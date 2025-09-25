Bărbat de 75 de ani salvat dintr-o fântână de colectare a apelor, la Hîncești
Provincial, 25 septembrie 2025 10:10
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hîncești. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 24 septembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:24. Potrivit […] Post-ul Bărbat de 75 de ani salvat dintr-o fântână de colectare a apelor, la Hîncești apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 10 minute
10:10
Federația Moldovenească de Fotbal, cu susținerea UEFA, organizează în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2025 o nouă ediție a turneului de fotbal pentru școli „Erasmus Scale Cup”. Competiția face parte din proiectul „Fotbal în școli” (Clase specializate) și se va desfășura în cadrul Săptămânii Fotbalului de Masă (Grassroots Week), având drept scop promovarea modului sănătos de viață, […] Post-ul Săptămâna Fotbalului de Masă aduce „Erasmus Scale Cup” 2025 în Moldova apare prima dată în Provincial.
10:10
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hîncești. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 24 septembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:24. Potrivit […] Post-ul Bărbat de 75 de ani salvat dintr-o fântână de colectare a apelor, la Hîncești apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
10:00
În Republica Moldova va fi construită prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni. Investițiile vor aduce un șir de beneficii pe termen lung: conectarea directă a Republicii Moldova la rețeaua modernă de căi ferate europene; călătorii rapide și sigure pentru pasageri; stimularea comerțului și a conectivității transfrontaliere. Studiul de prefezabilitate este realizat […] Post-ul R. Moldova va construi prima cale ferată electrificată cu ecartament european apare prima dată în Provincial.
09:50
La data de 24 septembrie 2025, salvatorii și pompierii Direcției Regionale Situații Excepționale Căușeni a IGSU au desfășurat un exercițiu tactic în incinta unui centru comercial. Scopul aplicației a fost perfecționarea deprinderilor practice ale efectivului și îmbunătățirea capacităților de gestionare și intervenție în cazul izbucnirii unui incendiu într-un spațiu public aglomerat. Conform scenariului stabilit, incendiul […] Post-ul Exercițiu tactic la un centru comercial din municipiul Căușeni apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
08:20
Primăria Bălți a recuperat prin instanță un teren de drum ocupat ilegal pe strada Aerodromului # Provincial
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat că, prin intermediul instanței de judecată, orașului i-a fost restituit terenul de drum ocupat ilegal de pe strada Aerodromului, fapt ce va contribui la soluționarea problemei transportului și la deblocarea circulației de la Autogară până pe str. Aerodromului. „Am reîntors drumul orașului și vom continua să obținem înapoi […] Post-ul Primăria Bălți a recuperat prin instanță un teren de drum ocupat ilegal pe strada Aerodromului apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
07:50
Elevii din Ștefan Vodă învață cu drone și imprimante 3D: a fost inaugurat primul FabLab școlar # Provincial
Elevii Liceului Teoretic „Ștefan Vodă” din orașul Ștefan Vodă vor avea posibilitatea să experimenteze și să dezvolte proiecte inovative. În instituție a fost deschis primul Laborator FabLab de dezvoltare a competențelor STEAM la elevi (Științe, Tehnologie, Inginerie, Arte, Matematică). Inițiativa a fost implementată cu sprijinul UMAEF (Ukraine-Moldova American Enterprise Fund) și Fundația pentru Dezvoltare, prin […] Post-ul Elevii din Ștefan Vodă învață cu drone și imprimante 3D: a fost inaugurat primul FabLab școlar apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
19:50
Tipografie clandestină, descoperită la Chișinău: materiale instigatoare pregătite pentru distribuție în nordul țării # Provincial
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți, în comun cu angajații SIS, a fost identificată și neutralizată o tipografie clandestină, implicată în producerea și diseminarea de materiale cu caracter ilegal și conținut instigator. Tipografia activa într-o încăpere din Chișinău, fiind echipată cu sisteme de securitate și limitare […] Post-ul Tipografie clandestină, descoperită la Chișinău: materiale instigatoare pregătite pentru distribuție în nordul țării apare prima dată în Provincial.
19:50
Noi drumuri spre Europa: Cabinetul de Miniștri a aprobat semnarea Acordului Cantemir–Fălciu # Provincial
Mai multe oportunități de călătorie se deschid pentru cetățeni, agenți economici și vizitatorii țării noastre. Astăzi, Cabinetul de Miniștri a aprobat semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind controlul coordonat la punctul feroviar Cantemir–Fălciu. Aceasta marchează relansarea unei legături feroviare importante între sudul țării și rețeaua europeană de transport. În baza Acordului, […] Post-ul Noi drumuri spre Europa: Cabinetul de Miniștri a aprobat semnarea Acordului Cantemir–Fălciu apare prima dată în Provincial.
19:40
Guvernul a aprobat, astăzi, suplimentarea personalului și ajustarea structurii Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), pentru ca instituția să răspundă mai eficient nevoilor de dezvoltare a localităților din țară. Astfel, personalul instituției va fi suplinit cu șase unități, ceea ce va crește capacitatea în coordonarea proceselor de evaluare, contractare și monitorizare a proiectelor […] Post-ul Activitatea ONDRL va fi îmbunătățită apare prima dată în Provincial.
17:00
După ani de activitate într-o clădire veche, cu condiții necorespunzătoare, echipa Punctului de asistență medicală urgentă Risipeni activează, începând de astăzi, 24 septembrie, într-un sediu nou și modern. Noua clădire are o suprafață de 231,5 m² și este dotată cu toate facilitățile necesare pentru buna desfășurare a activității medicale: sală de alertă, încăperi de odihnă […] Post-ul PAMU Risipeni are sediu nou apare prima dată în Provincial.
16:20
Victor Spinei: Ajunge cu ideologiile de stânga sau de dreapta! Partidul Nostru va uni societatea! # Provincial
Victor Spinei, consilier raional și municipal la Soroca, candidatul Partidului Nostru la funcția d deputat, anunță că Partidul Nostru vrea să unească societatea, pentru oamenii s-au săturat să fie divizați din cauza ideologiilor: fie ele de stânga sau de dreapta. „Cetățenii nu mai vor să fie divizați și puși unii împotriva altora în numele […] Post-ul Victor Spinei: Ajunge cu ideologiile de stânga sau de dreapta! Partidul Nostru va uni societatea! apare prima dată în Provincial.
16:10
Astăzi, echipa Agenției de Dezvoltare Regională Sud a realizat o vizită de monitorizare în cadrul proiectului „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia”, cu participarea reprezentanților beneficiarului – Primăria orașului Cimișlia, și ai antreprenorului. Potrivit unui comunicat, scopul vizitei este supravegherea lucrărilor executate și conformitatea cu graficul de execuție. În cadrul proiectului au fost executate 27,3 […] Post-ul La Cimișlia se execută lucrări de construcție a unei stații de pompare a apelor uzate apare prima dată în Provincial.
15:20
Peste 30 de percheziții în toată țara într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral # Provincial
În această dimineață, ofițerii din cadrul Procuraturii Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție, au descins cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe […] Post-ul Peste 30 de percheziții în toată țara într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral apare prima dată în Provincial.
15:10
Cetățenii vor fi instruiți cum să reacționeze în caz de cutremur, incendiu sau inundații # Provincial
Cetățenii din întreaga țară vor fi instruiți de Centrul Republican de Pregătire al IGSU pentru a reacționa rapid și corect în caz de cutremur, incendiu, inundație sau alte situații de urgență. Astăzi, Cabinetul de Miniștri a aprobat proiectul privind măsurile de pregătire în domeniul protecției civile pentru anul 2026. Planul prevede instruiri, exerciții practice și […] Post-ul Cetățenii vor fi instruiți cum să reacționeze în caz de cutremur, incendiu sau inundații apare prima dată în Provincial.
14:40
Ministerul Sănătății anunță că, începând de astăzi, 24 septembrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Florești. Această măsură face parte din procesul de decentralizare a serviciilor oncologice, pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de domiciliu, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău. Astfel, la […] Post-ul Pacienții oncologici pot face chimioterapie la Spitalul raional Florești apare prima dată în Provincial.
14:10
Pe data de 26 septembrie curent, în municipiul Bălți va avea loc Gala Inițiativelor de Tineret 2025, un eveniment care va celebra cele 13 proiecte cu impact comunitar, implementate de grupuri de tineri din Bălți și Sîngerei. Proiectele susținute de Fondul pentru Tineri și AO „Caroma Nord” au transformat comunitățile prin: terenuri sportive modernizate, cluburi […] Post-ul Gala Inițiativelor de Tineret 2025 la Bălți apare prima dată în Provincial.
13:30
IGSU asigură securitatea antiincendiară în secțiile de votare în perioada alegerilor parlamentare # Provincial
În perioada electorală a alegerilor parlamentare în Republica Moldova, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență întreprinde măsuri specifice pentru a asigura securitatea antiincendiară în toate secțiile de votare de pe teritoriul țării. În acest context, salvatorii și pompierii desfășoară activități de prevenire a riscurilor de incendiu în locațiile unde sunt amplasate secțiile de votare, birourile […] Post-ul IGSU asigură securitatea antiincendiară în secțiile de votare în perioada alegerilor parlamentare apare prima dată în Provincial.
13:20
Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul PNUD, UNFPA și UNICEF, organizează în perioada 23–25 septembrie 2025 un atelier național la Holercani, unde sunt prezenți 130 de experți curriculari, coordonatori și reprezentanți ai MEC. Prezentă la eveniment, Valentina Olaru, secretar de stat în cadrul MEC, a subliniat: „Curriculumul Național trebuie să fie actual și relevant. Prin […] Post-ul La Holercani, MEC desfășoară atelierul național pentru actualizarea Curriculumului apare prima dată în Provincial.
13:10
Marin Ciobanu: ZEL Bălți asigură 10,8% din producția industrială a Moldovei și oferă peste 11% din locurile de muncă din industria prelucrătoare # Provincial
Zona economică specială Bălți asigură 10,8% din producția industrială a Moldovei și oferă peste 11% din locurile de muncă din industria prelucrătoare. Datele au fost prezentate în cadrul reuniunii Clubului presei economice de către administratorul zonei economice libere din Bălți și președintele Asociației Patronale a Industriei Prelucrătoare (APIP), Marin Ciobanu. El a subliniat că, ZEL […] Post-ul Marin Ciobanu: ZEL Bălți asigură 10,8% din producția industrială a Moldovei și oferă peste 11% din locurile de muncă din industria prelucrătoare apare prima dată în Provincial.
12:40
CIE „Moldexpo” S.A. – prima societate pe acțiuni de stat din Moldova certificată ISO 9001 de Bureau Veritas # Provincial
Pe 23 septembrie 2025, Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A. a primit Certificatul ISO 9001 din partea Bureau Veritas România, devenind astfel prima societate pe acțiuni din Republica Moldova recunoscută de cea mai mare organizație internațională de certificare, cu sediul la Paris. Distincția confirmă eforturile constante de modernizare și aliniere la cele mai înalte standarde […] Post-ul CIE „Moldexpo” S.A. – prima societate pe acțiuni de stat din Moldova certificată ISO 9001 de Bureau Veritas apare prima dată în Provincial.
12:20
Bunurile, lucrările și serviciile achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică vor fi transmise beneficiarilor în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern. Documentul stabilește un mecanism simplificat, care elimină etapele birocratice și asigură acces rapid la investiții pentru persoane fizice, persoane juridice și asociații de proprietari. Prin acest mecanism, bunurile și serviciile finanțate vor fi transmise […] Post-ul Bunuri și servicii gratuite pentru beneficiarii proiectelor de eficiență energetică apare prima dată în Provincial.
12:20
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău au descins cu verificări, în baza unei informații parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat, la o tipografie din capitală. Acolo au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila “VOTAT” în dreptul unui bloc politic antrenat în alegerile parlamentare. Oamenii legii au constatat […] Post-ul 200 de buletine de vot cu ștampila „VOTAT” descoperite într-o tipografie din Chișinău apare prima dată în Provincial.
12:10
Astăzi, 24 septembrie 2025, în incinta Consiliului Raional Cahul a avut loc seminarul regional de conștientizare privind proiectul Programului Național de Biodiversitate 2025-2030, destinat regiunii de Sud. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor de cercetare, specialiști în domeniul mediului, autorități publice și alte părți interesate. Seminarul a fost deschis de vicepreședintele raionului Cahul, Nicon Pîslari, […] Post-ul Seminar regional la Cahul privind Programul Național de Biodiversitate 2025-2030 apare prima dată în Provincial.
11:50
Pe parcursul anul de studii 2025-2026, 15 elevi și studenți vor primi burse de merit pentru rezultate excepționale la învățătură. Lista beneficiarilor a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Mai exact, 10 studenți din universitățile din țară vor beneficia de o bursă în valoare de 3860 lei, iar 5 elevi din colegii și centre de excelență vor […] Post-ul 15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintelui Republicii Moldova apare prima dată în Provincial.
11:50
CIE „Moldexpo” S.A. – prima societate pe acțiuni din Moldova certificată ISO 9001 de Bureau Veritas # Provincial
Pe 23 septembrie 2025, Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A. a primit Certificatul ISO 9001 din partea Bureau Veritas România, devenind astfel prima societate pe acțiuni din Republica Moldova recunoscută de cea mai mare organizație internațională de certificare, cu sediul la Paris. Distincția confirmă eforturile constante de modernizare și aliniere la cele mai înalte standarde […] Post-ul CIE „Moldexpo” S.A. – prima societate pe acțiuni din Moldova certificată ISO 9001 de Bureau Veritas apare prima dată în Provincial.
11:40
Astăzi, orașul Telenești a fost gazda unei vizite oficiale a Excelenței Sale, Ovidiu Naftanălă, Ambasador al României în Republica Moldova. În cadrul întrevederii, diplomatul român s-a documentat despre stadiul proiectelor finanțate de Guvernul României și despre alte inițiative locale susținute din fonduri naționale. Un punct important al vizitei l-a constituit proiectul „Extinderea rețelelor de canalizare […] Post-ul Ambasadorul României, în vizită la Telenești apare prima dată în Provincial.
11:40
APP facilitează transferarea a 119 bunuri publice din infrastructura de irigații în sprijinul agricultorilor # Provincial
Guvernul Republicii Moldova a aprobat decizia propusă de APP de transmitere a 119 bunuri imobile din gestiunea întreprinderilor aflate în insolvabilitate în administrarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, prin intermediul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare. APP facilitează transferarea a 119 bunuri publice din infrastructura de irigații în sprijinul agricultorilor Decizia vizează 119 bunuri publice, clădiri, […] Post-ul APP facilitează transferarea a 119 bunuri publice din infrastructura de irigații în sprijinul agricultorilor apare prima dată în Provincial.
11:40
Exercițiu de simulare în situații de urgență desfășurat la postul de frontieră Palanca – Maiaki Udobnoie # Provincial
La postul vamal de frontieră Palanca – Maiaki Udobnoie, unde este instituit control comun între Republica Moldova și Ucraina, a avut loc un amplu exercițiu de simulare în situații de urgență. La instruire au participat reprezentanți ai autorităților vamale și ai poliției de frontieră din ambele state, sprijiniți de echipe de intervenție rapidă și salvatori […] Post-ul Exercițiu de simulare în situații de urgență desfășurat la postul de frontieră Palanca – Maiaki Udobnoie apare prima dată în Provincial.
11:10
Orașul Glodeni va beneficia de finanțare pentru elaborarea noului Plan Urbanistic General # Provincial
Primăria orașului Glodeni anunță că, în urma cererii depuse la aplicarea proiectului investițional, localitatea a fost selectată pentru implementarea finanțării în cadrul Programului Guvernamental „Europa este Aproape”. Această inițiativă are drept scop elaborarea, actualizarea și modificarea Planului Urbanistic General (PUG) al orașului Glodeni. În prezent, Planul Urbanistic General al orașului Glodeni are o vechime de […] Post-ul Orașul Glodeni va beneficia de finanțare pentru elaborarea noului Plan Urbanistic General apare prima dată în Provincial.
11:10
Pacienții Spitalului raional Soroca „A. Prisăcari” sunt tratați în condiții mai bune după ce Secția terapie a fost reparată recent în cadrul unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Reparația Secției terapie a costat 670 de mii de lei, bani alocați din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii […] Post-ul Secția terapie din cadrul Spitalului raional Soroca, reparată cu sprijinul CNAM apare prima dată în Provincial.
10:20
Pe 23 septembrie curent, Casa de Cultură Cimișlia a găzduit un eveniment de excepție în cadrul Programului guvernamental „Acces la Cultură”, organizat de Consiliul Raional Cimișlia (Secția Cultură, Tineret și Sport Cimișlia) în parteneriat cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Primăria orașului Cimișlia. Publicul a avut parte de un spectacol plin de emoție și […] Post-ul Spectacolul „Joc – Arta care ne unește!” la Cimișlia apare prima dată în Provincial.
Ieri
10:10
Reprezentanții Curții de Conturi au participat la reuniunea anuală a Grupului de lucru EUROSAI privind auditul municipalității # Provincial
În perioada 16–17 septembrie 2025, reprezentanții Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au participat la seminarul și reuniunea anuală a Grupului de lucru EUROSAI privind auditul municipalității (WGMA), desfășurate la Riga, Republica Letonia. Evenimentul a fost găzduit de Oficiul de Stat de Audit al Letoniei și a reunit delegații ale Instituțiilor Supreme de Audit […] Post-ul Reprezentanții Curții de Conturi au participat la reuniunea anuală a Grupului de lucru EUROSAI privind auditul municipalității apare prima dată în Provincial.
10:10
Șase reținuți, printre care un polițist, după o captură de 1.300.000 țigări fabricate clandestin la Chișinău # Provincial
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA, anunță o captură de circa 1.300.000 țigări fabricate ilegal în Chișinău, aproape 500.000 lei și șase bănuiți reținuți, dintre care un polițist. Reținerea celor șase a fost precedată de 45 de percheziții. Acestea au fost desfășurate la domiciliile și în mașinile persoanelor vizate, în trei garaje în care […] Post-ul Șase reținuți, printre care un polițist, după o captură de 1.300.000 țigări fabricate clandestin la Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:00
În cursul săptămânii precedente, la punctul de trecere a frontierei „Criva”, polițiștii de frontieră au dejucat planul unui cetățean străin de a introduce ilegal în Republica Moldova un mijloc de transport cu acte neconforme. Un cetățean ucrainean, în vârstă de 21 de ani, s-a prezentat pentru control la volanul unui microbuz Mercedes-Benz Sprinter, înmatriculat în […] Post-ul Microbuz cu VIN modificat, depistat de polițiștii de frontieră la PTF Criva apare prima dată în Provincial.
10:00
Licitație Publică pentru implementarea proiectului ”Construcția pieței agroalimentare în municipiul Ungheni” # Provincial
A fost demarată procedura de achiziție pentru implementarea proiectului „Construcția pieței agroalimentare în municipiul Ungheni”, un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii economice locale și sprijinirea producătorilor agricoli din regiune. Potrivit ADR Centru, noua piață va oferi: condiții moderne și sigure pentru comercializarea produselor agricole, oportunități sporite pentru promovarea produselor locale, un spațiu confortabil și atractiv […] Post-ul Licitație Publică pentru implementarea proiectului ”Construcția pieței agroalimentare în municipiul Ungheni” apare prima dată în Provincial.
09:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că elevii și studenții cu drept de vot, care își fac studiile într-o localitate diferită de cea unde au domiciliul sau reședința temporară, pot participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Aceștia vor putea vota la orice secție de votare organizată în localitatea unde își fac studiile, prezentând actul de identitate și carnetul […] Post-ul CEC: Elevii și studenții cu drept de vot pot vota în orașul unde învață apare prima dată în Provincial.
09:50
Pompierii au salvat 24 de tone de floarea-soarelui din flăcările care au cuprins un camion în raionul Taraclia # Provincial
În seara zilei de 23 septembrie 2025, pompierii din raionul Taraclia au intervenit pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins un camion de model MAN. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:17, iar potrivit informațiilor, incendiul s-a produs pe traseul R-32 Cahul–Taraclia, unde flăcările au afectat un autovehicul încărcat cu mai multe […] Post-ul Pompierii au salvat 24 de tone de floarea-soarelui din flăcările care au cuprins un camion în raionul Taraclia apare prima dată în Provincial.
09:40
Blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău, construit de KIRSAN, gata de dare deplină în exploatare. Administrația: Vă mulțumim tuturor pentru încredere! # Provincial
Compania Kirsan Com SRL anunță că toate lucrările de montare ale rețelelor inginerești la blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău au fost finalizate, ceea ce înseamnă că acestea vor fi conectate în cel mai scurt timp, asigurând funcționarea deplină a blocului imediat după darea în exploatare. Valentin Strogoteanu, Director General, a lansat un […] Post-ul Blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău, construit de KIRSAN, gata de dare deplină în exploatare. Administrația: Vă mulțumim tuturor pentru încredere! apare prima dată în Provincial.
08:10
Candidata Blocului Electoral ALTERNATIVA, Olga Ursu, s-a întâlnit cu angajații fabricii Ionel din Chișinău, unde a discutat despre situația social-economică a țării și despre prioritățile Blocului ALTERNATIVA. Olga Ursu a subliniat că realitatea cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova este tot mai dificilă, mai ales pentru familiile tinere. „Eu îmi doresc să-mi cresc copiii […] Post-ul Olga Ursu: Mai mult de o treime din populație trăiește sub pragul sărăciei apare prima dată în Provincial.
23 septembrie 2025
17:10
Partidul Nostru a publicat un spot video în care prezintă „doar unele realizări ale lui Renato Usatîi ca primar al municipiului Bălți”. Post-ul VIDEO// Doar unele realizări ale lui Renato Usatîi ca primar al municipiului Bălți apare prima dată în Provincial.
17:00
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat că, începând cu ziua de vineri, 26 septembrie, la Bălți va fi pusă în circulație noua rută de troleibuz nr. 11, care va conecta direct satul Sadovoe cu centrul orașului. Noua rută va asigura condiții confortabile pentru deplasările la serviciu, la studii sau pentru cumpărături. În plus, troleibuzele […] Post-ul Primăria Bălți lansează o nouă rută de troleibuz. Detalii apare prima dată în Provincial.
16:40
În comuna Secăreni, raionul Hîncești, sunt implementate două proiecte care aduc condiții mai bune de trai pentru cei peste 1500 de oameni. Prin Programul Național „Satul European”, ediția II, în localitate este aproape de finalizare instalarea sistemului de iluminat public alimentat cu energie solară, pe drumul care leagă satele Cornești, Secăreni și Secărenii Noi. Oamenii […] Post-ul (VIDEO) Comuna Secăreni beneficiază de iluminat public solar și amenajări pietonale apare prima dată în Provincial.
16:30
A fost lansată Săptămâna Limbii Române în instituțiile de învățământ alolingve din țară # Provincial
Săptămâna Limbii Române, marcată în instituțiile de învățământ general cu predare în limbile minorităților naționale, are loc în perioada 22-26 septembrie. Pe parcursul acesteia, elevii participă la dezbateri tematice și mese rotunde, expoziții educaționale, întâlniri cu scriitori și profesori, concursuri, lecții publice, activități de lectură ș.a. Lansarea oficială s-a desfășurat la Liceul Teoretic „Nicolai Tretiakov” […] Post-ul A fost lansată Săptămâna Limbii Române în instituțiile de învățământ alolingve din țară apare prima dată în Provincial.
16:10
Pe șantierul de pe drumul R33 Hîncești – Lăpușna – M1, km 0+000 – km 37+200, lucrările de reabilitare continuă, iar progresul fizic de execuție a ajuns la circa 57%. Astfel, potrivit AND, în această etapă a proiectului, șantierul înregistrează următoarele progrese: aproximativ 90% din structura rutieră veche a fost decapată; stratul de beton asfaltic […] Post-ul Modernizarea drumului R33 Hîncești–Lăpușna: peste jumătate din lucrări, realizate apare prima dată în Provincial.
16:10
În perioada 23-30 septembrie, în Europa, sub patronajul UEFA, se va desfășura Săptămâna Grassroots (fotbalul de mase). Cu această ocazie Federația Moldovenească de Fotbal va organiza un șir de evenimente dedicate fotbalului pentru toți. UEFA Grassroots Week este o inițiativă anuală organizată de UEFA pentru a promova fotbalul de bază (grassroots football) în întreaga Europă. Scopul principal […] Post-ul Grassroots Week Moldova 2025 apare prima dată în Provincial.
15:50
Astăzi, viceprimarul orașului Drochia, domnul Vitalie Postovan, a efectuat o vizită de lucru în sectorul nr. 4 (zona Policlinicii), unde sunt în plină desfășurare lucrările de construcție a rețelelor de canalizare menajeră – Etapa I. Scopul vizitei a fost de a verifica mersul lucrărilor, calitatea acestora și respectarea termenilor de execuție. Implementarea acestui proiect este […] Post-ul Vitalie Postovan a inspectat lucrările de canalizare în sectorul nr. 4 din Drochia apare prima dată în Provincial.
15:40
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședinte al Blocului Patriotic, Igor Dodon, a avut la Bălți o întrevedere cu colectivul întreprinderii „Incomlac”. Aceasta este o fabrică de lactate bine cunoscută în Republica Moldova, care produce peste 100 de tipuri de produse. În cadrul discuțiilor s-a vorbit despre importanța sprijinului acordat producătorilor locali din partea statului. Igor Dodon a […] Post-ul La Bălți, Igor Dodon s-a întâlnit cu colectivul fabricii de lactate apare prima dată în Provincial.
15:30
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță extinderea listei de proiecte investiționale finanțate din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Astfel, datorită economiilor obținute în urma procedurilor de achiziție publică, au fost alocate peste 2,7 milioane de lei pentru alte cinci proiecte, care vor contribui la îmbunătățirea infrastructurii medicale […] Post-ul Peste 2,7 milioane de lei, alocați suplimentar pentru cinci proiecte medicale noi apare prima dată în Provincial.
15:20
Funcționarii postului vamal Leușeni au supus verificărilor un autoturism de model Lexus, ce se deplasa din România, condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 37 de ani. În cadrul controlului vamal, bărbatul a comunicat că transportă doar bunuri personale, care nu cad sub incidența declarării. Totuși, în baza analizei de risc, funcționarii vamali au […] Post-ul Telefoane mobile tăinuite controlului vamal, depistate de vameși la Leușeni apare prima dată în Provincial.
15:10
Energie eficientă și apă de calitate: două proiecte verificate de ADR Centru la Ungheni # Provincial
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru a efectuat o vizită de monitorizare post-implementare la două proiecte regionale majore realizate în municipiul Ungheni: eficientizarea energetică a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” și modernizarea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare. Ambele proiecte au fost finanțate de Uniunea Europeană, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), […] Post-ul Energie eficientă și apă de calitate: două proiecte verificate de ADR Centru la Ungheni apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.