10:30

De la corupția electorală și dezinformare pînă la instigarea la ură și abuzul de resurse administrative, experții constată că încălcările de la viitoarele alegeri parlamentare din Moldova nu doar repetă scenariile din trecut, ci capătă un caracter și mai amplu și mai sofisticat.Potrivit analiștilor, deși actuala campanie electorală este mai dinamică decît cea de acum patru ani, ea este însoțit