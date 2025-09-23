Trump sugerează pe Truth Social că Ucraina poate recâștiga „granițele originale”, cu sprijin european și NATO
Unica.md, 23 septembrie 2025 23:30
Președintele SUA, Donald Trump, a publicat pe Truth Social un mesaj care marchează o aparentă schimbare de ton privind războiul din Ucraina, susținând că Kievul, cu sprijinul Uniunii Europene și ...
• • •
Acum 10 minute
23:50
Compania Magnet Production SRL a transmis marți precizări privind sursele de finanțare ale serialului „Plaha", lansat recent în Republica Moldova, respingând informațiile că ar fi beneficiat de sprijin financiar de ...
23:50
Olena Zelenska cere acțiuni accelerate pentru repatrierea copiilor ucraineni duși în Rusia: „În ritmul actual, ar dura 50 de ani” # Unica.md
Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a făcut marți un apel ferm către comunitatea internațională pentru intensificarea eforturilor de repatriere a copiilor ucraineni duși în Rusia de la începutul invaziei ...
Acum 30 minute
23:30
Trump sugerează pe Truth Social că Ucraina poate recâștiga „granițele originale”, cu sprijin european și NATO # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a publicat pe Truth Social un mesaj care marchează o aparentă schimbare de ton privind războiul din Ucraina, susținând că Kievul, cu sprijinul Uniunii Europene și ...
Acum 6 ore
19:10
Fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, urmează să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie 2025, a anunțat avocatul său, Lucian Rogac. Într-o postare pe Facebook, apărătorul a făcut apel ...
19:10
Curtea de Apel Centru suspendă cererea Ministerului Justiției de limitare a activității Partidului „Inima Moldovei” până la un verdict al Curții Constituționale # Unica.md
Curtea de Apel Centru a suspendat examinarea cererii Ministerului Justiției privind limitarea activității Partidului politic „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, după ce reprezentanții formațiunii au solicitat verificarea constituționalității unor ...
19:10
Polonia redeschide punctele de trecere cu Belarus, dar păstrează opțiunea de a le închide din nou # Unica.md
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat redeschiderea punctelor de frontieră feroviare și rutiere cu Belarus, închise pe fondul exercițiilor militare ruso-belaruse „Zapad-2025", relatează TVP Info. „Am decis să redeschidem punctele ...
19:10
CEC avertizează Partidul „Democrația Acasă” și exclude doi candidați; formațiunea are 24 de ore să restabilească cota de gen # Unica.md
Partidul „Democrația Acasă" a primit un avertisment din partea Comisiei Electorale Centrale (CEC) după ce în lista sa electorală au fost identificați doi membri ai Partidului AUR din R. Moldova, ...
19:00
Doi bărbați, condamnați la 16 și 20 de ani de închisoare pentru trafic de ființe umane și trafic de copii. Exploatare la o fermă din Edineț și muncă impusă unei minore # Unica.md
Doi bărbați de 43 și 45 de ani au fost condamnați la pedepse cu închisoarea pentru trafic de ființe umane și trafic de copii. Primul inculpat a primit 16 ani ...
19:00
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șansă”. Circa 5,2 milioane lei, confiscați # Unica.md
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șansă". Instanța a dispus ...
18:50
Satoshi îndeamnă tinerii să iasă la vot pe 28 septembrie: „Nu contează cu cine, contează să fie o decizie asumată” # Unica.md
Rapperul și compozitorul Satoshi a transmis un apel ferm tinerilor să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Într-un video publicat pe rețelele sociale, artistul a subliniat responsabilitatea fiecărui ...
18:50
Mai puține accidente pe șoselele din R. Moldova: minime istorice la decese în primele 8 luni din 2025 # Unica.md
În perioada 1 ianuarie – 31 august, Republica Moldova înregistrează scăderi semnificative ale accidentelor rutiere, ale numărului de persoane decedate și traumatizate, comparativ cu media ultimului deceniu, anunță Poliția. Mai ...
18:40
Ucraina anunță lovituri asupra a două instalații petroliere ruse în Briansk și Samara. Țintă: stația care alimentează Novorossiisk # Unica.md
Armata ucraineană a lovit în noaptea trecută două instalații rusești de distribuție a petrolului în regiunile Briansk și Samara, a anunțat Statul Major General de la Kiev, citat de Reuters. ...
18:40
Macron, blocat pe trotuar în New York din cauza coloanei lui Trump: „Ghici ce, stau pe loc din cauza ta”. Discuție „caldă și prietenoasă” între cei doi # Unica.md
Chiar și președinții pot fi surprinși de traficul newyorkez. Luni seară, liderul francez Emmanuel Macron a fost oprit de un polițist din New York să traverseze strada din cauza coloanei ...
18:40
A încercat să scape fără permis cu 50 de euro mită. Șofer din Florești, amendat cu 25.000 lei pentru corupere activă # Unica.md
Un bărbat oprit în noaptea de 25 martie 2025 pe un drum din raionul Florești, după ce a fost surprins conducând fără permis, a încercat să evite sancțiunea oferind mită ...
18:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță o schimbare semnificativă a vremii în a doua parte a săptămânii. Joi noaptea sunt posibile ploi slabe, iar de vineri până duminică se așteaptă ...
18:30
Kremlinul respinge avertismentul Poloniei privind doborârea aparatelor rusești care încalcă spațiul aerian: „Nu există date fiabile” # Unica.md
Kremlinul a respins marți avertismentul formulat de Polonia că va doborî următoarele aparate de zbor rusești care îi vor încălca spațiul aerian. „Reacția noastră este negativă. Avem o poziție responsabilă. ...
Acum 12 ore
13:50
Șoferul surprins conducând agresiv și încălcând regulile de circulație pe strada Ciuflea din Chișinău a fost identificat de ofițerii de patrulare și sancționat. Incidentul a avut loc pe 11 septembrie. ...
13:40
Delicate, parfumate și adesea subestimate, perele sunt fructele care îți pot schimba rutina de toamnă: bogate în fibre, antioxidanți și micronutrienți-cheie, prietenoase cu silueta și extrem de versatile în bucătărie. ...
13:30
Iași: 23 de percheziții pentru verificarea legalității stabilirii cetățenilor din R. Moldova, Ucraina și Rusia # Unica.md
Polițiștii ieșeni au efectuat marți 23 de percheziții în mai multe locații din județul Iași și au legitimat 30 de persoane, într-o acțiune vizând verificarea legalității stabilirii în România a ...
13:30
Premierul Danemarcei: „Cel mai grav atac asupra unei infrastructuri critice”. Dronele au paralizat ore întregi aeroportul din Copenhaga # Unica.md
Premierul danez Mette Frederiksen a denunțat marți „cel mai grav atac împotriva unei infrastructuri critice" din Danemarca, după ce aeroportul din Copenhaga a fost survolat luni seara, timp de aproximativ ...
13:20
Ambasadorul Moldovei în România, Victor Chirilă: „Diaspora este ținta coruperii înainte de 28 septembrie. Un vot ajunge la 100 de euro” # Unica.md
Diaspora Republicii Moldova este vizată de practici de manipulare și corupere a alegătorilor înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, a declarat luni seara, la emisiunea „Prim Plan" de la TVR Info, ...
13:20
Sezonul estival 2026 va aduce opțiuni suplimentare de călătorie pentru pasagerii din Republica Moldova, odată cu lansarea a cinci rute noi de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău, operate ...
13:10
Reacția PAS la invitația „Alternativa”: „Suntem prezenți la toate dezbaterile; nu-i tratăm preferențial pe cei 4 foști angajați ai lui Dodon” # Unica.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a răspuns apelului blocului „Alternativa" privind organizarea unei dezbateri electorale, precizând că va participa și subliniind că „e prezent la toate dezbaterile" și că „nu-i ...
13:10
Serviciul de Informații Externe al Rusiei susține că „Europa va ocupa Moldova” și anunță posibile desfășurări NATO lângă Odesa. NATO: respectăm neutralitatea R. Moldova # Unica.md
Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) afirmă că ar fi în pregătire amplasarea unor detașamente NATO în regiunea Odesa și concentrări de trupe în România, la hotar cu Republica ...
11:00
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „Teama Rusiei este o victorie pro-europeană care face ireversibil parcursul R. Moldova către UE” # Unica.md
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan afirmă că Rusia se teme de o victorie a forțelor pro-europene la alegerile din Republica Moldova, care ar face ireversibil drumul țării spre Uniunea Europeană. „Dacă ...
Acum 24 ore
10:50
Moldova, la ENERGY EXPO 2025: ministrul Dorin Junghietu anunță progrese în independența energetică, regenerabile și integrarea pe piața UE # Unica.md
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, a participat alături de omologul român, Sebastian Burduja, la deschiderea ENERGY EXPO 2025, eveniment internațional desfășurat la București între 22–24 mai, dedicat viitorului ...
10:50
ASP anunță program special de alegeri: cărți de identitate provizorii gratuite, duminică, 28 septembrie # Unica.md
Agenția Servicii Publice (ASP) va asigura măsuri speciale pentru participarea la vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Toate centrele teritoriale vor lucra duminică, între orele 07:00 și 21:00, pentru ...
10:50
ANRE aplică, pentru prima dată, taxa de nevalorificare a avizelor de racordare, peste 103 milioane lei vor ajunge la bugetul de stat # Unica.md
În cadrul ședinței din 22 septembrie 2025, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, pentru prima dată după modificarea cadrului legislativ, aplicarea taxei de ...
10:40
CNA și procurorii din Bălți: peste 30 de percheziții în dosare de finanțare ilegală, spălare de bani și corupere electorală. O persoană, reținută 72 de ore # Unica.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți desfășoară peste 30 de percheziții într-o investigație privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe ...
10:40
Ministerul Apărării demontează o narațiune falsă: militarii surprinși într-un local din Cimișlia sunt atașați ai apărării acreditați la Chișinău, în vizită oficială # Unica.md
Ministerul Apărării anunță că imaginile distribuite pe unele pagini de Telegram, în care apar militari într-un local public din Cimișlia, sunt interpretate fals. Instituția precizează că persoanele din fotografie sunt ...
10:40
Doi ofițeri de investigații, condamnați pentru trafic de influență: amendă de 150.000 lei fiecare și interdicție 5 ani de a ocupa funcții publice # Unica.md
Doi ofițeri de investigații au fost găsiți vinovați de trafic de influență de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în ședința din 22 septembrie. Instanța le-a aplicat fiecăruia o amendă de ...
10:30
Un agent de patrulare al INSP a fost percheziționat și reținut ieri, 22 septembrie, de către ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI fiind implicat într-o schemă de comerț ...
10:10
R. Moldova încheie screeningul bilateral la Bruxelles. Cristina Gherasimov: „Ori mergem înainte pe drumul european, ori pierdem tot ce am construit” # Unica.md
Republica Moldova a finalizat la Bruxelles procesul de screening bilateral început în iulie 2024, a anunțat vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. „Am reușit, într-un timp record și cu o ...
09:50
Andrei Năstase cere lui Donald Trump alinierea tarifelor SUA pentru R. Moldova la nivelul aplicat UE: „Un sprijin real pentru micii producători și industriile emergente” # Unica.md
Andrei Năstase a transmis președintelui SUA, Donald Trump, o scrisoare oficială prin care solicită ajustarea politicii tarifare a Statelor Unite față de Republica Moldova, astfel încât aceasta să fie aliniată ...
09:50
Aeroporturile din Copenhaga și Oslo s-au redeschis după ore de perturbări provocate de drone. Aproximativ 20.000 de pasageri afectați la Copenhaga # Unica.md
Aeroporturile din Copenhaga și Oslo au fost redeschise marți dimineață, după ce activitatea lor a fost perturbată timp de câteva ore de prezența unor drone în proximitatea pistelor, relatează Reuters, ...
09:40
Blocul „Alternativa” cere dezbateri cu primii patru candidați PAS. Ion Ceban: „Alegeți televiziunea, moderatorul și ora — noi venim” # Unica.md
Blocul „Alternativa" a adresat un apel public Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru organizarea unor dezbateri electorale cu participarea primilor patru candidați ai formațiunii de guvernare. Liderii blocului afirmă că ...
09:20
Atacantul francez Ousmane Dembele, jucătorul echipei Paris Saint-Germain, a câștigat trofeul „Balonul de Aur", acordat celui mai bun fotbalist al sezonului trecut, luni seara, în cadrul unei ceremonii organizate la ...
09:10
O femeie a murit pe patul de spital, după ce ar fi fost snopită în bătaie de către soțul său. Cazul a avut loc ieri, în jurul orei 19:50, în ...
08:40
În fiecare toamnă, Ministerul Mediului raportează creșterea cazurilor de ardere a frunzelor, o practică ce eliberează în aer substanțe toxice și pune în pericol sănătatea și mediul. Autoritatea atrage atenția ...
07:40
ONU: aliații europeni avertizează că vor doborî aeronave ruse care încalcă spațiul NATO. Estonia prezintă hărți și înregistrări radar; Moscova neagă # Unica.md
Aliații europeni au transmis luni, într-o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, că vor doborî avioane sau drone rusești implicate în noi încălcări ale spațiului aerian al ...
07:40
Franța și alte state occidentale recunosc oficial statul palestinian la ONU. Macron: „Singura soluție pentru pace, o înfrângere pentru Hamas”. SUA absente, măsura rămâne simbolică # Unica.md
Franța, alături de alte câteva națiuni occidentale, a anunțat luni, la Națiunile Unite, recunoașterea oficială a statului palestinian, într-o mișcare menită să impulsioneze soluția cu două state și care accentuează ...
07:30
Trump leagă paracetamolul de autism și cere evitarea Tylenol în sarcină. Ce spun medicii despre această afirmație # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat luni, într-un eveniment la Casa Albă dedicat autismului, că utilizarea paracetamolului (Tylenol) în sarcină ar fi „asociată cu un risc foarte crescut" de autism ...
07:10
Fiul de 2 ani al procurorului general rus deține un apartament de 7,7 milioane € vizavi de Kremlin # Unica.md
Fundația Anticorupție (FBK), organizație fondată de Alexei Navalnîi, susține într-o anchetă citată de Meduza. că familia procurorului general al Federației Ruse, Igor Krasnov, a cumpărat, în ultimii trei ani, proprietăți ...
07:10
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o mai recunosc. Trăim vremuri atât de grave încât trebuie să fim atenți la ce spunem” # Unica.md
Angelina Jolie a vorbit deschis despre divizarea societății americane și pericolele la adresa libertății de exprimare, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la San Sebastián, unde promovează filmul „Couture" ...
07:00
Horoscopul zilei – 23 septembrie: claritate practică dimineața, ajustări inteligente după-amiază # Unica.md
Dimineața cere structură și disciplină: începe cu un obiectiv clar și o listă scurtă. După-amiază apar variabile noi—păstrează flexibilitate pentru a rearanja prioritățile. Evită deciziile impulsive seara. Berbec Zi cu ...
Ieri
22:20
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, vor avea marți, 23 septembrie, o întrevedere față în față la
22:20
Coliziune evitată la limită pe aeroportul din Nisa: un Airbus A320 a ratat aterizarea pentru a nu lovi un alt avion aflat pe pistă # Unica.md
O coliziune între două avioane de pasageri a fost evitată la limită duminică seara pe aeroportul din Nisa, a anunțat luni Biroul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile ... Post-ul Coliziune evitată la limită pe aeroportul din Nisa: un Airbus A320 a ratat aterizarea pentru a nu lovi un alt avion aflat pe pistă apare prima dată în Unica.md.
22:00
CEC, avertisment privind buletine de vot false cu ștampila „Votat”. Sesizare de la Fisc; materialele ar fi fost comandate prin intermediari # Unica.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a fost sesizată de Serviciul Fiscal de Stat asupra apariției unor buletine de vot false, care conțin ștampila „Votat” în dreptul numelui unui concurent electoral. Vicepreședintele ... Post-ul CEC, avertisment privind buletine de vot false cu ștampila „Votat”. Sesizare de la Fisc; materialele ar fi fost comandate prin intermediari apare prima dată în Unica.md.
22:00
Alertă de radiație la Râșcani, fără confirmare până acum. Autoritățile au izolat zona și au prelevat probe # Unica.md
O alertă de radiație a mobilizat luni echipele de intervenție în sectorul Râșcani din capitală, după ce un locuitor a sunat la 112 semnalând o creștere a nivelului de radiații ... Post-ul Alertă de radiație la Râșcani, fără confirmare până acum. Autoritățile au izolat zona și au prelevat probe apare prima dată în Unica.md.
21:30
Maia Sandu: „Viitorul european al Republicii Moldova este în pericol”. Avertisment privind ingerințe ruse înainte de alegerile din 28 septembrie # Unica.md
Președinta Maia Sandu a transmis luni seara, 22 septembrie, un apel video în care avertizează că viitorul european al Republicii Moldova este „în pericol” și că Federația Rusă încearcă să ... Post-ul Maia Sandu: „Viitorul european al Republicii Moldova este în pericol”. Avertisment privind ingerințe ruse înainte de alegerile din 28 septembrie apare prima dată în Unica.md.
