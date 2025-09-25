CNA și procurorii au efectuat percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală

25 septembrie 2025 13:00

Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat..

Acum 30 minute
13:00
CNA și procurorii au efectuat percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat..
13:00
Partidul Liberal: Cei care nu vreți să votați PL, votați PAS Oficial.md
Partidul Liberal (PL), în cadrul unei conferințe, a anunțat că „susține integrarea europeană, fiind conștienți..
Acum o oră
12:40
10 mii euro falși, ascunși lângă o instituție din Ialoveni. Doi bănuiți – reținuți Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunță reținerea a doi bănuiți de implicare în..
12:40
Ion Ceban: O guvernare care, timp de 4 ani, nu a construit nicio grădiniță de la zero, nu costă nimic Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, spune că anii de guvernare PAS..
12:30
LOC: Reținerea lui Vladimir Plahotniuc în Grecia nu este o întâmplare Oficial.md
Liga Orașelor și Comunelor (LOC) spune că reținerea lui Vladimir Plahotniuc în Grecia nu este..
12:30
25 septembrie – Ziua Mondială a Farmacistului Oficial.md
Tema din acest an a Zilei mondiale a farmacistului – „Medicamente sigure și eficiente pentru..
Acum 4 ore
11:10
Oficial ucrainean: În Andrei Năstase am văzut un om care nu se teme să lupte și să fie vocea celor simpli Oficial.md
Hordiy Belov, președintele fundației de caritate „Мф.7:7”, consilier în comunitatea locală din regiunea Mikolaiv, Ucraina,..
11:00
Nicu Popescu: Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova este încă un pas incontestabil în curățarea justiției Oficial.md
Nicu Popescu, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, spune că..
10:50
Sondaj: În Parlament ar accede 3 forțe politice Oficial.md
În Parlament ar accede trei forțe – arată datele Barometrului Opiniei Publice, realizat de CBS..
10:40
CNAM va aloca peste 250 de mii de lei pentru încă un lot de vaccin contra hepatitei B la adulți Oficial.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) va aloca peste 250 de mii de lei..
10:20
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a unui partid politic, cercetat de CNA și PA, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
10:00
Sondaj: 4 forțe politice ar ajunge în Parlament Oficial.md
Patru forțe politice ar urma să ajungă în viitorul Parlament – arată sondajul publicat astăzi..
10:00
Exercițiu tactic la un centru comercial din municipiul Căușeni Oficial.md
La data de 24 septembrie 2025, salvatorii și pompierii Direcției Regionale Situații Excepționale Căușeni a..
10:00
Un bărbat a fost salvat de salvatori după ce a căzut într-o fântână cu apă din raionul Hîncești Oficial.md
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după..
09:50
Vladimir Plahotniuc a ajuns în Republica Moldova Oficial.md
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a ajuns în Republica Moldova. El a fost extrădat din..
Acum 24 ore
19:50
Partidul Republican „Inima Moldovei”, în ședință. Au fost aprobate mai multe decizii! Oficial.md
Partidul Politic „Inima Moldovei” a desfășurat astăzi şedinţa Consiliului Naţional Politic (CNP). În comunicatul de..
18:40
Cabinetul de Miniștri a aprobat semnarea Acordului Cantemir–Fălciu Oficial.md
Mai multe oportunități de călătorie se deschid pentru cetățeni, agenți economici și vizitatorii țării noastre...
18:40
A fost redeschis barajul din Rîșcani Oficial.md
S-a redeschis barajul din Rîșcani, reconstruit cu ajutorul Uniunii Europene. Barajul a fost construit în..
18:40
Tipografie clandestină și publicații ilegale cu conținut denigrator, depistate de poliție Oficial.md
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți,..
16:50
CEC reamintește alegătorilor în baza căror acte își pot exercita dreptul la vot Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că, în conformitate cu prevederile cadrului legal, toți cetățenii cu..
16:40
Activitatea Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală va fi îmbunătățită Oficial.md
Guvernul a aprobat, astăzi, suplimentarea personalului și ajustarea structurii Oficiului Național de Dezvoltare Regională și..
16:40
Hrișcă marca ORA rechemată din comerț Oficial.md
ANSA anunță despre rechemarea din comerț a crupei de hrișcă de marca comercială ORA. Agenția..
16:30
La Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău a fost inaugurat „Zidul Istoriei” Oficial.md
Curtea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” a devenit astăzi o adevărată lecție de istorie vie odată..
16:00
BEP: Moldova are nevoie de pace, bunăstare și respect pentru fiecare cetățean, nu de NATO Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic a desfășurat astăzi o acțiune în susținerea păcii. La eveniment au participat deputați,..
15:40
Ce-și propune Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică” în domeniile social, sănătate şi educaţie Oficial.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică”, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată astăzi,..
15:10
Peste 30 de percheziții în toată țara într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral Oficial.md
În această dimineață, ofițerii din cadrul Procuraturii Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție,..
15:10
Pacienții pot beneficia de servicii de chimioterapie la Spitalul Raional Florești Oficial.md
Ministerul Sănătății anunță că, începând de astăzi, 24 septembrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor..
15:00
În această dimineață, ofițerii din cadrul Procuraturii Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție, au descins cu percheziții în mai multe locații din țară Oficial.md
În această dimineață, ofițerii din cadrul Procuraturii Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție,..
15:00
5 persoane trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor Oficial.md
Procuratura Drochia, Oficiul Dondușeni, anunță finalizarea urmăririi penale  și expedierea în judecată a unei cauze..
15:00
Moldova ar putea avea în curând prima cale ferată electrificată Oficial.md
Moldova ar putea avea în curând prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul..
14:50
Cinci persoane – trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor Oficial.md
Procuratura Drochia, Oficiul Dondușeni, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în judecată a unei cauze penale..
14:40
Blocul ALTERNATIVA a comandat, oficial, un tiraj de doar 200 de exemplare de materiale destinate campaniei electorale Oficial.md
„Astăzi, opinia publică a asistat la un spectacol penibil, pus în scenă de către guvernare..
14:30
Maia Sandu i-a primit la Președinție pe funcționarii publici care au contribuit la buna desfășurare a acestui pas decisiv pe calea integrării europene Oficial.md
Cu ocazia finalizării procesului de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, denumit screening,..
14:20
Petr Vlah: AUR va propune în viitorul Parlament cinci direcții pentru atragerea investițiilor străine în Republica Moldova Oficial.md
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Politic „Alianţa pentru Unirea Românilor”, spune că, în ultimii..
14:20
Lidia Pleșca a lansat o carte dedicată fiului său – „Din lacrimă iubirii se naște nemurirea” Oficial.md
Lidia Pleșca, profesoară de limba și literatură română, a lansat placheta de versuri „Din lacrimă..
13:50
(VIDEO) Poliția a depistat buletine de vot cu ștampila „Votat” în dreptul Blocului Alternativa Oficial.md
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău au descins cu verificări, în baza unei informații parvenite de..
13:40
(VIDEO) Ion Ceban: Premierul folosește la greu resursa administrativă în campania electorală și mă denigrează pe mine și colegi fără dovezi Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a venit cu o reacție la declarațiile de..
13:40
Vitalie Dragancea și-a lansat prima carte – „Rătăciți între realități și iluzii” Oficial.md
Vitalie Dragancea, expert în comunicare, ex-consilier al prim-ministrului Republicii Moldova, și-a lansat ieri prima carte..
13:30
Olga Ursu, Blocul ALTERNATIVA: „Suntem împotriva închiderii școlilor și propunem investiții masive în infrastructură” Oficial.md
Olga Ursu, candidată pentru funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a avut o..
Ieri
13:10
15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintelui Republicii Moldova Oficial.md
Pe parcursul anul de studii 2025-2026, 15 elevi și studenți vor primi burse de merit..
12:50
Un nou Regulament pentru transmiterea bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică către beneficiari Oficial.md
 Bunurile, lucrările și serviciile achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică vor fi transmise beneficiarilor în..
12:40
Marin Ciobanu: În perioada 2010-2020, din cauza incompetenței, birocrației și corupției, Moldova a pierdut zeci de investitori Oficial.md
În perioada 2010-2020, din cauza incompetenței, birocrației și corupției, Moldova a pierdut zeci de investitori..
12:30
Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” va avea observatorii săi pentru secțiile de votare din diaspora Oficial.md
Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” (NOI) va avea observatorii săi pentru secțiile de votare din..
12:10
119 bunuri imobile au fost transmise de APP către MAIA Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat decizia propusă de APP de transmitere a 119 bunuri imobile..
12:10
Facilități fiscale la importul de gaze naturale şi energie electrică pentru Proiectul „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova” Oficial.md
Guvernul a aprobat facilități fiscale și vamale la importul de gaze naturale şi energie electrică în cadrul Proiectului..
12:00
CIE „Moldexpo” a obținut certificatul ISO. Zinaida Popa: Este dovada că «Moldexpo» se modernizează, se adaptează și rămâne un lider de încredere pe piața evenimentelor din Republica Moldova Oficial.md
Pe 23 septembrie 2025, Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A. a primit Certificatul ISO 9001..
11:30
Liderul NOI: O națiune nu se ține în picioare cu fraze de compunere de bacalaureat Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „Noua Opțiune Istorică” (NOI), în cadrul unei adresări, a declarat..
11:20
Oleg Cara a fost numit director general al Biroului Național de Statistică Oficial.md
Oleg Cara a fost numit director general al Biroului Național de Statistică, pe un termen..
10:50
IGSU asigură securitatea antiincendiară în secțiile de votare în perioada alegerilor parlamentare Oficial.md
În perioada electorală a alegerilor parlamentare în Republica Moldova, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență..
10:40
Blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău, construit de KIRSAN, gata de dare deplină în exploatare. Administrația: Vă mulțumim tuturor pentru încredere! Oficial.md
Compania Kirsan Com SRL anunță că toate lucrările de montare ale rețelelor inginerești la blocul..
