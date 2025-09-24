Noi drumuri: Cabinetul de Miniștri a aprobat semnarea Acordului Cantemir–Fălciu

12:00

Fostul vicedirector al SIS, Alexandru Balan, pus sub acuzare de DIICOT România pentru trădare, contestă măsura arestului preventiv și cere să fie eliberat. Contestația sa este examinată astăzi de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, care vor decide definitiv dacă acesta rămîne sau nu în detenție.Procurorii DIICOT îl acuză pe Balan, în vîrstă de 47 de ani, că între 2024 și 2025 s-a