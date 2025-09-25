Alegeri cruciale în Moldova: PAS luptă pentru viitorul european, în fața influenței rusești și euroscepticismului în creștere

Ziarul National, 25 septembrie 2025 08:15

Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de președinta Maia Sandu, se pregătește duminică pentru a-și apăra majoritatea parlamen...

Acum 30 minute
08:15
Acum 8 ore
02:15
Vladimir Plahotniuc, apropiat de a fi extrădat din Grecia în Republica Moldova pentru "furtul secolului" Ziarul National
Grecia plănuiește să-l extrădeze joi în Republica Moldova pe fostul politician și om de afaceri Vladimir Plahotniuc. Acesta este acuzat de implicar...
Acum 12 ore
00:15
Rusia critică dur decizia Moldovei de a respinge observatorii ruși la alegeri, acuzând implicarea UE și OSCE Ziarul National
Ministerul rus de Externe a declarat miercuri că l-a chemat pe ambasadorul Moldovei pentru a protesta împotriva deciziei Moldovei de a nu acredita ...
24 septembrie 2025
22:45
Nicușor Dan îndeamnă basarabenii din România să voteze: Viitorul Moldovei stă în mâinile voastre! Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, a lansat un apel către cetățenii basarabeni aflați în România să participe activ la scrutinul electoral de dumi...
21:45
Republica Moldova se răcorește pe 25.09.2025 Ziarul National
Pe 25 septembrie 2025, Republica Moldova va experimenta o schimbare notabilă a vremii. Temperaturile sunt așteptate să scadă considerabil față de z...
20:45
Moscova respinge afirmațiile lui Trump: "Ucraina nu poate recuceri teritorii de la armata rusă" Ziarul National
Rusia a declarat miercuri că Ucraina nu are capacitatea de a recuceri teritorii de la armata sa, contrar afirmațiilor de marți ale fostului președi...
20:45
Zelenski avertizează la ONU: Nu putem pierde Republica Moldova sub influența Rusiei! Ziarul National
Europa nu-şi poate permite ca Republica Moldova să fie atrasă sub influența Rusiei, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, miercuri,...
19:45
Rusia respinge afirmațiile lui Trump: Ucraina nu va recâștiga teritoriile ocupate de Moscova. Kremlinul compară Rusia cu un urs, nu cu un tigru de hârtie. Ziarul National
Rusia a afirmat miercuri că Ucraina nu are capacitatea de a recuceri teritoriile de la armata rusă, contrar declarațiilor făcute de președintele am...
19:45
Europa trebuie să protejeze Republica Moldova de influența Rusiei, avertizează Zelenski la ONU Ziarul National
Europa nu-şi poate permite ca Republica Moldova să intre în sfera de influenţă a Rusiei, a declarat miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelen...
Acum 24 ore
18:45
Chișinău reacționează la chemarea ambasadorului Lilian Darii de către Rusia în contextul alegerilor parlamentare Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău confirmă chemarea ambasadorului R. Moldova la Moscova, Lilian Darii, de către MID-ul rus. Conform inst...
18:45
Zelenski avertizează: Republica Moldova nu trebuie să cadă sub influența Rusiei Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, afirmă că Europa nu își poate permite ca Republica Moldova să ajungă sub influența Federației Ruse.De...
17:45
Gigantul DEDEMAN, lider în retailul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare din România, trece Prutul. „Venim în nu doar în calitate de investitori - credem în potențialul nemărginit al R. Moldova și în drumul său european”​ Ziarul National
Gigantul Dedeman a luat o decizie strategică și, după o discuție cu oficialii de la Chișinău, frații Pavăl au decis să se extindă în Republica M...
17:45
Averprint revoluționează piața imprimării: personalizează o cană în doar 30 de secunde cu sprijinul statului! Ziarul National
Cât timp crezi că durează să personalizezi o cană? Dacă până acum era nevoie de 30 de minute, compania Averprint va reuși acum în doar 30 de secund...
17:15
Liceul „Ștefan Vodă” din Ștefan Vodă deschide primul FabLab pentru proiecte inovative ale elevilor Ziarul National
Elevii Liceului Teoretic „Ștefan Vodă” din orașul Ștefan Vodă vor avea ocazia să experimenteze și să dezvolte proiecte inovative. Aici s-a deschis ...
17:15
Rusia cataloghează drept "isterie" acuzațiile de violare a spațiului aerian NATO, după ce Trump sugerează doborârea avioanelor rusești. Ziarul National
Kremlinul denunță miercuri o "isterie" cu privire la acuzațiile legate de pătrunderea unei aeronave rusești în spațiul aerian al unor state membre ...
17:15
Moldova, model de inovație și independență energetică în Europa Ziarul National
Republica Moldova este prezentată ca un exemplu de reziliență și progres într-un amplu articol publicat de „POLITICO”. Sub titlul „Energy as a sove...
17:15
Ambasadorul moldovean, chemat la Moscova din cauza tensiunilor electorale cu Rusia Ziarul National
Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost chemat la Ministerul rus al Afacerilor Externe. Diplomatului de la Chișinău ...
17:15
Vladimir Putin nu mai are bani pentru RĂZBOI? Liderul de la Kremlin vrea să crească TVA-ul în Rusia ca să își acopere cheltuielile pentru apărare și securitate Ziarul National
Ministerul de Finanțe al Rusiei a propus miercuri, 24 septembrie, majorarea taxei pe valoare adăugată (TVA) de la 20% la 22% începând de anul v...
16:30
ULTIMA ORĂ, AUDIO // Condamnatul Șor a DECIS pe cine mizează în ALEGERILE parlamentare din 28 septembrie, după ce blocul „Pobeda” a fost interzis: „Va trebui să șmecherim...” Ziarul National
Condamnatul fugar Ilan Șor vrea să aducă la guvernare în R. Moldova partide loiale Moscovei, care ulterior, la dorința sa, să declanșeze în ur...
16:15
Mărturii incendiare: Cum a fost evitată transformarea Republicii Moldova în bază militară rusă, dezvăluirile lui Vladimir Voronin Ziarul National
Republica Moldova ar fi putut deveni o bază militară a Federației Ruse dacă autoritățile de la Chișinău ar fi semnat „memorandumul Kozak” în 2003. ...
15:30
Guvernul sprijină investițiile în eficiență energetică prin reguli simplificate și fonduri generoase Ziarul National
Bunurile, lucrările și serviciile achiziționate prin intermediul Fondului pentru eficiență energetică vor fi transferate beneficiarilor conform...
15:30
Atac cu drone și explozii asupra unei flotile pro-palestiniene lângă insula greacă Creta Ziarul National
Activiști pro-palestinieni din flotila care se îndreaptă către Fâșia Gaza acuză că au fost țintiți, în noaptea de marți spre miercuri, de numero...
15:30
Universitățile din Moldova își îmbunătățesc codurile de etică pentru o educație fără corupție și plagiat Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, sprijinit de Oficiul Național Erasmus+ și în colaborare cu Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, ...
15:30
ULTIMA ORĂ // Plahotniuc, care urmează să fie EXTRĂDAT pe 25 septembrie în R. Moldova, a ordonat adepților săi să VOTEZE cu așa-zisul bloc patriotic condus de Dodon și „Alternativa” lui Ceban Ziarul National
Fugarul Vlad Plahotniuc, care urmează să fie extrădat mâine din Grecia și plasat în Penitenciarul 13, le-a transmis adepților săi, inclusiv col...
15:00
Kremlinul răspunde criticilor lui Trump: Rusia rămâne stabilă în ciuda dificultăților economice și a conflictului din Ucraina Ziarul National
Kremlinul afirmă miercuri că Rusia este "stabilă" și că nu are o "alternativă" la continuarea conflictului din Ucraina. Acest comentariu vine după ...
15:00
Maia Sandu apreciază eforturile funcționarilor care au accelerat integrarea europeană a Moldovei Ziarul National
Cu ocazia încheierii procesului de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, cunoscut ca screening, Președinta Republicii Mo...
15:00
Scandal electoral la Dondușeni: Cinci persoane judecate pentru influențarea ilegală a alegătorilor Ziarul National
Procuratura Drochia, prin intermediul Oficiului Dondușeni, a anunțat finalizarea investigațiilor penale și trimiterea în judecată a unui caz de cor...
15:00
Republica Moldova face un pas spre agricultură modernă prin implementarea AKIS, platforma care apropie fermierii de inovațiile europene Ziarul National
24 septembrie 2025, Chișinău - Conceptul Sistemului de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS) și Regulamentul resursei informaționale aferente...
15:00
Recean cere încetarea influenței rusești în alegeri și un vot cinstit pentru Moldova Ziarul National
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat miercuri Rusia de amestec nepermis în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28...
15:00
Maia Sandu laudă finalizarea rapidă a screeningului UE: Moldova, în fața altor state candidate Ziarul National
Președintele Maia Sandu a apreciat faptul că autoritățile din Republica Moldova au reușit să finalizeze rapid procedurile de screening bilateral, î...
15:00
Strategii și soluții inovatoare pentru educația adulților discutate la un panel specializat în Republica Moldova Ziarul National
Progresele în educația adulților și învățarea de-a lungul vieții au fost subiecte esențiale dezbătute într-un panel cu specialiști în domeniu. Part...
15:00
Contradicții între CEC și Blocul „Alternativa” privind buletinele-model utilizate în scopuri publicitare Ziarul National
„Buletinele-model”, tipărite la cererea blocului „Alternativa”, contravin legislației referitoare la publicitate. Vicepreședintele Comisiei Elector...
14:00
Autoritățile lansează, în PREMIERĂ, un instrument financiar inovator pentru susținerea IMM-urilor din Moldova Ziarul National
La data de 24 septembrie 2025, Guvernul a lansat pentru prima dată în țara noastră un instrument financiar numit Fond de Fonduri. Acesta este de...
14:00
Ajustări în programul fondului rutier pentru îmbunătățirea drumurilor naționale în 2025 Ziarul National
Astăzi, cabinetul de miniștri a aprobat modificările la Programul de repartizare a fondurilor din fondul rutier destinat drumurilor publice nați...
14:00
Undă verde noilor măsuri pentru drumuri mai sigure: reguli stricte de evaluare și audit al siguranței rutiere Ziarul National
Evaluarea impactului asupra siguranței rutiere și auditul în domeniu se vor efectua conform unui Regulament. Acesta stabilește procedurile aplic...
14:00
Guvernul îmbunătățește monitorizarea navelor sub pavilion moldovenesc pentru securitate și eficiență sporită Ziarul National
Guvernul a aprobat Foaia de parcurs pentru îmbunătățirea statutului pavilionului Republicii Moldova în raport cu Memorandumul de Înțelegere de l...
14:00
GALERIE FOTO // Grădinița „Andrieș” din Ialoveni, câștigătoarea campaniei „Alege filtre în loc de plastic”, premiată de Moldindconbank și ULTRA Ziarul National
Moldindconbank și showroom-ul de electronice și electrocasnice ULTRA au premiat grădinița nr. 1 „Andrieș” din orașul Ialoveni – marele câștigăt...
13:30
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Ceban, Tkaciuk, Stoianoglo și Chicu vor să ajungă în Parlament prin FRAUDĂ? „Alternativa” ar fi pregătit schema „carusel”, cu buletine de vor cu ștampila „VOTAT”, pentru alegerile parlamentare Ziarul National
Blocul „Alternativa”, care ar fi la limita pragului electoral pentru accederea în Parlament, ar fi comandat sute de buletine de vot, pe care d...
13:30
Guvernul sporește eficiența Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală pentru susținerea proiectelor locale Ziarul National
Guvernul a decis astăzi să suplimenteze personalul și să ajusteze structura Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), pentru...
13:15
Studenții și elevii de top din Moldova vor primi Bursa Președintelui pentru anul 2025-2026 Ziarul National
Pentru a susține performanța și meritocrația tinerilor studioși, un număr de 15 studenți din instituțiile de învățământ superior și profesional teh...
13:15
Premierul Recean anunță aducerea lui Plahotniuc în Moldova pentru a fi judecat: "Va ajunge în cătușe mâine" Ziarul National
Premierul Dorin Recean a confirmat că Vlad Plahotniuc va fi adus în Moldova mâine, 25 septembrie. Această declarație a fost făcută astăzi într-o co...
13:15
Recean îndeamnă liderii de stânga să condamne public coruperea voturilor și să se delimiteze de influența Kremlinului Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean a îndemnat, astăzi, 24 septembrie, politicienii din formațiunile de stânga să iasă în public și să condamne corupere...
13:15
Guvernul creează un mecanism pentru facilitarea exporturilor moldovenești în UE Ziarul National
24 septembrie 2025 – Guvernul a aprobat un nou regulament privind mecanismul de informare și monitorizare a obstacolelor comerciale majore. A...
12:15
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Recean reclamă un ASEDIUL total asupra R. Moldova din partea Rusiei: „Dodon, Ceban, Tkaciuk, Vlah, condamnați, disociați-vă de gruparea criminală, de cumpărarea voturilor, de influența malignă a Kremlinului” Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean a reclamat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, un asediu total asupra R. Moldova din partea Rusiei. Oficia...
12:15
Ministerul Educației demarează atelierul pentru actualizarea curriculumului național cu sprijin internațional Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, susținut de PNUD, UNFPA și UNICEF, organizează un atelier național în perioada 23–25 septembrie 2025, desfășura...
11:45
Modificări la nivel înalt în structura Guvernului: numiri și reconfirmări importante Ziarul National
Guvernul a anunțat, în cadrul ședinței din 24 septembrie, câteva schimbări importante de cadre. Doi consuli ai Republicii Moldova au fost rechemați...
11:45
ULTIMA ORĂ, DOC // Noi SCURGERI de informații despre MILIOANELE transmise de Șor de la Moscova, pentru a a frauda alegerile: Departamente SECRETE, cu persoane cunoscute în spațiul public, finanțate cu bani murdari​ Ziarul National
Gruparea criminală condusă de la Moscova de condamnatul Ilan Șor este zguduită de o nouă scurgere de informații compromițătoare. OSINT Romania...
11:45
SUA avertizează: Rusia ar putea submina democrația în Republica Moldova înainte de alegeri Ziarul National
Cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, congresmenii americani Mike Lawler di...
11:15
Lotul național de para-armwrestling triumfă la Campionatul Mondial cu 11 medalii Ziarul National
Lotul național de para-armwrestling, format din 13 sportivi, s-a întors acasă cu un număr impresionant de 11 medalii, câștigate la Campionatul M...
11:15
Întâlnire strategică la Odesa: Ucraina și Republica Moldova își consolidează viitorul european împreună Ziarul National
Primarul Odesei, Ghenadi Truhanov, s-a întâlnit marți cu omologii săi din Republica Moldova – primarii localităților Leova, Tudora și Ștefan Vodă: ...
