Emoții pentru Liverpool și Chelsea în Cupa Ligii engleze. Aristocrații au fost conduși de o echipă din liga a treia, dar au întors rezultatul - VIDEO

ProTV.md, 24 septembrie 2025 21:20

Emoții pentru Liverpool și Chelsea în Cupa Ligii engleze. Aristocrații au fost conduși de o echipă din liga a treia, dar au întors rezultatul - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
21:40
Campania electorală atinge punctul de fierbere: Dorin Recean cere contracandidaților să se dezică de rețelele criminale și influența Kremlinului, iar Ion Ceban reacționează dur - VIDEO ProTV.md
Campania electorală atinge punctul de fierbere: Dorin Recean cere contracandidaților să se dezică de rețelele criminale și influența Kremlinului, iar Ion Ceban reacționează dur - VIDEO
Acum 30 minute
21:30
Ion Basoc și Oleg Crețul au urcat pe podiumul de premiere în aceeași categorie de greutate la Campionatul European de Para Judo - VIDEO ProTV.md
Ion Basoc și Oleg Crețul au urcat pe podiumul de premiere în aceeași categorie de greutate la Campionatul European de Para Judo - VIDEO
21:20
Atac cu drone la Novorossiisk: Două persoane ucise și mai multe rănite în urma unui nou raid atribuit Ucrainei - VIDEO ProTV.md
Atac cu drone la Novorossiisk: Două persoane ucise și mai multe rănite în urma unui nou raid atribuit Ucrainei - VIDEO
21:20
Emoții pentru Liverpool și Chelsea în Cupa Ligii engleze. Aristocrații au fost conduși de o echipă din liga a treia, dar au întors rezultatul - VIDEO ProTV.md
Emoții pentru Liverpool și Chelsea în Cupa Ligii engleze. Aristocrații au fost conduși de o echipă din liga a treia, dar au întors rezultatul - VIDEO
21:20
Eșec dureros suferit de italianul Lorenzo Musetti în finala turneului de la Chengdu - VIDEO ProTV.md
Eșec dureros suferit de italianul Lorenzo Musetti în finala turneului de la Chengdu - VIDEO
Acum o oră
21:10
La ce oră ar putea ajunge mâine Vlad Plahotniuc în Republica Moldova? Acesta va fi adus cu o cursă obișnuită - VIDEO ProTV.md
La ce oră ar putea ajunge mâine Vlad Plahotniuc în Republica Moldova? Acesta va fi adus cu o cursă obișnuită - VIDEO
21:10
Alegeri cruciale pentru viitorul Republicii Moldova: Președintele Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să participe la scrutinul de duminică ProTV.md
Alegeri cruciale pentru viitorul Republicii Moldova: Președintele Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să participe la scrutinul de duminică
21:00
„Isterie exagerată”. Kremlinul respinge scurt acuzațiile privind încălcarea spațiului aerian al NATO de către avioanele rusești de luptă ProTV.md
„Isterie exagerată”. Kremlinul respinge scurt acuzațiile privind încălcarea spațiului aerian al NATO de către avioanele rusești de luptă
Acum 2 ore
20:30
Românca Sorana Cârstea își continuă forma excelentă începută după Wimbledon și s-a calificat fără emoții în turul al doilea la Openul chinez - VIDEO ProTV.md
Românca Sorana Cârstea își continuă forma excelentă începută după Wimbledon și s-a calificat fără emoții în turul al doilea la Openul chinez - VIDEO
20:30
AC Milan s-a calificat în optimile Cupei Italiei, după o victorie lejeră cu Lecce, în care Christopher Nkunku a marcat primul gol pentru echipa milaneză - VIDEO ProTV.md
AC Milan s-a calificat în optimile Cupei Italiei, după o victorie lejeră cu Lecce, în care Christopher Nkunku a marcat primul gol pentru echipa milaneză - VIDEO
20:30
Fotbalistul moldovean, Lado Akhalaia, înscrie pe bandă rulantă în a patra ligă germană - VIDEO ProTV.md
Fotbalistul moldovean, Lado Akhalaia, înscrie pe bandă rulantă în a patra ligă germană - VIDEO
20:20
Alexander Bublik se află în plină ascensiune. Tenismenul din Kazahstan a câștigat în China al patrulea titlu al anului - VIDEO ProTV.md
Alexander Bublik se află în plină ascensiune. Tenismenul din Kazahstan a câștigat în China al patrulea titlu al anului - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.09.2025
20:00
Incendiu violent la București. Pompierii se luptă de 12 ore cu flăcările. Fumul a cuprins mai multe cartiere. Aerul - de 7 ori mai poluat decât limita normală - VIDEO ProTV.md
Incendiu violent la București. Pompierii se luptă de 12 ore cu flăcările. Fumul a cuprins mai multe cartiere. Aerul - de 7 ori mai poluat decât limita normală - VIDEO
20:00
Fostul deputat PD, Constantin Țuțu - dat în căutare internațională - VIDEO ProTV.md
Fostul deputat PD, Constantin Țuțu - dat în căutare internațională - VIDEO
Acum 4 ore
19:40
Note de 9 și 10 la Marea Dictare Națională: Aproape 140 de participanți au fost premiați pentru excelență în limba română - VIDEO ProTV.md
Note de 9 și 10 la Marea Dictare Națională: Aproape 140 de participanți au fost premiați pentru excelență în limba română - VIDEO
19:20
În plină campanie electorală, miniștri în funcție transformă microfonul Guvernului într-o portavoce politică, lansând apeluri mascate la vot în timpul orelor de lucru - VIDEO ProTV.md
În plină campanie electorală, miniștri în funcție transformă microfonul Guvernului într-o portavoce politică, lansând apeluri mascate la vot în timpul orelor de lucru - VIDEO
19:10
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău confirmă convocarea ambasadorului Lilian Darii la ministerul rus de Externe ProTV.md
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău confirmă convocarea ambasadorului Lilian Darii la ministerul rus de Externe
19:00
Donald Trump își schimbă radical poziția: Ucraina poate învinge cu sprijinul Europei, iar Rusia nu pare dispusă să oprească războiul - VIDEO ProTV.md
Donald Trump își schimbă radical poziția: Ucraina poate învinge cu sprijinul Europei, iar Rusia nu pare dispusă să oprească războiul - VIDEO
18:50
Incident neașteptat cu Melania și Donald Trump la sediul ONU din New York: „Am rămas amândoi în picioare”. Urmează o anchetă - VIDEO ProTV.md
Incident neașteptat cu Melania și Donald Trump la sediul ONU din New York: „Am rămas amândoi în picioare”. Urmează o anchetă - VIDEO
18:50
Un camion încărcat cu mai multe tone de cereale a luat foc la Taraclia. Trei echipaje de pompieri au intervenit - VIDEO ProTV.md
Un camion încărcat cu mai multe tone de cereale a luat foc la Taraclia. Trei echipaje de pompieri au intervenit - VIDEO
18:30
Replică dură pentru Donald Trump din partea primarului din Londra: „Rasist, sexist, misogin și islamofob” ProTV.md
Replică dură pentru Donald Trump din partea primarului din Londra: „Rasist, sexist, misogin și islamofob”
18:30
„Este clar că a avut un cost prea mare”. Fostul șef al armatei ucrainene critică ofensiva generalului Sîrskîi care a luat prin surprindere Moscova ProTV.md
„Este clar că a avut un cost prea mare”. Fostul șef al armatei ucrainene critică ofensiva generalului Sîrskîi care a luat prin surprindere Moscova
18:20
Salariile funcţionarilor şi diplomaţilor din Rusia au fost majorate cu 7,6%, în pofida problemelor economice ProTV.md
Salariile funcţionarilor şi diplomaţilor din Rusia au fost majorate cu 7,6%, în pofida problemelor economice
Acum 6 ore
17:20
Reuters: Ce se ascunde în spatele mesajului de susținere al lui Trump pentru Ucraina ProTV.md
Reuters: Ce se ascunde în spatele mesajului de susținere al lui Trump pentru Ucraina
17:10
Peste 18.000 de publicații cu mesaje instigatoare și dezinformare au fost descoperite într-o tipografie clandestină din Chișinău, în preajma alegerilor parlamentare. Trei persoane au fost reținute – VIDEO ProTV.md
Peste 18.000 de publicații cu mesaje instigatoare și dezinformare au fost descoperite într-o tipografie clandestină din Chișinău, în preajma alegerilor parlamentare. Trei persoane au fost reținute – VIDEO
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 24.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 24.09.2025
17:00
Peste 18 mii de publicații cu mesaje instigatoare și dezinformare, destinate regiunii de nord, au fost descoperite într-o tipografie clandestină, în pragul alegerilor parlamentare. Trei persoane au fost reținute - VIDEO ProTV.md
Peste 18 mii de publicații cu mesaje instigatoare și dezinformare, destinate regiunii de nord, au fost descoperite într-o tipografie clandestină, în pragul alegerilor parlamentare. Trei persoane au fost reținute - VIDEO
16:50
Chișinăul confirmă convocarea ambasadorului de la Moscova și precizează că măsura a fost luată în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie ProTV.md
Chișinăul confirmă convocarea ambasadorului de la Moscova și precizează că măsura a fost luată în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
16:50
Cine a provocat oprirea bruscă a scării rulante pe care au urcat Trump și soția sa, la ONU. Casa Albă acuzase un posibil „sabotaj” ProTV.md
Cine a provocat oprirea bruscă a scării rulante pe care au urcat Trump și soția sa, la ONU. Casa Albă acuzase un posibil „sabotaj”
16:50
Ministerul Finanțelor din Rusia face o propunere economică neașteptată, care vizează populația, pentru finanțarea războiului din Ucraina ProTV.md
Ministerul Finanțelor din Rusia face o propunere economică neașteptată, care vizează populația, pentru finanțarea războiului din Ucraina
16:40
Chișinăul confirmă convocarea ambasadorului și precizează că măsura are loc în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie ProTV.md
Chișinăul confirmă convocarea ambasadorului și precizează că măsura are loc în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
16:30
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie după atacul cibernetic care a dat peste cap zborurile la Bruxelles, Heathrow și alte aeroporturi europene ProTV.md
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie după atacul cibernetic care a dat peste cap zborurile la Bruxelles, Heathrow și alte aeroporturi europene
16:30
Horațiu Potra și fiul său au fost prinși în Dubai. Ei sunt trimiși în judecată alături de Călin Georgescu ProTV.md
Horațiu Potra și fiul său au fost prinși în Dubai. Ei sunt trimiși în judecată alături de Călin Georgescu
16:20
„Carusel de buletine” cu patru zile înainte de alegeri. Cum ar fi încercat un partid politic să-și asigure voturile pentru alegerile parlamentare. Poliția a descins cu verificări la o tipografie din capitală - VIDEO ProTV.md
„Carusel de buletine” cu patru zile înainte de alegeri. Cum ar fi încercat un partid politic să-și asigure voturile pentru alegerile parlamentare. Poliția a descins cu verificări la o tipografie din capitală - VIDEO
16:20
Alertă alimentară: Crupele de hrișcă ORA, retrase urgent de pe piață din cauza prezenței pesticidului glifosat peste limitele admise ProTV.md
Alertă alimentară: Crupele de hrișcă ORA, retrase urgent de pe piață din cauza prezenței pesticidului glifosat peste limitele admise
16:00
Ambasadorul Moldovei în Rusia, Lilian Darii - convocat de ministerul Afacerilor Externe de la Moscova ProTV.md
Ambasadorul Moldovei în Rusia, Lilian Darii - convocat de ministerul Afacerilor Externe de la Moscova
Acum 8 ore
15:30
Profesoară de muzică înjunghiată în față de un elev de gimnaziu, în Franța. Este un caz „izolat”, spune primarul ProTV.md
Profesoară de muzică înjunghiată în față de un elev de gimnaziu, în Franța. Este un caz „izolat”, spune primarul
15:20
Bulgaria vrea să taie tranzitul gazelor ruseşti pe teritoriul său în 2026. Două state din UE vor fi grav afectate ProTV.md
Bulgaria vrea să taie tranzitul gazelor ruseşti pe teritoriul său în 2026. Două state din UE vor fi grav afectate
15:10
Nicio zi fără percheziții. Procurorii și ofițerii CNA au descins în peste 30 de locații din țară într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral. Ce au găsit ProTV.md
Nicio zi fără percheziții. Procurorii și ofițerii CNA au descins în peste 30 de locații din țară într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral. Ce au găsit
15:10
Avionul militar în care se afla ministrul spaniol al Apărării, bruiat în apropierea Kaliningradului ProTV.md
Avionul militar în care se afla ministrul spaniol al Apărării, bruiat în apropierea Kaliningradului
15:00
Nicio zi fără percheziții. Procurorii au descins în peste 30 de locații din țară într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral. Ce au găsit ProTV.md
Nicio zi fără percheziții. Procurorii au descins în peste 30 de locații din țară într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral. Ce au găsit
14:50
Cinci persoane - trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor. Câți ani ar putea sta după gratii ProTV.md
Cinci persoane - trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor. Câți ani ar putea sta după gratii
14:40
Vladimir Putin crește TVA-ul în Rusia pentru a-și putea susține mașinăria de război. La cât ajunge taxa pe valoarea adăugată ProTV.md
Vladimir Putin crește TVA-ul în Rusia pentru a-și putea susține mașinăria de război. La cât ajunge taxa pe valoarea adăugată
14:00
Reacția lui Ceban, după ce poliția a anunțat că Blocul Alternativa a încercat să-și asigure voturile pentru alegerile parlamentar prin tipărirea a 200 de buletine de vot: „O nouă minciună marca PAS" - VIDEO ProTV.md
Reacția lui Ceban, după ce poliția a anunțat că Blocul Alternativa a încercat să-și asigure voturile pentru alegerile parlamentar prin tipărirea a 200 de buletine de vot: „O nouă minciună marca PAS" - VIDEO
14:00
Kremlinul îi răspunde lui Trump după ce a ironizat armata rusă, semnalând o schimbare majoră de viziune privind Ucraina ProTV.md
Kremlinul îi răspunde lui Trump după ce a ironizat armata rusă, semnalând o schimbare majoră de viziune privind Ucraina
Acum 12 ore
13:40
La ce oră ar putea ajunge mâine Vlad Plahotniuc în Republica Moldova? Acesta va fi adus cu o cursă obișnuită - FOTO ProTV.md
La ce oră ar putea ajunge mâine Vlad Plahotniuc în Republica Moldova? Acesta va fi adus cu o cursă obișnuită - FOTO
13:20
La ce oră ar putea ajunge mâine Vlah Plahotniuc în Republica Moldova? Acesta va fi adus cu o cursă obișnuită - FOTO ProTV.md
La ce oră ar putea ajunge mâine Vlah Plahotniuc în Republica Moldova? Acesta va fi adus cu o cursă obișnuită - FOTO
13:10
Dronele ucrainene au lovit o importantă rafinărie a Gazprom, pentru a doua oară într-o săptămână ProTV.md
Dronele ucrainene au lovit o importantă rafinărie a Gazprom, pentru a doua oară într-o săptămână
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 24.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 24.09.2025
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.