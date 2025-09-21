Horoscop 21 septembrie – CAPRICORN – poate vă întâlniți cu un angajator care așteaptă răspuns de la voi
HotNews, 21 septembrie 2025 07:20
Horoscop 21 septembrie – decizii astăzi! O să fim tentați să gândim cu capul, dar e bine să punem și sufletul acolo ca să luăm decizia potrivită. Să fim echilibrați, așa ar trebui. FECIOARĂ Se poate să faceți o tratatie în cinstea voastră – poate pentru ziua de naștere, logodnă, căsătorie, un examen sau un […] The post Horoscop 21 septembrie – CAPRICORN – poate vă întâlniți cu un angajator care așteaptă răspuns de la voi first appeared on HotNews.md.
• • •
Acum o oră
07:20
Acum 24 ore
11:30
La Odesa a fost destructurată o grupare de traficanți de droguri care și-au organizat o afacere cu substanțe psihotrope. Drogurile erau produse într-un laborator și expediate atât în Ucraina, cât și în străinătate. Una dintre suspecte s-a dovedit a fi minoră, transmite focus.ua. În grupare erau cinci tineri — trei bărbați și două fete, inclusiv […] The post Un cartel de droguri din Odesa transporta substanțe psihotrope în Moldova first appeared on HotNews.md.
08:20
Ministerul Sănătății oferă detalii după ce un copil de 13 ani a decedat la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru # HotNews
Un copil de 13 ani a murit la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru. Acesta a fost transferat de la Spitalul raional Căușeni, unde a fost tratat de bronhopneumonie cu sindrom toxico-infecțios. La Chișinău a fost a fost diagnosticat cu retenție urinară de etiologie toxică medicamentoasă. Cu precizări în acest sens vine Ministerul Sănătății […] The post Ministerul Sănătății oferă detalii după ce un copil de 13 ani a decedat la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru first appeared on HotNews.md.
Ieri
07:10
Horoscop 20 septembrie – o să ne bucurăm de niște oportunități care ne pot readuce o relație pe care o credeam pierdută și să o luăm de la capăt, mult mai asumați. FECIOARĂ O să vă bucurați de o invitație într-o stațiune de agrement, poate pentru ziua cuiva de naștere sau de o căsătorie, și […] The post Horoscop 20 septembrie – BALANȚĂ – Inițiativele voastre vor fi bine primite de anturaj first appeared on HotNews.md.
19 septembrie 2025
18:00
Irina Vlah: Se mai îndoiește cineva că ceea ce se întâmplă Partidului Republican „Inima Moldovei” este comandă politică?! # HotNews
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „abuzurile continuă”. Juriștii Partidului Republican „Inima Moldovei” au solicitat Curții de Apel Centru să le pună la dispoziție cererea Ministerului Justiției, prin care se solicită limitarea activității formațiunii noastre, dar li s-a spus că vor putea obține documentul abia luni. „Între timp, din informația de […] The post Irina Vlah: Se mai îndoiește cineva că ceea ce se întâmplă Partidului Republican „Inima Moldovei” este comandă politică?! first appeared on HotNews.md.
17:40
VIDEO Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea # HotNews
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, îl acuză pe Igor Dodon că, prin acțiunile și declarațiile sale, lucrează indirect în favoarea Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Dodon, prin aceste atacuri, nu face decât să o ajute pe Maia Sandu ca PAS să obțină majoritatea. El merge pe […] The post VIDEO Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea first appeared on HotNews.md.
15:10
Olesea Stamate: Dezinformarea este un fenomen care îngrijorează și capătă turații tot mai mari # HotNews
Dezinformarea este un fenomen care îngrijorează și capătă proporții tot mai mari, declară deputata Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit ei, nu poți combate dezinformarea printr-o altă dezinformare sau prin interdicții. Dezinformarea se combate prin educarea cetățenilor și prin enunțarea adevărului. Cetățenii știu, atunci când un politician sau un reprezentant […] The post Olesea Stamate: Dezinformarea este un fenomen care îngrijorează și capătă turații tot mai mari first appeared on HotNews.md.
10:30
Fragmente suspectate că provin de la o rachetă folosită pentru doborârea unei drone ar fi fost găsite în regiunea estică Lublin, a anunţat poliţia militară poloneză. Incidentul vine la mai mult de o săptămână după ce Polonia, sprijinită de avioane NATO, a doborât drone ruseşti în spaţiul său aerian, relatează Reuters. Autorităţile au precizat că […] The post Alertă în Polonia: poliția militară investighează resturi de rachetă în estul țării first appeared on HotNews.md.
09:10
Renato Usatîi: Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor și a legislației privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară! # HotNews
Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor de arendă a lacurilor din Moldova și un control dur în domeniu. Despre aceasta a vorbit liderul partidului Renato Usatîi, răspunzând la întrebarea adresată de un localnic în cadrul întâlnirii cu cetățenii din raionul Basarabeasca. „Da, trebuie să recunoaștem că peste 90% dintre iazurile și bazinele acvatice […] The post Renato Usatîi: Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor și a legislației privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară! first appeared on HotNews.md.
09:00
Olesea Stamate cere explicații publice “ce se întâmplă cu dosarul Plahotniuc” în condițiile în care anterior au cerut comasarea acestuia cu alte dosare, iar zilele trecute au cerut separarea lui # HotNews
Procurorii ar trebui să iasă cu explicații publice “ce se întâmplă cu dosarul Plahotniuc” în condițiile în care anterior au cerut comasarea acestuia cu alte dosare, iar zilele trecute au cerut separarea lui. Despre aceasta spune deputata Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, care subliniază că “nici juriștii nu mai înțeleg […] The post Olesea Stamate cere explicații publice “ce se întâmplă cu dosarul Plahotniuc” în condițiile în care anterior au cerut comasarea acestuia cu alte dosare, iar zilele trecute au cerut separarea lui first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Horoscop 19 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Vești bune azi. O să avem disponibilitate să facem lucruri în folosul altora, care or să ne meargă și nouă la suflet. FECIOARĂ E posibil să dați curs unei invitații și să vă deplasați prin țară la o nuntă, la un botez sau […] The post Horoscop 19 septembrie – RAC – vin bani de undeva și o să aveți de cheltuială first appeared on HotNews.md.
18 septembrie 2025
16:50
VIDEO: Victoria Furtună: Această informație este o minciună creată în cabinetele puterii pentru intimidare și discreditare # HotNews
Victoria Furtună, lidera partidului ”Moldova Mare”, respinge categoric informațiile apărute în presă privind o posibilă retragere a cetățeniei sale române, calificându-le drept „o manipulare grosolană” orchestrată de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). „Este disperarea totală a PAS, care încearcă să alimenteze o minciună despre retragerea cetățeniei române în cazul meu. Retragerea unei cetățenii nu se […] The post VIDEO: Victoria Furtună: Această informație este o minciună creată în cabinetele puterii pentru intimidare și discreditare first appeared on HotNews.md.
12:50
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, prezintă încă un angajament în fața cetățenilor și anume vorbește despre consumul drogurilor în rândul tinerilor care este bombă cu ceas. Olesea Stamate declară că se angajează să ridice acest subiect la nivelul unul subiect de prioritate națională. Să chem la raport în fața plenului, […] The post VIDEO Olesea Stamate: Consumul drogurilor în rândul tinerilor este o bombă cu ceas first appeared on HotNews.md.
12:50
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei” către observatorii alegerilor: „Luaţi la control acest caz ieşit din comun” # HotNews
Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, a venit astăzi cu o nouă adresare către observatorii internaţionali şi naţionali ce monitorizează campania electorală a alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025, precizând că adresarea e determinată de un abuz evident al Comisiei Electorale […] The post Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei” către observatorii alegerilor: „Luaţi la control acest caz ieşit din comun” first appeared on HotNews.md.
12:20
VIDEO Avocatul Lucian Rogac le-a promis jurnaliștilor o „recompensă financiară” în schimbul obținerii acelui document enigmatic # HotNews
Avocatul Lucian Rogac acuză presa de la Chișinău că răspândește falsuri în legătură cu dosarul de extrădare al lui Vlad Plahotniuc. Potrivit acestuia, zvonurile potrivit cărora fostul lider democrat ar fi depus o cerere prin care solicita să nu fie extrădat în Republica Moldova nu au nicio bază reală, transmite Telegraph.md. „Era oarecum de așteptat […] The post VIDEO Avocatul Lucian Rogac le-a promis jurnaliștilor o „recompensă financiară” în schimbul obținerii acelui document enigmatic first appeared on HotNews.md.
10:10
Olesea Stamate: Rămâne un mister cu ce se ocupă la modul practic Centrul PATRIOT? Doamna Revenco, fără supărare, nu am solicitat INDP # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, se întreabă al cui PATRIOT sunteți?, făcând referire la Centrului PATRIOT (Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării) Deputata Olesea Stamate constată că la 2 ani de la crearea Centrului PATRIOT (deam să mă scuzați, nu e denumirea juridică, dar e mai clar pentru […] The post Olesea Stamate: Rămâne un mister cu ce se ocupă la modul practic Centrul PATRIOT? Doamna Revenco, fără supărare, nu am solicitat INDP first appeared on HotNews.md.
08:30
Comisia Europeană recunoaște ca vaccinurile COVID au fost autorizate fără date complete de siguranță # HotNews
Comisia Europeană a admis că vaccinurile anti-Covid au fost autorizate și distribuite fără existența unor date complete privind siguranța lor. Declarația, făcută oficial la sfârșitul lunii august, a stârnit critici dure în Parlamentul European și a deschis noi dezbateri legate de responsabilitatea instituțiilor europene, transparența contractelor cu producătorii farmaceutici și riscurile la care a fost […] The post Comisia Europeană recunoaște ca vaccinurile COVID au fost autorizate fără date complete de siguranță first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 18 septembrie – o zi cu vești amestecate. O să putem distinge ce e important și ce nu e important pentru noi și familia noastră și o să păstrăm esențialul. FECIOARA Se poate să începeți proiecte noi, dar poate fi unul pe care l-ați mai încercat să-l scoateți la vedere, însă nu s-au întrunit […] The post Horoscop 18 septembrie – VĂRSĂTOR – se poate să renegociați un contract first appeared on HotNews.md.
17 septembrie 2025
17:00
Procuratura Generală confirmă că autoritățile elene au anunțat că Vlad Plahotniuc nu va fi extrădat deocamdată. Din momentul reținerii la 22.07.2025 a lui Vladimir Plahotnic pe teritoriul Republicii Elene, Procuratura Generală a întreprins toate acțiunile necesare și prevăzute de tratatele internaționale aplicabile, pentru aducerea lui în Republica Moldova în vederea tragerii la răspundere penală pentru […] The post BREAKING NEWS: Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată first appeared on HotNews.md.
16:50
Irina Vlah: Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic # HotNews
„Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic, pentru că noi din start am demonstrat că demersurile celor două formațiuni sunt neîntemeiate” – este reacția Irinei Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, la hotărârea de astăzi a Comisiei Electorale Centrale urmare a examinării […] The post Irina Vlah: Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic first appeared on HotNews.md.
15:20
Fadei Nagacevschi: Scenariile de fraudare la alegeri nu vor fi tolerate de partenerii europeni # HotNews
Tentativele de a manipula procesul electoral sau de a pune în aplicare scenarii de fraudare a scrutinului prin excluderi arbitrare și presiuni instituționale riscă să alimenteze narațiunile promovate de Kremlin, acțiuni pe care Occidentul nu le acceptă. Despre acest lucru vorbește fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care precizează că partenerii europeni au o poziție de […] The post Fadei Nagacevschi: Scenariile de fraudare la alegeri nu vor fi tolerate de partenerii europeni first appeared on HotNews.md.
14:30
Renato Usatîi: Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată pentru a mă șantaja după alegeri # HotNews
Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii ”Vocile puterii” de la Exclusiv TV. ”Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare […] The post Renato Usatîi: Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată pentru a mă șantaja după alegeri first appeared on HotNews.md.
13:50
Vlad Plahotniuc: Fundația „Edelweiss”este unul din proiectele mele de suflet care a adus multă lumină pentru mii de oameni # HotNews
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un film despre programele și acțiunile de caritate, desfășurate de Fundația Edelweiss, al cărui fondator este, pe care o numește proiectul său „de suflet”. Autorii menționează că de aceste programe, care au fost implementate în timpul guvernării PDM au beneficiat aproximativ 400 de mii […] The post Vlad Plahotniuc: Fundația „Edelweiss”este unul din proiectele mele de suflet care a adus multă lumină pentru mii de oameni first appeared on HotNews.md.
11:20
În raionul Strășeni au fost lansate două proiecte importante ce vizează îmbunătățirea infrastructurii locale și protejarea mediului. Primul proiect prevede extinderea rețelei de canalizare în mai multe localități, conectând gospodăriile, instituțiile publice și agenții economici la sistemele centralizate. Inițiativa, susținută financiar de Guvern, va oferi servicii sanitar-igienice moderne și va îmbunătăți calitatea vieții pentru mii […] The post În raionul Strășeni au fost lansat două proiecte pentru infrastructură și mediu first appeared on HotNews.md.
10:20
Partidul Republican „Inima Moldovei” acuză PAS de intimidarea cetățenilor: Este vorba despre o tentativă masivă de a priva poporul Moldovei de dreptul la alegeri libere și corecte! # HotNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” atrage atenția publicului și a observatorilor asupra faptului că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), „pentru a se menține la putere, are o strategie bazată pe limitarea dreptului de vot al cetățenilor, pe teroarea politică împotriva oponenților, precum și pe intimidarea și dezinformarea cetățenilor, care este o tentativă masivă de a priva […] The post Partidul Republican „Inima Moldovei” acuză PAS de intimidarea cetățenilor: Este vorba despre o tentativă masivă de a priva poporul Moldovei de dreptul la alegeri libere și corecte! first appeared on HotNews.md.
09:40
Olesea Stamate: Voi propune modificări la cadrul legal, astfel încât SIS să fie obligat să motiveze retragerea accesului la secretul de stat # HotNews
Eu CRED că atât angajările în sectorul public, cât și eliberările, trebuie să se facă corect și strict conform legii, declară Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Atunci când nu pot “scăpa” de persoane incomode în serviciul public, se inventează retragerea accesului la secretul de stat (pentru funcțiile care au nevoie […] The post Olesea Stamate: Voi propune modificări la cadrul legal, astfel încât SIS să fie obligat să motiveze retragerea accesului la secretul de stat first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 17 septembrie – o zi cu atenționări. E multă treabă de făcut și un zor nebun, dar tot trebuie să fim cu ochii-n patru să nu ne sabotăm singuri munca. FECIOARĂ Vă pregătiți de o ieșire la rampă care o să vă aducă un plus de prestigiu, iar cariera voastră o să capete mai […] The post Horoscop 17 septembrie – SCORPION – se poate să vi se propună o afacere first appeared on HotNews.md.
16 septembrie 2025
18:00
”Sistemul vamal actual a devenit sursă de corupție”, cred experții din Partidul Moldova Mare # HotNews
Partidul Moldova Mare vine cu propuneri de reformare a sistemului vamal, pe care îl consideră una dintre principalele piedici în calea dezvoltării afacerilor în țara noastră. Potrivit președintelui organizației raionale Moldova Mare din Briceni, Mihail Gnatiuk, care are o experiență profesională enormă în domeniul vamal, susține că este timpul pentru o schimbare profundă, transmite Omniapres.md. […] The post ”Sistemul vamal actual a devenit sursă de corupție”, cred experții din Partidul Moldova Mare first appeared on HotNews.md.
15:30
Olesea Stamate: După mai bine de zece ani de căutări a fost descoperit Perju, în podul propriei case # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, constată că Poliția și CNA au dat lovitura. Ion Perju, fostul polițist condamnat la 10 ani de închisoare, a fost reţinut de oamenii legii. El era dat in urmărire din 2015. Reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei au precizat că reţinerea a avut loc azi în […] The post Olesea Stamate: După mai bine de zece ani de căutări a fost descoperit Perju, în podul propriei case first appeared on HotNews.md.
15:00
VIDEO: Sprijin românesc pentru copiii din Bălți: Guvernul de la București donează rucsacuri și rechizite pentru peste 450 de elevi # HotNews
Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu Guvernul României, vine în ajutorul micilor școlari la început de an școlar. Potrivit primarului Alexandru Petkov, peste 450 de seturi ce conțin rucsacuri și rechizite au fost pregătite pentru elevii și preșcolarii din oraș. Acțiunea face parte dintr-un proiect de sprijin educațional menit să reducă povara financiară a părinților […] The post VIDEO: Sprijin românesc pentru copiii din Bălți: Guvernul de la București donează rucsacuri și rechizite pentru peste 450 de elevi first appeared on HotNews.md.
14:30
BREAKING NEWS: Responsabil de extrădare: soțul unei candidate PAS implicat în aducerea lui Vlad Plahotniuc în țară # HotNews
Ies la iveală tot mai multe scenarii care demonstrează că Poliția și alte structuri ale statului se pregătesc să amplifice „show-ul” legat de extrădarea lui Vlad Plahotniuc. O scurtă investigație a canalului de Telegram Observatorul arată că echipa de ofițeri ar fi fost deja detașată în Grecia, iar fostul lider al Partidului Democrat Modern urmează […] The post BREAKING NEWS: Responsabil de extrădare: soțul unei candidate PAS implicat în aducerea lui Vlad Plahotniuc în țară first appeared on HotNews.md.
12:50
Renato Usatîi: Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” va ieftini importurile, va crește exporturile și va stimularea turismului # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță că una dintre prioritățile formațiunii în noul Parlament este construcția Canalului „Dunărea Moldovei”, un proiect menit să dezvolte infrastructura portuară, să reducă costurile importurilor, să sporească exporturile și să stimuleze turismul. „Toate țările bogate, China, SUA, toți împrumută bani. Diferența este că atunci când împrumuți, o parte trebuie să […] The post Renato Usatîi: Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” va ieftini importurile, va crește exporturile și va stimularea turismului first appeared on HotNews.md.
12:30
Victoria Furtună: „Banii risipiți pe instituții inutile trebuie să fie folosiți pentru susținerea școlilor și spitalelor din sate, precum și pentru proiecte de infrastructură” # HotNews
Bugetul de stat poate economisi miliarde de lei anual prin eliminarea costurilor ineficiente. Partidul Moldova Mare a prezentat o listă de acțiuni pentru eficientizarea finanțelor publice și creștere a investițiilor pentru nevoi sociale și dezvoltarea economiei. ”Noi propunem soluții concrete: desființarea consiliilor raionale, care „mănâncă” anual 8 miliarde de lei din buget. Acești bani trebuie […] The post Victoria Furtună: „Banii risipiți pe instituții inutile trebuie să fie folosiți pentru susținerea școlilor și spitalelor din sate, precum și pentru proiecte de infrastructură” first appeared on HotNews.md.
12:00
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a fost citată astăzi la Inspectoratul de Poliție din Chișinău „în dosarul legat de protestul împotriva tarifelor umflate la gaz”. În sprijinul ei, activiștii formațiunii au desfășurat o acțiune, calificând presiunile regimului drept „ultimele convulsii ale PAS” înaintea înfrângerii din 28 septembrie. Irina Vlah a explicat că motivul acestei […] The post VIDEO: Irina Vlah a fost citată la Poliție: PAS dă ordine poliției să fabrice dosare … first appeared on HotNews.md.
11:30
Mai mult de jumătate dintre români se declară nemulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan în domeniul politicii externe şi de activitatea Ministerului de Externe, potrivit datelor unui sondaj Avangarde. La întrebarea „Dumneavoastră personal sunteţi mulţumit de activitatea din primele luni de mandat, pe capitolul de politică externă, a actualului Preşedinte Nicuşor Dan?”, 51% dintre subiecţi […] The post Mai mult de jumătate dintre români sunt nemulţumiţi de activitatea lui Nicuşor Dan first appeared on HotNews.md.
11:10
Vlad Plahotniuc: Guvernarea PAS a pierdut categoric cam la toate capitolele în fața Guvernării Democrate, pe care am coordonat-o politic # HotNews
Vlad Plahotniuc a publicat un mesaj în care îi îndeamnă pe cetățeni să se gândească bine atunci când vor vota Până când vor fi încheiate toate procedurile juridice legate de procesul meu de extrădare în Republica Moldova, vreau să punctez niște subiecte pe care le consider de maximă importanță, ele vizând, nici mai mult nici […] The post Vlad Plahotniuc: Guvernarea PAS a pierdut categoric cam la toate capitolele în fața Guvernării Democrate, pe care am coordonat-o politic first appeared on HotNews.md.
10:50
VIDEO: „Unirea aduce respect pentru țăran și salarii mai mari pentru toți basarabenii” – mesajul lui Boris Volosatîi adresat cetățenilor # HotNews
Președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a declarat într-un discurs public că adevărata soluție pentru redresarea economiei și pentru un viitor stabil al Republicii Moldova rămâne Reunirea cu România. „Fraților, am spus de multe ori: un stat puternic se sprijină pe o economie sănătoasă. Fără economie, toate promisiunile sunt vorbe în vânt. De aceea, […] The post VIDEO: „Unirea aduce respect pentru țăran și salarii mai mari pentru toți basarabenii” – mesajul lui Boris Volosatîi adresat cetățenilor first appeared on HotNews.md.
10:10
Energocom estimează un preț mediu de 410 EUR/1000 m³ pentru gazele achiziționate în anul 2025–2026 # HotNews
Energocom a anunțat că, pentru anul gazier 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026, prețul mediu prognozat al gazelor contractate este de 38,5 EUR/MWh, echivalent cu aproximativ 410 EUR pentru 1000 m³, sumă ce include și costul transportului până la punctul virtual de tranzacționare din Moldova. Calculul se bazează pe ofertele obținute la licitațiile internaționale […] The post Energocom estimează un preț mediu de 410 EUR/1000 m³ pentru gazele achiziționate în anul 2025–2026 first appeared on HotNews.md.
10:00
Viorel Cernăuțeanu o contrazice pe ministrul de Interne și anunță că Vlad Plahotniuc ar putea fi extrădat mai devreme # HotNews
Epopeea în jurul zilei în care urmează să fie adus Vlad Plahotniuc în Moldova ia o nouă întorsătură. Autoritățile responsabile se încurcă în declarații și vin cu afirmații contradictorii legate de data în care fostul lider PDM urmează să ajungă în țară. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, o contrazice pe Daniela Misail-Nichitin, ministrul de Interne, și […] The post Viorel Cernăuțeanu o contrazice pe ministrul de Interne și anunță că Vlad Plahotniuc ar putea fi extrădat mai devreme first appeared on HotNews.md.
09:20
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, în cooperare cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și angajații Serviciului Fiscal de Stat, desfășoară în aceste momente percheziții în municipiul Chișinău. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale pornite pentru […] The post Percheziții în Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani first appeared on HotNews.md.
08:50
Olesea Stamate constată cum zeci de milioane de lei sunt cheltuiți pe populisme electorale # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, declară că “bani niciodată nu-s destui. Întrebarea e cum îi folosești. Care sunt prioritățile reale ale țării?” Zeci de milioane de lei cheltuiți aiurea, pe populisme electorale, susține Olesea Stamate. Eu CRED că Moldova poate face mai mult și mai bine, chiar și cu bugetul […] The post Olesea Stamate constată cum zeci de milioane de lei sunt cheltuiți pe populisme electorale first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 16 septembrie – SĂGETĂTOR – vor ateriza niște bani pe care trebuia să-i luați mai de mult # HotNews
Horoscop 16 septembrie – rezolvări azi. Apar, omul, situația, contextul, care să ne ajute să finalizăm, cu succes, o situație și să scăpăm de niște griji. FECIOARĂ Vă reușesc demersurile care țin de viața personală și o puteți face niște achiziții, să definitizați o situație școlară, să îi știți în siguranță și pe copii, dacă […] The post Horoscop 16 septembrie – SĂGETĂTOR – vor ateriza niște bani pe care trebuia să-i luați mai de mult first appeared on HotNews.md.
15 septembrie 2025
22:10
Marius Lazurca a fost rechemat de Nicușor Dan din postul de ambasador în Mexic. Numele său, vehiculat pentru șefia SIE # HotNews
Nicuşor Dan a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurca din calitatea de ambasador al României în Mexic. El fusese vehiculat recent la şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE). Ambasadorul Marius-Gabriel Lazurca a fost numit la post din 2020, iar anterior a fost ambasador în Ungaria. Nicuşor Dan a declarat că va face […] The post Marius Lazurca a fost rechemat de Nicușor Dan din postul de ambasador în Mexic. Numele său, vehiculat pentru șefia SIE first appeared on HotNews.md.
18:20
Renato Usatîi: Crearea unei bănci de stat – una dintre prioritățile Partidului Nostru pentru a reduce atât costul serviciilor bancare, cât și al creditelor pentru populație și agenții economici! # HotNews
Crearea unei bănci de stat este o prioritate a Partidului Nostru în noul Parlament. Despre aceasta a anunțat președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a precizat că această bancă va oferi credite mai accesibile populației și agenților economici. Azi, toate băncile din Republica Moldova sunt controlate de capital străin, ceea ce […] The post Renato Usatîi: Crearea unei bănci de stat – una dintre prioritățile Partidului Nostru pentru a reduce atât costul serviciilor bancare, cât și al creditelor pentru populație și agenții economici! first appeared on HotNews.md.
18:10
Candidata independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Olesea Stamate, a anunțat una dintre prioritățile sale legislative — modificarea modului în care sunt gestionate petițiile cetățenilor. „Petiția în care oamenii se plâng pe acțiunea unui funcționar sau unei instituții să nu mai fie redirecționată către acea instituție. La moment practica este exact inversă: te plângi […] The post Olesea Stamate vrea să modifice modului în care sunt gestionate petițiile cetățenilor first appeared on HotNews.md.
15:30
Diaspora basarabeană din UK: „Ne vrem copiii și nepoții acasă, prin Unirea cu România. Votăm AUR din Republica Moldova” # HotNews
În acest weekend, liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a avut întâlniri cu diaspora românească basarabeană din Londra. Întâlnirile au fost prilej de dialog deschis despre problemele reale cu care se confruntă cetățenii plecați peste hotare, dar și despre soluțiile concrete pe care AUR le propune pentru viitorul Republicii Moldova. „Cuvintele care s-au repetat […] The post Diaspora basarabeană din UK: „Ne vrem copiii și nepoții acasă, prin Unirea cu România. Votăm AUR din Republica Moldova” first appeared on HotNews.md.
13:40
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Guvernarea a decis să treacă la o nouă etapă în încercarea de a ne discredita şi a ne reduce la tăcere # HotNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre noile presiuni exercitate de către guvernare prin intermediul structurilor de stat pe care le controlează. „Astfel, după percheziţii, sancţiuni, dosare deschise la comandă, campanii media murdare, alte mizerii despre care Partidul Republican „Inima Moldovei” a comunicat în permanenţă, dejucând multe din schemele puse la cale de PAS, […] The post Partidul Republican „Inima Moldovei”: Guvernarea a decis să treacă la o nouă etapă în încercarea de a ne discredita şi a ne reduce la tăcere first appeared on HotNews.md.
13:20
Renato Usatîi: Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău! Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru # HotNews
Renato Usatîi anunță că modernizarea Aeroportului Internațional din Mărculești este un obiectiv prioritar al Partidului Nostru. Potrivit lui, acest aeroport din nordul țării trebuie să devină al doilea aeroport internațional al Republicii Moldova, de rezervă pentru cel din Chișinău, reducând astfel dependența de aeroporturile din afara țării. „Raionul Florești a moștenit după desființarea Uniunii Sovietice […] The post Renato Usatîi: Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău! Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru first appeared on HotNews.md.
13:10
”Moldova Mare”: Fiecare raion trebuie să beneficieze de 50% din volumul impozitelor colectate în unitatea administrativă respectivă # HotNews
Partidului ”Moldova Mare” este convins că fiecare raion trebuie să beneficieze de 50% din volumul impozitelor colectate în unitatea administrativă respectivă. Acest lucru va permite raioanelor să-și stabilească de sine stătător prioritățile de cheltuieli și le va asigura finanțările necesare pentru proiecte reale. Propunerea se regăsește în programul partidului ”Moldova Mare”, transmite Omniapres.md. ”Acești bani […] The post ”Moldova Mare”: Fiecare raion trebuie să beneficieze de 50% din volumul impozitelor colectate în unitatea administrativă respectivă first appeared on HotNews.md.
13:00
Olesea Stamate: O democrație sănătoasă este atunci când fiecare opinie contează și când oamenii au curajul să aleagă fără presiuni și șantaj # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, amintește că astăzi, de Ziua Internațională a Democrației și cu toții să ne întrebăm: în ce fel de democrație trăim? Potrivit Olesei Stamate, vedem cum partidele mari inspiră frică, ură și dezbinare. Cum statul este confundat cu partidul, cum propaganda ne repetă obsesiv că există […] The post Olesea Stamate: O democrație sănătoasă este atunci când fiecare opinie contează și când oamenii au curajul să aleagă fără presiuni și șantaj first appeared on HotNews.md.
