PROFIL ELECTORAL// Partidul Alianța Moldovenii: contra „ofensivei românilor”, pentru moldoveni și „limba moldovenească”
Anticoruptie.md, 24 septembrie 2025 09:00
Partidul politic Alianța Moldovenii (PAM) a fost înregistrat în anul 2021. Pe rețelele de socializare formațiunea s-a activizat cu puțin mai mult de o lună înainte de a fi înregistrat la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru alegerile parlamentare din septembrie curent. În competiția pentru
• • •
Alte ştiri de Anticoruptie.md
Acum 30 minute
09:00
PROFIL ELECTORAL// Partidul Alianța Moldovenii: contra „ofensivei românilor”, pentru moldoveni și „limba moldovenească” # Anticoruptie.md
Partidul politic Alianța Moldovenii (PAM) a fost înregistrat în anul 2021. Pe rețelele de socializare formațiunea s-a activizat cu puțin mai mult de o lună înainte de a fi înregistrat la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru alegerile parlamentare din septembrie curent. În competiția pentru
Acum 24 ore
17:10
Întâlniri cu experți în integrare europeană și o vizită la Bruxelles pentru jurnaliști, prin Programul „Bursele Europene pentru Jurnaliști” # Anticoruptie.md
Jurnaliști din Republica Moldova vor avea posibilitatea să obțină expertiză în problematica europeană, beneficiind de instruiri în diverse tematici legate de Uniunea Europeană (UE), în cadrul Programului „Bursele Europene pentru Jurnaliști”, ediția 2025-2026, lansat de Asociația pentru Inițiative Responsabile (ASPIR). Programul este adresat jurnaliștilor
11:10
Peste 800 de mii de lei, destinați finanțării ilegale a partidelor, ridicați de oamenii legii # Anticoruptie.md
Peste 30 de percheziții sunt desfășurate, marți, în contextul investigării finanțării ilegale a partidelor politice, spălării de bani și coruperii electorale în circumstanțe agravante în contextul alegerilor parlamentare din această lună. În cadrul acțiunii o persoană a fost reținută și au fost ridicate peste
Ieri
08:30
VIDEO Instruiți în Rusia și Serbia să provoace haos în Moldova // 74 de persoane, reținute, într-un amplu dosar al Poliției, PCCOCS și SIS # Anticoruptie.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și ai SIS au reținut luni 74 de cetățeni ai Moldovei, care ar fi participat la instruiri în Rusia și în Serbia, pentru a provoca dezordini în masă în Republica Moldova. În Serbia cetățenii moldoveni au fost
01:30
Președinta Maia Sandu, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie: „Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare. Să fim demni de Moldova noastră! Să nu o vindem hoților” # Anticoruptie.md
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj tuturor cetățenilor, subliniind că suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al țării noastre sunt supuse unor amenințări majore. „Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară.Tirajul buletinelor de vot este de 2 772 255, dintre care 2 117 039 în limba română, 649 573 în limba rusă,
13:10
Moldova, între solidaritate și provocări: cum sunt respectate drepturile persoanelor strămutate în centrele de plasament temporar// Analiza Ombudsmanului # Anticoruptie.md
De la izbucnirea războiului din Ucraina, Republica Moldova s-a confruntat cu unul dintre cele mai mari fluxuri de persoane strămutate din istoria sa. În perioada cuprinsă între 24 februarie 2022 – data declanșării conflictului armat din Ucraina – și 31decembrie 2024, un număr total
12:50
Autoritatea pentru Cetățenie ar analiza retragerea cetățeniei românești în cazul liderei partidului Moldova Mare, Victoria Furtună. Cel puțin aceasta reiese din informațiile publicate de Euronews, care face referire la sursaele sale. Intrată în campania parlamentară pe ultima sută de metri, formațiunea este. Victoria Furtuna este
11:40
DOC// Al doilea cerc în justiție. Soluție nefavorabilă pentru liderul AUR, George Simion, la Chișinău # Anticoruptie.md
Prima instanță a respins cererea liderului AUR, George Simion, împotriva Inspectoratului General pentru Migrație, terț Serviciul de Informații și Securitate. Politicianul de la București vrea să obțină în instanțele de la Chișinău anularea deciziei din septembrie 2023, prin care i-a fost prelungită cu încă
10:20
Moldovenii stabiliți în străinătate sunt racolați într-o schemă a așa-zișilor observatori ai scrutinului parlamentar din 28 septembrie. E „surpriza” pe care a pregătit-o Ilan Șor în Diasporă. Cei care acceptă oferta primesc instrucţiuni pe Viber sau Whatsapp despre cum „să ofere consiliere alegătorilor”, pentru o
08:50
PROFIL ELECTORAL//Noua Opțiune Istorică – partidul cu rădăcini vechi și un lider care stârnește controverse # Anticoruptie.md
Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” (NOI) s-a lansat în campania parlamentară cu un mesaj de echilibru între tradiție și modernizare, mizând pe un program suveranist și centrist-conservator. Formațiunea, cu rădăcini vechi în mișcarea foștilor deținuți politici, a trecut prin perioade de anonimat și controverse,
17 septembrie 2025
16:20
DOC// PAS insistă pe sancționarea Partidului Nostru. Cu ce a „greșit” Renato Usatîi # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Chișinău a respins cererea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care cere în instanță anularea unei decizii CEC. Mai exact, PAS nu este de acord cu faptul că CEC nu l-a sancționat pe Renato Usatîi pentru „folosirea imaginii copiilor în publicitatea electorală. Hotărîrea
13:40
Procuratura Anticorupție rămâne fără un adjunct. Octavian Iachimovschi a depus cerere de demisie din data de 1 octombrie. Acuzatorul, care instrumentează mai multe episoade din dosarul Frauda bancară, a confirmat, pentru TV8, informația. Întrebat care e motivul hotărârii, Iachimovschi nu a dat prea multe detalii, dar a
13:10
DOC// Primarul orașului Șoldănești și candidatul socialiștilor la parlamentare, Vadim Groza, cheamă ANI în instanță # Anticoruptie.md
Primarul orașului Șodănești, Vadim Groza, candidatul cu numărul 82 în Lista electorală a Blocului electoral Patriotic, a acționat în judecată Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Edilul cere anularea actului emis în luna august curent, în care s-a constatat că acesta și-ar fi angajat socrul în instituția
10:10
Pe urmele investigațiilor CIJM// Zece ani de „libertate” ai lui Ion Perju și torționarii care au scăpat basma curată # Anticoruptie.md
Ion Perju, fostul polițist care ar fi aplicat o lovitură fatală tânărului Valeriu Boboc în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, se ascundea în regiunea transnistreană. Declarația aparține șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu. Oficialul susține că Perju a fost identificat și reținut în urma unor percheziții
09:30
PROFIL ELECTORAL// AUR-ul Moldovei: umbra lui George Simion, învinuirile de joc dublu și Unirea ca panaceu # Anticoruptie.md
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova, clona formațiunii cu același nume din România, intră în campanie cu sloganul Unirii, ca panaceu pentru multe dintre bolile sociale și de sistem din Republica Moldova. Deși liderii partidului declară că acesta trebuie privit separat de
07:40
Despre dezinformare și interferență informațională, într-un nou podcast pe piața media # Anticoruptie.md
Fenomenele de dezinformare și manipulare informațională care afectează mass-media și societatea din Republica Moldova au fost discutate în cadrul Podcastului „Ecou Critic cu Carolina Buimestru” - un nou proiect media independent care își propune să analizeze subiectele legate de dezinformare, manipulare și interferență informațională
07:30
În ziua alegerilor, 28 septembrie 2025, până la ora 21.00, se interzice de a publica rezultatele oricăror sondaje de opinie privind preferințele politice ale alegătorilor, a anunțat, marți, Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit autorității, după ora 21:00 vor putea fi făcute publice doar rezultatele
07:10
Diana Lazăr: „Aici se regăsește tot ce are țara noastră mai gustos, mai frumos, mai drag” # Anticoruptie.md
Primul documentar despre R.Moldova va fi lansat pe 24 septembrie, pe Netflix, cea mai mare rețea de televiziune online din lume. Producția video „Flavours of Moldova”, în traducere „Aromele Moldovei”, a fost realizată de aceiași producători care au creat și „Flavours of Romania”. „Tot ce are Moldova
16 septembrie 2025
16:20
Peste 20 de mln de lei ridicate într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice # Anticoruptie.md
Mijloace financiare în diverse valute, echivalentul a peste 20 de milioane de lei, au fost ridicate în cadrul perchezițiilor efectuate în Chișinău de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău. Perchezițiile au loc în cadrul unui amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare
10:40
PROFIL ELECTORAL// Liga Orașelor și Comunelor: partidul primarilor și calea spre nivelul parlamentar # Anticoruptie.md
Partidul Liga Orașelor și Comunelor (LOC) a fost înregistrat în mai 2023, la inițiativa unui grup de aleși locali din Republica Moldova, care au definit formațiunea drept o mișcare social-politică a comunităților locale. Conducerea LOC este asigurată de trei copreședinți, ceea ce, în opinia
07:40
Jurnaliști și creatorii de conținut din Republica Moldova, care realizează materiale și emisiuni la subiecte de țin de energia durabilă, pot participa în cadrul ediției din anul curent a Concursului Promovarea energiei durabile în Republica Moldova.Fiecare autor sau echipă de autori poate include în dosar
00:30
Partidele „invizibile” de la Chișinău: impactul asupra rezultatelor postelectorale # Anticoruptie.md
Sondajele de la Chișinău atribuie partidelor „Democrația Acasă” și „Moldova Mare” rezultate sub pragul electoral de 5%. Astfel de rezultate fac imposibilă intrarea lor în parlament. Din acest punct de vedere, acestea nu par să reprezinte riscuri pentru actualul guvern și nici pentru integritatea
15 septembrie 2025
15:20
Diferențele dintre explicațiile părților și expunerile avocaților în procesul civil din Republica Moldova # Anticoruptie.md
În cadrul unui proces civil, este esențial să se distingă clar rolul și contribuția fiecărui actor la stabilirea adevărului. În mod special, explicațiile (declarațiile) pe care părțile le dau în fața instanței trebuie deosebite de expunerile (pledoariile și afirmațiile) făcute de avocați. Această diferențiere are temei legal
11:30
28 de percheziții, 10 persoane reținute, într-un nou dosar privind coruperea electorală # Anticoruptie.md
28 de percheziții au fost efectuate, luni, la domiciliile, sediile și automobilele unor persoane fizice și juridice în raioanele Republicii Moldova, în cadrul unei cauze penale privind presupuse activități ilegale legate de finanțarea partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor. În urma acțiunilor întreprinse,
11:20
Atât Codul penal (CP), cât și Codul contravențional (CC) al Republicii Moldova conțin prevederi care sancționează cauzarea intenționată a leziunilor corporale aplicate unei alte persoane. Diferența principală constă în gravitatea leziunilor: leziunile ușoare sunt încadrate ca contravenții, în timp ce leziunile medii și leziunile grave constituie infracțiuni penale. Mai jos sunt prezentate articolele
09:10
PROFIL ELECTORAL// Blocul Împreună: unirea, dezbinarea și oferta pragmatică pentru Parlament # Anticoruptie.md
Blocul Împreună a suportat pe parcursul existenței sale scurte mai multe metamorfoze. Înființat în aprilie 2024, acesta a pornit de la patru partide componente, dar a pierdut trei dintre partenerii inițiali. În campanie, Blocul Împreună intră cu două formațiuni. Este vorba despre Partidul Schimbării și
00:40
O dronă rusească a survolat spațiul românesc sâmbătă după amiază, menținându-se în aer preț de 50 de minute. Autoritățile militare au intrat în alertă, ridicând două avioane militare de la sol, iar populația din localitățile din județul Tulcea a fost îndemnată să râmână în adăposturi. Acest caz
14 septembrie 2025
19:00
Ecouri ale amenințărilor hibride și căi către reziliență: Studiu de caz al atacurilor cibernetice din Estonia din 2007 # Anticoruptie.md
Atacurile cibernetice din 2007 asupra Estoniei au fost un memento dureros al modului în care tensiunile geopolitice pot pătrunde în domeniul digital, în special pentru națiunile care navighează identitățile lor post-sovietice sub influența rusă. O paralelă izbitoare apare cu Republica Moldova, o altă țară
13 septembrie 2025
09:50
PROFIL ELECTORAL// De la Platformă la Bloc: cum s-a născut și ce își propune Blocul Unirii Naționale # Anticoruptie.md
În primăvara acestui an, tema unirii cu România a revenit în prim-planul vieții publice din Republica Moldova. Lansarea Platformei Reîntregirii Naționale, pe 29 martie, în simbolica Sală a Unirii, a marcat începutul unui proces de coagulare a forțelor unioniste, care s-a concretizat, în august,
12 septembrie 2025
13:30
Pe 25 septembrie, în săptămâna alegerilor, Plahotniuc va fi adus în Republica Moldova, ca „trofeu” pentru guvernarea PAS, cum scrie presa elenă. Pe 14 iunie 2019, el și-a pregătit actele să fugă din Moldova împreună cu fosta sa soție, Oxana Childescu, și cei doi
11:50
DOC// Fostul șef IGP, Iurie Podarilov, cu pensia rectificată. Dosarul de trafic de influență, la etapa de „curtoazie ” # Anticoruptie.md
Curtea de Apel a menținut fără schimbări decizia primei instanțe în litigiul fostului șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Iurie Podarilov, împotriva CNAS. În decembrie 2023, prima instanță a obligat CNAS să-i stabilească pensia ținând cont de vechimea în muncă de 25 de
10:40
Ploaie de percheziții la Călărași. „Vreme nefavorabilă” pentru mai multe persoane implicate în coruperea alegătorilor # Anticoruptie.md
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) în colaborare cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), desfășoară acțiuni procesuale în raionul Călărași, într-o cauză penală ce vizează fapte de corupere a alegătorilor. Potrivit probatoriului administrat până în prezent, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili
09:40
Își vor declara averea și interesele după reguli noi. ANI: „Funcționarii publici pot solicita instruiri” # Anticoruptie.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) anunță despre aprobarea și publicarea noului formular al declarației de avere și interese personale și a Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică. Noul formular a intrat în vigoare pe 10 septembrie,
09:40
Vestele antiglonț, un produs din clasa celor strategice, ajung în instituțiile de forță sau alte structuri specializate ale statului fără o testate preventivă în Republica Moldova. În baza unei declarații pe propria răspundere și unui certificat de garanție a calității de la firma producătoare,
08:40
PROFIL ELECTORAL// INDEPENDENȚII 2025: lepădarea de partide, scandaluri la demisie și o nouă viață politică pe cont propriu # Anticoruptie.md
În campania pentru Parlament 2025, pe lângă blocuri și partide, s-au „aventurat” patru independenți, în situația în care în Republica Moldova nu există niciun precedent în care un candidat independent să acceadă în legislativ. Toți cei patru se declară pregătiți să răstoarne istoria și să demonstreze că
11 septembrie 2025
08:30
PROFIL ELECTORAL// Blocul electoral Alternativa: rădăcini comuniste, orientate spre integrare europeană # Anticoruptie.md
Blocul electoral Alternativa a fost constituit la începutul anului 2025, unind Partidul Mișcarea Alternativa Națională, condus de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, în frunte cu ex- premierul, Ion Chicu, Congresul Civic condus de fostul deputat Mark Tkaciuk, și ex-procurorul
10 septembrie 2025
21:20
Veronique Norh-Minca: „Am găsit aici o atmosferă foarte diferită datorită oamenilor” # Anticoruptie.md
Cum e să faci o declarație de dragoste vizuală și emoțională pentru capitala R.Moldova? Răspunsul îl găsim în noul album foto „Chișinău, mon amour”, semnat de Véronique North-Minca, fost prim secretar, șef adjunct de misiune la Ambasada Franţei din R.Moldova, în perioada anilor 2006-2010. Véronique, pasionată de fotografie de
10:20
DOC/ Lidera regională a lui Șor, dispărută înainte de a fi încarcerată, „sponsor penal” al bașcanei Guțul # Anticoruptie.md
Șefa oficiului teritorial Glodeni al fostului partid Șor, care a părăsit Republica Moldova înainte de a-și afla sentința, este Irina Dvorjanscaia. Aceasta a trecut în tabăra lui Ilan Șor, după ce Mișcarea Ravnopravie, pe lista căreia a participat la scrutinul parlamentar din 2014, nu a trecut pragul electoral.
10:00
Polonia și alte țări din regiune au ridicat noaptea trecută avioanele de luptă și au plasat în alertă maximă forțele terestre după ce peste 20 de drone rusești au invadat spațiul aerian polonez în timpul atacului masiv asupra Ucrainei. Polonia a închis aeroporturile internaționale Rzeszow-Jasionka și
09:30
PROFIL ELECTORAL// UCSM: partidul „oamenilor simpli” și campania „împotriva tuturor” # Anticoruptie.md
Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) încearcă să intre în Parlament, mizând pe mesajul radical al liderului Gabriel Călin – „împotriva tuturor”. Cu o listă de candidați formată în mare parte din „oameni simpli” - profesori, funcționari și preoți, și cu o campanie bazată pe
08:40
Vadim Vieru: Instituțiile naționale pentru drepturile omului sunt active, dar depind prea mult de bani externi, ceea ce le vulnerabilizează # Anticoruptie.md
Vadim Vieru, avocat și Director de Program în cadrul Asociației PromoLEX, a oferit un interviu pentru buletinul de politică externă al FES/APE în care am discutat despre cele mai importante aspecte semnalate de juristul Promo-LEX în cel mai recent raport de monitorizare independentă privind
00:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) califică înregistrarea cu Dinu Plîngău, liderul Platformei DA drept o provocare și se arată hotărât să rămână o echipă unită, care să urmeze pe drumul european. Reacția vine după ce în spațiul public, inclusiv pe Harta Corupției a portalului
9 septembrie 2025
17:40
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic Șor a fost condamnată, luni, la închisoare pe un termen de 5 ani și 6 luni pentru acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, în calitate
17:40
Doi viceprimari ai municipiului Comrat sunt cercetați pentru obținerea foloaselor materiale necuvenite de la bugetul public. Procuratura municipiului Cahul și Centru Național Anticorupție (CNA) au desfășurat, marți, percheziții în cazul celor doi viceprimari. Potrivit Procuraturii Generale (PG), materialele cauzei indică asupra unei acțiuni coordonate
14:50
Viitorul Moldovei și democrația depind de vot! Adresarea președintei Moldovei din Parlamentul European # Anticoruptie.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat moldovenilor de la tribuna Parlamentului European, arătându-se încrezătoare că cetățenii moldoveni vor reuși iarăși, în cadrul alegerilor parlamentare, să facă față provocărilor lansate de „forțe mult mai mari” cu scopul de a periclita parcursul european al țării.„Să
11:00
PROFIL ELECTORAL// Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE): „capcană” pentru Șor, lider sub acoperire și cele 12 legăminte electorale # Anticoruptie.md
Pe parcursul celor doi ani de la re/botezul politic, Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) a reușit să ajungă de mai multe ori în gura târgului. Rumorile au fost generate în special de rolul liderei formațiunii, Arina Spătaru, în deconspirarea schemei prin care banii
10:50
Recomandarea Comisiei Europene este de a revedea modelul de salarizare la stat ca să devină mai competitiv cu sectorul privat # Anticoruptie.md
Liderul de echipă al programului europenizare și statul de drept al IPRE, Adrian Ermurachi, a avut amabilitatea de a acorda un interviu pentru buletinul de politică externă al FES/APE în care am discutat despre reforma administrativă și cum ar trebui să arate o arhitectură
10:30
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, a fost reținut, luni, pe aeroportul din Timișoara, fiind acuzat de trădare prin legături cu KGB-ul din Belarus. Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat,
00:00
Propaganda se face acum mai mult pe internet și mai puțin la TV, deoarece propaganda a migrat pe zona de online # Anticoruptie.md
Directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, a oferit un interviu pentru buletinul de politică externă al FES/APE în care am discutat despre implementarea recomandărilor Comisiei Europene în materie de massmedia și libertatea de exprimare. Dialogul a atins și problema autoreglementării în
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.