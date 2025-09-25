Vladimir Plahotniuc, apropiat de a fi extrădat din Grecia în Republica Moldova pentru "furtul secolului"
Ziarul National, 25 septembrie 2025 02:15
Grecia plănuiește să-l extrădeze joi în Republica Moldova pe fostul politician și om de afaceri Vladimir Plahotniuc. Acesta este acuzat de implicar...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 15 minute
02:15
Vladimir Plahotniuc, apropiat de a fi extrădat din Grecia în Republica Moldova pentru "furtul secolului" # Ziarul National
Grecia plănuiește să-l extrădeze joi în Republica Moldova pe fostul politician și om de afaceri Vladimir Plahotniuc. Acesta este acuzat de implicar...
Acum 4 ore
00:15
Rusia critică dur decizia Moldovei de a respinge observatorii ruși la alegeri, acuzând implicarea UE și OSCE # Ziarul National
Ministerul rus de Externe a declarat miercuri că l-a chemat pe ambasadorul Moldovei pentru a protesta împotriva deciziei Moldovei de a nu acredita ...
24 septembrie 2025
22:45
Nicușor Dan îndeamnă basarabenii din România să voteze: Viitorul Moldovei stă în mâinile voastre! # Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, a lansat un apel către cetățenii basarabeni aflați în România să participe activ la scrutinul electoral de dumi...
Acum 6 ore
21:45
Pe 25 septembrie 2025, Republica Moldova va experimenta o schimbare notabilă a vremii. Temperaturile sunt așteptate să scadă considerabil față de z...
20:45
Moscova respinge afirmațiile lui Trump: "Ucraina nu poate recuceri teritorii de la armata rusă" # Ziarul National
Rusia a declarat miercuri că Ucraina nu are capacitatea de a recuceri teritorii de la armata sa, contrar afirmațiilor de marți ale fostului președi...
20:45
Zelenski avertizează la ONU: Nu putem pierde Republica Moldova sub influența Rusiei! # Ziarul National
Europa nu-şi poate permite ca Republica Moldova să fie atrasă sub influența Rusiei, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, miercuri,...
Acum 8 ore
19:45
Rusia respinge afirmațiile lui Trump: Ucraina nu va recâștiga teritoriile ocupate de Moscova. Kremlinul compară Rusia cu un urs, nu cu un tigru de hârtie. # Ziarul National
Rusia a afirmat miercuri că Ucraina nu are capacitatea de a recuceri teritoriile de la armata rusă, contrar declarațiilor făcute de președintele am...
19:45
Europa trebuie să protejeze Republica Moldova de influența Rusiei, avertizează Zelenski la ONU # Ziarul National
Europa nu-şi poate permite ca Republica Moldova să intre în sfera de influenţă a Rusiei, a declarat miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelen...
18:45
Chișinău reacționează la chemarea ambasadorului Lilian Darii de către Rusia în contextul alegerilor parlamentare # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău confirmă chemarea ambasadorului R. Moldova la Moscova, Lilian Darii, de către MID-ul rus. Conform inst...
18:45
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, afirmă că Europa nu își poate permite ca Republica Moldova să ajungă sub influența Federației Ruse.De...
Acum 12 ore
17:45
Gigantul DEDEMAN, lider în retailul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare din România, trece Prutul. „Venim în nu doar în calitate de investitori - credem în potențialul nemărginit al R. Moldova și în drumul său european” # Ziarul National
Gigantul Dedeman a luat o decizie strategică și, după o discuție cu oficialii de la Chișinău, frații Pavăl au decis să se extindă în Republica M...
17:45
Averprint revoluționează piața imprimării: personalizează o cană în doar 30 de secunde cu sprijinul statului! # Ziarul National
Cât timp crezi că durează să personalizezi o cană? Dacă până acum era nevoie de 30 de minute, compania Averprint va reuși acum în doar 30 de secund...
17:15
Liceul „Ștefan Vodă” din Ștefan Vodă deschide primul FabLab pentru proiecte inovative ale elevilor # Ziarul National
Elevii Liceului Teoretic „Ștefan Vodă” din orașul Ștefan Vodă vor avea ocazia să experimenteze și să dezvolte proiecte inovative. Aici s-a deschis ...
17:15
Rusia cataloghează drept "isterie" acuzațiile de violare a spațiului aerian NATO, după ce Trump sugerează doborârea avioanelor rusești. # Ziarul National
Kremlinul denunță miercuri o "isterie" cu privire la acuzațiile legate de pătrunderea unei aeronave rusești în spațiul aerian al unor state membre ...
17:15
Republica Moldova este prezentată ca un exemplu de reziliență și progres într-un amplu articol publicat de „POLITICO”. Sub titlul „Energy as a sove...
17:15
Ambasadorul moldovean, chemat la Moscova din cauza tensiunilor electorale cu Rusia # Ziarul National
Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost chemat la Ministerul rus al Afacerilor Externe. Diplomatului de la Chișinău ...
17:15
Vladimir Putin nu mai are bani pentru RĂZBOI? Liderul de la Kremlin vrea să crească TVA-ul în Rusia ca să își acopere cheltuielile pentru apărare și securitate # Ziarul National
Ministerul de Finanțe al Rusiei a propus miercuri, 24 septembrie, majorarea taxei pe valoare adăugată (TVA) de la 20% la 22% începând de anul v...
16:30
ULTIMA ORĂ, AUDIO // Condamnatul Șor a DECIS pe cine mizează în ALEGERILE parlamentare din 28 septembrie, după ce blocul „Pobeda” a fost interzis: „Va trebui să șmecherim...” # Ziarul National
Condamnatul fugar Ilan Șor vrea să aducă la guvernare în R. Moldova partide loiale Moscovei, care ulterior, la dorința sa, să declanșeze în ur...
16:15
Mărturii incendiare: Cum a fost evitată transformarea Republicii Moldova în bază militară rusă, dezvăluirile lui Vladimir Voronin # Ziarul National
Republica Moldova ar fi putut deveni o bază militară a Federației Ruse dacă autoritățile de la Chișinău ar fi semnat „memorandumul Kozak” în 2003. ...
15:30
Guvernul sprijină investițiile în eficiență energetică prin reguli simplificate și fonduri generoase # Ziarul National
Bunurile, lucrările și serviciile achiziționate prin intermediul Fondului pentru eficiență energetică vor fi transferate beneficiarilor conform...
15:30
Atac cu drone și explozii asupra unei flotile pro-palestiniene lângă insula greacă Creta # Ziarul National
Activiști pro-palestinieni din flotila care se îndreaptă către Fâșia Gaza acuză că au fost țintiți, în noaptea de marți spre miercuri, de numero...
15:30
Universitățile din Moldova își îmbunătățesc codurile de etică pentru o educație fără corupție și plagiat # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, sprijinit de Oficiul Național Erasmus+ și în colaborare cu Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, ...
15:30
ULTIMA ORĂ // Plahotniuc, care urmează să fie EXTRĂDAT pe 25 septembrie în R. Moldova, a ordonat adepților săi să VOTEZE cu așa-zisul bloc patriotic condus de Dodon și „Alternativa” lui Ceban # Ziarul National
Fugarul Vlad Plahotniuc, care urmează să fie extrădat mâine din Grecia și plasat în Penitenciarul 13, le-a transmis adepților săi, inclusiv col...
15:00
Kremlinul răspunde criticilor lui Trump: Rusia rămâne stabilă în ciuda dificultăților economice și a conflictului din Ucraina # Ziarul National
Kremlinul afirmă miercuri că Rusia este "stabilă" și că nu are o "alternativă" la continuarea conflictului din Ucraina. Acest comentariu vine după ...
15:00
Maia Sandu apreciază eforturile funcționarilor care au accelerat integrarea europeană a Moldovei # Ziarul National
Cu ocazia încheierii procesului de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, cunoscut ca screening, Președinta Republicii Mo...
15:00
Scandal electoral la Dondușeni: Cinci persoane judecate pentru influențarea ilegală a alegătorilor # Ziarul National
Procuratura Drochia, prin intermediul Oficiului Dondușeni, a anunțat finalizarea investigațiilor penale și trimiterea în judecată a unui caz de cor...
15:00
Republica Moldova face un pas spre agricultură modernă prin implementarea AKIS, platforma care apropie fermierii de inovațiile europene # Ziarul National
24 septembrie 2025, Chișinău - Conceptul Sistemului de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS) și Regulamentul resursei informaționale aferente...
15:00
Recean cere încetarea influenței rusești în alegeri și un vot cinstit pentru Moldova # Ziarul National
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat miercuri Rusia de amestec nepermis în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28...
15:00
Maia Sandu laudă finalizarea rapidă a screeningului UE: Moldova, în fața altor state candidate # Ziarul National
Președintele Maia Sandu a apreciat faptul că autoritățile din Republica Moldova au reușit să finalizeze rapid procedurile de screening bilateral, î...
15:00
Strategii și soluții inovatoare pentru educația adulților discutate la un panel specializat în Republica Moldova # Ziarul National
Progresele în educația adulților și învățarea de-a lungul vieții au fost subiecte esențiale dezbătute într-un panel cu specialiști în domeniu. Part...
15:00
Contradicții între CEC și Blocul „Alternativa” privind buletinele-model utilizate în scopuri publicitare # Ziarul National
„Buletinele-model”, tipărite la cererea blocului „Alternativa”, contravin legislației referitoare la publicitate. Vicepreședintele Comisiei Elector...
14:00
Autoritățile lansează, în PREMIERĂ, un instrument financiar inovator pentru susținerea IMM-urilor din Moldova # Ziarul National
La data de 24 septembrie 2025, Guvernul a lansat pentru prima dată în țara noastră un instrument financiar numit Fond de Fonduri. Acesta este de...
14:00
Ajustări în programul fondului rutier pentru îmbunătățirea drumurilor naționale în 2025 # Ziarul National
Astăzi, cabinetul de miniștri a aprobat modificările la Programul de repartizare a fondurilor din fondul rutier destinat drumurilor publice nați...
14:00
Undă verde noilor măsuri pentru drumuri mai sigure: reguli stricte de evaluare și audit al siguranței rutiere # Ziarul National
Evaluarea impactului asupra siguranței rutiere și auditul în domeniu se vor efectua conform unui Regulament. Acesta stabilește procedurile aplic...
14:00
Guvernul îmbunătățește monitorizarea navelor sub pavilion moldovenesc pentru securitate și eficiență sporită # Ziarul National
Guvernul a aprobat Foaia de parcurs pentru îmbunătățirea statutului pavilionului Republicii Moldova în raport cu Memorandumul de Înțelegere de l...
14:00
GALERIE FOTO // Grădinița „Andrieș” din Ialoveni, câștigătoarea campaniei „Alege filtre în loc de plastic”, premiată de Moldindconbank și ULTRA # Ziarul National
Moldindconbank și showroom-ul de electronice și electrocasnice ULTRA au premiat grădinița nr. 1 „Andrieș” din orașul Ialoveni – marele câștigăt...
13:30
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Ceban, Tkaciuk, Stoianoglo și Chicu vor să ajungă în Parlament prin FRAUDĂ? „Alternativa” ar fi pregătit schema „carusel”, cu buletine de vor cu ștampila „VOTAT”, pentru alegerile parlamentare # Ziarul National
Blocul „Alternativa”, care ar fi la limita pragului electoral pentru accederea în Parlament, ar fi comandat sute de buletine de vot, pe care d...
13:30
Guvernul sporește eficiența Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală pentru susținerea proiectelor locale # Ziarul National
Guvernul a decis astăzi să suplimenteze personalul și să ajusteze structura Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), pentru...
Acum 24 ore
13:15
Studenții și elevii de top din Moldova vor primi Bursa Președintelui pentru anul 2025-2026 # Ziarul National
Pentru a susține performanța și meritocrația tinerilor studioși, un număr de 15 studenți din instituțiile de învățământ superior și profesional teh...
13:15
Premierul Recean anunță aducerea lui Plahotniuc în Moldova pentru a fi judecat: "Va ajunge în cătușe mâine" # Ziarul National
Premierul Dorin Recean a confirmat că Vlad Plahotniuc va fi adus în Moldova mâine, 25 septembrie. Această declarație a fost făcută astăzi într-o co...
13:15
Recean îndeamnă liderii de stânga să condamne public coruperea voturilor și să se delimiteze de influența Kremlinului # Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean a îndemnat, astăzi, 24 septembrie, politicienii din formațiunile de stânga să iasă în public și să condamne corupere...
13:15
24 septembrie 2025 – Guvernul a aprobat un nou regulament privind mecanismul de informare și monitorizare a obstacolelor comerciale majore. A...
12:15
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Recean reclamă un ASEDIUL total asupra R. Moldova din partea Rusiei: „Dodon, Ceban, Tkaciuk, Vlah, condamnați, disociați-vă de gruparea criminală, de cumpărarea voturilor, de influența malignă a Kremlinului” # Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean a reclamat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, un asediu total asupra R. Moldova din partea Rusiei. Oficia...
12:15
Ministerul Educației demarează atelierul pentru actualizarea curriculumului național cu sprijin internațional # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, susținut de PNUD, UNFPA și UNICEF, organizează un atelier național în perioada 23–25 septembrie 2025, desfășura...
11:45
Modificări la nivel înalt în structura Guvernului: numiri și reconfirmări importante # Ziarul National
Guvernul a anunțat, în cadrul ședinței din 24 septembrie, câteva schimbări importante de cadre. Doi consuli ai Republicii Moldova au fost rechemați...
11:45
ULTIMA ORĂ, DOC // Noi SCURGERI de informații despre MILIOANELE transmise de Șor de la Moscova, pentru a a frauda alegerile: Departamente SECRETE, cu persoane cunoscute în spațiul public, finanțate cu bani murdari # Ziarul National
Gruparea criminală condusă de la Moscova de condamnatul Ilan Șor este zguduită de o nouă scurgere de informații compromițătoare. OSINT Romania...
11:45
SUA avertizează: Rusia ar putea submina democrația în Republica Moldova înainte de alegeri # Ziarul National
Cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, congresmenii americani Mike Lawler di...
11:15
Lotul național de para-armwrestling, format din 13 sportivi, s-a întors acasă cu un număr impresionant de 11 medalii, câștigate la Campionatul M...
11:15
Întâlnire strategică la Odesa: Ucraina și Republica Moldova își consolidează viitorul european împreună # Ziarul National
Primarul Odesei, Ghenadi Truhanov, s-a întâlnit marți cu omologii săi din Republica Moldova – primarii localităților Leova, Tudora și Ștefan Vodă: ...
11:15
Dodon ISTERIZEAZĂ din nou societatea și promovează cu insistență narativele Kremlinului: „Maia Sandu va fi obligată să ATACE Transnitria împreună cu Zelenski și să dechidă al doilea front împotriva Rusiei” # Ziarul National
Socialistul Igor Dodon insistă că Maia Sandu, împreună cu Volodimir Zelenski, ar fi interesați să deschidă un al doilea front pentru a ataca Tr...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.