Șeful Pentagonului a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute de generali și amirali americani din întreaga lume

15:00

Acum cinci ani, clădirea Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” a fost mistuită de un grav incendiu, iar de atunci artiștii așa și nu au revenit într-un sediu reconstruit. Deși acum doi ani a fost identificat un plan de reabilitare, după ce o echipă de arhitecți germani a câștigat concursul, clădirea așa și nu a mai fost […] Articolul Cinci ani de la incendiul devastator de la Filarmonică. Clădirea rămâne în ruine, deși există un plan de reconstrucție apare prima dată în ZIUA.md.