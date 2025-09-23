Zelenski îi va cere lui Trump sancțiuni mai dure împotriva Rusiei
Europa Libera Moldova, 23 septembrie 2025 15:50
Zelenski îi va cere lui Trump sancțiuni mai dure împotriva Rusiei
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 30 minute
Acum 4 ore
13:00
12:30
12:20
Acum 8 ore
09:50
08:20
Acum 24 ore
18:20
18:00
17:10
Ieri
14:10
12:30
12:20
10:20
10:00
06:30
21 septembrie 2025
19:10
16:50
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
14:00
13:10
12:10
09:50
20 septembrie 2025
16:50
14:40
O sesiune foto a împiedicat-o pe fiica vitregă a șefului „Rostec”, Cemezov, să scape de sancțiunile UE # Europa Libera Moldova
Nicole Kidman, Penelope Cruz, Uma Thurman, Kate Winslet. În 2017, Ignatova a fost singura persoană ce nu era actriță sau vedetă și care a apărut în calendarul anual realizat de compania italiană de anvelope Pirelli, alături de vedetele de la Hollywood menționate mai sus și de alte staruri, printre care Alicia Wikander, Julianne Moore, Helen Mirren și Leya Seydoux. Puțin cunoscută publicului din Rusia sau din afara acesteia, Ignatova este fiica vitregă a lui Serghei Cemezov, șeful conglomeratului...
11:20
10:10
În ce coșuri s-ar putea muta, după razii, voturile cumpărate? Nicolae Negru: „FSB-ul nu pune toate ouăle într-un singur coș...” # Europa Libera Moldova
Zeci de percheziții au avut loc în această săptămână în locații din toată țara în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, corupere a alegătorilor, spălare a banilor și evaziune fiscală. Multe dintre ele, potrivit Inspectoratului General de Poliție și Centrului Național Anticorupție, au vizat organizația criminală „Șor” și partide afiliate acesteia. În condițiile în care Blocul „Victorie” afiliat fugarului Ilan Șor nu poate participa la alegeri, voturile cumpărate vor fi direcționate s...
10:00
Blocul electoral „Patrioții” va fi principalul beneficiar al rețelei de corupere a alegătorilor asociată cu gruparea „Șor”, susține analistul Igor Boțan. Dar Nicolae Negru nu exclude că și alte blocuri ar putea beneficia de voturile cumpărate, așa cum „FSB-ul nu pune toate ouăle într-un singur coș”....
09:10
19 septembrie 2025
17:00
Europa Liberă a mers la întâlniri electorale ale candidaților partidelor cu cele mai mari șanse să intre în Parlament, potrivit sondajelor. Pe Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Patriotic, l-am însoțit la Dondușeni. Acolo, alături de deputatul socialist Bogdan Țîrdea, președintele PSRM a vizitat piața agricolă din localitate și satul Horodiște. În continuare, urmează reportaje de la întâlnirile altor candidați cu alegătorii....
16:40
14:40
14:20
13:50
12:20
08:10
18 septembrie 2025
15:10
15:10
12:50
09:20
08:10
Nu ai ajuns la nicio întâlnire electorală? Am fost noi pentru tine. Europa Liberă a însoțit candidații cu cele mai mari șanse să intre în Parlament și îți arată ce mesaje au transmis alegătorilor și ce întrebări au primit. Urmărește din 18 septembrie seria de reportaje „Prin țară după voturi”....
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.