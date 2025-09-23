Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, pentru o schimbare autentică în Republica Moldova
Oficial.md, 23 septembrie 2025 17:20
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 30 minute
17:20
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, pentru o schimbare autentică în Republica Moldova # Oficial.md
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o..
Acum o oră
16:50
Andrei Năstase a transmis Președintelui SUA o scrisoarea și a solicitat ajustarea tarifelor comerciale aplicate Republicii Moldova # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a transmis președintelui Statelor Unite ale Americii,..
Acum 2 ore
16:10
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședintele Blocului Patriotic Igor Dodon, împreună cu colegii săi, a discutat astăzi..
Acum 4 ore
15:00
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa” # Oficial.md
La 23 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe un bărbat de finanțarea..
14:40
(VIDEO) Purtătorul de cuvânt al Guvernului: Prin votul de duminică, moldovenii vor decide liber direcția țării # Oficial.md
Daniel Vodă, purtător de cuvânt al Guvernului, într-un comentariu video, a declarat că „Rusia are..
14:40
(VIDEO) Blocul Alternativa a depus o adresare oficială la PAS. Solicită dezbateri publice corecte și transparente # Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a depus astăzi, o adresare oficială la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate..
14:40
Fotbal feminin WU15. Turneul de Dezvoltare UEFA 2025 începe mâine, 24 septembrie, la Tirana # Oficial.md
În perioada 24 septembrie – 29 septembrie, Albania va găzdui turneul de dezvoltare UEFA 2025,..
14:40
Republica Moldova a încheiat, astăzi, la Bruxelles, procesul de screening bilateral început în luna iulie..
14:40
Procesul de aderare la Uniunea Europeană: Au fost aprobate avizele consultative pentru angajamentele care urmează să fie asumate de țara noastră pe trei clustere # Oficial.md
Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizele consultative pentru proiectele Pozițiilor de..
14:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) informează cadrele manageriale și didactice din instituțiile de învățământ profesional..
14:00
(VIDEO) Comisara Europeană pentru Extindere: Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a procesului de integrare # Oficial.md
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-o adresare video, a declarat că, în puțin peste..
Acum 6 ore
11:50
Blocului Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 23 septembrie, Programul pentru domeniul Justiției. În cadrul unei..
11:50
Doi bărbați din Edineț – condamnați pentru exploatare prin muncă a două persoane, dintre care una fiind minoră # Oficial.md
Grație acțiunilor procesuale a procurorilor din cadrul Procuraturii Edineț, doi bărbați – de 43 și..
Acum 8 ore
11:40
Cupa Moldovei la fotbal feminin revine pe 1 octombrie cu meciurile tur din cadrul etapei..
11:30
25 septembrie 2025 – ultima zi când pot fi făcute publice rezultatele sondajelor de opinie # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că rezultatele sondajelor de opinie, care au fost autorizate de..
11:10
IGSU reamintește cetățenilor regulile de siguranță în sezonul preparării vinului de casă # Oficial.md
În plină perioadă a fermentării vinului de casă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage..
10:40
Liderii Blocului ALTERNATIVA îi invită la dezbateri pe primii 4 candidați din lista Partidului Acțiune..
10:40
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică” şi-a prezentat viziunea privind optimizarea cheltuielilor publice şi administrarea proprietăţii publice # Oficial.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” și-a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă,..
10:40
(VIDEO) Andrei Năstase: Ești indecis? Nu vrei să mergi la vot? Te întreb: Unde e locul tău în viitorul Moldovei? # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a venit cu un mesaj pentru cei..
10:40
CNA și Procuratura Bălți documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți anunță desfășurarea a peste 30 de..
10:00
Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot că, duminică, 28 septembrie..
09:50
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Simpozionul Român al Energiei (SIREN), care se desfășoară..
Acum 12 ore
09:40
La 22 septembrie, doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de..
09:30
Locatarii unui bloc cu 53 de apartamente din municipiul Bălți vor beneficia de condiții de..
08:40
Tabere militare din Serbia, organizate de serviciile secrete ruse, pentru a crea destabilizări și dezordini în masă în Republica Moldova # Oficial.md
Ofițerii INI, în comun cu PCCOCS și SIS, cu suportul mascaților din BPDS “Fulger”, au..
08:40
(VIDEO) Maia Sandu: Să fim demni de Moldova noastră! Să nu o vindem hoților și să nu le permitem altora să o vândă # Oficial.md
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj..
Acum 24 ore
18:20
Cele opt țări nordice și baltice contribuie la consolidarea rezilienței instituționale a MAE # Oficial.md
Pe 22 septembrie 2025, cele opt țări nordice și baltice – Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda,..
Ieri
17:20
Blocul Unirea Națiunii (BUN) s-a retras din cursa electorală pentru alegerile parlamentare în favoarea Partidului..
17:10
Moldelectrica anunță lansarea Pieței Serviciilor de Sistem și a Pieței Energiei Electrice de Echilibrare # Oficial.md
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, în calitate de Operator al Sistemului de Transport al energiei electrice..
17:10
Partidul Social Democrat European (PSDE) a depus, astăzi, o sesizare oficială la Comisia Electorală Centrală..
16:50
Liderii Blocului Patriotic au condamnat presiunile neîntemeiate asupra Partidului ”Inima Moldovei” și a liderului său # Oficial.md
Astăzi, liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au susținut o..
16:50
Astăzi, liderul Partidului NOI, Dmitri Torner, a avut o întâlnire cu reprezentanta Misiunii Internaționale de..
16:00
La Bruxelles, în perioada 18–19 septembrie 2025, s-a desfășurat procedura de screening bilateral pentru Capitolul..
16:00
Blocul ALTERNATIVA cheamă cetățenii la cel mai mare protest în ziua alegerilor. „Pe data de..
15:10
IGSU a intervenit la o adresă din Chișinău unde s-a comunicat că nivelul de radiație ar fi crescut # Oficial.md
În după amiaza zilei de 22 septembrie 2025 echipe specializate CBRN din cadrul Inspectoratului General..
14:50
Petr Vlah, candidat al AUR pentru Parlament: Chiar dacă ţara are nevoie de suport financiar, procesul de îndatorare trebuie oprit # Oficial.md
Petr Vlah, candidat pe lista Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la alegerile parlamentare din 28..
14:30
(VIDEO) Noua Ambasadoare a UE la început de mandat: Sunt aici pentru a vă asculta și pentru a construi o relație de încredere # Oficial.md
Noua Ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko a venit cu o adresare..
14:20
L-au amenințat cu moartea pentru 500 de euro – doi bărbați din Chișinău, trimiși în judecată pentru șantaj, tâlhărie și huliganism agravat # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani anunță trimiterea în judecată a doi bărbați, originari și locuitori..
14:20
Pompierii din sudul țării, au intervenit în după-amiaza zilei de 21 septembrie 2025 pentru lichidarea..
14:10
Discuții pe aspecte de actualitate legate de dosarul transnistrean cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova # Oficial.md
Șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani, a avut o întrevedere cu șefa interimară a..
13:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga..
12:00
Administrația Națională a Penitenciarelor informează că, în dimineața zilei de astăzi, în patru instituții penitenciare..
11:30
Iurie Muntean: Ne deosebim de actuala guvernare prin faptul că oferim soluții reale și bine argumentate # Oficial.md
Iurie Muntean, candidat pentru funcția de deputat din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA, a prezentat mesajul..
11:30
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire..
11:10
Procesul de depunere a cererilor pentru subvenții complementare va dura până pe 30 septembrie # Oficial.md
Amintim că, procesul de depunere a cererilor pentru subvenții complementare, gestionat de Agenția de Intervenție..
11:00
Au fost autorizate spre plată cereri în sumă de 18,62 mln. lei pentru producători agricoli # Oficial.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în perioada 15-19 septembrie 2025, a..
10:30
Olga Cebotari și Grigore Novac, candidați ai Blocului Electoral Patriotic, au avut o serie de..
10:20
Ca urmare a deciziei Grupului de management a riscurilor, vă informăm că, în perioada 25..
10:20
Sinteza CNA: 150 de percheziții efectuate și peste 20 de mln. de lei ridicate în dosare de corupere electorală, 76 de mii de euro pretinse în dosare de trafic de influență și sechestre de 2,1 mln. de lei aplicate de ARBI # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
10:20
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, spune că „Toată lumea trebuie să iasă la..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.