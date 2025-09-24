Partidul Republican „Inima Moldovei”, în ședință. Au fost aprobate mai multe decizii!
Oficial.md, 24 septembrie 2025 19:50
Partidul Politic „Inima Moldovei” a desfășurat astăzi şedinţa Consiliului Naţional Politic (CNP). În comunicatul de..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 30 minute
19:50
Partidul Politic „Inima Moldovei” a desfășurat astăzi şedinţa Consiliului Naţional Politic (CNP). În comunicatul de..
Acum 2 ore
18:40
Mai multe oportunități de călătorie se deschid pentru cetățeni, agenți economici și vizitatorii țării noastre...
18:40
S-a redeschis barajul din Rîșcani, reconstruit cu ajutorul Uniunii Europene. Barajul a fost construit în..
18:40
Tipografie clandestină și publicații ilegale cu conținut denigrator, depistate de poliție # Oficial.md
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți,..
Acum 4 ore
16:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că, în conformitate cu prevederile cadrului legal, toți cetățenii cu..
16:40
Guvernul a aprobat, astăzi, suplimentarea personalului și ajustarea structurii Oficiului Național de Dezvoltare Regională și..
16:40
ANSA anunță despre rechemarea din comerț a crupei de hrișcă de marca comercială ORA. Agenția..
16:30
Curtea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” a devenit astăzi o adevărată lecție de istorie vie odată..
Acum 6 ore
16:00
BEP: Moldova are nevoie de pace, bunăstare și respect pentru fiecare cetățean, nu de NATO # Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic a desfășurat astăzi o acțiune în susținerea păcii. La eveniment au participat deputați,..
15:40
Ce-și propune Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică” în domeniile social, sănătate şi educaţie # Oficial.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică”, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată astăzi,..
15:10
Peste 30 de percheziții în toată țara într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral # Oficial.md
În această dimineață, ofițerii din cadrul Procuraturii Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție,..
15:10
Ministerul Sănătății anunță că, începând de astăzi, 24 septembrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor..
15:00
În această dimineață, ofițerii din cadrul Procuraturii Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție, au descins cu percheziții în mai multe locații din țară # Oficial.md
În această dimineață, ofițerii din cadrul Procuraturii Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție,..
15:00
Procuratura Drochia, Oficiul Dondușeni, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în judecată a unei cauze..
15:00
Moldova ar putea avea în curând prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul..
14:50
Procuratura Drochia, Oficiul Dondușeni, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în judecată a unei cauze penale..
14:40
Blocul ALTERNATIVA a comandat, oficial, un tiraj de doar 200 de exemplare de materiale destinate campaniei electorale # Oficial.md
„Astăzi, opinia publică a asistat la un spectacol penibil, pus în scenă de către guvernare..
14:30
Maia Sandu i-a primit la Președinție pe funcționarii publici care au contribuit la buna desfășurare a acestui pas decisiv pe calea integrării europene # Oficial.md
Cu ocazia finalizării procesului de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, denumit screening,..
14:20
Petr Vlah: AUR va propune în viitorul Parlament cinci direcții pentru atragerea investițiilor străine în Republica Moldova # Oficial.md
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Politic „Alianţa pentru Unirea Românilor”, spune că, în ultimii..
14:20
Lidia Pleșca a lansat o carte dedicată fiului său – „Din lacrimă iubirii se naște nemurirea” # Oficial.md
Lidia Pleșca, profesoară de limba și literatură română, a lansat placheta de versuri „Din lacrimă..
Acum 8 ore
13:50
(VIDEO) Poliția a depistat buletine de vot cu ștampila „Votat” în dreptul Blocului Alternativa # Oficial.md
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău au descins cu verificări, în baza unei informații parvenite de..
13:40
(VIDEO) Ion Ceban: Premierul folosește la greu resursa administrativă în campania electorală și mă denigrează pe mine și colegi fără dovezi # Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a venit cu o reacție la declarațiile de..
13:40
Vitalie Dragancea, expert în comunicare, ex-consilier al prim-ministrului Republicii Moldova, și-a lansat ieri prima carte..
13:30
Olga Ursu, Blocul ALTERNATIVA: „Suntem împotriva închiderii școlilor și propunem investiții masive în infrastructură” # Oficial.md
Olga Ursu, candidată pentru funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a avut o..
13:10
Pe parcursul anul de studii 2025-2026, 15 elevi și studenți vor primi burse de merit..
12:50
Un nou Regulament pentru transmiterea bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică către beneficiari # Oficial.md
Bunurile, lucrările și serviciile achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică vor fi transmise beneficiarilor în..
12:40
Marin Ciobanu: În perioada 2010-2020, din cauza incompetenței, birocrației și corupției, Moldova a pierdut zeci de investitori # Oficial.md
În perioada 2010-2020, din cauza incompetenței, birocrației și corupției, Moldova a pierdut zeci de investitori..
12:30
Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” va avea observatorii săi pentru secțiile de votare din diaspora # Oficial.md
Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” (NOI) va avea observatorii săi pentru secțiile de votare din..
Acum 12 ore
12:10
Guvernul Republicii Moldova a aprobat decizia propusă de APP de transmitere a 119 bunuri imobile..
12:10
Facilități fiscale la importul de gaze naturale şi energie electrică pentru Proiectul „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova” # Oficial.md
Guvernul a aprobat facilități fiscale și vamale la importul de gaze naturale şi energie electrică în cadrul Proiectului..
12:00
CIE „Moldexpo” a obținut certificatul ISO. Zinaida Popa: Este dovada că «Moldexpo» se modernizează, se adaptează și rămâne un lider de încredere pe piața evenimentelor din Republica Moldova # Oficial.md
Pe 23 septembrie 2025, Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A. a primit Certificatul ISO 9001..
11:30
Dmitri Torner, lider al Partidului „Noua Opțiune Istorică” (NOI), în cadrul unei adresări, a declarat..
11:20
Oleg Cara a fost numit director general al Biroului Național de Statistică, pe un termen..
10:50
IGSU asigură securitatea antiincendiară în secțiile de votare în perioada alegerilor parlamentare # Oficial.md
În perioada electorală a alegerilor parlamentare în Republica Moldova, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență..
10:40
Blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău, construit de KIRSAN, gata de dare deplină în exploatare. Administrația: Vă mulțumim tuturor pentru încredere! # Oficial.md
Compania Kirsan Com SRL anunță că toate lucrările de montare ale rețelelor inginerești la blocul..
10:10
Exercițiu de simulare în situații de urgență desfășurat la postul de frontieră Palanca – Maiaki Udobnoie # Oficial.md
La postul vamal de frontieră Palanca – Maiaki Udobnoie, unde este instituit control comun între..
10:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că elevii și studenții cu drept de vot, care își..
10:00
Agenția Servicii Publice informează că noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova a fost promulgată și..
09:50
74 de moldoveni care au paticipat la instruiri în Rusia pentru a provoca dezordini în masă în Republica Moldova – reținuți # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și ai SIS, cu sprijinul angajaților „Fulger,” anunță..
09:50
Pompierii din Taraclia au salvat 24 de tone de floarea-soarelui din flăcările care au cuprins un camion în raionul Taraclia # Oficial.md
În seara zilei de 23 septembrie 2025, pompierii din raionul Taraclia au intervenit pentru lichidarea..
09:30
Auditul public extern și calitatea – temele centrale ale atelierului internațional de la Haga # Oficial.md
În perioada 16–18 septembrie 2025, la Haga, Regatul Țărilor de Jos, s-a desfășurat un atelier..
08:40
Biblioteca Națională a Republicii Moldova își deschide ușile pentru vizitatorii de toate vârstele, oferindu-le un..
07:50
Alexandr Stoianoglo: Blocul Electoral ALTERNATIVA își propune să depolitizeze administrația publică # Oficial.md
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii ,,Gonța Media”..
Ieri
17:20
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, pentru o schimbare autentică în Republica Moldova # Oficial.md
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o..
16:50
Andrei Năstase a transmis Președintelui SUA o scrisoarea și a solicitat ajustarea tarifelor comerciale aplicate Republicii Moldova # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a transmis președintelui Statelor Unite ale Americii,..
16:10
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședintele Blocului Patriotic Igor Dodon, împreună cu colegii săi, a discutat astăzi..
15:00
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa” # Oficial.md
La 23 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe un bărbat de finanțarea..
14:40
(VIDEO) Purtătorul de cuvânt al Guvernului: Prin votul de duminică, moldovenii vor decide liber direcția țării # Oficial.md
Daniel Vodă, purtător de cuvânt al Guvernului, într-un comentariu video, a declarat că „Rusia are..
14:40
(VIDEO) Blocul Alternativa a depus o adresare oficială la PAS. Solicită dezbateri publice corecte și transparente # Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a depus astăzi, o adresare oficială la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate..
14:40
Fotbal feminin WU15. Turneul de Dezvoltare UEFA 2025 începe mâine, 24 septembrie, la Tirana # Oficial.md
În perioada 24 septembrie – 29 septembrie, Albania va găzdui turneul de dezvoltare UEFA 2025,..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.