Fără lumină mâine în capitală și în mai multe localități din țară
Regional Moldova, 25 septembrie 2025 06:40
Mâine, 25 septembrie, mai multe sectoare ale municipiului Chișinău, dar și numeroase localități din țară, vor rămâne temporar…
Acum 10 minute
07:00
Toamna aduce răcoare: temperaturile scad brusc, iar Chișinăul se pregătește de sezonul de încălzire # Regional Moldova
Toamna își intră în drepturi, iar vremea se schimbă simțitor începând de mâine. Meteorologii anunță o răcire bruscă…
07:00
Horoscop 25 septembrie 2025 – o zi a deciziilor sincere și a curajului de a lăsa trecutul în urmă # Regional Moldova
O zi plină de provocări și clarificări karmice. Influența astrală aduce momente de sinceritate, revelații bruște și dorința…
Acum 30 minute
06:40
Acum 12 ore
19:00
Partidul „Inima Moldovei” a desfășurat ședința CNP: Au discutat situația politică din țară, dar și au exclus un grup de membri # Regional Moldova
Partidul Politic Inima Moldovei a desfășurat astăzi şedinţa Consiliului Naţional Politic. În comunicatul de presă al formațiunii se…
Acum 24 ore
16:30
(video) Lilia Pogolșa, vicepreședinta Partidului „Respect Moldova”: „Educația trebuie să fie o prioritate, nu o povară” # Regional Moldova
Educația trebuie să redevină o prioritate și să nu mai fie tratată ca o povară. Opinia a fost…
15:30
„Partidul de la guvernare recurge la noi presiuni în raport cu Partidul Democrat Modern pe care vor să-l…
14:00
Un grup de locuitori din Amsterdam a deschis o acțiune în instanță împotriva consiliului local, acuzând autoritățile că…
13:10
Conform Cărții Recordurilor Guinness, cel mai vechi tort cunoscut din lume datează de aproximativ 4200 de ani. Descoperirea…
12:10
Bulgarii, umiliți la raft: plătesc cu 66% mai mult decât olandezii pentru aceleași produse de bază # Regional Moldova
O comparație recentă a prețurilor dintre Bulgaria și Olanda a stârnit indignare în rândul consumatorilor din sud-estul Europei.…
12:10
Ultima Oră: Plahotniuc rupe tăcerea înainte de alegeri: Niciun vot direct sau indirect pentru PAS # Regional Moldova
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, îndeamnă moldovenii să voteze, la alegerile parlamentare din 28 septembrie doar partidele sau…
11:10
Avocatul Lucian Rogac a confirmat marți că procesul de extrădare a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va avea…
10:10
Apa la preț corect: Guvernul plafonează tariful pentru sticlele de 500 ml în aeroporturi și gări # Regional Moldova
Apa potabilă îmbuteliată, vândută în sticle de 500 ml în spațiile unde opțiunile de cumpărare sunt limitate –…
09:10
Donald Trump la ONU: „Energia verde e o înșelătorie, ca și schimbările climatice” # Regional Moldova
Președintele american Donald Trump a provocat rumoare la Adunarea Generală a ONU, acuzând tranziția energetică și politicile climatice…
08:10
Legături periculoase între Călin Georgescu și mercenarii lui Horațiu Potra. Procurorul general confirmă conexiuni cu Moscova # Regional Moldova
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a prezentat marți seară detalii explozive despre ancheta în care este implicat…
07:40
Trump își schimbă poziția privind Ucraina: „Un tigru de hârtie” la Moscova și un „moment de cotitură” pentru Kiev # Regional Moldova
Fostul președinte american Donald Trump a surprins opinia publică și cancelariile internaționale printr-un mesaj publicat pe rețeaua sa,…
07:20
A ales culoarul verde, dar a ascuns dolarii: captură enormă pe Aeroportul Internațional Chișinău # Regional Moldova
O tentativă de trecere ilegală a unei sume considerabile de bani peste frontieră a fost dejucată de funcționarii…
07:10
Horoscop 24 septembrie 2025: nu te grăbi în decizii importante și acordă timp emoțiilor tale # Regional Moldova
O zi marcată de tensiuni subtile, dar și de oportunități neașteptate. Astrele pun accent pe răbdare, echilibru și…
Ieri
15:00
Somnul de calitate nu este doar o plăcere, ci o necesitate vitală pentru buna funcționare a organismului. Totuși,…
14:10
Tinerii ingineri Eshel Wasim și Dharsan Srinivasan, absolvenți ai Birla Institute of Technology and Science, au conceput un…
13:10
Ordonanță istorică în Japonia: un oraș limitează timpul utilizării smartphone-urilor # Regional Moldova
Conducerea orașului Toyoake, situat în prefectura Aichi din centrul Japoniei, a adoptat luni o ordonanță inedită, prin care…
13:10
Blocul Unirea Națiunii (BUN) a anunțat ieri că se retrage din competiția pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie…
12:50
(video) Serghei Ivanov – apel către oamenii din țară și din diaspora: Să nu călcăm pe aceleași greble. Votați echipă nouă, echipa Partidului Nostru # Regional Moldova
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, formată…
12:00
Invazie tăcută în Marea Neagră: delicatese de 100 de dolari amenință ecosistemul local # Regional Moldova
Schimbările climatice modifică profund ecosistemele Dunării și ale Mării Negre. Biologii de la Institutul de Cercetări Marine din…
11:10
Turismul elen traversează o perioadă de vârf istoric, confirmându-și rolul de motor central al economiei Greciei. Datele oficiale…
10:10
Premier Energy avertizează: culesul nucilor de lângă liniile electrice – pericol mortal # Regional Moldova
Culesul nucilor din pomii aflați în apropierea liniilor electrice aeriene poate părea o activitate banală, dar reprezintă un…
09:00
Pietrele albastre de la Stonehenge: Misterul transportului dezlegat după un secol # Regional Moldova
Noi descoperiri arheologice readuc în prim-plan originea pietrelor albastre de la celebrul monument Stonehenge și confirmă ipoteza unui…
08:40
Investiții grele în resurse: Coal Energy vrea să transforme România într-un hub al cărbunelui și metalelor rare # Regional Moldova
Coal Energy, odinioară al patrulea cel mai mare producător privat de cărbune din Ucraina, a fost forțată să…
08:10
Un incident serios a avut loc duminică seara pe aeroportul din Nisa, unde două aeronave comerciale au fost…
08:00
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a transmis luni, printr-un discurs video la ONU, un apel direct către mişcarea…
07:30
Trump și Zelenski, întrevedere decisivă la New York: securitatea Europei și viitorul Ucrainei # Regional Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, se vor întâlni marți, 23 septembrie, la New York,…
07:20
Fosta conducere a clubului Juventus Torino a primit luni pedepse cu suspendare, într-un dosar de nereguli financiare care…
07:20
Ousmane Dembélé a fost încoronat, la Paris, drept cel mai bun fotbalist al lumii, câștigând Balonul de Aur…
07:10
Horoscop 23 septembrie 2025 – zi de echilibru și reflecție, sub influența intrării Soarelui în Balanță # Regional Moldova
Ziua echilibrului cosmic aduce claritate, dar și confruntări interioare. Soarele intră oficial în Balanță, aducând energie de armonizare,…
07:10
Alertă de securitate în Danemarca: Aeroportul din Copenhaga, închis după apariția dronelor # Regional Moldova
Toate zborurile de pe și către cel mai mare aeroport din Danemarca au fost suspendate luni seara, după…
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
(video) Inițiativa lui Renato Usatîi: instituțiile statului să cumpere doar produse locale, magazinele – obligate la 50% marfă autohtonă # Regional Moldova
Renato Usatîi anunță o nouă inițiativă a Partidului Nostru, menită să susțină producătorii locali și să asigure cetățenilor…
13:10
Alimentația și sănătatea publică: ce spun datele despre consumul de fructe, legume și alimente ultraprocesate # Regional Moldova
Un sondaj realizat de Institutul Național de Sănătate Publică, la care au participat circa 700 de persoane, scoate…
12:10
A fost găsit: Ucrainean rătăcit de mai multer zile în Munții Maramureșului, salvat de culegători de ciuperci # Regional Moldova
Un caz dramatic s-a petrecut în Munții Maramureșului, unde un cetățean ucrainean de 29 de ani a fost…
11:30
Asociația Obștească „Ștefan cel Mare și Sfânt”: Imaginea Voievodului nu poate fi folosită în campanii electorale # Regional Moldova
Asociația Obștească „Ștefan cel Mare și Sfânt", condusă de Andrei Batereanu, a emis un comunicat de presă prin…
11:00
State încă dependente de gazul rusesc: între presiunile Washingtonului și realitățile energetice # Regional Moldova
Slovacia și Ungaria rămân printre ultimele bastioane ale dependenței energetice de Rusia în Uniunea Europeană, în ciuda presiunilor…
10:00
Parlamentul Italiei a aprobat o lege-cadru privind inteligenţa artificială (AI), devenind primul stat din Uniunea Europeană care transpune…
09:10
Trump promite sprijin pentru Polonia și statele baltice în fața amenințărilor Moscovei # Regional Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că este pregătit să apere Polonia și țările baltice în cazul…
08:40
Scandalul e-mailurilor trimise de Sarah Ferguson, ducesa de York, către controversatul miliardar Jeffrey Epstein, rejudecat în presa britanică,…
08:10
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova: Rețea secretă descoperită de BBC # Regional Moldova
O investigație sub acoperire realizată de BBC a scos la iveală o rețea secretă, finanțată de Rusia, care…
07:40
Duminică dimineață, forțele aeriene germane au trimis două avioane de vânătoare Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar…
07:20
Intervenție spectaculoasă: Emilian Crețu „luat pe sus” de Fulger, cu arma la vedere (VIDEO) # Regional Moldova
Actorul Emilian Crețu a publicat un filmuleț, în care este asaltat de mascați Fulger înarmați, pus cu fața…
07:10
Horoscop 22 septembrie 2025 – Ziua echilibrului dintre lumină și întuneric, sub influența echinocțiului de toamnă # Regional Moldova
Astăzi energiile cosmice aduc o senzație de armonie, dar și de tranziție. Soarele traversează ecuatorul ceresc, iar acest…
21 septembrie 2025
13:00
Nina Cereteu: Partidul Nostru nu a fost niciodată la guvernare, dar primarii noștri au schimbat în bine orașe și sate # Regional Moldova
Partidul Nostru a fost exclus din alegerile parlamentare din 2014 pentru că reprezenta o forță reală, dar a…
12:20
Echinocțiul de toamnă 2025: Ce îți aduce ora în care ziua și noaptea se înclină spre iarnă # Regional Moldova
Luni, 22 septembrie 2025, la ora 20:19 (ora României), are loc echinocțiul de toamnă, momentul astronomic care marchează…
11:10
Mierea este unul dintre cele mai apreciate alimente naturale din lume, utilizată de secole nu doar ca îndulcitor,…
10:10
Zelenski merge la New York să-l preseze pe Trump: Putin nu acceptă pacea decât forțat # Regional Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că se va întâlni săptămâna viitoare cu omologul său american, Donald Trump,…
