, 25 septembrie, vicepreședintele raionului Soroca, Iurie Tănase, împreună cu Elena Mîțu, șefa Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, a efectuat o vizită de lucru pentru monitorizarea lucrărilor la drumul public local L-103 Volovița–Vasilcău. Reamintim că la data de 28 mai 2025, a fost semnat Contractul de antrepriză privind execuția lucrărilor de reparație a drumului […] Post-ul Vicepreședintele raionului Soroca a monitorizat lucrările la drumul L-103 Volovița–Vasilcău apare prima dată în Provincial.
13:40
Valentina Casian, în dialog cu Ambasadorul Țărilor de Jos: alegeri, manipulare și parteneriate pentru dezvoltare # Provincial
Astăzi, la Strășeni, primarul Valentina Casian, a discutat cu Excelența Sa, Fred Duijn, Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos, despre provocările majore din ajunul alegerilor: manipularea, campaniile de defăimare, încercările de destabilizare pe rețele sociale și unele activități ilegale ale unor partide, inclusiv adunări neautorizate în spații publice. „Am vorbit despre dezvoltarea municipiului Strășeni, despre investițiile […] Post-ul Valentina Casian, în dialog cu Ambasadorul Țărilor de Jos: alegeri, manipulare și parteneriate pentru dezvoltare apare prima dată în Provincial.
13:20
Comerțul Moldovei cu Uniunea Europeană crește rapid, iar odată cu el și nevoia de soluții logistice mai inteligente. La Chișinău urmează a fi construit un terminal multimodal de marfă. Acesta se regăsește printre acțiunile cu impact imediat din Planul de Acțiune TEN-T al Uniunii Europene și este recunoscut drept un proiect de referință al Parteneriatului […] Post-ul La Chișinău va fi construit un terminal multimodal de marfă apare prima dată în Provincial.
13:20
Astăzi, 25 septembrie, la Institutul Mamei și Copilului, a fost inaugurat Cabinetul de rezonanță magnetică nucleară (RMN) – un pas esențial în modernizarea infrastructurii medicale din Republica Moldova și în dezvoltarea imagisticii medicale avansate. Aparatul de RMN de 1,5 Tesla – primul dintr-o instituție pediatrică din țară – costă 25,6 milioane de lei și a […] Post-ul La Institutul Mamei și Copilului – inaugurat Cabinetul de rezonanță magnetică nucleară apare prima dată în Provincial.
13:10
Bărbat din Bălți, reținut pentru coruperea alegătorilor în favoarea unei formațiuni politice # Provincial
Polițiștii din Bălți întreprind acțiuni într-o cauză penală privind implicarea unei persoane în acțiuni de corupere a alegătorilor pentru influențarea modului de exercitare a votului la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Începând cu luna mai, bărbatul de 47 de ani din Bălți, fiind activist al organizației criminale „Șor” și susținător al unei formațiuni politice înregistrată […] Post-ul Bărbat din Bălți, reținut pentru coruperea alegătorilor în favoarea unei formațiuni politice apare prima dată în Provincial.
12:50
Suruceni, Nimoreni și Malcoci din raionul Ialoveni vor avea apă potabilă: începe construcția unui nou apeduct # Provincial
Locuitorii din satele Suruceni, Nimoreni și Malcoci vor avea acces la o sursă sigură de apă potabilă, odată cu lansarea unui proiect important de infrastructură regională. În acest sens, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, Consiliul Raional Ialoveni și compania „Izodromgaz” S.R.L. au semnat astăzi contractul de antrepriză pentru construcția apeductului magistral de la punctul […] Post-ul Suruceni, Nimoreni și Malcoci din raionul Ialoveni vor avea apă potabilă: începe construcția unui nou apeduct apare prima dată în Provincial.
12:50
O nouă ediție a Cupei Ligii Feminine de Fotbal, dedicată echipelor feminine sub 16 ani, va debuta pe 1 octombrie. La startul sezonului 2025/26 participă 5 cluburi din campionatul național: CSFCJT Atletico, FC Zimbru, Dacia Codru, CSF Bălți și SS-4 Tiraspol. Obiectivul principal este promovarea fotbalului feminin la nivel național. Cupa LFFM. Etapa 1 01.10.2025. […] Post-ul Cupa Ligii Feminine de Fotbal va debuta pe 1 octombrie apare prima dată în Provincial.
Ieri
12:40
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunță reținerea a doi bănuiți de implicare în fabricarea de euro falși, urmare a unei capturi de €10.000 falsificați. Suma de bani era ascunsă în preajma unei instituții administrative din Ialoveni (cu astfel de ascunzișuri folosite și în Chișinău și în raioanele învecinate), de către primul bănuit cu […] Post-ul 10 mii euro falși, ascunși lângă o instituție din Ialoveni. Doi bănuiți – reținuți apare prima dată în Provincial.
12:20
CNA a efectuat percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice # Provincial
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. În cadrul investigațiilor, au fost documentate activități suspecte ce implică transferuri […] Post-ul CNA a efectuat percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice apare prima dată în Provincial.
12:20
Orașul Cimișlia se pregătește să-și întâmpine locuitorii cu două stadioane noi, accesibile tuturor iubitorilor de sport și mișcare în aer liber. Baschet, volei și tenis de câmp – de acum, echipele locale, elevii, familiile și întreaga comunitate vor avea la dispoziție spații sigure și prietenoase pentru antrenamente, competiții și recreere. „Avem două echipe de volei […] Post-ul Terenuri sportive multifuncționale moderne la Cimișlia apare prima dată în Provincial.
11:50
Grădinița „Soarele” din satul Balabanu a fost recent modernizată și adaptată nevoilor celor mai mici preșcolari, prin intermediul proiectului „Viitorul copiilor din satul Balabanu: reconstrucția și dotarea grupei de creșă”. Acesta a fost realizat în cadrul celei de-a ediții a Programului „Satul European” și a avut ca obiectiv crearea unui mediu educațional sigur, modern și […] Post-ul (FOTO) Grădinița „Soarele” din Balabanu, modernizată prin Programul „Satul European” apare prima dată în Provincial.
11:50
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) anunță lansarea lucrărilor de renovare energetică în primele 41 de gospodării vulnerabile din zonele rurale ale Republicii Moldova, cu finanțare din Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial (FEERM), susținut inclusiv de Uniunea Europeană și Guvernului Germaniei. Potrivit unui comunicat, lucrările urmează să fie finalizate înainte de începerea sezonului […] Post-ul 41 de gospodării vulnerabile din mediul rural încep lucrări de reabilitare energetică apare prima dată în Provincial.
11:40
Gestionarea patrimoniului public – un domeniu strategic pentru buna guvernare și dezvoltarea țării # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în Raportul său anual 2024 modul de gestionare a patrimoniului public, domeniu care constituie un pilon fundamental al bunei guvernări, cu impact direct asupra dezvoltării economice durabile, echității sociale și responsabilității administrative. Potrivit datelor oficiale din Registrul patrimoniului public, gestionat de Agenția Proprietății Publice (APP), la începutul anului […] Post-ul Gestionarea patrimoniului public – un domeniu strategic pentru buna guvernare și dezvoltarea țării apare prima dată în Provincial.
11:20
Administraţia Națională a Drumurilor informează despre desfășurarea lucrărilor de aplicare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip „slurry seal”, în conformitate cu Programul lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale 2025. Lucrările sunt prevăzute pe următoarele sectoare de drum: R20 Orhei – Rezina – Rîbnița, între km 38,46–40,81 și km 42,85–45,35; R1 Chișinău […] Post-ul Lucrări în desfășurare pe traseele R1, R3, R6 și R20 apare prima dată în Provincial.
11:20
O nouă rută de autobuz este pusă de astăzi pe linie în municipiul Chișinău care era atât de așteptată de locuitori. La solicitarea oamenilor care locuiesc sau lucrează pe strada Varnița și strada Calea Moșilor, municipalitatea a lansat, cu titlu de proiect pilot, noua rută de autobuz nr. 50 „str. Henri Coandă – str. Varnita”, […] Post-ul Ruta de autobuz nr. 50, lansată ca proiect pilot în Chișinău apare prima dată în Provincial.
11:20
Ieri, 24 septembrie 2025, pe Estrada de Vară din Parcul Central „M. Volontir” a avut loc evenimentul cultural-educațional RAMxBălți. În cadrul evenimentului au fost discutate teme precum: cum să creăm conținut de calitate, util și inspirațional, cum să recunoaștem manipularea și cum să ne protejăm în spațiul online. Cu un discurs de salut s-a adresat […] Post-ul La Bălți a avut loc evenimentul cultural-educațional RAMxBălți apare prima dată în Provincial.
10:50
CNAM va aloca peste 250 de mii de lei pentru încă un lot de vaccin contra hepatitei B la adulți # Provincial
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) va aloca peste 250 de mii de lei din fondul măsurilor de profilaxie pentru procurarea unui alt lot de vaccin împotriva hepatitei virale B la adulți. Este vorba despre 4.800 de doze de vaccin ce vor fi utilizate pentru imunizarea contra hepatitei virale B a persoanelor din grupurile […] Post-ul CNAM va aloca peste 250 de mii de lei pentru încă un lot de vaccin contra hepatitei B la adulți apare prima dată în Provincial.
10:50
Ion Chicu, la Florești: Trebuie să facem drumuri și să sprijinim economia locală, nu să speriem oamenii cu războiul # Provincial
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a efectuat o vizită electorală într-un sat din raionul Florești, unde a discutat cu localnicii despre problemele cetățenilor și despre necesitatea unor schimbări politice. Ion Chicu a criticat mesajele promovate de guvernare în spațiul public și a îndemnat oamenii să nu creadă acestora. „Ați văzut, când lucrurile […] Post-ul Ion Chicu, la Florești: Trebuie să facem drumuri și să sprijinim economia locală, nu să speriem oamenii cu războiul apare prima dată în Provincial.
10:40
Municipiul Ungheni intră în circuitul turistic european. Viceprimar: turismul nu este doar despre vizite, ci despre experiențe memorabile, care ne pun în valoare identitatea # Provincial
Municipiul Ungheni devine un pol de atracție turistică, prin proiectul „Turismul ca serviciu: o experiență turistică la 360 de grade / TAAS”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Interreg Europe. „Turismul nu este doar despre vizite, ci despre experiențe memorabile, care ne pun în valoare identitatea. Prin acest proiect, Ungheniul devine mai accesibil, mai atractiv […] Post-ul Municipiul Ungheni intră în circuitul turistic european. Viceprimar: turismul nu este doar despre vizite, ci despre experiențe memorabile, care ne pun în valoare identitatea apare prima dată în Provincial.
10:10
Federația Moldovenească de Fotbal, cu susținerea UEFA, organizează în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2025 o nouă ediție a turneului de fotbal pentru școli „Erasmus Scale Cup”. Competiția face parte din proiectul „Fotbal în școli” (Clase specializate) și se va desfășura în cadrul Săptămânii Fotbalului de Masă (Grassroots Week), având drept scop promovarea modului sănătos de viață, […] Post-ul Săptămâna Fotbalului de Masă aduce „Erasmus Scale Cup” 2025 în Moldova apare prima dată în Provincial.
10:10
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hîncești. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 24 septembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:24. Potrivit […] Post-ul Bărbat de 75 de ani salvat dintr-o fântână de colectare a apelor, la Hîncești apare prima dată în Provincial.
10:00
În Republica Moldova va fi construită prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni. Investițiile vor aduce un șir de beneficii pe termen lung: conectarea directă a Republicii Moldova la rețeaua modernă de căi ferate europene; călătorii rapide și sigure pentru pasageri; stimularea comerțului și a conectivității transfrontaliere. Studiul de prefezabilitate este realizat […] Post-ul R. Moldova va construi prima cale ferată electrificată cu ecartament european apare prima dată în Provincial.
09:50
La data de 24 septembrie 2025, salvatorii și pompierii Direcției Regionale Situații Excepționale Căușeni a IGSU au desfășurat un exercițiu tactic în incinta unui centru comercial. Scopul aplicației a fost perfecționarea deprinderilor practice ale efectivului și îmbunătățirea capacităților de gestionare și intervenție în cazul izbucnirii unui incendiu într-un spațiu public aglomerat. Conform scenariului stabilit, incendiul […] Post-ul Exercițiu tactic la un centru comercial din municipiul Căușeni apare prima dată în Provincial.
08:20
Primăria Bălți a recuperat prin instanță un teren de drum ocupat ilegal pe strada Aerodromului # Provincial
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat că, prin intermediul instanței de judecată, orașului i-a fost restituit terenul de drum ocupat ilegal de pe strada Aerodromului, fapt ce va contribui la soluționarea problemei transportului și la deblocarea circulației de la Autogară până pe str. Aerodromului. „Am reîntors drumul orașului și vom continua să obținem înapoi […] Post-ul Primăria Bălți a recuperat prin instanță un teren de drum ocupat ilegal pe strada Aerodromului apare prima dată în Provincial.
07:50
Elevii din Ștefan Vodă învață cu drone și imprimante 3D: a fost inaugurat primul FabLab școlar # Provincial
Elevii Liceului Teoretic „Ștefan Vodă” din orașul Ștefan Vodă vor avea posibilitatea să experimenteze și să dezvolte proiecte inovative. În instituție a fost deschis primul Laborator FabLab de dezvoltare a competențelor STEAM la elevi (Științe, Tehnologie, Inginerie, Arte, Matematică). Inițiativa a fost implementată cu sprijinul UMAEF (Ukraine-Moldova American Enterprise Fund) și Fundația pentru Dezvoltare, prin […] Post-ul Elevii din Ștefan Vodă învață cu drone și imprimante 3D: a fost inaugurat primul FabLab școlar apare prima dată în Provincial.
24 septembrie 2025
19:50
Tipografie clandestină, descoperită la Chișinău: materiale instigatoare pregătite pentru distribuție în nordul țării # Provincial
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți, în comun cu angajații SIS, a fost identificată și neutralizată o tipografie clandestină, implicată în producerea și diseminarea de materiale cu caracter ilegal și conținut instigator. Tipografia activa într-o încăpere din Chișinău, fiind echipată cu sisteme de securitate și limitare […] Post-ul Tipografie clandestină, descoperită la Chișinău: materiale instigatoare pregătite pentru distribuție în nordul țării apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.