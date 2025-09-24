Noi drumuri: Cabinetul de Miniștri a aprobat semnarea Acordului Cantemir–Fălciu
Noi.md, 24 septembrie 2025 18:30
Mai multe oportunități de călătorie se deschid pentru cetățeni, agenți economici și vizitatorii țării noastre.Astăzi, Cabinetul de Miniștri a aprobat semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind controlul coordonat la punctul feroviar Cantemir–Fălciu. Aceasta marchează relansarea unei legături feroviare importante între sudul țării și rețeaua europeană de t
Acum 15 minute
18:30
Grădinița „Soarele” din satul Balabanu, raionul Taraclia a fost recent modernizată și adaptată nevoilor celor mai mici preșcolari, transmite Noi.md.Lucrările au fost realizate în cadrul proiectului „Viitorul copiilor din satul Balabanu: reconstrucția și dotarea grupei de creșă” și au vizat renovarea completă a sălii de grupă, a vestiarului, a blocului sanitar și a coridorului, înlocuirea ușil
18:30
Un nou pas întru fortificarea și modernizarea subdiviziunilor IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.Astăzi, 24 septembrie 2025 noul edificiu destinat amplasării Punctului de Asistență Medicală Urgentă (PAMU) Risipeni a fost inaugurat după construcția din temelie. Angajații se vor bucura de condiții moderne de lucru într-un sediu nou, care corespunde standar
18:30
Guvernul a aprobat Fondul de Fonduri pentru sprijinirea IMM-urilor, o premieră pentru Moldova # Noi.md
Pentru prima dată în țara noastră, Guvernul lansează un instrument financiar de tip Fond de Fonduri, dedicat susținerii întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și atragerii investițiilor private în economia națională.Acest mecanism modern pune bazele unei infrastructuri investiționale capabile să mobilizeze resurse private și instituționale, să stimuleze crearea fondurilor locale de investiții
18:30
Acum o oră
18:00
Întîlnirea dintre Putin și Zelenski: Kazahstanul se oferă să presteze „servicii de bunăvoință” # Noi.md
Președintele Kazahstanului și-a exprimat disponibilitatea de a găzdui întîlnirea dintre Putin și Zelenski, dacă aceștia doresc acest lucru. Tokaev a subliniat că Astana nu se oferă să medieze, ci să presteze „servicii de bunăvoință” ca loc de dialog.{{836369}}Problema teritorială în soluționarea conflictului ruso-ucrainean este principala și cea mai dificilă, existînd o mare diversitate de opi
18:00
Lucrările de reabilitare a curții din str. N. Titulescu, 4, sectorul Botanica și a spațiului din adiacentul acesteia - continuă.Lucrările presupun reparația acceselor, amenajarea aleilor pietonale, teren de joacă pentru copii și teren de fitness, crearea locurilor de parcare.Ulterior va fi reabilitat și terenul de sport din preajmă.
18:00
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a căzut pradă unei farse telefonice orchestrate de cunoscuții farsori ruși Vovan și Lexus.În înregistrarea publicată de aceștia, Dragalin crede că vorbește cu un oficial ucrainean și descrie motivele demisiei sale, invocînd presiuni directe din partea președintei Maia Sandu, transmite Noi.md cu referire la Omniapres.„Însăși președi
18:00
Guvernul a aprobat, astăzi, suplimentarea personalului și ajustarea structurii Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), pentru ca instituția să răspundă mai eficient nevoilor de dezvoltare a localităților din țară.Astfel, personalul instituției va fi suplinit cu șase unități, ceea ce va crește capacitatea în coordonarea proceselor de evaluare, contractare și monitorizare a
Acum 2 ore
17:30
Începînd cu 24 septembrie 2025, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice pot primi tratament chimioterapeutic direct la Spitalul Raional Florești, transmite Noi.md. Potrivit unui anunț al Ministerului Sănătății, măsura face parte din strategia de descentralizare a serviciilor oncologice, menită să apropie tratamentele de pacienți și să reducă deplasările către Institutul Oncologic din Chi
17:30
Evaluarea impactului asupra siguranței rutiere și auditul în domeniu se vor face în baza unui Regulament care stabilește procedurile aplicabile de la proiectare pînă la construcția sau reconstrucția drumurilor.O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi de Guvern.Studiile în domeniul siguranței infrastructurii rutiere vor fi elaborate de către personalul Agenției Naționale Transport Aut
17:30
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți, în comun cu angajații SIS, a fost identificată și neutralizată o tipografie clandestină, implicată în producerea și diseminarea de materiale cu caracter ilegal și conținut instigator. {{838227}}Tipografia activa într-o încăpere din Chișinău, fiind echipată cu sisteme de securitate
17:30
Mărfuri fără acte de proveniență, burdușite într-un automobil, au fost ridicate de Echipele mobile ale Vămii, notează Noi.md.Cazul a fost documentat de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în cadrul unei misiuni de control desfășurate în regiunea de sud-est a țării.{{837958}}Astfel, pe traseul Chișinău - Ștefan Vodă, a fost stopat și supus verificărilor un autoturism, la volanu
17:00
Sistemul informațional "Certificarea auditorilor interni", aprobat prin hotărîre de Guvern # Noi.md
Sistemul informațional de certificare a auditorilor interni din sectorul public a fost oficializat prin hotărîre de Guvern, astfel regulamentul care stabilește organizarea și funcționarea resursei informaționale a fost aprobat astăzi de Executiv.Resursa informațională integrează toate etapele certificării, de la înregistrarea candidaților și programarea examenelor, pînă la centralizarea rezult
Acum 4 ore
16:30
Inundații, climă și servicii de urgență: Cum se pregătește Chișinăul pentru situații de risc # Noi.md
Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a organizat un atelier dedicat reducerii riscurilor de dezastre și creării unui viitor rezilient pentru municipiul Chișinău. Evenimentul a fost condus de Illya Azaroff, expert internațional în reziliență urbană, aflat la Chișinău cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite, prin programul „Speakers Program”.Evenimentul a avut ca obiectiv id
16:30
Guvernul a aprobat Foaia de parcurs pentru îmbunătățirea statutului pavilionului Republicii Moldova în raport cu Memorandumul de Înțelegere de la Paris privind controlul statului portului pentru anii 2025-2027.Acțiunile cuprinse în foaia de parcurs reglementează domeniul maritim și naval, prin măsuri de control al navelor care arborează sub pavilionul Republicii Moldova, de aliniere a legislaț
16:00
Ieri, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți pentru runda a 3-a preliminară a Cupei Moldovei la fotbal 2025/26.În această etapă, își încep evoluția în turneu echipele din Liga 1. Meciurile din acestă rundă sînt programate pentru 30 septembrie (ora 15:00). Locul desfășurării meciurilor va fi stabilit ulterior, transmite sports.md.{{837974}}FC „Real” (Sireți) – FC „Atletico”, FC
16:00
15:39 // Fostul șef de la SIS, Alexandru Bălan, rămîne în arest pînă pe 10 octombrie. Magistrații de la București au respins, considerînd nefondată, contestația lui Balan. 11:00 // Fostul vicedirector al SIS, Alexandru Balan, pus sub acuzare de DIICOT România pentru trădare, contestă măsura arestului preventiv și cere să fie eliberat. Contestația sa este examinată astăzi de magistrații Înaltei
16:00
Pe 24 septembrie, ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, șefului misiunii diplomatice moldovenești i-a fost transmis un protest ferm în legătură cu refuzul nemotivat al autorităților moldovenești de a acredita reprezentanții ruși în calitate de observatori pe
16:00
15:30
Astăzi, toate trenurile către aeroportul Stansted din Londra au fost anulate sau au întîrziat din cauza unor probleme la sistemul de alarmă și a unui „incendiu minor”.Defecțiunea la sistemul de alarmă a afectat circulația trenurilor CrossCountry între Birmingham-New Street și Stansted, precum și a trenurilor care circulă între aeroport și Londra-Liverpool Street. Un reprezentant al aeropor
15:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, înțelege că Ucraina nu poate face schimb de teritorii cu Rusia.Acest lucru a fost declarat de președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, într-un interviu acordat canalului de televiziune Fox News, relatează RBC-Ucraina.Președintele statului ucrainean a menționat că a avut o discuție bună cu președintele Trump.Șeful statului ucrainean a menționa
15:30
Agenția Națională pentru Siguranța Aliimentelor informează că un operator din domeniul alimentar recheamă de la consumatori un produs - crupe de hrișcă, notează Noi.md.Motivul rechemării produselor: Depășirea valorilor admise de reziduuri de pesticid „glifosat”.Consumatorii care au procurat produsele din lotul menționat sunt îndemnați sa nu îl consume.
15:30
Concurenții electorali pot desemna reprezentanții în organele electorale pînă pe 25 septembrie # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că pe 25 septembrie expiră termenul de depunere a documentelor pentru confirmarea reprezentanților concurenților electorali în CEC și în organele electorale ierarhic inferioare, notează Noi.md.Conform prevederilor Regulamentului cu privire la statutul și activitatea reprezentanților concurenților electorali/participanților la referendum, aprobat pri
15:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare a judecătorului Dmitrii Fujenco, de la Curtea de Apel Sud, și a transmis raportul său Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cu propunerea ca acesta să nu promoveze evaluarea externă a integrității, notează Noi.md.La baza deciziei Comisiei au stat dubii privind integritatea financiară și etică a judecătorului Dmitrii F
15:00
Bunurile, lucrările și serviciile achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică vor fi transmise beneficiarilor în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern.Documentul stabilește un mecanism simplificat, care elimină etapele birocratice și asigură acces rapid la investiții pentru persoane fizice, persoane juridice și asociații de proprietari.Prin acest mecanism, bunurile și servic
15:00
Oligarhul fugar, Vlad Plahotniuc, urmează a fi extrădat în Republica Moldova mâine dimineață, cu un zbor direct din Atena.Potrivit panoului informativ al Aeroportul Internațional Chișinău, acesta ar putea ajunge în țară la ora 09:30. Anterior, autoritățile au anunțat că oligarhul fugar va fi adus cu o cursă obișnuită, transmite protv.{{831928}}Odată adus la Chișinău, acesta va fi plasat în
15:00
Comerț fără bariere: Guvernul a aprobat un mecanism de protejare a comerțului cu Uniunea Europeană # Noi.md
Guvernul a aprobat un regulament privind mecanismul de informare și monitorizare a obstacolelor majore în calea comerțului, încă o etapă importantă pentru asigurarea liberei circulații a mărfurilor atît pe teritoriul național, cît și în relația cu Uniunea Europeană.Acest document stabilește reguli clare pentru a identifica obstacolele care ar putea afecta exporturile moldovenești și prevede un
15:00
Astăzi, Blocul Electoral Patriotic a organizat o acțiune în susținerea păcii la care au participat deputați, membri și susținători ai Blocului Patriotic.Participanții la protest au condamnat tacticile guvernării PAS, care timp de patru ani au semănat frică și ură în societate, în loc să rezolve problemele economice, sociale și educaționale.{{834394}}Protestatarii au cerut ca principiul neu
15:00
Ceban solicită scuze publice de la Poliție, după ridicarea unor buletine pre-ștampilate dintr-o tipografie # Noi.md
Ion Ceban, liderul MAN și al blocului „Alternativa”, a cerut Poliției să prezinte scuze publice după ce oamenii legii au ridicat dintr-o tipografie din Chișinău mai multe buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul blocului pe care îl reprezintă.Ceban susține că aceste buletine sînt doar „modele”, realizate în baza unui contract, cu achitare și cu mențiunea de publicitate
15:00
Un bărbat care tocmai se așezase pe o bancă din centrul capitalei a atras atenția carabinierilor aflați în patrulare, acesta menționînd că se simte rău.Carabinierii s-au apropiat, au intrat în dialog cu persoana respectivă și au realizat că este nevoie de intervenție medicală, notează Noi.md.A fost alertat imediat serviciul de urgență.La scurt timp, echipajul medical a ajuns la fața lo
15:00
Pe 22 septembrie 2025, ANRE a aprobat Planul de dezvoltare a rețelelor de transport al întreprinderii Moldelectrica pentru perioada 2025–2034.După cum transmite Noi cu referire la Renergy, este vorba despre un document strategic care nu se limitează doar la liste de proiecte, ci stabilește clar ordinea intervențiilor și direcționează fondurile acolo unde rețeaua riscă să cedeze sau nu mai poat
Acum 6 ore
14:30
Lotul național de para-armwrestling, format din 13 sportivi, s-a întors cu 11 medalii de la Campionatul Mondial de para-armwrestling, desfășurat în orașul Albena, Bulgaria.Vladimir Butucea și Iaroslav Buchili au devenit campioni mondiali, rezervat seniorilor. Tot la această categorie de vîrstă, Nicolae Țicaliuc a intrat în posesia titlului de vice-campion. Aceeași performanță au realizat-o și
14:30
Pe parcursul anul de studii 2025-2026, 15 elevi și studenți vor primi burse de merit pentru rezultate excepționale la învățătură.Lista beneficiarilor a fost aprobată de Cabinetul de miniștri.Mai exact, 10 studenți din universitățile din țară vor beneficia de o bursă în valoare de 3860 lei, iar 5 elevi din colegii și centre de excelență vor primi cîte 2995 lei lunar, pe durata unui an acade
14:00
Au demarat lucrările de excavare a fundației pentru viitorul Centru de Instruire în Domeniul Horticol, care va funcționa în cadrul Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, raionul Dondușeni, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, noua clădire va include laboratoare moderne pentru analize ș
14:00
Guvernul a aprobat facilități fiscale și vamale la importul de gaze naturale şi energie electrică în cadrul Proiectului „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova”.Proiectul are scopul de a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale și energie electrică a tuturor consumatorilor.{{837250}}Aplicarea scutirilor de taxa pe valoare adăugată, accize și taxe vamale va redu
13:30
Vara „tîrzie” pleacă: e timpul să ne punem vestele. În toată țara va începe treptat să se răcească.Începînd de mîine, joi, 25 septembrie, se vor simți deja schimbări în vreme. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperatura aerului va scădea pînă la +14...+18 °C în timpul zilei.{{838058}}În zonele centrale ale republicii se așteaptă pînă la +17...+18 °C în timpul zil
13:30
Lucrările de reparație a căilor de acces către un bloc de pe str. Vasile Coroban din sectorul Buiucani au fost finalizate, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Primăriei Municipiului Chișinău, proiectul a vizat asfaltarea integrală a drumului care deserveste locatarii, răspunzînd astfel solicitărilor acestora pentru un acces mai sigur și mai comod.Autoritățile locale au mai menționat că
13:30
Canalul de telegram Telegraph Moldova a publicat o fotografie cu buletinele de vot „descoperite” de Poliție și Fisc.Din fotografie se vede:– înscrisul „MODEL”, ceea ce înseamnă că buletinul nu este autentic, ci destinat exclusiv scopurilor publicitare, exact cum sînt tipărite și anumite bancnote care se vînd la Piața Centrală;– denumirea comanditarului, sursa de achitare, numărul factu
13:30
Fermierii croaţi trebuie să sacrifice aproape 12.000 de porci, după descoperirea unui focar de pestă porcină africană la fermele din estul ţării, au anunţat marţi autorităţile de la Zagreb.Pesta porcină africană, care este inofensivă pentru oameni, dar extrem de contagioasă şi mortală la porci, a fost identificată pentru prima dată la patru ferme din cantonul Osijek-Baranja, inclusiv la o ferm
13:00
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău au descins cu verificări, în baza unei informații parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat, la o tipografie din capitală.Acolo au fost identificate și ridicate 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila “VOTAT” în dreptul unui bloc politic antrenat în alegerile parlamentare.{{837627}}Oamenii legii au constatat că buletinele au fost tipărite
13:00
Agenția Servicii Publice informează că noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial.Ca urmare, noile prevederi legislative vor intra în vigoare la data de 24 decembrie 2025.Legea cetățeniei Republicii Moldova reprezintă un act normativ de importanță fundamentală pentru securitatea națională și pentru consolidarea cadrului juridic privind pre
13:00
Dorin Recean a făcut mai multe declarații într-o conferință de presă. Premierul s-a referit la actuala campanie electorală și la provocările din cadrul acesteia, notează Noi.md.Potrivit premierului, ar exista o presiune enormă în această perioadă, dar Moldova rezistă. Oficialul a mai vorbit și despre cazurile tot mai dese, identificate de către structurile de forță privind corupția electorală.
Acum 8 ore
12:30
Legile sînt de obicei scrise într-un limbaj greu de înțeles pentru omul obișnuit. Cînd le citești, trebuie să revii la text de mai multe ori, pentru a înțelege termenii juridici. Nu este de mirare că majoritatea oamenilor pur și simplu nu le citesc. Și păcat, pentru că legile sînt cele care determină modul în care se va schimba viața noastră.Imaginează-ți că a fost adoptată o lege care fac cre
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 24 septembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 25 septembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,27 lei/litru (-2 bani), iar al motorinei standard – 19,87 lei/litru (fără schimbări), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1
12:30
La postul vamal de frontieră Palanca – Maiaki Udobnoie, unde este instituit control comun între Republica Moldova și Ucraina, a avut loc un amplu exercițiu de simulare în situații de urgență.La instruire au participat reprezentanți ai autorităților vamale și ai poliției de frontieră din ambele state, sprijiniți de echipe de intervenție rapidă și salvatori din Republica Moldova.Activitatea,
12:30
Proiect de lege: Se propune lichidarea ANTA, digitalizarea certificatelor CEMT și transferul controalelor la INSP # Noi.md
Secretarul general al Partidului Politic Alianța ”MOLDOVENII”, Victor Marahovschi, a prezentat astăzi un proiect de lege care prevede lichidarea Agenției Naționale pentru Transporturi Auto (ANTA), acordarea automată online a certificatelor CEMT și transferul competențelor de control către Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP).Inițiativa este argumentată prin necesitatea reducer
12:00
Fostul vicedirector al SIS, Alexandru Balan, pus sub acuzare de DIICOT România pentru trădare, contestă măsura arestului preventiv și cere să fie eliberat. Contestația sa este examinată astăzi de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, care vor decide definitiv dacă acesta rămîne sau nu în detenție.Procurorii DIICOT îl acuză pe Balan, în vîrstă de 47 de ani, că între 2024 și 2025 s-a
12:00
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor are un nou director. Funcția va fi ocupată de Andrian Munteanu.Decizia a fost aprobată astăzi de Executiv, informează moldpres.Andrian Munteanu a fost numit în funcție pentru un termen de cinci ani. Acesta a ocupat pînă în prezent postul de director adjunct al aceleiași instituții și a asigurat interimatul funcției de director.
12:00
Daniella Misail-Nichitin, șefa Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a comentat informația din presă, potrivit căreia fostul democrat, Constantin Țuțu, s-ar afla în prezent în regiunea transnistreană, notează Noi.md."Constantin Țuțu este dat în căutare internațională, atît pot să declar pentru moment", a precizat ministra.Menționăm că recent în presă a apărut o fotografie cu fostul democr
12:00
Super Taifunul Ragasa, cea mai puternică furtună a ultimilor ani, lovește cu violență Asia de Est, lăsînd în urmă zeci de morți, sute de dispăruți și evacuări masive. În Taiwan, inundațiile au ucis cel puțin 14 persoane, iar alte peste 120sînt date dispărute după ce un lac s-a revărsat, înghițind localități întregi. În Hong Kong, autoritățile au ridicat nivelul maxim de alertă, T10, avertizînd asu
