Incident rutier la intersecția Ștefan cel Mare cu strada Armenească: șoferiță amendată
BreakingNews, 25 septembrie 2025 17:40
O șoferiță în vârstă de 42 de ani, din Chișinău, a fost sancționată de Inspectoratul Național de Securitate Publică după ce a încălcat regulile de circulație, generând o situație de accident. Incidentul s-a petrecut la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Armenească din Capitală. Conducătoarea auto a fost amendată pentru
• • •
Acum 30 minute
17:40
Acum o oră
17:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod Galben de înghețuri, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru intervalele nocturne și diminețile următoare. Se prognozează că temperaturile vor coborî sub 0 °C, iar la suprafața solului vor apărea înghețuri ce pot afecta plantele, culturile agricole și zonele expuse. Meteorologii avertizează că fenomenele
Acum 2 ore
17:00
Bălți: Primăria lansează două noi rute de troleibuz, inclusiv spre piața agroalimentară de pe strada Baiducov # BreakingNews
Autoritățile din municipiul Bălți au anunțat lansarea a două noi rute de troleibuz. Una este planificată astfel încât locuitorii să poată ajunge la noua piață agroalimentară de „pe strada Baiducov", care urmează a fi inaugurată în curând. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului, Alexandr Petkov. „Așa cum am promis – lansăm noua rută de troleibuz
16:40
Vladimir Plahotniuc, fostul lider politic considerat simbolul oligarhiei din Republica Moldova, a fost plasat în detenție, dar soarta dosarelor sale și viitorul justiției din țară depind în continuare de rezultatul alegerilor parlamentare. În timp ce opinia publică salută reținerea acestuia, experții atrag atenția că simpla condamnare nu garantează curățarea instituțiilor sau consolidarea statului de
16:30
Denis Șova: Pentru ca votul să lucreze garantat în folosul cetățeanului și să reflecte alegerea sa, la parlamentare trebuie să votăm Partidul Nostru! # BreakingNews
Alegătorii sunt „zombați" atât din exterior, cât și din interiorul țării. De aceea, este foarte important ca fiecare cetățean cu drept de vot să meargă la alegeri pe 28 septembrie. Această opinie a fost exprimată de membrul Consiliului Municipal Chișinău, Denis Șova, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru. „Pentru ca votul să
16:10
O nouă situație de dezinformare vizează Armata Națională: oameni au raportat că au primit fie SMS-uri, fie scrisori care pretind a fi ordine de chemare la Centrele Militare Teritoriale, inclusiv la Bălți. Ministerul Apărării declară că astfel de ordine false nu provin de la instituție și că este vorba de falsuri intenționate, posibil
Acum 4 ore
15:40
Un bărbat de 29 de ani, cu cetățenie dublă moldovenească și română, este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră din România au descoperit că permisul său de conducere este falsificat. Incidentul s-a petrecut pe data de 22 iulie, pe DN6, la intrarea în România dinspre Ungaria. La controlul de frontieră, conducătorul auto a
15:10
În municipiul Bălţi, forţele de ordine au reţinut un bărbat afiliat grupării ŞOR, acuzat de coruperea alegătorilor în perspectiva scrutinului electoral. Ancheta arată că acesta ar fi implicat într‑o schemă prin care cetăţenilor li se ofereau sume de bani cu scopul de a vota pentru un candidat sau partid asociat ŞOR. Suspectul a fost prins
14:40
Proiect pilot în capitală: autobuzul 50 circulă de astăzi pe o rută așteptată de locuitori # BreakingNews
Transport public pe strada Varnița și strada Calea Moșilor – de astăzi. O nouă rută de autobuz este pusă de astăzi pe linie în municipiul Chișinău care era atât de așteptată de locuitori. La solicitarea oamenilor care locuiesc sau lucrează pe strada Varnița și strada Calea Moșilor, municipalitatea a lansat, cu titlu de proiect pilot,
14:30
Ion Ceban: „Guvernarea PAS folosește circul cu Plahotniuc pentru a distrage atenția de la problemele reale” # BreakingNews
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, acuză guvernarea PAS că încearcă să abată atenția cetățenilor de la dificultățile reale cu care se confruntă țara, prin mediatizarea excesivă a cazului Vlad Plahotniuc. „Astăzi va fi totul despre Plahotniuc și mâine probabil la fel, pentru a distrage atenția oamenilor de la problemele reale. Circul va trece, iar
14:20
Ion Ceban acuză PAS de patru ani de minciuni: „Chișinăul are astăzi proiecte europene de peste 2,2 miliarde lei” # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur guvernarea PAS, acuzând-o de „patru ani de minciuni" și lipsă de rezultate concrete. „În 2023 spuneau: Va ajunge Ceban primar, nu vor fi finanțări europene. Astăzi Chișinăul are cel mai mare portofoliu de proiecte finanțate prin diverse instrumente UE, cu acorduri semnate de peste 2,2 miliarde lei
Acum 6 ore
13:40
Maria Olar a fost victima unui atac public, fiind stropită cu soluție „verde de Briliant" în timp ce se afla pe stradă. Incidentul a atras atenția trecătorilor care au alertat autoritățile, iar poliția a demarat imediat o investigație. Potrivit declarațiilor reprezentanților poliției, victima nu a suferit leziuni grave, fiind consultată la fața locului de responsabilii
13:10
Cinci persoane din Dondușeni – trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor la referendum și alegeri # BreakingNews
Procuratura din Dondușeni a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată cinci persoane acuzate că au încercat să influențeze preferințele electorale ale cetățenilor. Incidentul a avut loc la 19 septembrie 2024, într‑o întrunire organizată de simpatizanți ai unui bloc politic, la care au participat aproximativ 250 de persoane, cu scopul de a determina modul
13:00
Berlinschii: „Declinul demografic poate fi oprit prin sprijin real pentru tineri și familii” # BreakingNews
Partidul Nostru propune un proiect de lege prin care statul va finanța studiile tinerilor în străinătate, cu angajamentul ca, după finalizarea acestora, să revină acasă și să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, candidatul Partidului Nostru la funcția de deputat, în cadrul dezbaterilor electorale de la TVR Moldova. „Politica
12:40
În ultimele 24 de ore, aproape 65.000 de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova, potrivit datelor furnizate de Poliția de Frontieră. Cel mai aglomerat punct a fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 22.897 de traversări. Alte puncte foarte folosite au fost Leușeni (~7.046), Palanca (~5.655), Sculeni (~5.275) și Otaci (~4.878). Pe sensul de intrare în
12:30
Ion Chicu, la Florești: Trebuie să facem drumuri și să sprijinim economia locală, nu să speriem oamenii cu războiul # BreakingNews
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a efectuat o vizită electorală într-un sat din raionul Florești, unde a discutat cu localnicii despre problemele cetățenilor și despre necesitatea unor schimbări politice. Ion Chicu a criticat mesajele promovate de guvernare în spațiul public și a îndemnat oamenii să nu creadă acestora. „Ați văzut, când
12:10
Un scandal familial a izbucnit într‑o localitate din raionul Strășeni, după ce un tânăr s‑a certat cu tatăl său vitreg, conflictul degenerând în amenințări și gesturi periculoase. În timpul altercației, fiul ar fi scos un cuțit și l‑ar fi amenințat pe tatăl său, generând panică în zona respectivă. Poliția a fost alertată de trecători
Acum 8 ore
11:40
Taifunul Ragasa a provocat cel puțin 15 decese în Taiwan, iar zeci de persoane sunt date dispărute în urma ploilor torențiale și a vânturilor extrem de puternice. Stihia, de categoria 5, amenință și zone întinse din China, inclusiv provinciile Guangdong, Hainan și Guangxi, unde autoritățile au emis avertismente și au dispus evacuări masive. Valurile uriașe
11:10
Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost prins conducând un automobil Toyota, deși nu avea permis de conducere și se afla sub influența drogurilor. Poliția a intervenit după ce șoferul a fost observat conducând haotic și punând în pericol siguranța traficului rutier. După oprirea mașinii, bărbatul a fost escortat la un
10:40
Cristian, nepotul cunoscutului interpret Nicolae Botgros, a fost internat în stare gravă la un spital din Chișinău. Deocamdată nu au fost oferite detalii oficiale despre motivul exact al stării sale, dar medicii au confirmat că starea este serioasă și necesită supraveghere atentă. Familia a solicitat discreţie şi sprijin din partea publicului, rugându-se pentru recuperarea rapidă
10:10
Un raport recent cuprinzător atrage atenția asupra situației de securitate din Bruxelles, care a fost desemnat ca fiind capitala Uniunii Europene cu cel mai mare nivel de violență armată. În ultimele luni, incidentele cu arme de foc au devenit tot mai frecvente în cartiere precum Anderlecht, Molenbeek și alte zone periferice, ceea ce a generat
Acum 12 ore
09:50
Primarul Orheiului: „Excluderea reprezentanților primăriei din birourile electorale este o pregătire pentru falsificări” # BreakingNews
Primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, acuză Comisia Electorală Raională de circumscripție Orhei, instituită de Comisia Electorală Centrală, de încălcarea deschisă a legii, prin excluderea fără temei a reprezentanților desemnați de primărie din birourile electorale ale secțiilor de votare. Ea afirmă că această decizie are un caracter politic și pregătește terenul pentru falsificarea alegerilor. „Nu este
09:40
Scandal politic: „Moldova Mare” acuză regimul Sandu de intimidare după descoperirea echipamentului de supraveghere # BreakingNews
Lidera partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, a anunțat că în sediul formațiunii sale a fost descoperit un echipament de spionaj ascuns. Într‑o declarație publică, ea a calificat gestul drept o dovadă a „abuzurilor grave" ale actualei guvernări, acuzând conducerea statului de supraveghere, intimidare și încălcări ale principiilor democratice. Potrivit lui Furtună, aceasta nu este doar
09:10
Mai mulți tineri care au fost escortați pe Aeroportul Internațional Chișinău au manifestat recent un comportament agresiv față de personalul de frontieră. Incidentul a avut loc în momentul controlului de securitate, când membrii grupului au refuzat cooperarea, au ridicat vocea și au adresat injurii. Poliția de Frontieră a intervenit pentru a calma spiritele și a
Acum 24 ore
18:10
Un accident în lanț a avut loc marți seara, 23 septembrie 2025, în jurul orei 20:17, la intersecția străzilor Petricani și Șoseaua Balcani din municipiul Chișinău. În urma impactului, doi șoferi au fost transportați la spital pentru investigații medicale. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 45 de ani, aflat la volanul unui automobil Toyota, a
Ieri
17:40
Polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Criva au prevenit o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a unui microbuz Mercedes-Benz, înmatriculat în Ucraina. Incidentul a avut loc pe 22 septembrie 2025. Un tânăr de 21 de ani, cetățean ucrainean, s-a prezentat la controlul de frontieră la volanul microbuzului. În urma
17:10
Procurorii cer arest preventiv pentru 12 suspecți instruiți în Serbia pentru destabilizarea Moldovei # BreakingNews
Procurorii au solicitat arest preventiv pentru 12 persoane reținute în cadrul unei operațiuni ample care vizează taberele de instruire organizate în Serbia. Suspecții sunt acuzați că au participat la pregătiri pentru desfășurarea unor acțiuni de destabilizare în Republica Moldova, în contextul alegerilor parlamentare. Operațiunea a fost desfășurată pe întreg teritoriul țării, iar ancheta continuă pentru
16:40
Gigantul Dedeman a luat o decizie strategică și, după o discuție cu oficialii de la Chișinău, frații Pavăl au decis să se extindă în Republica Moldova. Faptul că frații Dedeman își au originile la Bacău, la 150 de kilometri de graniță, a avut o contribuție majoră la decizia de a investi în Republica Moldova. Dedeman, lider naţional în
16:30
VIDEO// Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică” şi-a prezentat viziunea privind domeniile social, sănătate şi educaţie # BreakingNews
Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică", în cadrul unei conferințe de presă desfășurată astăzi, şi-a prezentat viziunea privind domeniile social, sănătate şi educaţie. Dmitri Torner, liderul Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică", a menţionat că, în plan social, formaţiunea optează pentru: realizarea unui program naţional de combatere a sărăciei, care va asigura crearea
16:30
O femeie de 30 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută pentru 72 de ore de poliția din Chișinău,
16:00
Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost reținut de polițiști după ce a amenințat un agent cu un cuțit de bucătărie. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 23 septembrie 2025, în jurul orei 08:54, într-un apartament situat pe strada Ion Pelivan, în sectorul Buiucani al capitalei. Polițiștii din cadrul Inspectoratului … Articolul Bărbat reținut după ce a amenințat polițiștii cu un cuțit în Buiucani apare prima dată în BreakingNews.
15:40
PDMM acuză PAS și Ministerul Justiției de presiuni politice: „Vor să ne reducă la tăcere” # BreakingNews
„Partidul de la guvernare recurge la noi presiuni în raport cu Partidul Democrat Modern pe care vor să-l reducă la tăcere. Este reacția PDMM la cererea Ministerului Justiției transmisă Curții de Apel Centru prin care solicită instanței limitarea activității formațiunii pentru o perioadă de un an”, acuză PDMM printr-un comunicat. Formațiunea califică acțiunea drept „o … Articolul PDMM acuză PAS și Ministerul Justiției de presiuni politice: „Vor să ne reducă la tăcere” apare prima dată în BreakingNews.
15:30
Petr Vlah, despre cum pot fi atrași investitorii străini: Liberalizarea pieţei muncii și un complex facilităţi fiscale # BreakingNews
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Politic „Alianţa pentru Unirea Românilor”, spune că, în ultimii ani, permanent s-a vorbit despre faptul că investitorii străini evită să vină în Moldova având în vedere războiul din ţara vecină, care prezintă riscuri pentru potenţialii investitori. „Da, aceasta poate fi o cauză, însă nu e unica. Şi avem toate … Articolul Petr Vlah, despre cum pot fi atrași investitorii străini: Liberalizarea pieţei muncii și un complex facilităţi fiscale apare prima dată în BreakingNews.
15:30
Țigări de peste 1,5 milioane de lei, confiscate într‑o operațiune antidrog/anticontrabandă # BreakingNews
Oamenii legii au efectuat o operațiune de amploare în municipiul Chișinău, în care au ridicat țigări fără timbru de acciz, în valoare estimată la aproximativ 1,5 milioane de lei. Ancheta, începută în 2023, vizează crearea sau conducerea unei organizații criminale care importa și comercializa ilegal produse din tutun. Perchezițiile s-au desfășurat pe mai multe adrese, … Articolul Țigări de peste 1,5 milioane de lei, confiscate într‑o operațiune antidrog/anticontrabandă apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis o decizie prin care fostul deputat Constantin Țuțu este anunțat în căutare internațională, în cadrul anchetei care îl vizează pentru presupuse acte de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Solicitarea a venit de la procurori, după ce Țuțu nu s‑a prezentat la convocările legale ale autorităților. Printre acuzații … Articolul Constantin Țuțu, dat în căutare internațională în dosarul de îmbogățire ilicită apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofiţerii SPIA, au destructurat o rețea care fabrica şi comercializa ilegal ţigări în capitala Moldovei. În operaţiune au fost efectuate 45 de percheziţii — la domiciliile suspecţilor, în mașini, garaje, dar şi într-un depozit angro din Chișinău. În urma acțiunilor, au fost reţinute şase … Articolul Percheziţii în Chișinău: un polițist reținut într‑o rețea de ţigări contrafăcute apare prima dată în BreakingNews.
14:20
Blocul ALTERNATIVA anunță că va contesta în instanță acțiunile ilegale ale autorităților # BreakingNews
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că actuala guvernare „își trăiește ultimele zile” și că recurge la „campanii de minciuni și manipulări” împotriva opoziției și a cetățenilor. „Somăm această guvernare, aflată în agonie, să înceteze imediat campania de minciuni și manipulări la adresa oamenilor”, a declarat … Articolul Blocul ALTERNATIVA anunță că va contesta în instanță acțiunile ilegale ale autorităților apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Fostul adjunct SIS, Bălan, solicită punerea în mișcare a acțiunii penale și judecarea cazului # BreakingNews
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, acuzat de transmiterea de informații secrete către KGB‑ul din Belarus, a cerut oficial să fie pus sub acuzație și ca dosarul să fie trimis în instanță. Solicitarea survine pe fondul anchetei coordonate de DIICOT România, în care se … Articolul Fostul adjunct SIS, Bălan, solicită punerea în mișcare a acțiunii penale și judecarea cazului apare prima dată în BreakingNews.
13:30
Echipament de spionaj descoperit în sediul Partidului „Moldova Mare”. Victoria Furtună acuză regimul Sandu de intimidare # BreakingNews
Președintele Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, anunță că în sediul central al formațiunii a fost descoperit echipament de spionaj ascuns. „Așa arată democrația europeană a regimului Sandu: supraveghere totală, intimidare și încălcare sistematică a standardelor democratice. Hoții adevărați sunt lăsați liberi, iar țintă devine opoziția”, a declarat lidera partidului într-o postare pe rețelele sociale. … Articolul Echipament de spionaj descoperit în sediul Partidului „Moldova Mare”. Victoria Furtună acuză regimul Sandu de intimidare apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Extradarea lui Plahotniuc: joi va fi transferat la Chișinău și încarcerat în Penitenciarul 13 # BreakingNews
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că fostul oligarh Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat joi către Chișinău și plasat în Penitenciarul Nr. 13 pentru detenție preventivă. Potrivit surselor oficiale, decizia survine după ce Grecia a aprobat procedurile legale necesare pentru transferul acestuia. Plahotniuc este vizat în mai multe dosare penale din Moldova, printre care implicarea … Articolul Extradarea lui Plahotniuc: joi va fi transferat la Chișinău și încarcerat în Penitenciarul 13 apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Un pensionar s‑a aflat într‑o situaţie periculoasă în timpul unei ieşiri la pescuit, când, din cauze încă neconfirmate, aproape s‑a înecat. Incidentul s‑a petrecut în apropierea unei ape liniştite, unde bătrânul pescuia singur. Martorii au observat că acesta a alunecat, posibil din cauza malului alunecos, şi a căzut în apă. Văzând pericolul, un localnic … Articolul Un pensionar scapă ca prin minune de la înec în timp ce pescuia apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Ion Ceban acuză guvernarea PAS de lașitate și folosirea resurselor administrative: „Vă ascundeți de dezbateri și aruncați cu noroi” # BreakingNews
Ion Ceban acuză actuala guvernare de lașitate și abuz de resurse administrative în campania electorală. Într-o declarație publică, liderul Blocului ALTERNATIVA a criticat dur faptul că reprezentanții PAS evită dezbaterile directe și preferă atacurile publice fără argumente. „Ca niște lași, vă ascundeți de dezbateri, dar aruncați cu noroi. Sunteți niște impostori care ați ajuns întâmplător … Articolul Ion Ceban acuză guvernarea PAS de lașitate și folosirea resurselor administrative: „Vă ascundeți de dezbateri și aruncați cu noroi” apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Olga Ursu, candidată pentru funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire electorală cu angajații fabricii „Ionel” din Chișinău, unde a prezentat principalele priorități ale formațiunii. Ursu a declarat că Blocul ALTERNATIVA se opune închiderii școlilor, subliniind necesitatea ca fiecare copil să aibă acces la educație și la servicii sociale de … Articolul Olga Ursu critică închiderea școlilor și propune modernizarea rețelei educaționale apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Este adusă o acuzație la adresa lui Igor Dodon, conform căreia acesta ar fi fost filmat, fără acordul său, într‑o livadă apartinând unui agricultor, iar în urma acestei filmări ar fi fost lansate falsuri sau dezinformări. Potrivit celor care susțin acuzația, imaginile au fost folosite cu intenția de a crea impresia unei activități ilegale sau … Articolul Acuzație: Dodon filmat fără voie într-o livadă – falsuri lansate în spațiul public apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Mesajul lui Plahotniuc: „Pe 28 septembrie putem schimba Parlamentul și opri abuzurile PAS” # BreakingNews
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, îndeamnă moldovenii să voteze, la alegerile parlamentare din 28 septembrie doar partidele sau blocurile electorale care au șanse reale să treacă pragul electoral. În același timp, Plahotniuc spune că niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS, pentru că voturile oferite partidelor fără șansă se vor redistribui … Articolul Mesajul lui Plahotniuc: „Pe 28 septembrie putem schimba Parlamentul și opri abuzurile PAS” apare prima dată în BreakingNews.
11:20
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a avut o întâlnire cu locuitorii din Comrat, unde a discutat despre problemele și așteptările cetățenilor. Potrivit acestuia, oamenii își doresc mai multă unitate, respect reciproc și un viitor sigur pentru familiile lor. „Tot ce își doresc oamenii este unitate, căci toți trăim pe același pământ. Pace și siguranța … Articolul Ion Ceban, la Comrat: „Oamenii își doresc unitate, pace și siguranța zilei de mâine” apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Tatăl antreprenorului Elon Musk, Errol Musk, a fost implicat în trei investigații legate de acuzații de hărțuire sexuală și comportament indecent față de copii. Cazurile au vizat propriii copii biologici, dar și copii vitregi din căsnicii anterioare. Două dintre anchete au fost închise de-a lungul timpului, fără să se ajungă la o condamnare, iar … Articolul Errol Musk, tatăl lui Elon Musk, vizat de acuzații de abuz sexual asupra copiilor apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Trupul unei femei din Moldova, decedate în Italia, trebuie adus acasă – familia caută sprijin # BreakingNews
O femeie din Republica Moldova, diagnosticată cu cancer, a decedat recent în Italia, iar familia sa face apel la ajutor pentru repatrierea trupului neînsuflețit. Maria a plecat în Italia pentru a le asigura copiilor un trai decent și a fost descrisă de familie și apropiați drept o femeie grijulie și plină de iubire. Acum, rudele … Articolul Trupul unei femei din Moldova, decedate în Italia, trebuie adus acasă – familia caută sprijin apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Alarme nucleare: blackout repetat la centrala Zaporojie, pe fondul conflictului militar # BreakingNews
Centrala nucleară de la Zaporojie a rămas din nou fără alimentare cu energie electrică externă — aceasta fiind a zecea deconectare completă de la începutul războiului. În urma întreruperii, instalația a fost nevoită să se bazeze pe generatoare diesel de urgență pentru a alimenta sistemele critice interne. Oficialii din sectorul energetic avertizează că … Articolul Alarme nucleare: blackout repetat la centrala Zaporojie, pe fondul conflictului militar apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Ion Ceban cere guvernului să schimbe discursul din război și bîdle în realizări concrete # BreakingNews
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii „Vocile Puterii” cu Vera Terentiev că un partid aflat la guvernare ar trebui să vorbească despre rezultate concrete, nu despre etichetarea cetățenilor. Ceban a afirmat că guvernarea ar fi trebuit să prezinte oamenilor realizări precum construcția de grădinițe, modernizarea școlilor și spitalelor, … Articolul Ion Ceban cere guvernului să schimbe discursul din război și bîdle în realizări concrete apare prima dată în BreakingNews.
