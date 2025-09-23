Mahmoud Abbas, Preşedintele Autorităţii Palestiniene, atacă Hamas la ONU
Regional Moldova, 23 septembrie 2025 08:00
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a transmis luni, printr-un discurs video la ONU, un apel direct către mişcarea… Articolul Mahmoud Abbas, Preşedintele Autorităţii Palestiniene, atacă Hamas la ONU apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
• • •
Alte ştiri de Regional Moldova
Acum 15 minute
08:10
Un incident serios a avut loc duminică seara pe aeroportul din Nisa, unde două aeronave comerciale au fost… Articolul Incident grav pe aeroportul din Nisa: două avioane de pasageri implicate apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 30 minute
08:00
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a transmis luni, printr-un discurs video la ONU, un apel direct către mişcarea… Articolul Mahmoud Abbas, Preşedintele Autorităţii Palestiniene, atacă Hamas la ONU apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum o oră
07:30
Trump și Zelenski, întrevedere decisivă la New York: securitatea Europei și viitorul Ucrainei # Regional Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, se vor întâlni marți, 23 septembrie, la New York,… Articolul Trump și Zelenski, întrevedere decisivă la New York: securitatea Europei și viitorul Ucrainei apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 2 ore
07:20
Fosta conducere a clubului Juventus Torino a primit luni pedepse cu suspendare, într-un dosar de nereguli financiare care… Articolul Juventus, din nou în centrul scandalului: Agnelli și Nedved – condamnați apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:20
Ousmane Dembélé a fost încoronat, la Paris, drept cel mai bun fotbalist al lumii, câștigând Balonul de Aur… Articolul Ousmane Dembélé, triumf istoric: Balonul de Aur 2025 după un sezon de vis cu PSG apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:10
Horoscop 23 septembrie 2025 – zi de echilibru și reflecție, sub influența intrării Soarelui în Balanță # Regional Moldova
Ziua echilibrului cosmic aduce claritate, dar și confruntări interioare. Soarele intră oficial în Balanță, aducând energie de armonizare,… Articolul Horoscop 23 septembrie 2025 – zi de echilibru și reflecție, sub influența intrării Soarelui în Balanță apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:10
Alertă de securitate în Danemarca: Aeroportul din Copenhaga, închis după apariția dronelor # Regional Moldova
Toate zborurile de pe și către cel mai mare aeroport din Danemarca au fost suspendate luni seara, după… Articolul Alertă de securitate în Danemarca: Aeroportul din Copenhaga, închis după apariția dronelor apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 24 ore
15:00
(video) Inițiativa lui Renato Usatîi: instituțiile statului să cumpere doar produse locale, magazinele – obligate la 50% marfă autohtonă # Regional Moldova
Renato Usatîi anunță o nouă inițiativă a Partidului Nostru, menită să susțină producătorii locali și să asigure cetățenilor… Articolul (video) Inițiativa lui Renato Usatîi: instituțiile statului să cumpere doar produse locale, magazinele – obligate la 50% marfă autohtonă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:10
Alimentația și sănătatea publică: ce spun datele despre consumul de fructe, legume și alimente ultraprocesate # Regional Moldova
Un sondaj realizat de Institutul Național de Sănătate Publică, la care au participat circa 700 de persoane, scoate… Articolul Alimentația și sănătatea publică: ce spun datele despre consumul de fructe, legume și alimente ultraprocesate apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:10
A fost găsit: Ucrainean rătăcit de mai multer zile în Munții Maramureșului, salvat de culegători de ciuperci # Regional Moldova
Un caz dramatic s-a petrecut în Munții Maramureșului, unde un cetățean ucrainean de 29 de ani a fost… Articolul A fost găsit: Ucrainean rătăcit de mai multer zile în Munții Maramureșului, salvat de culegători de ciuperci apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:30
Asociația Obștească „Ștefan cel Mare și Sfânt”: Imaginea Voievodului nu poate fi folosită în campanii electorale # Regional Moldova
Asociația Obștească „Ștefan cel Mare și Sfânt”, condusă de Andrei Batereanu, a emis un comunicat de presă prin… Articolul Asociația Obștească „Ștefan cel Mare și Sfânt”: Imaginea Voievodului nu poate fi folosită în campanii electorale apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:00
State încă dependente de gazul rusesc: între presiunile Washingtonului și realitățile energetice # Regional Moldova
Slovacia și Ungaria rămân printre ultimele bastioane ale dependenței energetice de Rusia în Uniunea Europeană, în ciuda presiunilor… Articolul State încă dependente de gazul rusesc: între presiunile Washingtonului și realitățile energetice apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:00
Parlamentul Italiei a aprobat o lege-cadru privind inteligenţa artificială (AI), devenind primul stat din Uniunea Europeană care transpune… Articolul Italia, pionier în UE: Închisoarea – în modificările legislative la capitolul AI apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:10
Trump promite sprijin pentru Polonia și statele baltice în fața amenințărilor Moscovei # Regional Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că este pregătit să apere Polonia și țările baltice în cazul… Articolul Trump promite sprijin pentru Polonia și statele baltice în fața amenințărilor Moscovei apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:40
Scandalul e-mailurilor trimise de Sarah Ferguson, ducesa de York, către controversatul miliardar Jeffrey Epstein, rejudecat în presa britanică,… Articolul Noi dezvăluiri despre ducesa de York și Epstein zguduie Casa Regală apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Ieri
08:10
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova: Rețea secretă descoperită de BBC # Regional Moldova
O investigație sub acoperire realizată de BBC a scos la iveală o rețea secretă, finanțată de Rusia, care… Articolul Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova: Rețea secretă descoperită de BBC apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:40
Duminică dimineață, forțele aeriene germane au trimis două avioane de vânătoare Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar… Articolul Germania interceptează un avion rusesc deasupra Mării Baltice apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:20
Intervenție spectaculoasă: Emilian Crețu „luat pe sus” de Fulger, cu arma la vedere (VIDEO) # Regional Moldova
Actorul Emilian Crețu a publicat un filmuleț, în care este asaltat de mascați Fulger înarmați, pus cu fața… Articolul Intervenție spectaculoasă: Emilian Crețu „luat pe sus” de Fulger, cu arma la vedere (VIDEO) apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:10
Horoscop 22 septembrie 2025 – Ziua echilibrului dintre lumină și întuneric, sub influența echinocțiului de toamnă # Regional Moldova
Astăzi energiile cosmice aduc o senzație de armonie, dar și de tranziție. Soarele traversează ecuatorul ceresc, iar acest… Articolul Horoscop 22 septembrie 2025 – Ziua echilibrului dintre lumină și întuneric, sub influența echinocțiului de toamnă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
21 septembrie 2025
13:00
Nina Cereteu: Partidul Nostru nu a fost niciodată la guvernare, dar primarii noștri au schimbat în bine orașe și sate # Regional Moldova
Partidul Nostru a fost exclus din alegerile parlamentare din 2014 pentru că reprezenta o forță reală, dar a… Articolul Nina Cereteu: Partidul Nostru nu a fost niciodată la guvernare, dar primarii noștri au schimbat în bine orașe și sate apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:20
Echinocțiul de toamnă 2025: Ce îți aduce ora în care ziua și noaptea se înclină spre iarnă # Regional Moldova
Luni, 22 septembrie 2025, la ora 20:19 (ora României), are loc echinocțiul de toamnă, momentul astronomic care marchează… Articolul Echinocțiul de toamnă 2025: Ce îți aduce ora în care ziua și noaptea se înclină spre iarnă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:10
Mierea este unul dintre cele mai apreciate alimente naturale din lume, utilizată de secole nu doar ca îndulcitor,… Articolul Cum recunoști mierea contrafăcută: trucuri simple pentru consumatori apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:10
Zelenski merge la New York să-l preseze pe Trump: Putin nu acceptă pacea decât forțat # Regional Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că se va întâlni săptămâna viitoare cu omologul său american, Donald Trump,… Articolul Zelenski merge la New York să-l preseze pe Trump: Putin nu acceptă pacea decât forțat apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:10
Președintele american Donald Trump a publicat vineri, pe rețeaua sa Truth Social, un videoclip care surprinde momentul unui… Articolul Trump revendică un nou atac naval împotriva „narcoteroriștilor” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Producătorul german de automobile de lux Porsche a anunțat vineri că își va păstra mai mult timp în… Articolul Luxul pe benzină rezistă: Porsche prelungește viața motoarelor termice apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:40
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat sâmbătă un avertisment dur la adresa Afganistanului, cerând restituirea controlului asupra bazei… Articolul Trump amenință Afganistanul și planifică reîntoarcerea în regiune apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:10
O zi cu energii oscilante, dar încărcată de oportunități de clarificare și decizii. Poate părea tensionată pe alocuri,… Articolul Horoscop 21 septembrie 2025: Găsește un echilibru între rațiune și emoție apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
20 septembrie 2025
17:10
Castelul uitat de pe insulele Hebride: posibila reședință a regilor Scoției de Vest # Regional Moldova
Arheologii au anunțat recent că ruinele unui castel „uitat”, descoperit pe o insulă hebridiană, ar putea fi reședința… Articolul Castelul uitat de pe insulele Hebride: posibila reședință a regilor Scoției de Vest apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
16:10
Tunelul de bază Brenner: Austria și Italia conectate prin cel mai lung tunel feroviar din lume # Regional Moldova
Constructorii au atins o etapă istorică în infrastructura europeană: finalizarea secțiunii principale a tunelului de bază Brenner, care… Articolul Tunelul de bază Brenner: Austria și Italia conectate prin cel mai lung tunel feroviar din lume apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
15:00
„Zeamă și plăcinte la Berlin” – povestea unui restaurant moldo-ucrainean deschis din dor de casă # Regional Moldova
La Berlin, într-un cartier cu viață culturală diversă, un cuplu format dintr-un moldovean și o ucraineancă a reușit… Articolul „Zeamă și plăcinte la Berlin” – povestea unui restaurant moldo-ucrainean deschis din dor de casă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
14:10
Cercetătorii de la Universitatea din Plymouth trag un semnal de alarmă: mii de particule minuscule de plastic „nocive”… Articolul Nanoplasticele ascunse în legume: un pericol invizibil pentru sănătatea umană apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:10
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a ridicat tema unei posibile anulări a sistemului de patente pentru muncitorii migranți,… Articolul Schimbare majoră a regulilor pentru muncitorii străini în Rusia apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:40
Un palestinian cunoscut sub numele de Hicham Harb – pe numele său real Mahmoud Khader Abed Adra –… Articolul Ucigaș palestinian arestat pentru atentatul antisemit din Paris, după 43 de ani apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:10
Comisia Europeană intenționează să deblocheze aproximativ 550 de milioane de euro din fondurile UE destinate Ungariei, într-o încercare… Articolul Bruxelles – Budapesta: bani contra sancțiuni apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:40
Ministrul german al muncii, Bärbel Bas, a anunțat vineri, 19 septembrie, noi măsuri ferme împotriva persoanelor care solicită… Articolul Germania înăsprește pedepsele pentru fraudarea ajutoarelor sociale apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:40
Liderii UE se reunesc la Copenhaga pentru a decide răspunsul la provocarea Rusiei în Estonia # Regional Moldova
Liderii Uniunii Europene se vor reuni la Copenhaga, pe 1 octombrie, pentru a discuta un răspuns comun la… Articolul Liderii UE se reunesc la Copenhaga pentru a decide răspunsul la provocarea Rusiei în Estonia apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:10
Cooperare strategică între BNM și BNR pentru integrarea europeană a Republicii Moldova: vezi subiectele discutate # Regional Moldova
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu Cosmin Marinescu, viceguvernatorul Băncii Naționale… Articolul Cooperare strategică între BNM și BNR pentru integrarea europeană a Republicii Moldova: vezi subiectele discutate apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:30
Președintele american Donald Trump a confirmat că îl va primi pe liderul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Casa… Articolul Trump și Erdogan: Întâlnire cu mize majore apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:00
Producătorul și retailerul chinez de electrocasnice smart Hesung Innovation îşi accelerează extinderea în Europa, iar România se află… Articolul Încă un producător chinez se pregăteşte să intre oficial pe piața din România apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:40
Armata Statelor Unite a anunțat vineri eliminarea unui lider de rang înalt al grupării teroriste Stat Islamic (ISIS)… Articolul Lider important al Statului Islamic, ucis în Siria într-un raid american apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:10
Citroën, un nou stop-drive în Marea Britanie: probleme grave la sistemul de frânare # Regional Moldova
Filiala britanică a mărcii Citroën a emis un ordin de stop-drive pentru clienții a patru modele comercializate pe… Articolul Citroën, un nou stop-drive în Marea Britanie: probleme grave la sistemul de frânare apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:40
Comisia Europeană a adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 19-lea de la începutul invaziei din… Articolul UE taie gazul Moscovei: interdicție totală la GNL rusesc și sancțiuni extinse apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:10
Românii cuceresc energia Ungariei: tranzacția cuprinde jumătate din capacitatea eoliană a țării vecine # Regional Moldova
Premier Energy Group, companie cu origini românești și prezență regională în Republica Moldova, a intrat oficial pe piața… Articolul Românii cuceresc energia Ungariei: tranzacția cuprinde jumătate din capacitatea eoliană a țării vecine apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:40
Trotinetele electrice de închiriat interzise într-un oraș din Romania după moartea unui adolescent # Regional Moldova
Un eveniment tragic a zguduit comunitatea din Piatra Neamț și a determinat autoritățile locale să ia o măsură… Articolul Trotinetele electrice de închiriat interzise într-un oraș din Romania după moartea unui adolescent apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:10
Ziua de 20 septembrie 2025 aduce energii puternice de schimbare și claritate. Luna se află într-un tranzit dinamic,… Articolul Horoscop 20 septembrie 2025: zi de echilibru între sinceritate și prudență apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
19 septembrie 2025
18:30
Juriștii „Inima Moldovei” s-au adresat la Curtea de Apel. Irina Vlah: Abuzurile continuă! Ne-au spus că vom putea obține documentul abia luni # Regional Moldova
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „abuzurile continuă”. Juriștii Partidului Republican „Inima Moldovei” au… Articolul Juriștii „Inima Moldovei” s-au adresat la Curtea de Apel. Irina Vlah: Abuzurile continuă! Ne-au spus că vom putea obține documentul abia luni apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
17:10
În mai multe școli italiene au fost introduse, la începutul acestui an școlar, noi reguli de cod vestimentar,… Articolul Revolta uniformei în Italia: vezi regulile împotriva modei excentrice din școli apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
16:10
Iașul a revenit, în 2024, pe prima poziție în clasamentul județelor cu cea mai tânără populație din România,… Articolul Iașul – Județul cu cea mai tânără populație din România apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
15:10
Pe măsură ce temperaturile scad și frunzele capătă nuanțe aurii, piața se umple de legume de sezon –… Articolul Recolta de toamnă: cele mai sănătoase legume ale sezonului și beneficiile lor apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
14:00
În perioada 4–7 septembrie 2025, orașul Izmit, Turcia, a găzduit cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de… Articolul Republica Moldova, laureată la Festivalul Internațional de Muzică și Dans apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.