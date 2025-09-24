Ziarul care răspândește ură în numele credinței. Cine distribuie „Sare și Lumină” în bisericile din Bălți?

10:20

Șefa oficiului teritorial Glodeni al fostului partid Șor, care a părăsit Republica Moldova înainte de a-și afla sentința, este Irina Dvorjanscaia. Aceasta a trecut în tabăra lui Ilan Șor, după ce Mișcarea Ravnopravie, pe lista căreia a participat la scrutinul parlamentar din 2014, nu a trecut pragul electoral.