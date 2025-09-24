Olesea Stamate: Cu Șor și toată rețeaua lui se putea și trebuia de luptat mult mai hotărât și fără a ține cont de anumite potențiale calcule electorale
HotNews, 24 septembrie 2025 12:10
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, amintește foștilor colegi din PAS: cu Șor și toată rețeaua lui se putea și trebuia de luptat mult mai hotărât și fără a ține cont de anumite potențiale calcule electorale. Ceea ce se face astăzi, trebuia să se facă în primele zile ale guvernării […] The post Olesea Stamate: Cu Șor și toată rețeaua lui se putea și trebuia de luptat mult mai hotărât și fără a ține cont de anumite potențiale calcule electorale first appeared on HotNews.md.
• • •
Alte ştiri de HotNews
Acum 30 minute
12:10
Olesea Stamate: Cu Șor și toată rețeaua lui se putea și trebuia de luptat mult mai hotărât și fără a ține cont de anumite potențiale calcule electorale # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, amintește foștilor colegi din PAS: cu Șor și toată rețeaua lui se putea și trebuia de luptat mult mai hotărât și fără a ține cont de anumite potențiale calcule electorale. Ceea ce se face astăzi, trebuia să se facă în primele zile ale guvernării […] The post Olesea Stamate: Cu Șor și toată rețeaua lui se putea și trebuia de luptat mult mai hotărât și fără a ține cont de anumite potențiale calcule electorale first appeared on HotNews.md.
Acum o oră
11:50
ULTIMA ORĂ | Vlad Plahotniuc: Niciun vot direct sau indirect pentru PAS. Votați doar partidele și blocurile cu șanse de a trece în viitorul Parlament # HotNews
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, îndeamnă moldovenii să voteze, la alegerile parlamentare din 28 septembrie doar partidele sau blocurile electorale care au șanse reale să treacă pragul electoral. În același timp, Plahotniuc spune că niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS, pentru că voturile oferite partidelor fără șansă se vor redistribui […] The post ULTIMA ORĂ | Vlad Plahotniuc: Niciun vot direct sau indirect pentru PAS. Votați doar partidele și blocurile cu șanse de a trece în viitorul Parlament first appeared on HotNews.md.
Acum 2 ore
10:30
Olesea Stamate anunță un alt angajament legislativ și anume, inițierea revizuirii plafonări achizițiilor în numerar. Fiecare lege trebuie să țină cont de contextul național. Republica Moldova are cetățeni care muncesc de ani buni peste hotare și acum nu pot procura un imobil acasă, din cauza solicitărilor excesive ale băncilor, constată Olesea Stamate, candidat independent pentru […] The post VIDEO: Olesea Stamate: Voi iniția revizuirea plafonări achizițiilor în numerar first appeared on HotNews.md.
Acum 4 ore
10:20
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, propune eliminarea finanțării partidelor din bugetul de stat # HotNews
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat că formațiunea sa va susține, în viitorul Parlament, eliminarea finanțării partidelor politice din bugetul de stat. Afirmația a fost făcută în cadrul emisiunii „Gonța Media”, moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța. „Chiar recent am aflat că pentru partidele care sunt la guvernare, numai pentru anul 2025, s-au cheltuit […] The post Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, propune eliminarea finanțării partidelor din bugetul de stat first appeared on HotNews.md.
08:40
Donald Trump a declarat, marţi, că ţările NATO ar trebui să doboare aparatele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, după trei incursiuni ale unor drone sau avioane de luptă ruseşti pe teritoriul Alianţei în mai puţin de două săptămâni. „Credeţi că ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti dacă acestea intră în spaţiul lor […] The post Trump: Țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian first appeared on HotNews.md.
Acum 6 ore
08:10
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare, declară că fiecare țară care a reușit să se dezvolte economic, sa atragă investiții dar și să rețină cetățenii săi de la imigrare, a pus educația în capul mesei. Ce trebuie să schimbăm în educație?, se întreabă Olesea Stamate. Curricula mai simplă (fără informații exagerat de multe și […] The post Olesea Stamate: Fiecare țară care a reușit să se dezvolte, a pus educația în capul mesei first appeared on HotNews.md.
07:30
Curtea de Apel Centru suspendă examinarea cererii Ministerului Justiției de a limita activitatea Partidul politic „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Aceasta după ce, reprezentații formațiunii au solicitat verificarea constituționalității unor prevederi din Legea partidelor politice, iar magistrații au dat curs acestui demers. Potrivit deciziei instanței de apel, până când Curtea Constituțională se va pronunța, […] The post Curtea de Apel suspendă cererea MJ privind Partidul Inima Moldovei first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 24 septembrie – o zi acidulată. Apar preocupări la tot pasul, dar și noi o să avem soluțiile la purtător. BALANȚĂ Vi se fac niște oferte de lucru, dar o să vă consultați întâi cu niște persoane competente ca să știți dacă e potrivită vouă munca respectivă și, după, dați răspunsul. O să puteți […] The post Horoscop 24 septembrie – BALANȚĂ – Vi se fac niște oferte de lucru first appeared on HotNews.md.
Acum 24 ore
13:40
Partidul „Moldova Mare” are soluții pentru creșterea producției locale prin scutiri de taxe # HotNews
Partidul „Moldova Mare” anunță că va sprijini economia națională prin măsuri de modernizare a industriei și creștere a ponderii produselor autohtone pe piață. Scutirea de taxe vamale și TVA pentru importul de echipamente tehnologice este una dintre inițiativele economice prezentate de candidatul Mihail Boico, antreprenor și doctor în științe fizico-matematice. Potrivit acestuia, aceste facilități vor […] The post Partidul „Moldova Mare” are soluții pentru creșterea producției locale prin scutiri de taxe first appeared on HotNews.md.
Ieri
10:20
VIDEO: Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Primul pas pe care-l vom face pentru optimizarea cheltuielilor publice va fi aducerea bugetelor tuturor ministerelor, agenţiilor şi birourilor la nivelul anului 2021 # HotNews
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” și-a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, viziunea privind optimizarea cheltuielilor publice şi administrarea proprietăţii publice. Dmitri Torner, liderul formațiunii, a menţionat că primul pas pe care partidul îl va face pentru optimizarea cheltuielilor publice va fi aducerea bugetelor tuturor ministerelor, agenţiilor şi birourilor la nivelul anului […] The post VIDEO: Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Primul pas pe care-l vom face pentru optimizarea cheltuielilor publice va fi aducerea bugetelor tuturor ministerelor, agenţiilor şi birourilor la nivelul anului 2021 first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 23 septembrie – trecem în revistă ce ne dorim și proiectăm frumos pe un ecran și considerăm că s-a și întâmplat ca să prindă viață visul. BALANȚĂ Sunteți într-o expectativă și o să urgentanți niște demersuri ca să vă lansați în proiecte noi că ați observat că lucrurile se urnesc greu. O operație – […] The post Horoscop 23 septembrie – SĂGETĂTOR – o să vă parvină niște bani de undeva first appeared on HotNews.md.
22 septembrie 2025
17:30
VIDEO Olesea Stamate: Noi vrem oameni adecvați în fruntea țării, care nu ne rup în bucăți pentru putere # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare, constată că astăzi, tot ce au partidele să vă spună, este un singur lucru – vin rușii, iar țara cade în haos! Aceasta nu este politică, ci este șantaj!, susține Olesea Stamate Da, pericolul rusesc există și nu trebuie ignorat Dar Adevărul e simplu – rușii nu intră […] The post VIDEO Olesea Stamate: Noi vrem oameni adecvați în fruntea țării, care nu ne rup în bucăți pentru putere first appeared on HotNews.md.
16:40
Victoriei Furtună: Regimul aflat la putere își cheamă ”prietenii” în ajutor, încercând să-i asmuțească împotriva celor incomozi # HotNews
”Regimul aflat la putere își cheamă ”prietenii” în ajutor, încercând să-i asmuțească împotriva celor incomozi”. Astfel a comentat lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, includerea sa în lista de sancțiuni a Ucrainei. Mai mult, ea îl acuză pe președintele ucrainean Vladimir Zelenski de ingerințe în treburile interne ale Republicii Moldova, la invitația directă a guvernării […] The post Victoriei Furtună: Regimul aflat la putere își cheamă ”prietenii” în ajutor, încercând să-i asmuțească împotriva celor incomozi first appeared on HotNews.md.
16:10
Olesea Stamate: Cetățenii noștri stabiliți peste hotare nu pot fi priviți doar ca un instrument de vot, ci trebuie să-i facem partenerii de dezvoltare pentru Republicii Moldova! # HotNews
Cetățenii noștri stabiliți peste hotare nu pot fi priviți doar ca un vot la alegeri. Ei au experiența directă, din țările în care locuiesc, referitoare la ce merge bine acolo, și ce ar merita să fie implementat la noi, spune Olesea Stamate , candidat independent pentru alegerile parlamentare. Olesea Stamate declară că Biroul Relații cu […] The post Olesea Stamate: Cetățenii noștri stabiliți peste hotare nu pot fi priviți doar ca un instrument de vot, ci trebuie să-i facem partenerii de dezvoltare pentru Republicii Moldova! first appeared on HotNews.md.
12:40
Unii angajați ai Spitalului Raional Nisporeni ar fi impuși să lucreze una din patru ture fără a fi plătiți, afirmă candidata independentă la parlamentare Olesea Stamate. Într-un video publicat pe rețelele de socializare, politiciana a povestit că dezvăluirea i-a făcut-o una dintre femeile care lucrează asistentă medicală în cadrul instituției, transmite Realitatea. Din spusele Olesei […] The post Ministerul Sănătății s-a autosesizat pe marginea declarațiilor Olesei Stamate first appeared on HotNews.md.
12:30
Renato Usatîi: Partidul Nostru propune ca minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești # HotNews
Minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești, iar instituțiile statului să fie obligate să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni! Acesta este un alt obiectiv al Partidului Nostru!, declară Renato Usatîi. De ce predomină astăzi produsele de import pe rafturile magazinelor? Pentru că guvernarea apără […] The post Renato Usatîi: Partidul Nostru propune ca minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
O persoană a fost reținută de ofițerii CNA, după ce în această dimineață, 22 septembrie, au fost efectuate percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, precum și în sudul țării. Reținerea are legătură cu un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. Investigațiile vizează un grup organizat, […] The post BREAKING NEWS! După perchezițiile de dimineață, o persoană a fost reținută first appeared on HotNews.md.
09:20
Olesea Stamate vrea mai mult control pentru a preveni vânzarea de alcool și tutun minorilor # HotNews
Candidata independentă la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, denunță lipsa de aplicare a sancțiunilor împotriva celor care vând tutun și alcool minorilor și promite că va face din acest subiect o prioritate în viitoarea sa activitate parlamentară. Într-un mesaj video, Olesea Stamate afirmă că legislația actuală prevede pedepse clare pentru astfel de încălcări, însă ele sunt […] The post Olesea Stamate vrea mai mult control pentru a preveni vânzarea de alcool și tutun minorilor first appeared on HotNews.md.
09:10
Horoscop 22 septembrie – o să ne bucurăm de prezența unor oameni dragi, de vorbele bune pe care ni le adresează și o să ne încărcăm sufletește cu tot ce trebuie ca să putem merge mai departe cu încredere în noi înșine. BALANȚĂ Poate va trebui să luați o decizie și o să vă analizați […] The post Horoscop 22 septembrie – RAC – o să rezolvați aspecte financiare și o să recuperați bani first appeared on HotNews.md.
09:10
Victoria Furtună, liderul Partidului Moldova Mare, acuză guvernarea de „trădare de Patrie” și cere tragerea la răspundere a conducerii PAS # HotNews
Victoria Furtună, liderul Partidului Moldova Mare și fost procuror anticorupție, a venit cu acuzații grave la adresa conducerii Republicii Moldova și a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Ea a declarat că deține probe privind „crime grave și deosebit de grave, trădare de Patrie, corupție și abuz de putere” comise de actualii guvernanți, transmite Omniapres.md. „Astăzi […] The post Victoria Furtună, liderul Partidului Moldova Mare, acuză guvernarea de „trădare de Patrie” și cere tragerea la răspundere a conducerii PAS first appeared on HotNews.md.
07:50
BREAKING NEWS VIDEO: Peste 250 de percheziții în aceastǎ dimineațǎ In mai multe localitǎți din țarǎ # HotNews
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au descins, în aceastǎ dimineațǎ, cu peste 250 de percheziții, fiind vizate peste 100 de persoane din mai multe localitǎți din țarǎ. Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce […] The post BREAKING NEWS VIDEO: Peste 250 de percheziții în aceastǎ dimineațǎ In mai multe localitǎți din țarǎ first appeared on HotNews.md.
21 septembrie 2025
21:40
Vasile Costiuc anunță că mâine va fi reținut iar Partidul Democrația Acasă ar urma să fie scos din alegerile parlamentare până joi. The post BREAKING NEWS! VIDEO Vasile Costiuc anunță că mâine va fi reținut first appeared on HotNews.md.
07:20
Horoscop 21 septembrie – CAPRICORN – poate vă întâlniți cu un angajator care așteaptă răspuns de la voi # HotNews
Horoscop 21 septembrie – decizii astăzi! O să fim tentați să gândim cu capul, dar e bine să punem și sufletul acolo ca să luăm decizia potrivită. Să fim echilibrați, așa ar trebui. FECIOARĂ Se poate să faceți o tratatie în cinstea voastră – poate pentru ziua de naștere, logodnă, căsătorie, un examen sau un […] The post Horoscop 21 septembrie – CAPRICORN – poate vă întâlniți cu un angajator care așteaptă răspuns de la voi first appeared on HotNews.md.
20 septembrie 2025
11:30
La Odesa a fost destructurată o grupare de traficanți de droguri care și-au organizat o afacere cu substanțe psihotrope. Drogurile erau produse într-un laborator și expediate atât în Ucraina, cât și în străinătate. Una dintre suspecte s-a dovedit a fi minoră, transmite focus.ua. În grupare erau cinci tineri — trei bărbați și două fete, inclusiv […] The post Un cartel de droguri din Odesa transporta substanțe psihotrope în Moldova first appeared on HotNews.md.
08:20
Ministerul Sănătății oferă detalii după ce un copil de 13 ani a decedat la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru # HotNews
Un copil de 13 ani a murit la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru. Acesta a fost transferat de la Spitalul raional Căușeni, unde a fost tratat de bronhopneumonie cu sindrom toxico-infecțios. La Chișinău a fost a fost diagnosticat cu retenție urinară de etiologie toxică medicamentoasă. Cu precizări în acest sens vine Ministerul Sănătății […] The post Ministerul Sănătății oferă detalii după ce un copil de 13 ani a decedat la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 20 septembrie – o să ne bucurăm de niște oportunități care ne pot readuce o relație pe care o credeam pierdută și să o luăm de la capăt, mult mai asumați. FECIOARĂ O să vă bucurați de o invitație într-o stațiune de agrement, poate pentru ziua cuiva de naștere sau de o căsătorie, și […] The post Horoscop 20 septembrie – BALANȚĂ – Inițiativele voastre vor fi bine primite de anturaj first appeared on HotNews.md.
19 septembrie 2025
18:00
Irina Vlah: Se mai îndoiește cineva că ceea ce se întâmplă Partidului Republican „Inima Moldovei” este comandă politică?! # HotNews
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „abuzurile continuă”. Juriștii Partidului Republican „Inima Moldovei” au solicitat Curții de Apel Centru să le pună la dispoziție cererea Ministerului Justiției, prin care se solicită limitarea activității formațiunii noastre, dar li s-a spus că vor putea obține documentul abia luni. „Între timp, din informația de […] The post Irina Vlah: Se mai îndoiește cineva că ceea ce se întâmplă Partidului Republican „Inima Moldovei” este comandă politică?! first appeared on HotNews.md.
17:40
VIDEO Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea # HotNews
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, îl acuză pe Igor Dodon că, prin acțiunile și declarațiile sale, lucrează indirect în favoarea Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Dodon, prin aceste atacuri, nu face decât să o ajute pe Maia Sandu ca PAS să obțină majoritatea. El merge pe […] The post VIDEO Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea first appeared on HotNews.md.
15:10
Olesea Stamate: Dezinformarea este un fenomen care îngrijorează și capătă turații tot mai mari # HotNews
Dezinformarea este un fenomen care îngrijorează și capătă proporții tot mai mari, declară deputata Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit ei, nu poți combate dezinformarea printr-o altă dezinformare sau prin interdicții. Dezinformarea se combate prin educarea cetățenilor și prin enunțarea adevărului. Cetățenii știu, atunci când un politician sau un reprezentant […] The post Olesea Stamate: Dezinformarea este un fenomen care îngrijorează și capătă turații tot mai mari first appeared on HotNews.md.
10:30
Fragmente suspectate că provin de la o rachetă folosită pentru doborârea unei drone ar fi fost găsite în regiunea estică Lublin, a anunţat poliţia militară poloneză. Incidentul vine la mai mult de o săptămână după ce Polonia, sprijinită de avioane NATO, a doborât drone ruseşti în spaţiul său aerian, relatează Reuters. Autorităţile au precizat că […] The post Alertă în Polonia: poliția militară investighează resturi de rachetă în estul țării first appeared on HotNews.md.
09:10
Renato Usatîi: Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor și a legislației privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară! # HotNews
Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor de arendă a lacurilor din Moldova și un control dur în domeniu. Despre aceasta a vorbit liderul partidului Renato Usatîi, răspunzând la întrebarea adresată de un localnic în cadrul întâlnirii cu cetățenii din raionul Basarabeasca. „Da, trebuie să recunoaștem că peste 90% dintre iazurile și bazinele acvatice […] The post Renato Usatîi: Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor și a legislației privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară! first appeared on HotNews.md.
09:00
Olesea Stamate cere explicații publice “ce se întâmplă cu dosarul Plahotniuc” în condițiile în care anterior au cerut comasarea acestuia cu alte dosare, iar zilele trecute au cerut separarea lui # HotNews
Procurorii ar trebui să iasă cu explicații publice “ce se întâmplă cu dosarul Plahotniuc” în condițiile în care anterior au cerut comasarea acestuia cu alte dosare, iar zilele trecute au cerut separarea lui. Despre aceasta spune deputata Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, care subliniază că “nici juriștii nu mai înțeleg […] The post Olesea Stamate cere explicații publice “ce se întâmplă cu dosarul Plahotniuc” în condițiile în care anterior au cerut comasarea acestuia cu alte dosare, iar zilele trecute au cerut separarea lui first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 19 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Vești bune azi. O să avem disponibilitate să facem lucruri în folosul altora, care or să ne meargă și nouă la suflet. FECIOARĂ E posibil să dați curs unei invitații și să vă deplasați prin țară la o nuntă, la un botez sau […] The post Horoscop 19 septembrie – RAC – vin bani de undeva și o să aveți de cheltuială first appeared on HotNews.md.
18 septembrie 2025
16:50
VIDEO: Victoria Furtună: Această informație este o minciună creată în cabinetele puterii pentru intimidare și discreditare # HotNews
Victoria Furtună, lidera partidului ”Moldova Mare”, respinge categoric informațiile apărute în presă privind o posibilă retragere a cetățeniei sale române, calificându-le drept „o manipulare grosolană” orchestrată de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). „Este disperarea totală a PAS, care încearcă să alimenteze o minciună despre retragerea cetățeniei române în cazul meu. Retragerea unei cetățenii nu se […] The post VIDEO: Victoria Furtună: Această informație este o minciună creată în cabinetele puterii pentru intimidare și discreditare first appeared on HotNews.md.
12:50
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, prezintă încă un angajament în fața cetățenilor și anume vorbește despre consumul drogurilor în rândul tinerilor care este bombă cu ceas. Olesea Stamate declară că se angajează să ridice acest subiect la nivelul unul subiect de prioritate națională. Să chem la raport în fața plenului, […] The post VIDEO Olesea Stamate: Consumul drogurilor în rândul tinerilor este o bombă cu ceas first appeared on HotNews.md.
12:50
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei” către observatorii alegerilor: „Luaţi la control acest caz ieşit din comun” # HotNews
Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, a venit astăzi cu o nouă adresare către observatorii internaţionali şi naţionali ce monitorizează campania electorală a alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025, precizând că adresarea e determinată de un abuz evident al Comisiei Electorale […] The post Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei” către observatorii alegerilor: „Luaţi la control acest caz ieşit din comun” first appeared on HotNews.md.
12:20
VIDEO Avocatul Lucian Rogac le-a promis jurnaliștilor o „recompensă financiară” în schimbul obținerii acelui document enigmatic # HotNews
Avocatul Lucian Rogac acuză presa de la Chișinău că răspândește falsuri în legătură cu dosarul de extrădare al lui Vlad Plahotniuc. Potrivit acestuia, zvonurile potrivit cărora fostul lider democrat ar fi depus o cerere prin care solicita să nu fie extrădat în Republica Moldova nu au nicio bază reală, transmite Telegraph.md. „Era oarecum de așteptat […] The post VIDEO Avocatul Lucian Rogac le-a promis jurnaliștilor o „recompensă financiară” în schimbul obținerii acelui document enigmatic first appeared on HotNews.md.
10:10
Olesea Stamate: Rămâne un mister cu ce se ocupă la modul practic Centrul PATRIOT? Doamna Revenco, fără supărare, nu am solicitat INDP # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, se întreabă al cui PATRIOT sunteți?, făcând referire la Centrului PATRIOT (Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării) Deputata Olesea Stamate constată că la 2 ani de la crearea Centrului PATRIOT (deam să mă scuzați, nu e denumirea juridică, dar e mai clar pentru […] The post Olesea Stamate: Rămâne un mister cu ce se ocupă la modul practic Centrul PATRIOT? Doamna Revenco, fără supărare, nu am solicitat INDP first appeared on HotNews.md.
08:30
Comisia Europeană recunoaște ca vaccinurile COVID au fost autorizate fără date complete de siguranță # HotNews
Comisia Europeană a admis că vaccinurile anti-Covid au fost autorizate și distribuite fără existența unor date complete privind siguranța lor. Declarația, făcută oficial la sfârșitul lunii august, a stârnit critici dure în Parlamentul European și a deschis noi dezbateri legate de responsabilitatea instituțiilor europene, transparența contractelor cu producătorii farmaceutici și riscurile la care a fost […] The post Comisia Europeană recunoaște ca vaccinurile COVID au fost autorizate fără date complete de siguranță first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 18 septembrie – o zi cu vești amestecate. O să putem distinge ce e important și ce nu e important pentru noi și familia noastră și o să păstrăm esențialul. FECIOARA Se poate să începeți proiecte noi, dar poate fi unul pe care l-ați mai încercat să-l scoateți la vedere, însă nu s-au întrunit […] The post Horoscop 18 septembrie – VĂRSĂTOR – se poate să renegociați un contract first appeared on HotNews.md.
17 septembrie 2025
17:00
Procuratura Generală confirmă că autoritățile elene au anunțat că Vlad Plahotniuc nu va fi extrădat deocamdată. Din momentul reținerii la 22.07.2025 a lui Vladimir Plahotnic pe teritoriul Republicii Elene, Procuratura Generală a întreprins toate acțiunile necesare și prevăzute de tratatele internaționale aplicabile, pentru aducerea lui în Republica Moldova în vederea tragerii la răspundere penală pentru […] The post BREAKING NEWS: Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată first appeared on HotNews.md.
16:50
Irina Vlah: Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic # HotNews
„Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic, pentru că noi din start am demonstrat că demersurile celor două formațiuni sunt neîntemeiate” – este reacția Irinei Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, la hotărârea de astăzi a Comisiei Electorale Centrale urmare a examinării […] The post Irina Vlah: Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic first appeared on HotNews.md.
15:20
Fadei Nagacevschi: Scenariile de fraudare la alegeri nu vor fi tolerate de partenerii europeni # HotNews
Tentativele de a manipula procesul electoral sau de a pune în aplicare scenarii de fraudare a scrutinului prin excluderi arbitrare și presiuni instituționale riscă să alimenteze narațiunile promovate de Kremlin, acțiuni pe care Occidentul nu le acceptă. Despre acest lucru vorbește fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care precizează că partenerii europeni au o poziție de […] The post Fadei Nagacevschi: Scenariile de fraudare la alegeri nu vor fi tolerate de partenerii europeni first appeared on HotNews.md.
14:30
Renato Usatîi: Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată pentru a mă șantaja după alegeri # HotNews
Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii ”Vocile puterii” de la Exclusiv TV. ”Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare […] The post Renato Usatîi: Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată pentru a mă șantaja după alegeri first appeared on HotNews.md.
13:50
Vlad Plahotniuc: Fundația „Edelweiss”este unul din proiectele mele de suflet care a adus multă lumină pentru mii de oameni # HotNews
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un film despre programele și acțiunile de caritate, desfășurate de Fundația Edelweiss, al cărui fondator este, pe care o numește proiectul său „de suflet”. Autorii menționează că de aceste programe, care au fost implementate în timpul guvernării PDM au beneficiat aproximativ 400 de mii […] The post Vlad Plahotniuc: Fundația „Edelweiss”este unul din proiectele mele de suflet care a adus multă lumină pentru mii de oameni first appeared on HotNews.md.
11:20
În raionul Strășeni au fost lansate două proiecte importante ce vizează îmbunătățirea infrastructurii locale și protejarea mediului. Primul proiect prevede extinderea rețelei de canalizare în mai multe localități, conectând gospodăriile, instituțiile publice și agenții economici la sistemele centralizate. Inițiativa, susținută financiar de Guvern, va oferi servicii sanitar-igienice moderne și va îmbunătăți calitatea vieții pentru mii […] The post În raionul Strășeni au fost lansat două proiecte pentru infrastructură și mediu first appeared on HotNews.md.
10:20
Partidul Republican „Inima Moldovei” acuză PAS de intimidarea cetățenilor: Este vorba despre o tentativă masivă de a priva poporul Moldovei de dreptul la alegeri libere și corecte! # HotNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” atrage atenția publicului și a observatorilor asupra faptului că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), „pentru a se menține la putere, are o strategie bazată pe limitarea dreptului de vot al cetățenilor, pe teroarea politică împotriva oponenților, precum și pe intimidarea și dezinformarea cetățenilor, care este o tentativă masivă de a priva […] The post Partidul Republican „Inima Moldovei” acuză PAS de intimidarea cetățenilor: Este vorba despre o tentativă masivă de a priva poporul Moldovei de dreptul la alegeri libere și corecte! first appeared on HotNews.md.
09:40
Olesea Stamate: Voi propune modificări la cadrul legal, astfel încât SIS să fie obligat să motiveze retragerea accesului la secretul de stat # HotNews
Eu CRED că atât angajările în sectorul public, cât și eliberările, trebuie să se facă corect și strict conform legii, declară Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Atunci când nu pot “scăpa” de persoane incomode în serviciul public, se inventează retragerea accesului la secretul de stat (pentru funcțiile care au nevoie […] The post Olesea Stamate: Voi propune modificări la cadrul legal, astfel încât SIS să fie obligat să motiveze retragerea accesului la secretul de stat first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 17 septembrie – o zi cu atenționări. E multă treabă de făcut și un zor nebun, dar tot trebuie să fim cu ochii-n patru să nu ne sabotăm singuri munca. FECIOARĂ Vă pregătiți de o ieșire la rampă care o să vă aducă un plus de prestigiu, iar cariera voastră o să capete mai […] The post Horoscop 17 septembrie – SCORPION – se poate să vi se propună o afacere first appeared on HotNews.md.
16 septembrie 2025
18:00
”Sistemul vamal actual a devenit sursă de corupție”, cred experții din Partidul Moldova Mare # HotNews
Partidul Moldova Mare vine cu propuneri de reformare a sistemului vamal, pe care îl consideră una dintre principalele piedici în calea dezvoltării afacerilor în țara noastră. Potrivit președintelui organizației raionale Moldova Mare din Briceni, Mihail Gnatiuk, care are o experiență profesională enormă în domeniul vamal, susține că este timpul pentru o schimbare profundă, transmite Omniapres.md. […] The post ”Sistemul vamal actual a devenit sursă de corupție”, cred experții din Partidul Moldova Mare first appeared on HotNews.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.