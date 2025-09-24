PCCOCS cere arest preventiv pentru 12 persoane implicate în dosarul taberelor militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova
Cotidianul, 24 septembrie 2025
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a depus 12 demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile pe numele persoanelor reținute în dosarul privind participarea la taberele militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. Potrivit PCCOCS, după depunerea demersurilor, decizia finală va fi luată de judecătorul de …
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a blocat tranzacțiile și activitatea mai multor companii și organizații afiliate condamnatului fugar Ilan Șor, inclusiv rețeaua de magazine sociale „MeriȘor”, care urmează să fie închisă. Deciziile, semnate de directoarea SFS, Olga Golban, și publicate astăzi în Monitorul Oficial, au la bază un ordin al directorului Serviciului de Informații și …
Încă o minciună kremlinistă: pretinsa „interzicere” a filmului sovietic „Ivan Vasilievici își schimbă profesia”, dezmințită de Consiliul Audiovizualului # Cotidianul
Federația Rusă continuă să atace Republica Moldova cu falsuri prin care încearcă să agite spiritele înainte de alegeri și din perspectivă culturală, mai ales în rândul minorității ruse. De această dată, presa rusă a scris că în Republica Moldova ar fi fost interzis filmul artistic sovietic „Ivan Vasilievici își schimbă profesia” („Иван Васильевич меняет профессию”). …
AUDIO Convorbiri telefonice ce denotă servilismul lui Ceban față de „deadea Serioja” Iaralov, mâna dreaptă a lui Plahotniuc / Rolul de intermediar în relația PSRM-PDM # Cotidianul
Primarul capitalei, Ion Ceban, a fost omul-cheie în comunicarea dintre PSRM și PDM înaintea alegerilor parlamentare din 2019. Drept dovadă, o serie de conversații audio dintre liderul MAN, pe atunci președintele fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal Chișinău, și mâna dreaptă a lui Plahotniuc, Serghei Iaralov, au fost publicate luni, 22 septembrie, pe un canal de …
Pe 22 septembrie, reprezentanții Blocului Unirea Națiunii (BUN) au semnat un acord politic cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Documentul stabilește două angajamente esențiale. Primul angajament vizează retragerea BUN din cursa electorală pentru alegerile din 28 septembrie 2025, cu asumarea sprijinului ferm pentru PAS, formațiunea creditată cu cele mai mari șanse de câștig. Al doilea …
VIDEO Dorin Recean: „Am oprit rotația trupelor ruse în 2014 – asta a împiedicat Kremlinul să atace Ucraina din regiunea transnistreană în 2022” # Cotidianul
Prim-ministrul Dorin Recean a declarat că decizia Republicii Moldova de a bloca rotația trupelor rusești din regiunea transnistreană, în 2014, a împiedicat Kremlinul să folosească acest teritoriu în invazia asupra Ucrainei din 2022. „Dacă Rusia ar fi putut în 2022 să folosească regiunea transnistreană în invazia sa sângeroasă în Ucraina, ar fi folosit-o fără îndoială. …
Fostul lider democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit sursei citate, Vladimir Plahotniuc urmează să fie condus, conform procedurilor, la Penitenciarul numărul 13, întrucât anterior pe numele acestuia a fost emis un mandat de …
Curtea de Apel Chișinău a decis să transfere către Curtea Constituțională responsabilitatea privind verificarea legalității suspendării partidului „Inima Moldovei”. Instanța a admis solicitarea reprezentantului formațiunii, avocatul și fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care a cerut examinarea constituționalității unor prevederi din Legea partidelor politice. „Se admite cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate, înaintată de partidul …
Mihai Isac: Serviciile ruse pregătesc acțiuni de destabilizare după scrutinul parlamentar din 28 Septembrie # Cotidianul
Comentatorul politic Mihai Isac avertizează, într-o postare pe rețelele de socializare, că Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse lansează noi acuzații nefondate împotriva Uniunii Europene, pregătind, concomitant, unele strategii de forță care ar putea fi puse în aplicare după alegerile din Republica Moldova. „Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse lansează noi acuzații absurde …
NATO avertizează Rusia. Mark Rutte: „Suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat” # Cotidianul
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un mesaj către Federația Rusă, pe fundalul tensiunilor crescute din nordul Europei și al sprijinului continuu acordat Ucrainei. În cadrul unei conferințe de presă, Rutte a declarat că Alianța Nord-Atlantică rămâne ferm angajată în apărarea colectivă și nu se va lăsa intimidată de provocările de la Moscova. …
Partidul lui Vasile Costiuc ar putea fi exclus din campania electorală. Solicitarea făcută de SIS către CEC # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală (CEC) examinează solicitarea Serviciului de Informații și Securitate (SIS) de excludere a Partidului Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, din cursa electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie. Potrivit SIS, formațiunea ar fi admis abateri în procesul electoral, care ar indica existența unui „bloc electoral camuflat”. Conform datelor oficiale publicate pe site-ul Agenției …
Val de recunoaștere a statului Palestina: Marea Britanie, Canada, Australia, Portugalia și Franța s-au alăturat inițiativei internaționale # Cotidianul
Marea Britanie, Canada, Australia și Portugalia s-au alăturat, duminică, listei de țări care recunosc oficial statul Palestina. Deciziile acestor guverne vin pe fundalul unei intensificări a conflictului din Orientul Mijlociu, dar și în contextual unei dorințe comune de a relansa soluția cu două state ca singura opțiune viabilă pentru pace. Premierul britanic, Keir Starmer, a …
Poliția Română, percheziții la locuința fictivă din România a Victoriei Furtună, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor şi artizan al curentului filorus # Cotidianul
Polițiștii din România, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, au efectuat o serie de percheziții la cetățeni proveniți din Republica Moldova, Ucraina sau Rusia, dar care locuiesc în România. Conform surselor judiciare, printre persoanele vizate se află și fosta procuroare și candidată la alegerile parlamentare din Republica Moldova, Victoria Furtună, afiliată oligarhului fugar Ilan …
VIDEO | Dodon, delir pro-Kremlin: Moldovenii vor fi „carne de tun” pentru Ucraina dacă rămâne PAS la guvernare / Nu este niciun sens să ne atace rușii / Maia Sandu o să atace Transnistria împreună cu Zelenski # Cotidianul
Pro-rusul Igor Dodon a lansat un nou atac la adresa Maiei Sandu și a Partidului Acțiune și Solidaritate, acuzându-i că ar „pregăti Moldova de război” și că ar intenționa să transforme cetățenii în „carne de tun” pentru Ucraina. Într-un interviu acordat lui Gheorghe Gonța, fostul președinte a vorbit despre NATO, Transnistria și influența partenerilor occidentali, …
Jurnalistul Mihail Sirkeli: Dacă PAS păstrează majoritatea, vom avea o șansă reală să păstrăm aici pacea. Cu Dodon, Vlah, Ceban, Tkaciuk, Stoianoglo, ușa spre catastrofă e deschisă # Cotidianul
Jurnalistul Mihail Sirkeli avertizează că, în cazul în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu va obține majoritatea în parlament, Republica Moldova riscă să ajungă sub influența Kremlinului și chiar să fie implicată într-un război. Afirmațiile au fost făcute pe pagina sa de Facebook, în contextul discuțiilor despre securitatea statului înainte de alegerile parlamentare. „Astăzi …
Siegfried Mureșan: Teama Rusiei este că o victorie pro-europeană va face parcursul european al Moldovei ireversibil # Cotidianul
Europarlamentarul român, Siegfried Mureșan, avertizează, într-o postare pe facebook, asupra intențiilor repetate ale Federației Ruse de a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova. Potrivit acestuia, o victorie clară a forțelor pro-europene ar însemna un punct de cotitură istoric și ireversibil pentru țară, ceea ce Kremlinul nu poate accepta. „Dacă majoritatea viitorului Parlament al Republicii Moldova …
Marta Kos, cu ocazia finalizării screeningului bilateral: „Moldova, poți fi mândră de realizările tale. Europa susține eforturile tale!” # Cotidianul
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj video de felicitare și încurajare, cu ocazia finalizării screeningului bilateral, o etapă esențială în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În mesajul său, oficialul european a apreciat ritmul rapid și profesionalismul cu care autoritățile de la Chișinău au parcurs această etapă. „Astăzi, Republica Moldova …
Rusia lovește cu manipulare: SVR susține că Europa ar pregăti „ocuparea Moldovei” și un desant NATO la Odesa # Cotidianul
Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) a lansat o nouă narațiune propagandistică, susținând că Uniunea Europeană și NATO ar plănui „ocuparea Moldovei” și desfășurarea unui desant în regiunea Odesa pentru intimidarea Transnistriei. Declarațiile, fără dovezi, fac parte din arsenalul de dezinformare promovat de Moscova în ajunul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Potrivit unui …
Mascații „colindă” Bălțiul: peste 800 de mii de lei confiscați / Ruble, dolari și euro trimiși din Federația Rusă # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți au desfășurat peste 30 de percheziții într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Anchetatorii spun că banii ar proveni din Federația Rusă, fiind transferați prin criptomonede și distribuiți cash în Republica Moldova. Potrivit probelor acumulate, fondurile erau trimise din …
VIDEO | Nicolae Timofti, apel către cetățeni înainte de alegeri: Pe 28 septembrie avem datoria să alegem viitorul european al Republicii Moldova # Cotidianul
Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a transmis un mesaj video în care își exprimă sprijinul pentru continuarea parcursului european al țării. „Astăzi vorbesc nu doar ca fost șef al statului, ci ca simplu cetățean care își dorește un viitor sigur și prosper pentru copiii și nepoții noștri.” , a spus Nicolae Timofti. În …
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, după întrevederea cu președintele României: „Acum ori niciodată putem face ruptura definitivă de Rusia” # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării de la Chișinău, Anatol Șalaru, a avut o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. Discuțiile au vizat riscurile la adresa securității regionale și pericolele care amenință România, ca frontieră euro-atlantică, în cazul în care la Chișinău ar ajunge la putere partidele pro-ruse. „Președintele României este foarte bine informat despre situația din …
Fostul ambasador SUA la București a fost întrebat dacă Republica Moldova va rezista atacurilor hibride ale Rusiei: „Eu sper ca da” / Senatul American și-a exprimat sprijinul pentru Maia Sandu # Cotidianul
Fostul ambasador al Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, avertizează că Republica Moldova se confruntă cu atacuri hibride din partea Rusiei în pragul alegerilor parlamentare. Diplomatul american și-a exprimat speranța că țara va reuși să facă față acestor presiuni, subliniind totodată necesitatea sprijinului din partea statelor democratice. El a reamintit că Senatul SUA și-a declarat …
O jurnalistă de la București atrage atenția că Gonța i-a permis lui George Simion să deraieze în ultimul hal pe parcursul unui podcast / Cele mai aiuritoare narative promovate împotriva parcursului european al R.Moldova # Cotidianul
Pe lângă interferențele agresive ale Federației Ruse prin armate de troli, cumpărarea masivă a voturilor, dar nu numai, iată că inclusiv liderul AUR, George Simion, pune umărul, în ajunul alegerilor, la procesul de deturnare a scrutinului electoral și a parcursului european al Republicii Moldova. Folosindu-se de platforma mediatică pusă la dispoziție de controversatul Gheorghe Gonța, …
Angela Grămadă: Platformele TikTok și Telegram sunt cele mai eficiente pentru trolii de la Moscova / Narativele propagate intens de rețelele moscovite în contextul alegerilor # Cotidianul
Republica Moldova se confruntă cu un atac informațional fără precedent, pe fundalul alegerilor parlamentare din 28 Septembrie. Rețele organizate de troli digitali, instruite și finanțate de Moscova, au inundat platformele sociale cu dezinformări, manipulări și atacuri directe la adresa forțelor pro-europene. În podcastul „A doua opinie”, experta în relații internaționale, Angela Grămadă, explică în detaliu …
Cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare cruciale din 28 septembrie, șefa statului, Maia Sandu, s-a adresat cetățenilor moldoveni, de acasă și din diaspora, într-un discurs ferm, solemn și emoționant, avertizând că suveranitatea, independența și viitorul european al Republicii Moldova sunt amenințate direct de Kremlin și complicii săi interni. „Mi-ați oferit responsabilitatea să fiu …
Polonia nu va ezita să deschidă focul asupra aeronavelor rusești care încalcă spațiul său aerian. Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk, într-o conferință de presă. „Vreau să fiu foarte clar. Vom lua decizia de a doborî obiectele zburătoare care încalcă teritoriul nostru și zboară deasupra Poloniei, fără nicio dezbatere. Aici nu este loc …
Șeful SIS: Taberele din Serbia au fost organizate de serviciile secrete ruse, inclusiv GRU # Cotidianul
Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, a declarat că taberele militare din Serbia, în care au fost instruiți peste 100 de tineri din Republica Moldova pentru a provoca destabilizări și violențe în cadrul protestelor, au fost organizate și coordonate de serviciile speciale ruse, inclusiv de Direcția Generală de Informații Militare (GRU). „A …
Peste 70 de persoane reținute pentru tentativă de destabilizare a R. Moldova înainte de alegerile parlamentare. PCCOCS: „Au fost antrenați de serviciile ruse” # Cotidianul
Peste 74 de persoane au fost reținute astăzi de oamenii legii pentru participarea la tentativa de destabilizare a Republicii Moldova în ajunul și în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Declarația a fost făcută de procurorul-șef al PCCOCS, Victor Furtună. Potrivit acestuia, începând cu luna iulie, PCCOCS a documentat activitatea unui grup de persoane care …
Cristina Gherasimov: Procesul de screening a arătat că Republica Moldova este mai pregătită decât se credea pentru aderarea la UE # Cotidianul
Republica Moldova a încheiat cu succes procesul de screening bilateral, una dintre cele mai importante etape tehnice în parcursul de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut la Bruxelles, de către viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Ea a subliniat că evaluarea legislației naționale în raport cu cea a Uniunii Europene a demonstrat că …
DOCUMENT Unioniștii susțin PAS pe 28 septembrie! Textul complet al protocolului BUN-PAS # Cotidianul
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Electoral Unirea Națiunii (BUN) au semnat pe 22 septembrie o declarație comună de colaborare politică, prin care își unifică eforturile în fața provocărilor geopolitice și interne. Documentul prevede retragerea BUN din cursa electorală și sprijinirea PAS la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Vezi mai jos declarația integrală semnată …
Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală și susține PAS la alegerile din 28 septembrie # Cotidianul
Blocul Unirea Națiunii (BUN) se retrage din cursa electorală și îi îndeamnă pe susținători să voteze cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Anunțul a fost făcut pe 22 septembrie, în cadrul unui briefing comun, cu doar șase zile înainte de alegerile parlamentare. Partidele pro-europene își unesc eforturile pentru scrutinul de duminică, iar decizia este justificată …
De râs și de plâns! George Simion, într-un interviu pentru Gheorghe Gonța: Franța ne vrea colonie, Maia Sandu ne ține în ceață, iar Rusia nu este o problemă # Cotidianul
Pe lângă interferențele agresive ale Federației Ruse, armatele de troli și cumpărarea masivă a voturilor, în ajun de alegeri și liderul AUR, George Simion, pune umărul la procesul de deturnare a scrutinului electoral. Simion apare într-un interviu acordat pentru Gheorghe Gonța, unde atacă Uniunea Europeană, o demonizează pe Maia Sandu și neagă interferențele Rusiei în …
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false. Informațiile în acest au fost confirmate de către surse IPN din regiune, care au expediat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol. Constantin Țuțu a fost reținut pe 22 iulie …
Alegeri sub asediu în R. Moldova: corupție, propagandă rusească și observatori plătiți pentru a manipula votul. Angela Grămadă: Cea mai periculoasă campanie din istoria recentă # Cotidianul
În ajunul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, societatea se confruntă cu campanii electorale marcate de corupție, manipulare și ingerință externă, la scară largă. Rețele de influență susținute de Federația Rusă, cumpărarea voturilor și coruperea observatorilor electorali, toate având miza răsturnării puterii și schimbarea vectorului de dezvoltare. Sunt câteva dintre subiectele abordate de președinta Asociației Experți …
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare internațională. Decizia a fost luată astăzi, 22 septembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Deocamdată, nu se cunoaște cu exactitate unde se află Constantin Țuțu. În ședința din 16 septembrie, procurorii afirmau că fostul deputat democrat s-ar afla în regiunea transnistreană. Avocatul său susține însă că …
Maia Sandu se adresează cetățenilor în ajunul alegerilor parlamentare: mesaj transmis astăzi la ora 18:00 # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va transmite astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga societate, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Adresarea șefei statului va putea fi urmărită pe postul public de televiziune Moldova 1, posturile de televiziune naționale și regionale, ascultat la Radio Moldova și vizionat pe paginile oficiale de pe Facebook …
28 septembrie, testul electoral suprem. Hrițuc avertizează: „Moldova poate intra în lagărul lui Putin pentru 50 de ani” / Precizări privind implicarea lui George Simion în deturnarea parcursului european # Cotidianul
Pe 28 septembrie 2025, Republica Moldova își alege noul Parlament, într-un scrutin cu mize uriașe pentru viitorul țării. Alegerile au loc într-un context politic vulnerabil, marcat de dezinformare online, discurs de ură și influență externă, iar observatorii internaționali avertizează asupra riscurilor mari de corupere a alegătorilor, în special în rândul celor din diaspora. În ultimele …
SONDAJ: Cine ar accede în noul Parlament dacă ar avea loc alegeri duminica viitoare. Dodon urcă, Ceban se prăbușește, iar un nou partid proeuropean intră în joc # Cotidianul
Un sondaj realizat de Institutul de proiectare socio-politică „Dialog” arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se menține favorit la scrutinul parlamentar din 28 septembrie, cu aproape 40% din intențiile de vot. Totuși, formațiunile proruse, grupate în jurul lui Igor Dodon, au șanse să obțină un scor relevant, amenințând echilibrul proeuropean al legislativului. Potrivit sondajului, …
VIDEO | Investigație sub acoperire marca NordNews: Cinci luni sub acoperire / Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală # Cotidianul
În această duminică, alegătorii vor decide componența Parlamentului. Scrutinul este unul crucial nu doar pentru viitorul nostru, ci și pentru interesele Rusiei în R. Moldova, așa că Moscova depune eforturi uriașe pentru a înclina balanța în favoarea sa. Echipa NordNews s-a infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat de condamnatul …
Alegerile din 28 septembrie, un test pentru viitorul țării. Cristian Hrițuc: „Moldova poate intra în lagărul lui Putin pentru 50 de ani de aici încolo” # Cotidianul
Pe 28 septembrie 2025, Republica Moldova își alege noul Parlament, într-un scrutin cu mize uriașe pentru viitorul țării. Alegerile au loc într-un context politic vulnerabil, marcat de dezinformare online, discurs de ură și influență externă, iar observatorii internaționali avertizează asupra riscurilor mari de corupere a alegătorilor, în special în rândul celor din diaspora. În ultimele …
RISE Moldova: Familia Greceanîi între case de lux, pașapoarte rusești și legături cu Gazprom # Cotidianul
Zinaida Greceanîi, candidata Blocului Patriotic la alegerile parlamentare, a făcut schimb de case de milioane în suburbia Chișinăului cu fiul său, scrie Rise Moldova într-o investigație. În același timp, fiica ei, Oxana, fostă angajată a Ambasadei Moldovei în Rusia și reprezentantă a Guvernului în Uniunea Economică Eurasiatică, s-a mutat cu traiul la Moscova. RISE Moldova …
Acces limitat în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, între 25 și 30 septembrie # Cotidianul
Poliția de Frontieră anunță că, în perioada 25–30 septembrie 2025, accesul în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău va fi restricționat. Măsura vine în urma unei decizii a Grupului de management al riscurilor. Astfel, în intervalul 25 septembrie, ora 00:00, până la 30 septembrie, ora 23:59, în terminal vor putea intra doar pasagerii care …
Perchezițiile din această dimineață au loc la sediile PSRM. Pro-rusul Dodon, foc și pară # Cotidianul
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat pe Facebook că în aceste momente au loc percheziții la colegii săi din nordul țării, inclusiv la conducătorii organizațiilor teritoriale PSRM din Drochia și Rîșcani. „Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere. Maia Sandu și PAS caută de pe acum motive …
Operațiune fără precedent în Moldova: 250 de percheziții, peste 100 de persoane vizate într-un dosar de destabilizare coordonat de la Moscova # Cotidianul
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger” și al angajaților Serviciului de Informații și Securitate (SIS), au desfășurat în această dimineață o amplă operațiune pe întreg teritoriul țării. Potrivit autorităților, au fost efectuate peste 250 de percheziții, vizând peste 100 de persoane din mai multe …
Narațiune despre intervenția militară a României în Transnistria după ziua alegerilor, răspândită coordonat pe Telegram pornind de la „surse” poloneze # Cotidianul
Pe data de 19 septembrie, mai multe canale anonime de Telegram au „avertizat” că România s-ar pregăti să intervină militar în regiunea transnistreană în cazul unei escaladări a situației în timpul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Făcând trimitere la un articol al publicației poloneze Myśl Polska, postările insinuează că operațiunea se va desfășura la solicitarea …
Investigație BBC: Rețea pro-Kremlin plătită din Rusia mobilizează propaganda online pentru a submina alegerile din Moldova – știri false, sondaje inventate și 90 de conturi pe TikTok # Cotidianul
O investigație BBC dezvăluie existența unei rețele secrete, finanțate de Rusia, care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova. Reporterii sub acoperire au descoperit că participanții erau plătiți pentru a distribui propagandă pro-rusă, știri false și pentru a organiza sondaje ilegale menite să pună sub semnul întrebării rezultatul scrutinului. Potrivit BBC, …
Guvernatoarea BNM: Suntem într-un proces de dezinflație și ne așteptăm ca, până la sfârșitul anului, rata inflației să intre în coridorul de țintire a inflației, adică să ajungă sub 6,5% # Cotidianul
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a declarat într-un interviu pentru AGERPRES că inflația din Republica Moldova se află pe un trend descendent, rata de politică monetară a fost redusă la 6%, iar sistemul bancar moldovenesc rămâne stabil și rezilient în fața șocurilor externe. Ea a subliniat și rolul crucial al BNM în procesul …
Alexandru Tănase ironizează provocarea lui Igor Dodon către Maia Sandu: De ce nu Țîrdea, Tkaciuk sau Tarlev? Asta da dezbatere! Una pe care, fără popcorn și bere, nu va putea fi urmărită # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, l-a ironizat pe Igor Dodon după ce acesta a provocat-o pe Maia Sandu la o dezbatere publică. Într-o postare pe Facebook, Tănase l-a numit pe Dodon „o figură plină de simbolism” și a enumerat, în stil satiric, episoade recente din viața liderului socialist. „Igari Nikalaevici Dadon, e o …
VIDEO | Băsescu: „Imaginați-vă un Chișinău în care Dodon, lacheul lui Putin, este la putere. Securitatea României depinde de victoria pro-rușilor sau a partidelor pro-UE” # Cotidianul
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a avertizat într-un interviu pentru RFI România că alegerile din Republica Moldova nu au doar miză internă, ci influențează direct securitatea României și a Ucrainei. „Nu este important numai pentru Republica Moldova. Este foarte important și pentru România. Securitatea României la frontiera de Est este una dacă acolo se …
