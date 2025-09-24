Note de 9 și 10 la Marea Dictare Națională: Aproape 140 de participanți au fost premiați pentru excelență în limba română - VIDEO

ProTV.md, 24 septembrie 2025 19:40

Note de 9 și 10 la Marea Dictare Națională: Aproape 140 de participanți au fost premiați pentru excelență în limba română - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.09.2025
Acum 15 minute
20:00
Incendiu violent la București. Pompierii se luptă de 12 ore cu flăcările. Fumul a cuprins mai multe cartiere. Aerul - de 7 ori mai poluat decât limita normală - VIDEO ProTV.md
Incendiu violent la București. Pompierii se luptă de 12 ore cu flăcările. Fumul a cuprins mai multe cartiere. Aerul - de 7 ori mai poluat decât limita normală - VIDEO
20:00
Fostul deputat PD, Constantin Țuțu - dat în căutare internațională - VIDEO ProTV.md
Fostul deputat PD, Constantin Țuțu - dat în căutare internațională - VIDEO
Acum o oră
19:40
Note de 9 și 10 la Marea Dictare Națională: Aproape 140 de participanți au fost premiați pentru excelență în limba română - VIDEO ProTV.md
Note de 9 și 10 la Marea Dictare Națională: Aproape 140 de participanți au fost premiați pentru excelență în limba română - VIDEO
19:20
În plină campanie electorală, miniștri în funcție transformă microfonul Guvernului într-o portavoce politică, lansând apeluri mascate la vot în timpul orelor de lucru - VIDEO ProTV.md
În plină campanie electorală, miniștri în funcție transformă microfonul Guvernului într-o portavoce politică, lansând apeluri mascate la vot în timpul orelor de lucru - VIDEO
Acum 2 ore
19:10
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău confirmă convocarea ambasadorului Lilian Darii la ministerul rus de Externe ProTV.md
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău confirmă convocarea ambasadorului Lilian Darii la ministerul rus de Externe
19:00
Donald Trump își schimbă radical poziția: Ucraina poate învinge cu sprijinul Europei, iar Rusia nu pare dispusă să oprească războiul - VIDEO ProTV.md
Donald Trump își schimbă radical poziția: Ucraina poate învinge cu sprijinul Europei, iar Rusia nu pare dispusă să oprească războiul - VIDEO
18:50
Incident neașteptat cu Melania și Donald Trump la sediul ONU din New York: „Am rămas amândoi în picioare”. Urmează o anchetă - VIDEO ProTV.md
Incident neașteptat cu Melania și Donald Trump la sediul ONU din New York: „Am rămas amândoi în picioare”. Urmează o anchetă - VIDEO
18:50
Un camion încărcat cu mai multe tone de cereale a luat foc la Taraclia. Trei echipaje de pompieri au intervenit - VIDEO ProTV.md
Un camion încărcat cu mai multe tone de cereale a luat foc la Taraclia. Trei echipaje de pompieri au intervenit - VIDEO
18:30
Replică dură pentru Donald Trump din partea primarului din Londra: „Rasist, sexist, misogin și islamofob” ProTV.md
Replică dură pentru Donald Trump din partea primarului din Londra: „Rasist, sexist, misogin și islamofob”
18:30
„Este clar că a avut un cost prea mare”. Fostul șef al armatei ucrainene critică ofensiva generalului Sîrskîi care a luat prin surprindere Moscova ProTV.md
„Este clar că a avut un cost prea mare”. Fostul șef al armatei ucrainene critică ofensiva generalului Sîrskîi care a luat prin surprindere Moscova
18:20
Salariile funcţionarilor şi diplomaţilor din Rusia au fost majorate cu 7,6%, în pofida problemelor economice ProTV.md
Salariile funcţionarilor şi diplomaţilor din Rusia au fost majorate cu 7,6%, în pofida problemelor economice
Acum 4 ore
17:20
Reuters: Ce se ascunde în spatele mesajului de susținere al lui Trump pentru Ucraina ProTV.md
Reuters: Ce se ascunde în spatele mesajului de susținere al lui Trump pentru Ucraina
17:10
Peste 18.000 de publicații cu mesaje instigatoare și dezinformare au fost descoperite într-o tipografie clandestină din Chișinău, în preajma alegerilor parlamentare. Trei persoane au fost reținute – VIDEO ProTV.md
Peste 18.000 de publicații cu mesaje instigatoare și dezinformare au fost descoperite într-o tipografie clandestină din Chișinău, în preajma alegerilor parlamentare. Trei persoane au fost reținute – VIDEO
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 24.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 24.09.2025
17:00
Peste 18 mii de publicații cu mesaje instigatoare și dezinformare, destinate regiunii de nord, au fost descoperite într-o tipografie clandestină, în pragul alegerilor parlamentare. Trei persoane au fost reținute - VIDEO ProTV.md
Peste 18 mii de publicații cu mesaje instigatoare și dezinformare, destinate regiunii de nord, au fost descoperite într-o tipografie clandestină, în pragul alegerilor parlamentare. Trei persoane au fost reținute - VIDEO
16:50
Chișinăul confirmă convocarea ambasadorului de la Moscova și precizează că măsura a fost luată în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie ProTV.md
Chișinăul confirmă convocarea ambasadorului de la Moscova și precizează că măsura a fost luată în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
16:50
Cine a provocat oprirea bruscă a scării rulante pe care au urcat Trump și soția sa, la ONU. Casa Albă acuzase un posibil „sabotaj” ProTV.md
Cine a provocat oprirea bruscă a scării rulante pe care au urcat Trump și soția sa, la ONU. Casa Albă acuzase un posibil „sabotaj”
16:50
Ministerul Finanțelor din Rusia face o propunere economică neașteptată, care vizează populația, pentru finanțarea războiului din Ucraina ProTV.md
Ministerul Finanțelor din Rusia face o propunere economică neașteptată, care vizează populația, pentru finanțarea războiului din Ucraina
16:40
Chișinăul confirmă convocarea ambasadorului și precizează că măsura are loc în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie ProTV.md
Chișinăul confirmă convocarea ambasadorului și precizează că măsura are loc în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
16:30
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie după atacul cibernetic care a dat peste cap zborurile la Bruxelles, Heathrow și alte aeroporturi europene ProTV.md
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie după atacul cibernetic care a dat peste cap zborurile la Bruxelles, Heathrow și alte aeroporturi europene
16:30
Horațiu Potra și fiul său au fost prinși în Dubai. Ei sunt trimiși în judecată alături de Călin Georgescu ProTV.md
Horațiu Potra și fiul său au fost prinși în Dubai. Ei sunt trimiși în judecată alături de Călin Georgescu
16:20
„Carusel de buletine” cu patru zile înainte de alegeri. Cum ar fi încercat un partid politic să-și asigure voturile pentru alegerile parlamentare. Poliția a descins cu verificări la o tipografie din capitală - VIDEO ProTV.md
„Carusel de buletine” cu patru zile înainte de alegeri. Cum ar fi încercat un partid politic să-și asigure voturile pentru alegerile parlamentare. Poliția a descins cu verificări la o tipografie din capitală - VIDEO
16:20
Alertă alimentară: Crupele de hrișcă ORA, retrase urgent de pe piață din cauza prezenței pesticidului glifosat peste limitele admise ProTV.md
Alertă alimentară: Crupele de hrișcă ORA, retrase urgent de pe piață din cauza prezenței pesticidului glifosat peste limitele admise
Acum 6 ore
16:00
Ambasadorul Moldovei în Rusia, Lilian Darii - convocat de ministerul Afacerilor Externe de la Moscova ProTV.md
Ambasadorul Moldovei în Rusia, Lilian Darii - convocat de ministerul Afacerilor Externe de la Moscova
15:30
Profesoară de muzică înjunghiată în față de un elev de gimnaziu, în Franța. Este un caz „izolat”, spune primarul ProTV.md
Profesoară de muzică înjunghiată în față de un elev de gimnaziu, în Franța. Este un caz „izolat”, spune primarul
15:20
Bulgaria vrea să taie tranzitul gazelor ruseşti pe teritoriul său în 2026. Două state din UE vor fi grav afectate ProTV.md
Bulgaria vrea să taie tranzitul gazelor ruseşti pe teritoriul său în 2026. Două state din UE vor fi grav afectate
15:10
Nicio zi fără percheziții. Procurorii și ofițerii CNA au descins în peste 30 de locații din țară într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral. Ce au găsit ProTV.md
Nicio zi fără percheziții. Procurorii și ofițerii CNA au descins în peste 30 de locații din țară într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral. Ce au găsit
15:10
Avionul militar în care se afla ministrul spaniol al Apărării, bruiat în apropierea Kaliningradului ProTV.md
Avionul militar în care se afla ministrul spaniol al Apărării, bruiat în apropierea Kaliningradului
15:00
Nicio zi fără percheziții. Procurorii au descins în peste 30 de locații din țară într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral. Ce au găsit ProTV.md
Nicio zi fără percheziții. Procurorii au descins în peste 30 de locații din țară într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral. Ce au găsit
14:50
Cinci persoane - trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor. Câți ani ar putea sta după gratii ProTV.md
Cinci persoane - trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor. Câți ani ar putea sta după gratii
14:40
Vladimir Putin crește TVA-ul în Rusia pentru a-și putea susține mașinăria de război. La cât ajunge taxa pe valoarea adăugată ProTV.md
Vladimir Putin crește TVA-ul în Rusia pentru a-și putea susține mașinăria de război. La cât ajunge taxa pe valoarea adăugată
Acum 8 ore
14:00
Reacția lui Ceban, după ce poliția a anunțat că Blocul Alternativa a încercat să-și asigure voturile pentru alegerile parlamentar prin tipărirea a 200 de buletine de vot: „O nouă minciună marca PAS" - VIDEO ProTV.md
Reacția lui Ceban, după ce poliția a anunțat că Blocul Alternativa a încercat să-și asigure voturile pentru alegerile parlamentar prin tipărirea a 200 de buletine de vot: „O nouă minciună marca PAS" - VIDEO
14:00
Kremlinul îi răspunde lui Trump după ce a ironizat armata rusă, semnalând o schimbare majoră de viziune privind Ucraina ProTV.md
Kremlinul îi răspunde lui Trump după ce a ironizat armata rusă, semnalând o schimbare majoră de viziune privind Ucraina
13:40
La ce oră ar putea ajunge mâine Vlad Plahotniuc în Republica Moldova? Acesta va fi adus cu o cursă obișnuită - FOTO ProTV.md
La ce oră ar putea ajunge mâine Vlad Plahotniuc în Republica Moldova? Acesta va fi adus cu o cursă obișnuită - FOTO
13:20
La ce oră ar putea ajunge mâine Vlah Plahotniuc în Republica Moldova? Acesta va fi adus cu o cursă obișnuită - FOTO ProTV.md
La ce oră ar putea ajunge mâine Vlah Plahotniuc în Republica Moldova? Acesta va fi adus cu o cursă obișnuită - FOTO
13:10
Dronele ucrainene au lovit o importantă rafinărie a Gazprom, pentru a doua oară într-o săptămână ProTV.md
Dronele ucrainene au lovit o importantă rafinărie a Gazprom, pentru a doua oară într-o săptămână
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 24.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 24.09.2025
12:50
„Carusel de buletine” cu patru zile înainte de alegeri. Cum a încercat un partid politic să-și asigure voturile pentru alegerile parlamentare. Poliția a descins cu verificări la o tipografie din capitală - VIDEO ProTV.md
„Carusel de buletine” cu patru zile înainte de alegeri. Cum a încercat un partid politic să-și asigure voturile pentru alegerile parlamentare. Poliția a descins cu verificări la o tipografie din capitală - VIDEO
12:40
Noua lege a cetățeniei Republicii Moldova - promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Ce prevede și ce obligații vor avea cei care doresc să o dobândească ProTV.md
Noua lege a cetățeniei Republicii Moldova - promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Ce prevede și ce obligații vor avea cei care doresc să o dobândească
12:30
Fostul deputat PD, Constantin Țuțu - dat în căutare internațională ProTV.md
Fostul deputat PD, Constantin Țuțu - dat în căutare internațională
Acum 12 ore
12:10
Înainte de a fi adus în țară, Vlad Plahotniuc promite să se implice în politică. Ce le-a transmis foștilor colegi de la PD ProTV.md
Înainte de a fi adus în țară, Vlad Plahotniuc promite să se implice în politică. Ce le-a transmis foștilor colegi de la PD
12:10
Se află sau nu Constantin Țuțu în regiunea transnistreană? Cum răspunde premierul - VIDEO ProTV.md
Se află sau nu Constantin Țuțu în regiunea transnistreană? Cum răspunde premierul - VIDEO
12:00
Se află sau nu Constantin Țuțu în regiunea transnitreană? Cum răspunde premierul ProTV.md
Se află sau nu Constantin Țuțu în regiunea transnitreană? Cum răspunde premierul
11:50
Premierul, despre planurile Rusiei pentru alegerile parlamentare: „Metodele lor devin tot mai radicale. Au scopul să spargă sistemul nostru cibernetic guvernamental." Scenariile la care se așteaptă autoritățile - VIDEO ProTV.md
Premierul, despre planurile Rusiei pentru alegerile parlamentare: „Metodele lor devin tot mai radicale. Au scopul să spargă sistemul nostru cibernetic guvernamental." Scenariile la care se așteaptă autoritățile - VIDEO
11:40
LIVE. Premierul, despre planurile Rusiei pentru alegerile parlamentare: „Metodele lor devin tot mai radicale. Au scopul să spargă sistemul nostru cibernetic guvernamental." Scenariile la care se așteaptă autoritățile ProTV.md
LIVE. Premierul, despre planurile Rusiei pentru alegerile parlamentare: „Metodele lor devin tot mai radicale. Au scopul să spargă sistemul nostru cibernetic guvernamental." Scenariile la care se așteaptă autoritățile
11:30
Vlad Plahotniuc, mesaj înainte de a fi adus în țară: „Niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS”. Ce le-a transmis foștilor colegi de la PD ProTV.md
Vlad Plahotniuc, mesaj înainte de a fi adus în țară: „Niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS”. Ce le-a transmis foștilor colegi de la PD
11:20
Departe, dar cu gândul acasă: ghid complet pentru votul în străinătate ProTV.md
Departe, dar cu gândul acasă: ghid complet pentru votul în străinătate
11:20
LIVE. Premierul, despre planurile Rusiei la alegerile parlamentare din țara noastră: „Metodele Kremlinului devin tot mai radicale. Vom împiedica planul Moscovei de ocupație" ProTV.md
LIVE. Premierul, despre planurile Rusiei la alegerile parlamentare din țara noastră: „Metodele Kremlinului devin tot mai radicale. Vom împiedica planul Moscovei de ocupație"
11:10
În ce condiții va sta Vlad Plahotniuc în penitenciar, după ce va fi extrădat? Declarațiile ministrului Justiției - VIDEO ProTV.md
În ce condiții va sta Vlad Plahotniuc în penitenciar, după ce va fi extrădat? Declarațiile ministrului Justiției - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.