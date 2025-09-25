Analiză | Ce înseamnă schimbarea bruscă a lui Trump pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei?

17:10

În noua ediție „Istorii care contează” vă prezentăm îndeletniciri pe cale de dispariție. Crescătorii de oi aruncă lâna la gunoi, deși odinioară din ea se confecționau covoare, plapume sau îmbrăcăminte. La Criuleni se mai cultivă tutun ca pe vremuri, însă statul descurajează această ramură. Iar la Bălăbănești, Ion Sahanovschi a semănat prima cânepă industrială din Moldova, după ce aceasta a fost scoasă de pe lista plantelor interzise....