Oficial.md, 24 septembrie 2025 19:50

Partidul Politic „Inima Moldovei” a desfășurat astăzi şedinţa Consiliului Naţional Politic (CNP). În comunicatul de..

Acum 30 minute
19:50
Partidul Republican „Inima Moldovei”, în ședință. Au fost aprobate mai multe decizii! Oficial.md
Acum 2 ore
18:40
Cabinetul de Miniștri a aprobat semnarea Acordului Cantemir–Fălciu Oficial.md
Mai multe oportunități de călătorie se deschid pentru cetățeni, agenți economici și vizitatorii țării noastre...
18:40
A fost redeschis barajul din Rîșcani Oficial.md
S-a redeschis barajul din Rîșcani, reconstruit cu ajutorul Uniunii Europene. Barajul a fost construit în..
18:40
Tipografie clandestină și publicații ilegale cu conținut denigrator, depistate de poliție Oficial.md
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți,..
Acum 4 ore
16:50
CEC reamintește alegătorilor în baza căror acte își pot exercita dreptul la vot Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că, în conformitate cu prevederile cadrului legal, toți cetățenii cu..
16:40
Activitatea Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală va fi îmbunătățită Oficial.md
Guvernul a aprobat, astăzi, suplimentarea personalului și ajustarea structurii Oficiului Național de Dezvoltare Regională și..
16:40
Hrișcă marca ORA rechemată din comerț Oficial.md
ANSA anunță despre rechemarea din comerț a crupei de hrișcă de marca comercială ORA. Agenția..
16:30
La Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău a fost inaugurat „Zidul Istoriei” Oficial.md
Curtea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” a devenit astăzi o adevărată lecție de istorie vie odată..
Acum 6 ore
16:00
BEP: Moldova are nevoie de pace, bunăstare și respect pentru fiecare cetățean, nu de NATO Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic a desfășurat astăzi o acțiune în susținerea păcii. La eveniment au participat deputați,..
15:40
Ce-și propune Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică” în domeniile social, sănătate şi educaţie Oficial.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică”, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată astăzi,..
15:10
Peste 30 de percheziții în toată țara într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral Oficial.md
În această dimineață, ofițerii din cadrul Procuraturii Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție,..
15:10
Pacienții pot beneficia de servicii de chimioterapie la Spitalul Raional Florești Oficial.md
Ministerul Sănătății anunță că, începând de astăzi, 24 septembrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor..
15:00
15:00
5 persoane trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor Oficial.md
Procuratura Drochia, Oficiul Dondușeni, anunță finalizarea urmăririi penale  și expedierea în judecată a unei cauze..
15:00
Moldova ar putea avea în curând prima cale ferată electrificată Oficial.md
Moldova ar putea avea în curând prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul..
14:50
14:40
Blocul ALTERNATIVA a comandat, oficial, un tiraj de doar 200 de exemplare de materiale destinate campaniei electorale Oficial.md
„Astăzi, opinia publică a asistat la un spectacol penibil, pus în scenă de către guvernare..
14:30
Maia Sandu i-a primit la Președinție pe funcționarii publici care au contribuit la buna desfășurare a acestui pas decisiv pe calea integrării europene Oficial.md
Cu ocazia finalizării procesului de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, denumit screening,..
14:20
Petr Vlah: AUR va propune în viitorul Parlament cinci direcții pentru atragerea investițiilor străine în Republica Moldova Oficial.md
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Politic „Alianţa pentru Unirea Românilor”, spune că, în ultimii..
14:20
Lidia Pleșca a lansat o carte dedicată fiului său – „Din lacrimă iubirii se naște nemurirea” Oficial.md
Lidia Pleșca, profesoară de limba și literatură română, a lansat placheta de versuri „Din lacrimă..
Acum 8 ore
13:50
(VIDEO) Poliția a depistat buletine de vot cu ștampila „Votat” în dreptul Blocului Alternativa Oficial.md
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău au descins cu verificări, în baza unei informații parvenite de..
13:40
(VIDEO) Ion Ceban: Premierul folosește la greu resursa administrativă în campania electorală și mă denigrează pe mine și colegi fără dovezi Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a venit cu o reacție la declarațiile de..
13:40
Vitalie Dragancea și-a lansat prima carte – „Rătăciți între realități și iluzii” Oficial.md
Vitalie Dragancea, expert în comunicare, ex-consilier al prim-ministrului Republicii Moldova, și-a lansat ieri prima carte..
13:30
Olga Ursu, Blocul ALTERNATIVA: „Suntem împotriva închiderii școlilor și propunem investiții masive în infrastructură” Oficial.md
Olga Ursu, candidată pentru funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a avut o..
13:10
15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintelui Republicii Moldova Oficial.md
Pe parcursul anul de studii 2025-2026, 15 elevi și studenți vor primi burse de merit..
12:50
Un nou Regulament pentru transmiterea bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică către beneficiari Oficial.md
 Bunurile, lucrările și serviciile achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică vor fi transmise beneficiarilor în..
12:40
Marin Ciobanu: În perioada 2010-2020, din cauza incompetenței, birocrației și corupției, Moldova a pierdut zeci de investitori Oficial.md
În perioada 2010-2020, din cauza incompetenței, birocrației și corupției, Moldova a pierdut zeci de investitori..
12:30
Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” va avea observatorii săi pentru secțiile de votare din diaspora Oficial.md
Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” (NOI) va avea observatorii săi pentru secțiile de votare din..
Acum 12 ore
12:10
119 bunuri imobile au fost transmise de APP către MAIA Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat decizia propusă de APP de transmitere a 119 bunuri imobile..
12:10
Facilități fiscale la importul de gaze naturale şi energie electrică pentru Proiectul „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova” Oficial.md
Guvernul a aprobat facilități fiscale și vamale la importul de gaze naturale şi energie electrică în cadrul Proiectului..
12:00
CIE „Moldexpo” a obținut certificatul ISO. Zinaida Popa: Este dovada că «Moldexpo» se modernizează, se adaptează și rămâne un lider de încredere pe piața evenimentelor din Republica Moldova Oficial.md
Pe 23 septembrie 2025, Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A. a primit Certificatul ISO 9001..
11:30
Liderul NOI: O națiune nu se ține în picioare cu fraze de compunere de bacalaureat Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „Noua Opțiune Istorică” (NOI), în cadrul unei adresări, a declarat..
11:20
Oleg Cara a fost numit director general al Biroului Național de Statistică Oficial.md
Oleg Cara a fost numit director general al Biroului Național de Statistică, pe un termen..
10:50
IGSU asigură securitatea antiincendiară în secțiile de votare în perioada alegerilor parlamentare Oficial.md
În perioada electorală a alegerilor parlamentare în Republica Moldova, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență..
10:40
Blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău, construit de KIRSAN, gata de dare deplină în exploatare. Administrația: Vă mulțumim tuturor pentru încredere! Oficial.md
Compania Kirsan Com SRL anunță că toate lucrările de montare ale rețelelor inginerești la blocul..
10:10
Exercițiu de simulare în situații de urgență desfășurat la postul de frontieră Palanca – Maiaki Udobnoie Oficial.md
La postul vamal de frontieră Palanca – Maiaki Udobnoie, unde este instituit control comun între..
10:10
Cum votează elevii și studenții la alegerile parlamentare Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că elevii și studenții cu drept de vot, care își..
10:00
Noua Lege a cetățeniei a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial Oficial.md
Agenția Servicii Publice informează că noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova a fost promulgată și..
09:50
74 de moldoveni care au paticipat la instruiri în Rusia pentru a provoca dezordini în masă în Republica Moldova – reținuți Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și ai SIS, cu sprijinul angajaților „Fulger,” anunță..
09:50
Pompierii din Taraclia au salvat 24 de tone de floarea-soarelui din flăcările care au cuprins un camion în raionul Taraclia Oficial.md
În seara zilei de 23 septembrie 2025, pompierii din raionul Taraclia au intervenit pentru lichidarea..
09:30
Auditul public extern și calitatea – temele centrale ale atelierului internațional de la Haga Oficial.md
În perioada 16–18 septembrie 2025, la Haga, Regatul Țărilor de Jos, s-a desfășurat un atelier..
08:40
Biblioteca Națională va desfășura Nocturna Bibliotecilor Oficial.md
Biblioteca Națională a Republicii Moldova își deschide ușile pentru vizitatorii de toate vârstele, oferindu-le un..
07:50
Alexandr Stoianoglo: Blocul Electoral ALTERNATIVA își propune să depolitizeze administrația publică Oficial.md
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii ,,Gonța Media”..
Ieri
17:20
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, pentru o schimbare autentică în Republica Moldova Oficial.md
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o..
16:50
Andrei Năstase a transmis Președintelui SUA o scrisoarea și a solicitat ajustarea tarifelor comerciale aplicate Republicii Moldova Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a transmis președintelui Statelor Unite ale Americii,..
16:10
Igor Dodon, în discuții cu locuitorii din Bălți Oficial.md
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședintele Blocului Patriotic Igor Dodon, împreună cu colegii săi, a discutat astăzi..
15:00
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa” Oficial.md
La 23 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe un bărbat de finanțarea..
14:40
(VIDEO) Purtătorul de cuvânt al Guvernului: Prin votul de duminică, moldovenii vor decide liber direcția țării Oficial.md
Daniel Vodă, purtător de cuvânt al Guvernului, într-un comentariu video, a declarat că „Rusia are..
14:40
(VIDEO) Blocul Alternativa a depus o adresare oficială la PAS. Solicită dezbateri publice corecte și transparente Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a depus astăzi, o adresare oficială la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate..
14:40
Fotbal feminin WU15. Turneul de Dezvoltare UEFA 2025 începe mâine, 24 septembrie, la Tirana Oficial.md
În perioada 24 septembrie – 29 septembrie, Albania va găzdui turneul de dezvoltare UEFA 2025,..
